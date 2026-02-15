Марко Рубио кацна в Будапеща за среща с Орбан ВИДЕО

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна в Будапеща, където беше посрещнат на международното летище „Ференц Лист“ от заместник-минисътра на външните работи Левенте Мадяр, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Рубио ще се срещне утре с министъра на външните работи Петер Сиярто, за да подпишат споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика и да обсъдят двустранните отношения и перспективите за мир в Украйна.

След това Рубио ще проведе разговори с премиера Виктор Орбан, като ще се съсредоточи върху мирните усилия и преговори, както и върху отношенията между САЩ и Унгария.

Срещата ще бъде последвана от съвместна пресконференция.

Посещението на Рубио се счита за важно, тъй като се очаква Унгария да играе ключова роля в Съвета на мира на Доналд Тръмп. Орбан поддържа приятелство с президента на САЩ Доналд Тръмп, който публично подкрепи кандидатурата на унгарския премиер за преизбиране през април и похвали усилията му за ограничаване на незаконната миграция.

Съединените щати възнамеряват да укрепят и задълбочат сътрудничеството си с Централна Европа, заяви държавният секретар Марко Рубио при визитата си в Братислава, ден преди да посети и Будапеща, предаде БНР.



"При управлението на президента Тръмп, тази администрация ще превърне не само Словакия, а цяла Централна Европа, в ключов компонент на нашия подход към континента и света. Това означава не само размяна на срещи и любезности, но и конкретни действия в полза на вашите и нашия народ", каза американският първи дипломат пред домакина си - словашкия премиер Роберт Фицо, който изрази желание да построи с американско съдействие нова атомна електроцентрала, както и да закупи още четири изтребителя Ф-16.



Рубио увери, че целта на Вашингтон е да има силни съюзници в Европа:



"Не искаме зависима Европа. Не искаме от Европа да бъде васал на Съединенитте щати. искаме да сме ваш партньор. Искаме да работим с Европа. Това, което твърдим, е, че колкото по-силни сте вие - както като индивидуално, така и колективно като съюз - толкова по-силна е НАТО."