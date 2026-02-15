Новини
Свят »
Украйна »
ЕС изчерпа ракетите за ПВО за Украйна
  Тема: Украйна

ЕС изчерпа ракетите за ПВО за Украйна

15 Февруари, 2026 16:05 2 273 103

  • украйна-
  • ракети-
  • европа-
  • сащ-
  • дефицит

Само САЩ вече имат реални възможности за доставка на ракети-прехващачи

ЕС изчерпа ракетите за ПВО за Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европа свърши ракетите за ПВО за Украйна, НАТО ги търси по целия свят. Това изявление направи заместник-генералният секретар на Алианса Радмила Шекеринская на пленарната сесия на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Виждаме какво се случва в Украйна. Призовахме страните от НАТО, моля, ако имате ракети за противовъздушна отбрана, дайте ги на Украйна. Но се оказа, че можем да направим само толкова много. Обръщаме се към всички страни партньори, казвайки, моля, дайте вашите ракети на Украйна. Само САЩ сега имат реална възможност да доставят ракети за прехващане", каза тя, обяснявайки защо европейските средства, отпуснати на Киев, отиват в САЩ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карго 200

    50 13 Отговор
    Верно ли бре "Факти"!?
    Ще питам мама!

    Коментиран от #38, #85

    16:07 15.02.2026

  • 2 златен кенеф

    96 1 Отговор
    а руснаците пък нямат перални

    Коментиран от #4, #17, #23, #68

    16:07 15.02.2026

  • 3 Стенли

    67 2 Отговор
    Абе ракети може ама чипове за перални нали има 😁

    Коментиран от #26

    16:08 15.02.2026

  • 4 Данъкоплатец

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "златен кенеф":

    Данъкоплатците НАСТОЯВАМЕ

    В Бългалският Парламент
    да се гласува Решение,
    с което да бъдат поканени американските служби,
    за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
    Дори да няма двойно гражданство,
    Пламен Статев е
    работил до 2012-та година в Холивуд
    за Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.

    Коментиран от #6, #18, #42, #56, #91

    16:08 15.02.2026

  • 5 юксел от Брюксел

    9 12 Отговор
    важно ми е да мрът бели хора

    16:09 15.02.2026

  • 6 Данъкоплатец

    18 18 Отговор

    До коментар #4 от "Данъкоплатец":

    Данъкоплатците НАСТОЯВАМЕ

    В Бългалският Парламент
    да се гласува Решение,
    с което да бъдат поканени американските служби,
    за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
    Дори да няма двойно гражданство,
    Пламен Статев е
    работил до 2012-та година в Холивуд
    за Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.

    16:09 15.02.2026

  • 7 Механик

    84 3 Отговор
    А?!?! Аз знам от дойчевеле, униан и оня възпален влахундер, че Русия свърши ракетите и вече 3 години карат на лопати.
    Сцепи ви шушоня тоя Путин! Всичките ви опорки заминаха в киреча. Тамз замина и ЕС.

    Коментиран от #33, #57, #60, #74

    16:10 15.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    43 1 Отговор
    А перални няма ли?

    16:11 15.02.2026

  • 9 Сатана Z

    8 58 Отговор
    Велик Зеленски! Много велик:
    "Благодарение на украинците дори един Виктор (Орбан, бел.ред) може да се съсредоточи върху уголемяването на шкембето си, вместо върху разширяването на армията си, за да предотврати връщането на руските танкове по улиците на Будапеща".🤣☝👏

    Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на дискусия на Мюнхенската конференция по сигурност.

    Коментиран от #16, #62

    16:12 15.02.2026

  • 10 Гошо

    38 1 Отговор
    Ама Рюте друго каза

    Коментиран от #19, #28

    16:12 15.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 38 Отговор
    ей ся Киев за три дня

    Коментиран от #24

    16:13 15.02.2026

  • 13 Адрес 4000

    4 49 Отговор
    Тази публикация е спонсорирана с нелюбезното съдействие на Посолството на Руслямия в Република България

    16:13 15.02.2026

  • 14 Гощо

    6 29 Отговор
    Сега остава и руснаците да стигнат след три дни до Киев!

    16:13 15.02.2026

  • 15 Обръщаме се към всички русофоборгарги

    30 4 Отговор
    и партньори цъкачи на крипто копейки, казвайки, моля, дайте вашите парици за ракети на Украйна

    16:14 15.02.2026

  • 16 Белия му нос расте

    42 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Нсркомански обиди. И туй нещо било президент. Пфу.

    Коментиран от #37

    16:14 15.02.2026

  • 17 Линда

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "златен кенеф":

    На ръка

    16:14 15.02.2026

  • 18 Стенли

    34 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данъкоплатец":

    Много точно казано и самия Тръмп така каза купете си стреляйте както онзи габровски виц селяните от едно габровско село видели как попа от съседното село ядял риба през пости и казали дядо попе а пък нашият поп не ни дава да ядем риба през пости той казал, и аз не давам купете си и яжте 😁

    16:15 15.02.2026

  • 19 Механик

    37 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гошо":

    Рюте каза "Ще смачкаме руснаците.... ама ги моля да не е сега"

    Коментиран от #80

    16:15 15.02.2026

  • 20 Истината

    16 13 Отговор
    Европа запада четвърта година...или сто и четвърта! Още другарят Ленин очакваше капитализма да загине!

    16:15 15.02.2026

  • 21 Ауу, срам, какъв срам, аууу...

    27 1 Отговор
    Ааа,не, да не се чуват такива новини,..не,не,аууу,срам, какъв срам 🤣🤣🤣

    16:16 15.02.2026

  • 22 ООрана държава

    32 1 Отговор
    Парите свършват, основно тяхно свойство

    16:17 15.02.2026

  • 23 Ихууууу

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "златен кенеф":

    И кенефи

    16:17 15.02.2026

  • 24 ей ся К.О.Т.а.р.А.К 🐱 до три дня

    21 2 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    за кастрация в приют

    16:17 15.02.2026

  • 25 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    26 1 Отговор
    Кой допусна тази новина? А ха ха хааа

    16:17 15.02.2026

  • 26 Прррръдльовчеее

    6 27 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Ракети ще се намерят,ама рашка кога ще си произведе паста за зъби и пирони?

    Коментиран от #49

    16:19 15.02.2026

  • 27 Чакай малко, бре?

    32 2 Отговор
    Рюте и оня германеца щяха да превземат Русия, каква стана тя сега?🤣🤣🤣

    16:19 15.02.2026

  • 28 Тошо

    28 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гошо":

    Ама Рюте разбира повече от велосиПЕДИ отколкото от война.

    Коментиран от #43

    16:20 15.02.2026

  • 29 Курд Околянов

    33 1 Отговор
    И ракетите свършиха, и украинците са на привършване, а Путин спирка няма.

    Коментиран от #95, #103

    16:20 15.02.2026

  • 30 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    25 0 Отговор
    Въпреки това,ще се съберат отново на конференция, да обсъдят ситуацията.

    16:20 15.02.2026

  • 31 Ивелин Михайлов

    23 0 Отговор
    Джендър ракети не произвежда 😏

    Коментиран от #63

    16:21 15.02.2026

  • 32 ДрайвингПлежър

    23 1 Отговор
    Има ли нещо по жалко и смешно от ЕС и НАТО?!!!

    Коментиран от #54

    16:21 15.02.2026

  • 33 Пррррръдльооо

    1 13 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Ти чий го дириш ЕС? Още ли не си го намерил?

    Коментиран от #45

    16:22 15.02.2026

  • 34 Щурмбанфюрер Урсула Ойро

    17 0 Отговор
    А бе, ойро нали има? (за нас)

    16:22 15.02.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    5 23 Отговор
    Като идвах в Болгария много ми хареса стихотворението на Иван Вазов - Грабвайте телата някой си изкряска и трупове мъртви фръкнаха завчаска 😁
    Украинците отдавна трябваше да стоплят че с отбрана и скатавка в мазетата, война се не печели !!! Трябваше да проведат хайки и арести на уклонисти, разведката ежедневно да провежда диверсии в Москва, а Европа да организира доставката на ядрени снаряди за Украйна.
    Още не е късно да се коригират нещата, Русия трябва да разбере какво е да напада НАТО !!!

    Коментиран от #50

    16:22 15.02.2026

  • 36 От Кремъл официальнъй:

    11 0 Отговор
    😅🤣😂😂🤣😅😅🤣😂

    16:22 15.02.2026

  • 37 Без руска първобитна пропаганда

    1 15 Отговор

    До коментар #16 от "Белия му нос расте":

    Иначе плесници

    16:23 15.02.2026

  • 38 Европеец

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Заглавието ми харесва..... Тамън няма да има обстрел по цивилна инфраструктура, защото всички знаят "мерника" на фашисткото ПВО..... А ЕС се вижда ко
    лко са силни, ама с мерак да воюват с Русия..... Въобще ЕС, пълен смех и цирк...

    Коментиран от #58, #72

    16:23 15.02.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    "Европа свърши ракетите за ПВО за Украйна,
    НАТО ги търси по целия свят." 🤔🤔🤔-

    " Това изявление направи заместник-генералният секретар на Алианса Радмила Шекеринская на пленарната сесия на Мюнхенската конференция по сигурността."
    Този новина от ТАСС ли е
    или от НАТОпорчените🤔❗

    16:23 15.02.2026

  • 40 Баба ти

    14 1 Отговор
    Ами дойде време да се предават. С плюнки ли ще свалят кОлибрите?!

    16:24 15.02.2026

  • 41 Ццц

    21 0 Отговор
    Ми как ще ги бием руснаците. Според плановете на Мюхенската конференция трябва още малко да бием руснаците, че да рухнат. Сега се оказва, че дори не можем да се защитим от тях. 🤣 Май поредната среща на върха е като предишните - днеска "ихууу", утре тихо. 🤣 Европейският ЕЛИТ може само да приказва. "Само толкова много могат да направят". 🤣

    16:25 15.02.2026

  • 42 Русофил

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Данъкоплатец":

    Много е вероятно и теб да оправим

    16:25 15.02.2026

  • 43 Ехааааа

    3 17 Отговор

    До коментар #28 от "Тошо":

    Цял свят видя Путин колко разбира от война.Четири години-нищо!Жалко за погубените млади хора.

    Коментиран от #48, #55, #64

    16:27 15.02.2026

  • 44 Капитан Крийч

    11 0 Отговор
    Ще вкарват от Мадагаскар.

    Коментиран от #46

    16:27 15.02.2026

  • 45 Въшльо

    22 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пррррръдльооо":

    През онази работа ми е за скапаният ЕС където вие боклуците ни намъкнахте.
    Включиха ли ти задната скорост гьотверен

    Коментиран от #86

    16:27 15.02.2026

  • 46 Киро Шприца

    15 0 Отговор

    До коментар #44 от "Капитан Крийч":

    Да купуват от Русия.

    16:28 15.02.2026

  • 47 Анонимен

    6 0 Отговор
    Супер!

    16:28 15.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Стенли

    20 1 Отговор

    До коментар #26 от "Прррръдльовчеее":

    Абе не знам за пасти за зъби и пирони ама Путин се гъбаркаше с Байдън като му предложи да им прибере астронавти от МКС където краварите ги бяха зарязали девет месеца 😁и ти за рашките не ги мисли ами да гледаме нази си че един фасул не можем да произведем ами го внасяме от Египет айде нема нужда аман от такива демократи

    Коментиран от #98

    16:29 15.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 az СВО Победа 80

    11 1 Отговор
    Е, хубава работа?!?!

    Че сега как ще воюват срещу Русия???

    16:31 15.02.2026

  • 52 ВВП

    10 0 Отговор
    Мигат да ползват перални като нас

    16:31 15.02.2026

  • 53 име

    12 1 Отговор
    Да пратим евроатлантиците да свалят руски дронове и ракети с прашки. Нищо няма да свършат, ама поне ще се отървем от тях, щото и без това никаква полза от тях.

    Коментиран от #100, #101

    16:31 15.02.2026

  • 54 Има

    0 4 Отговор

    До коментар #32 от "ДрайвингПлежър":

    Ти например.

    16:32 15.02.2026

  • 55 Стенли

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ехааааа":

    Тъй тъй това нищо колкото територията на България о да жалко за убитите хора и от двете страни но не Путин започна тази война ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    16:33 15.02.2026

  • 56 Карго 200

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данъкоплатец":

    Дънакоплатецо определено историята не ти е силната страна.
    Голямата война(Първата световна) избухва,в следствие на убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд в Сърбия. Убиеца е пацифиста Гаврило Принцип. Сърбия се съгласява с всички условия на Австро-унгарската империя,с изключение на едно,а именно разследване от австро-унгарските служби за сигурност на сръбска територия,защото това би било пряко нарушение на сръбския суверинитет.

    16:33 15.02.2026

  • 57 Професионалист

    0 11 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Три години я повтаряш тая глупост. Всички русофили ли сте аутисти?

    16:33 15.02.2026

  • 58 Пррррръдльооо

    2 9 Отговор

    До коментар #38 от "Европеец":

    Виснал си тук като прани гащи,само плюеш и храчиш върху всичко което не е руско!Не може така ,започвай сам да се биеш.сельо рубладжийски

    Коментиран от #65

    16:33 15.02.2026

  • 59 Пресни новини

    10 0 Отговор
    “Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) потвърди, че бившият министър на енергетиката и бивш министър на правосъдието Герман Галущенко, фигуриращ в делото на бизнесмена Тимур Миндич, е задържан при опит да напусне страната”

    16:34 15.02.2026

  • 60 Професионалист

    0 9 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Три години я повтаряш тая глупост. Всички русофили ли сте аутисти?

    16:34 15.02.2026

  • 61 Владимир Путин, президент

    4 11 Отговор
    Специално за моите путински опорки Атина Палада, Блогър от Масква и няко си Орк, xoчу официално да обявя руските загуби от Четири Года СВО !!!


    Загуби на руската армия от 24.02.2022 - 31.01.26

    контрактници – 1 249 380 (+820) души;
    резервисти – 11 661 (+5) души;
    танкове – 24 020 (+2) единици;
    друга бронетехника – 77 969 (+235) единици; артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици; самолети – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    дронове – 4 070 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;

    Коментиран от #66

    16:34 15.02.2026

  • 62 Ццц

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Величието на палячото стига да се прави на Чарли Чаплин пред камерите, за радост на всички бозайници с диагноза "евроатлантик". 🤣 Който за каквото е чел. Тоя нали има диплома за клоун? Да те светна, че е точно обратното - палячото все още си прави маймунджалъците благодарение на бандата, част от която е и Орбан. Но благодарение на Орбан това чучало ще си остане руска маймуна, а не ЕС маймуна. 🤣🤣 Стратегическо мислене, нали е "велик"? 🤣

    Коментиран от #87

    16:34 15.02.2026

  • 63 Исторически парк

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":

    Само кожени ракети могат джендърите 🤣😂

    16:35 15.02.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ехааааа":

    🤔
    "Цял свят видя НАТьО колко разбира от война.
    За четири години- нищо не остана по складовете!
    Жалко за погубените млади хора!"
    🤔

    Коментиран от #67

    16:35 15.02.2026

  • 65 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Пррррръдльооо":

    Ами ако се бия може да ме набият. Аз само съм сеирджия и лая отстрани.

    Коментиран от #79

    16:36 15.02.2026

  • 66 Ццц

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Владимир Путин, президент":

    Малоумници в България - 322 843 (+1). Информацията е актуализирана след като си написа коментара. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #77

    16:38 15.02.2026

  • 67 Име

    4 6 Отговор

    До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тогава що Путин и путинчетата квикате против НАТО. Щом НАТО не става значи не е заплаха за велика Русия и нямаше нужда от СВО.

    Коментиран от #75, #78

    16:38 15.02.2026

  • 68 Пералните е най-

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "златен кенеф":

    малкото. Външни тоалетни нямат.

    16:42 15.02.2026

  • 69 Z-ахарова

    1 1 Отговор
    Ти пак се понапъна в повече!
    За днес достатъчно,почивай.

    16:42 15.02.2026

  • 70 Путин и КАРГО 200

    1 1 Отговор
    Зеленски каза, че ще спре да бомбардира Русия, за да можем да имаме свободни избори. Но нашите избори са свободни.

    От опозиционни кандидати.

    16:43 15.02.2026

  • 71 ха ха ха

    0 0 Отговор
    Жените умеят да пазят военна тайна!

    16:44 15.02.2026

  • 72 Потрес

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Европеец":

    Само но паспорт си европеец,иначе си едно обикновенноЛайно

    16:45 15.02.2026

  • 73 да питам

    3 3 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    16:46 15.02.2026

  • 74 Търновец

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    ЕС има достатъчно ракети но украинците са свикнали на Пейтриът, и вече го няма е ЕС и може би в Япония, а Франция има по добри но Макрон е много бюджетно ограничен. Зеленски трябваше отдавна да върне Крим и да не закача Руските доставки на газ и нефт. Ако искат Русите могат да пуснат модернизира Искандер с големи щети за Украйна

    Коментиран от #102

    16:46 15.02.2026

  • 75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #67 от "Име":

    Накратко-
    Щото НАТОпорчените решиха да се настанят в Крим, в базите на Русия ❗
    Оттам започна всичко❗

    16:46 15.02.2026

  • 76 Соваж бейби

    3 3 Отговор
    Ракети има пари няма за Украйна писнаха на европейците !Да си плащат сами войната и да започнат да връщат дълтовете си към ЕС.На американци ако им изнася да плащат украинската война техен проблем ама да прибере и украинските мигранти и дезертьори от Европа в Америка има места.

    16:47 15.02.2026

  • 77 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор

    До коментар #66 от "Ццц":

    "...Малоумници в България..."

    Благодарение на "малоумници" като мен, Левски, Бенковски, Ботев, Борисов, Желязков и Тагарев сегодня България е свободна демократична държава, с мирно небе и комшии !!! За разлика от разбунена, тоталитарна Русия потънала в кръв, мизерия и кал 🍌

    Коментиран от #81, #82

    16:47 15.02.2026

  • 78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #67 от "Име":

    Осем години в Русия питаха Путин докога ще търпи да убиват рускоговорящи етнически руснаци ❗
    Колко време би чакал ТръмПича, ако в Мексико избиват дори по един янки на ден ❓

    Коментиран от #83

    16:50 15.02.2026

  • 79 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Европеец":

    Що отговаряш вместо мен бе де,бил...... Краде никове и си мислиш, че си нещо.....

    Коментиран от #92

    16:51 15.02.2026

  • 80 Старшинка

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Много се престараваш в преувеличаването. Рюте каза: "Ще бием руснаците,където и да ги срещнем".

    16:51 15.02.2026

  • 81 Путин и КАРГО 200

    1 2 Отговор

    До коментар #77 от "Владимир Путин, президент":

    "Байо Либене, дочувам, че ти и Ботьова не сте досетили добре моят хабер.
    Рекох, че руският ботуш е миризлив и не чини да е в близост до Булгурско!
    Искаме България Свободна и Свята Република,
    Русия да е далеч...много далече от нази.
    Ний сме Европата!"

    Васил Лъвский

    16:52 15.02.2026

  • 82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Владимир Путин, президент":

    Да се сравняваш ти, тагарев, че и борисОФ ...
    с Левски.......
    Това си е КОЩУНСТВО ‼️

    16:53 15.02.2026

  • 83 Прррррръдльоооо

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Каква работа имат руснаци в Украйна? Като не разбират от дума няма да ги има.Така е в цял свят!

    Коментиран от #88

    16:55 15.02.2026

  • 84 Захари Стоянов

    2 4 Отговор
    „Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука...”
    „Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек.”
    Где е най-голямото робство
    "И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка!
    Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление!

    Захари Стоянов

    16:56 15.02.2026

  • 85 Ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    По глупаво нещо не бях чел ЕС С НАСЕЛЕНИЕ 550 милиона и бюджет над 30 трильона срещу Русия с 150 милиона население и бюджет 4 трил Още ли има будали да вярват на това

    16:56 15.02.2026

  • 86 Бат Котьо

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Въшльо":

    А бе аз тебе не те ли порих като риба лани?

    16:58 15.02.2026

  • 87 Карго 200

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ццц":

    Зеленски има диплома за АРТИСТ,а артист е благородна професия за разлика от КГБ шпионин.

    Коментиран от #93

    16:59 15.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Хахаха

    0 1 Отговор
    Поредните руски лъжи колкото Делян Добрев напуска ГЕРБ

    17:00 15.02.2026

  • 90 хахаха

    4 0 Отговор
    ха ха ха - моля всички си дайте всичкото оръжие и всичките пари, че украина има нужда да продължи войната до последния украинец

    17:03 15.02.2026

  • 91 Трябва трябва

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данъкоплатец":

    Защото в Русия се преселиха много ама много европеици / защото там живото е много хубав това го знам от многото българи които в последните години се заселена там/ И хубавото е че младите българите от там пращат рубли та тяхните роднини приживяват тук

    Коментиран от #94

    17:05 15.02.2026

  • 92 Пррррръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Европеец":

    Отговаряй ,защо се правиш на ни чул ни видял? Или трудно мислиш? И сеирджиите разбраха що за "европеец" си......ха ха ха ха ха ха ха...........

    17:08 15.02.2026

  • 93 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Карго 200":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    17:09 15.02.2026

  • 94 А бе кух

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Трябва трябва":

    И какво ще си купят с тези рубли? Една руска рубла е равна на 0,011 евро

    17:14 15.02.2026

  • 95 Има,има

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Курд Околянов":

    Спирката му е в бункера,не смее носа си да покаже. Рашките още нищо не са видели!

    17:16 15.02.2026

  • 96 Обективни истини

    1 1 Отговор
    Пълна мъгла, ако това в така, няма да се пуска публично нали са военни, макар и просti, но военни, което е едно също.

    17:17 15.02.2026

  • 97 си дзън

    1 1 Отговор
    В момента има яко думкане в Масква.

    17:19 15.02.2026

  • 98 Прррррръдльоооо

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Стенли":

    Лично аз си купувам български фасул,години наред.България е демократична страна Всеки може да продава каквото иска,стига само да се купува.

    17:22 15.02.2026

  • 99 дончичо

    0 0 Отговор
    Ааааааа! НЕ!НЕ!НЕ! Искам рашаката без ракети!Пропаганда!Нелепа пропаганда!
    Ракетите идват!!! От изток...и...тишина
    ...може би и мир...може би ...
    дано
    дай Боже
    Амин

    17:23 15.02.2026

  • 100 Бууухахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "име":

    От тебе каква полза има?

    17:24 15.02.2026

  • 101 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "име":

    Цялата русоробска пасмина е побеснял от гняв,Давайте още, ще се кефим на безсилието ви.

    17:26 15.02.2026

  • 102 Сельооо

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Търновец":

    Отговора на Украйна ще е реципрочен и не само от Украйна!!

    17:29 15.02.2026

  • 103 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Курд Околянов":

    Ай плаче мамата!
    Лош Путин!
    Ногу лош!!

    17:30 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания