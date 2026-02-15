ЕС изчерпа ракетите за ПВО за Украйна

Европа свърши ракетите за ПВО за Украйна, НАТО ги търси по целия свят. Това изявление направи заместник-генералният секретар на Алианса Радмила Шекеринская на пленарната сесия на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Виждаме какво се случва в Украйна. Призовахме страните от НАТО, моля, ако имате ракети за противовъздушна отбрана, дайте ги на Украйна. Но се оказа, че можем да направим само толкова много. Обръщаме се към всички страни партньори, казвайки, моля, дайте вашите ракети на Украйна. Само САЩ сега имат реална възможност да доставят ракети за прехващане", каза тя, обяснявайки защо европейските средства, отпуснати на Киев, отиват в САЩ.