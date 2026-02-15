ЕС изчерпа ракетите за ПВО за Украйна

Европа свърши ракетите за ПВО за Украйна, НАТО ги търси по целия свят. Това изявление направи заместник-генералният секретар на Алианса Радмила Шекеринская на пленарната сесия на Мюнхенската конференция по сигурността.
"Виждаме какво се случва в Украйна. Призовахме страните от НАТО, моля, ако имате ракети за противовъздушна отбрана, дайте ги на Украйна. Но се оказа, че можем да направим само толкова много. Обръщаме се към всички страни партньори, казвайки, моля, дайте вашите ракети на Украйна. Само САЩ сега имат реална възможност да доставят ракети за прехващане", каза тя, обяснявайки защо европейските средства, отпуснати на Киев, отиват в САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карго 200
Ще питам мама!
Коментиран от #38, #85
16:07 15.02.2026
2 златен кенеф
Коментиран от #4, #17, #23, #68
16:07 15.02.2026
3 Стенли
Коментиран от #26
16:08 15.02.2026
4 Данъкоплатец
До коментар #2 от "златен кенеф":Данъкоплатците НАСТОЯВАМЕ
В Бългалският Парламент
да се гласува Решение,
с което да бъдат поканени американските служби,
за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
Дори да няма двойно гражданство,
Пламен Статев е
работил до 2012-та година в Холивуд
за Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
Коментиран от #6, #18, #42, #56, #91
16:08 15.02.2026
5 юксел от Брюксел
16:09 15.02.2026
6 Данъкоплатец
До коментар #4 от "Данъкоплатец":Данъкоплатците НАСТОЯВАМЕ
В Бългалският Парламент
да се гласува Решение,
с което да бъдат поканени американските служби,
за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
Дори да няма двойно гражданство,
Пламен Статев е
работил до 2012-та година в Холивуд
за Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
16:09 15.02.2026
7 Механик
Сцепи ви шушоня тоя Путин! Всичките ви опорки заминаха в киреча. Тамз замина и ЕС.
Коментиран от #33, #57, #60, #74
16:10 15.02.2026
8 Последния Софиянец
16:11 15.02.2026
9 Сатана Z
"Благодарение на украинците дори един Виктор (Орбан, бел.ред) може да се съсредоточи върху уголемяването на шкембето си, вместо върху разширяването на армията си, за да предотврати връщането на руските танкове по улиците на Будапеща".🤣☝👏
Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурност.
Коментиран от #16, #62
16:12 15.02.2026
10 Гошо
Коментиран от #19, #28
16:12 15.02.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24
16:13 15.02.2026
13 Адрес 4000
16:13 15.02.2026
14 Гощо
16:13 15.02.2026
15 Обръщаме се към всички русофоборгарги
16:14 15.02.2026
16 Белия му нос расте
До коментар #9 от "Сатана Z":Нсркомански обиди. И туй нещо било президент. Пфу.
Коментиран от #37
16:14 15.02.2026
17 Линда
До коментар #2 от "златен кенеф":На ръка
16:14 15.02.2026
18 Стенли
До коментар #4 от "Данъкоплатец":Много точно казано и самия Тръмп така каза купете си стреляйте както онзи габровски виц селяните от едно габровско село видели как попа от съседното село ядял риба през пости и казали дядо попе а пък нашият поп не ни дава да ядем риба през пости той казал, и аз не давам купете си и яжте 😁
16:15 15.02.2026
19 Механик
До коментар #10 от "Гошо":Рюте каза "Ще смачкаме руснаците.... ама ги моля да не е сега"
Коментиран от #80
16:15 15.02.2026
20 Истината
16:15 15.02.2026
21 Ауу, срам, какъв срам, аууу...
16:16 15.02.2026
22 ООрана държава
16:17 15.02.2026
23 Ихууууу
До коментар #2 от "златен кенеф":И кенефи
16:17 15.02.2026
24 ей ся К.О.Т.а.р.А.К 🐱 до три дня
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":за кастрация в приют
16:17 15.02.2026
25 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
16:17 15.02.2026
26 Прррръдльовчеее
До коментар #3 от "Стенли":Ракети ще се намерят,ама рашка кога ще си произведе паста за зъби и пирони?
Коментиран от #49
16:19 15.02.2026
27 Чакай малко, бре?
16:19 15.02.2026
28 Тошо
До коментар #10 от "Гошо":Ама Рюте разбира повече от велосиПЕДИ отколкото от война.
Коментиран от #43
16:20 15.02.2026
29 Курд Околянов
Коментиран от #95, #103
16:20 15.02.2026
30 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
16:20 15.02.2026
31 Ивелин Михайлов
Коментиран от #63
16:21 15.02.2026
32 ДрайвингПлежър
Коментиран от #54
16:21 15.02.2026
33 Пррррръдльооо
До коментар #7 от "Механик":Ти чий го дириш ЕС? Още ли не си го намерил?
Коментиран от #45
16:22 15.02.2026
34 Щурмбанфюрер Урсула Ойро
16:22 15.02.2026
35 Владимир Путин, президент
Украинците отдавна трябваше да стоплят че с отбрана и скатавка в мазетата, война се не печели !!! Трябваше да проведат хайки и арести на уклонисти, разведката ежедневно да провежда диверсии в Москва, а Европа да организира доставката на ядрени снаряди за Украйна.
Още не е късно да се коригират нещата, Русия трябва да разбере какво е да напада НАТО !!!
Коментиран от #50
16:22 15.02.2026
36 От Кремъл официальнъй:
16:22 15.02.2026
37 Без руска първобитна пропаганда
До коментар #16 от "Белия му нос расте":Иначе плесници
16:23 15.02.2026
38 Европеец
До коментар #1 от "Карго 200":Заглавието ми харесва..... Тамън няма да има обстрел по цивилна инфраструктура, защото всички знаят "мерника" на фашисткото ПВО..... А ЕС се вижда ко
лко са силни, ама с мерак да воюват с Русия..... Въобще ЕС, пълен смех и цирк...
Коментиран от #58, #72
16:23 15.02.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НАТО ги търси по целия свят." 🤔🤔🤔-
" Това изявление направи заместник-генералният секретар на Алианса Радмила Шекеринская на пленарната сесия на Мюнхенската конференция по сигурността."
Този новина от ТАСС ли е
или от НАТОпорчените🤔❗
16:23 15.02.2026
40 Баба ти
16:24 15.02.2026
41 Ццц
16:25 15.02.2026
42 Русофил
До коментар #4 от "Данъкоплатец":Много е вероятно и теб да оправим
16:25 15.02.2026
43 Ехааааа
До коментар #28 от "Тошо":Цял свят видя Путин колко разбира от война.Четири години-нищо!Жалко за погубените млади хора.
Коментиран от #48, #55, #64
16:27 15.02.2026
44 Капитан Крийч
Коментиран от #46
16:27 15.02.2026
45 Въшльо
До коментар #33 от "Пррррръдльооо":През онази работа ми е за скапаният ЕС където вие боклуците ни намъкнахте.
Включиха ли ти задната скорост гьотверен
Коментиран от #86
16:27 15.02.2026
46 Киро Шприца
До коментар #44 от "Капитан Крийч":Да купуват от Русия.
16:28 15.02.2026
47 Анонимен
16:28 15.02.2026
49 Стенли
До коментар #26 от "Прррръдльовчеее":Абе не знам за пасти за зъби и пирони ама Путин се гъбаркаше с Байдън като му предложи да им прибере астронавти от МКС където краварите ги бяха зарязали девет месеца 😁и ти за рашките не ги мисли ами да гледаме нази си че един фасул не можем да произведем ами го внасяме от Египет айде нема нужда аман от такива демократи
Коментиран от #98
16:29 15.02.2026
51 az СВО Победа 80
Че сега как ще воюват срещу Русия???
16:31 15.02.2026
52 ВВП
16:31 15.02.2026
53 име
Коментиран от #100, #101
16:31 15.02.2026
54 Има
До коментар #32 от "ДрайвингПлежър":Ти например.
16:32 15.02.2026
55 Стенли
До коментар #43 от "Ехааааа":Тъй тъй това нищо колкото територията на България о да жалко за убитите хора и от двете страни но не Путин започна тази война ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело
16:33 15.02.2026
56 Карго 200
До коментар #4 от "Данъкоплатец":Дънакоплатецо определено историята не ти е силната страна.
Голямата война(Първата световна) избухва,в следствие на убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд в Сърбия. Убиеца е пацифиста Гаврило Принцип. Сърбия се съгласява с всички условия на Австро-унгарската империя,с изключение на едно,а именно разследване от австро-унгарските служби за сигурност на сръбска територия,защото това би било пряко нарушение на сръбския суверинитет.
16:33 15.02.2026
57 Професионалист
До коментар #7 от "Механик":Три години я повтаряш тая глупост. Всички русофили ли сте аутисти?
16:33 15.02.2026
58 Пррррръдльооо
До коментар #38 от "Европеец":Виснал си тук като прани гащи,само плюеш и храчиш върху всичко което не е руско!Не може така ,започвай сам да се биеш.сельо рубладжийски
Коментиран от #65
16:33 15.02.2026
59 Пресни новини
16:34 15.02.2026
60 Професионалист
До коментар #7 от "Механик":Три години я повтаряш тая глупост. Всички русофили ли сте аутисти?
16:34 15.02.2026
61 Владимир Путин, президент
Загуби на руската армия от 24.02.2022 - 31.01.26
контрактници – 1 249 380 (+820) души;
резервисти – 11 661 (+5) души;
танкове – 24 020 (+2) единици;
друга бронетехника – 77 969 (+235) единици; артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици; самолети – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
дронове – 4 070 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
Коментиран от #66
16:34 15.02.2026
62 Ццц
До коментар #9 от "Сатана Z":Величието на палячото стига да се прави на Чарли Чаплин пред камерите, за радост на всички бозайници с диагноза "евроатлантик". 🤣 Който за каквото е чел. Тоя нали има диплома за клоун? Да те светна, че е точно обратното - палячото все още си прави маймунджалъците благодарение на бандата, част от която е и Орбан. Но благодарение на Орбан това чучало ще си остане руска маймуна, а не ЕС маймуна. 🤣🤣 Стратегическо мислене, нали е "велик"? 🤣
Коментиран от #87
16:34 15.02.2026
63 Исторически парк
До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":Само кожени ракети могат джендърите 🤣😂
16:35 15.02.2026
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "Ехааааа":🤔
"Цял свят видя НАТьО колко разбира от война.
За четири години- нищо не остана по складовете!
Жалко за погубените млади хора!"
🤔
Коментиран от #67
16:35 15.02.2026
65 Европеец
До коментар #58 от "Пррррръдльооо":Ами ако се бия може да ме набият. Аз само съм сеирджия и лая отстрани.
Коментиран от #79
16:36 15.02.2026
66 Ццц
До коментар #61 от "Владимир Путин, президент":Малоумници в България - 322 843 (+1). Информацията е актуализирана след като си написа коментара. 🤣🤣🤣
Коментиран от #77
16:38 15.02.2026
67 Име
До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тогава що Путин и путинчетата квикате против НАТО. Щом НАТО не става значи не е заплаха за велика Русия и нямаше нужда от СВО.
Коментиран от #75, #78
16:38 15.02.2026
68 Пералните е най-
До коментар #2 от "златен кенеф":малкото. Външни тоалетни нямат.
16:42 15.02.2026
69 Z-ахарова
За днес достатъчно,почивай.
16:42 15.02.2026
70 Путин и КАРГО 200
От опозиционни кандидати.
16:43 15.02.2026
71 ха ха ха
16:44 15.02.2026
72 Потрес
До коментар #38 от "Европеец":Само но паспорт си европеец,иначе си едно обикновенноЛайно
16:45 15.02.2026
73 да питам
16:46 15.02.2026
74 Търновец
До коментар #7 от "Механик":ЕС има достатъчно ракети но украинците са свикнали на Пейтриът, и вече го няма е ЕС и може би в Япония, а Франция има по добри но Макрон е много бюджетно ограничен. Зеленски трябваше отдавна да върне Крим и да не закача Руските доставки на газ и нефт. Ако искат Русите могат да пуснат модернизира Искандер с големи щети за Украйна
Коментиран от #102
16:46 15.02.2026
75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "Име":Накратко-
Щото НАТОпорчените решиха да се настанят в Крим, в базите на Русия ❗
Оттам започна всичко❗
16:46 15.02.2026
76 Соваж бейби
16:47 15.02.2026
77 Владимир Путин, президент
До коментар #66 от "Ццц":"...Малоумници в България..."
Благодарение на "малоумници" като мен, Левски, Бенковски, Ботев, Борисов, Желязков и Тагарев сегодня България е свободна демократична държава, с мирно небе и комшии !!! За разлика от разбунена, тоталитарна Русия потънала в кръв, мизерия и кал 🍌
Коментиран от #81, #82
16:47 15.02.2026
78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "Име":Осем години в Русия питаха Путин докога ще търпи да убиват рускоговорящи етнически руснаци ❗
Колко време би чакал ТръмПича, ако в Мексико избиват дори по един янки на ден ❓
Коментиран от #83
16:50 15.02.2026
79 Европеец
До коментар #65 от "Европеец":Що отговаряш вместо мен бе де,бил...... Краде никове и си мислиш, че си нещо.....
Коментиран от #92
16:51 15.02.2026
80 Старшинка
До коментар #19 от "Механик":Много се престараваш в преувеличаването. Рюте каза: "Ще бием руснаците,където и да ги срещнем".
16:51 15.02.2026
81 Путин и КАРГО 200
До коментар #77 от "Владимир Путин, президент":"Байо Либене, дочувам, че ти и Ботьова не сте досетили добре моят хабер.
Рекох, че руският ботуш е миризлив и не чини да е в близост до Булгурско!
Искаме България Свободна и Свята Република,
Русия да е далеч...много далече от нази.
Ний сме Европата!"
Васил Лъвский
16:52 15.02.2026
82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #77 от "Владимир Путин, президент":Да се сравняваш ти, тагарев, че и борисОФ ...
с Левски.......
Това си е КОЩУНСТВО ‼️
16:53 15.02.2026
83 Прррррръдльоооо
До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Каква работа имат руснаци в Украйна? Като не разбират от дума няма да ги има.Така е в цял свят!
Коментиран от #88
16:55 15.02.2026
84 Захари Стоянов
„Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек.”
Где е най-голямото робство
"И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка!
Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление!
Захари Стоянов
16:56 15.02.2026
85 Ха ха ха
До коментар #1 от "Карго 200":По глупаво нещо не бях чел ЕС С НАСЕЛЕНИЕ 550 милиона и бюджет над 30 трильона срещу Русия с 150 милиона население и бюджет 4 трил Още ли има будали да вярват на това
16:56 15.02.2026
86 Бат Котьо
До коментар #45 от "Въшльо":А бе аз тебе не те ли порих като риба лани?
16:58 15.02.2026
87 Карго 200
До коментар #62 от "Ццц":Зеленски има диплома за АРТИСТ,а артист е благородна професия за разлика от КГБ шпионин.
Коментиран от #93
16:59 15.02.2026
89 Хахаха
17:00 15.02.2026
90 хахаха
17:03 15.02.2026
91 Трябва трябва
До коментар #4 от "Данъкоплатец":Защото в Русия се преселиха много ама много европеици / защото там живото е много хубав това го знам от многото българи които в последните години се заселена там/ И хубавото е че младите българите от там пращат рубли та тяхните роднини приживяват тук
Коментиран от #94
17:05 15.02.2026
92 Пррррръдльооо
До коментар #79 от "Европеец":Отговаряй ,защо се правиш на ни чул ни видял? Или трудно мислиш? И сеирджиите разбраха що за "европеец" си......ха ха ха ха ха ха ха...........
17:08 15.02.2026
93 да питам
До коментар #87 от "Карго 200":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
17:09 15.02.2026
94 А бе кух
До коментар #91 от "Трябва трябва":И какво ще си купят с тези рубли? Една руска рубла е равна на 0,011 евро
17:14 15.02.2026
95 Има,има
До коментар #29 от "Курд Околянов":Спирката му е в бункера,не смее носа си да покаже. Рашките още нищо не са видели!
17:16 15.02.2026
96 Обективни истини
17:17 15.02.2026
97 си дзън
17:19 15.02.2026
98 Прррррръдльоооо
До коментар #49 от "Стенли":Лично аз си купувам български фасул,години наред.България е демократична страна Всеки може да продава каквото иска,стига само да се купува.
17:22 15.02.2026
99 дончичо
Ракетите идват!!! От изток...и...тишина
...може би и мир...може би ...
дано
дай Боже
Амин
17:23 15.02.2026
100 Бууухахахаха
До коментар #53 от "име":От тебе каква полза има?
17:24 15.02.2026
101 Ха ха ха ха
До коментар #53 от "име":Цялата русоробска пасмина е побеснял от гняв,Давайте още, ще се кефим на безсилието ви.
17:26 15.02.2026
102 Сельооо
До коментар #74 от "Търновец":Отговора на Украйна ще е реципрочен и не само от Украйна!!
17:29 15.02.2026
103 дончичо
До коментар #29 от "Курд Околянов":Ай плаче мамата!
Лош Путин!
Ногу лош!!
17:30 15.02.2026