Новини
Свят »
Унгария »
Марко Рубио кацна в Будапеща за среща с Орбан ВИДЕО

Марко Рубио кацна в Будапеща за среща с Орбан ВИДЕО

15 Февруари, 2026 21:28, обновена 15 Февруари, 2026 20:38 435 7

  • унгария-
  • сащ-
  • рубио-
  • орбан-
  • сиярто

Държавният секретар на САЩ беше посрещнат на международното летище „Ференц Лист“ от заместник-минисътра на външните работи Левенте Мадяр

Марко Рубио кацна в Будапеща за среща с Орбан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна в Будапеща, където беше посрещнат на международното летище „Ференц Лист“ от заместник-минисътра на външните работи Левенте Мадяр, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Рубио ще се срещне утре с министъра на външните работи Петер Сиярто, за да подпишат споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика и да обсъдят двустранните отношения и перспективите за мир в Украйна.

След това Рубио ще проведе разговори с премиера Виктор Орбан, като ще се съсредоточи върху мирните усилия и преговори, както и върху отношенията между САЩ и Унгария.

Срещата ще бъде последвана от съвместна пресконференция.

Посещението на Рубио се счита за важно, тъй като се очаква Унгария да играе ключова роля в Съвета на мира на Доналд Тръмп. Орбан поддържа приятелство с президента на САЩ Доналд Тръмп, който публично подкрепи кандидатурата на унгарския премиер за преизбиране през април и похвали усилията му за ограничаване на незаконната миграция.

Съединените щати възнамеряват да укрепят и задълбочат сътрудничеството си с Централна Европа, заяви държавният секретар Марко Рубио при визитата си в Братислава, ден преди да посети и Будапеща, предаде БНР.

"При управлението на президента Тръмп, тази администрация ще превърне не само Словакия, а цяла Централна Европа, в ключов компонент на нашия подход към континента и света. Това означава не само размяна на срещи и любезности, но и конкретни действия в полза на вашите и нашия народ", каза американският първи дипломат пред домакина си - словашкия премиер Роберт Фицо, който изрази желание да построи с американско съдействие нова атомна електроцентрала, както и да закупи още четири изтребителя Ф-16.

Рубио увери, че целта на Вашингтон е да има силни съюзници в Европа:

"Не искаме зависима Европа. Не искаме от Европа да бъде васал на Съединенитте щати. искаме да сме ваш партньор. Искаме да работим с Европа. Това, което твърдим, е, че колкото по-силни сте вие - както като индивидуално, така и колективно като съюз - толкова по-силна е НАТО."


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 1 Отговор
    След като думнаха Дружба и Орбан измръзна, сега плаче за петрол.

    20:35 15.02.2026

  • 2 Майна

    5 2 Отговор
    Никога няма да дойде в България
    Настоящи хора в управлението има само в Словакия и Унгария..
    Това казаха американците

    20:36 15.02.2026

  • 3 Никой

    1 0 Отговор
    Европа е доста общо понятие.

    20:37 15.02.2026

  • 4 Посещението на Рубио се счита за важно

    2 1 Отговор
    от редовните бълнуващи за копейки русофобороби

    20:40 15.02.2026

  • 5 Тия унгарци...

    2 1 Отговор
    Не помнят ли клането през 1956год.извършено от ссср тогава.Срам за орбан и жалко за жертвите тогава.Хиляди избесени по улиците на Будапеща от руснаците.Такова нещо не се прощава.Срам за орбан.

    20:40 15.02.2026

  • 6 Швейк

    0 0 Отговор
    Кой със Левски кой със Ботев , а Орбан със Марко Тотев.

    20:43 15.02.2026

  • 7 Володимир Зеленски, президент

    0 0 Отговор
    Тоя Орбан се грижи повече да увеличи размера на тумбака си, вместо от увеличението на парите за украйна !!! 😁

    20:44 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания