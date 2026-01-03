Новини
Свят »
Всички държави »
Германия осъди нападението над Венецуела

Германия осъди нападението над Венецуела

3 Януари, 2026 13:51 2 208 51

  • венецуела-
  • германия-
  • сащ-
  • ес-
  • позиция

Калас: Европейският съюз следи ситуацията

Германия осъди нападението над Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочена към смяна на режима във Венецуела, е неприемлива и германските власти трябва да осъдят действията на Вашингтон, заяви Сьорен Пелман, съпредседател на парламентарната група на Лявата партия (ЛП) в Бундестага.

Доналд Тръмп открито обявява война – не от предполагаема загриженост за демокрацията или правата на човека, а всъщност от интерес към петрола, геополитическото влияние и военното господство“, заяви депутатът в изявление, изпратено в отговор на запитване на ТАСС.

„Германското правителство трябва ясно и недвусмислено да осъди ескалацията на Вашингтон, незабавно да свика заседание на Съвета за сигурност на ООН и да се намеси на ниво ООН“, каза Пелман. „Политиката на Тръмп за смяна на режима е незаконна, заплашва да предизвика широко разпространени вълнения, дестабилизира целия регион и в крайна сметка засяга предимно цивилното население. Това е неприемливо“, подчерта лидерът на парламентарната група на ЛП.

ЕС следи отблизо ситуацията във Венецуела и смята, че Мадуро „няма достатъчна легитимност“, каза Кая Калас.

Тя съобщи също, че е обсъдила ситуацията във Венецуела с Марк Рубио. ЕС призовава за сдържаност в ситуацията около републиката.

САЩ не са уведомили партньорите си от НАТО за военните си планове срещу Венецуела.

Европейските партньори на САЩ научиха за ситуацията във Венецуела от медиите. Следователно европейските страни все още не са успели да изработят единна позиция относно ситуацията в тази страна“, отбеляза той.

Към този момент нито ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, нито ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, нито щабквартирата на НАТО са отговорили на ударите на САЩ срещу Венецуела и не отговарят на запитванията на журналистите.

В същото време държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред сенатор Майк Лий, че ударите на американските сили по различни цели във Венецуела са операция по прикритие за тези, които задържат венецуелския президент Николас Мадуро. Сенаторът съобщи това в X.

„Току-що говорих по телефона със секретар Рубио. Той ме информира, че Николас Мадуро е арестуван от американски служители, за да бъде изправен пред наказателни обвинения в САЩ, и че военните действия, които видяхме тази вечер, са предприети за защита и сигурност на лицата, изпълняващи заповедта за арест“, написа той.

Държавният секретар на САЩ информира сенатор Майк Лий, че Мадуро ще бъде изправен пред наказателни обвинения. Той също така отбеляза, че Рубио не очаква по-нататъшни действия на САЩ във Венецуела след задържането на Мадуро.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    19 0 Отговор
    Това виц ли е?Хахахахаххахахахахахаха

    Коментиран от #28

    13:53 03.01.2026

  • 2 Браво 1

    5 10 Отговор
    Делта форс е на директно подчинение на президента.

    13:53 03.01.2026

  • 3 Пич

    53 2 Отговор
    Аа.... не само - бля бля бля !!! Наложете санкции срещу агресора САЩ !!!

    Коментиран от #30

    13:53 03.01.2026

  • 4 Да бе да

    39 3 Отговор
    Ко ще кажат сега еврогейск.. Та хунта

    13:54 03.01.2026

  • 5 Германски медии

    33 5 Отговор
    Тръмп е агресор, изми лицето на Путин. Тръмп ни открадна заводите за автомобили.

    13:54 03.01.2026

  • 6 Путин

    9 7 Отговор
    На времето играх Делта форс на компютъра

    13:55 03.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 браво бе

    20 6 Отговор
    Миленчето освен да лъже за имоти и инфлация вече лъже и по международни новини.
    Какво бил казал някакъв си ляв маргинал е едно, какво ще каже Германия е друго.
    КОгато Мерц се изкаже, тогава пишете какво била казала Германия!

    Аман от евтини манипулации.
    Ха на бас, че ХДС няма да кажат нищо подобно!

    13:55 03.01.2026

  • 10 Урсула 1984

    36 1 Отговор
    Пакет санкции срещу САЩ и 90 млрд евро за оръжие за Венецуела.

    13:55 03.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тръмп

    19 5 Отговор
    Урсулите да се занимават с жендърската си идеология и да не се месят на САЩ!

    13:56 03.01.2026

  • 14 Чичо

    29 1 Отговор
    Това си е чист двоен стандарт.
    Ако руснаците правят СВО е голям проблем! - Заплашвания, сакнции, замразяване на активи!
    Ако американците правят СВО е проблем.. ама само леко ще ги смъмрим и тва е.
    Нали все пак махат от власт един диктатор, който се занимава с търговия на дрога, корупционни схеми, източване и какво ли още не. Оп.. май се припознахме и с Кокаински.

    Коментиран от #24

    13:56 03.01.2026

  • 15 Враговете на човечеството

    4 8 Отговор
    Са САЩ Израел Китай Русия те са силните и правят каквото геополитическите им интереси са в момента

    Коментиран от #25

    13:57 03.01.2026

  • 16 хо-хо ! 🎅🏼

    25 1 Отговор
    Хайде сега да ги видим европейците ще налагат санкции на Щатите ! Ха-ха , пръд......ци !

    13:57 03.01.2026

  • 17 Много късно ве

    7 0 Отговор
    Ние в Перник обсъдихме САЩ, вие два дена се каните

    13:58 03.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Владимир Путин, последен президент

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT":

    "...Следващата война в Европа ще е между Русия.."

    Следващата война ще е между Чечня, Дагестан, Тува, Карелия и Московска област !!!

    Коментиран от #26, #27

    13:58 03.01.2026

  • 21 Санкции?

    21 1 Отговор
    Урсулите сега да обявят Тръмп за арест хаха

    13:58 03.01.2026

  • 22 Aлфа Bълкът

    5 5 Отговор
    Беше ми интересно какъв по качество е петролът на Венецуела. Защото знаех, че на Либия е най-добър, а на Русия е лош, оказа се, че е руският е всъщност средно качество. А венецуелския е най-зле. Не мога да кача снимка от диаграмата с чат гпт.

    Коментиран от #43

    13:59 03.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Братле

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Чичо":

    Ако не си разбрал войната в Украйна те с цел Русия да вземе Европа и това ще се случи като свършат парите на ЕК и народите им се разбунтуват вече започнаха земеделците

    14:00 03.01.2026

  • 25 село мое , 🐮

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Враговете на човечеството":

    Не може да бъде - как и Русия да е силна - нали е слаба , безпомощна , без оръжия , без солдати ....

    14:00 03.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Следващата

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, последен президент":

    Война ще е между
    САЩ Русия Китай и жертвата ще ЕС

    14:01 03.01.2026

  • 28 Е нали трябва да кажат нещо.....

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Все пак ВСВ не беше толкова отдавна....;)

    14:01 03.01.2026

  • 29 Лицемери

    18 1 Отговор
    Значи според "демократичната" Кая, няма проблем за военно нахлуване в суверенна държава, защото тя смятала, че "Мадуро няма достатъчно легитимност". Двоен стандарт в действие, ама ние не сме и очаквали друго...

    14:01 03.01.2026

  • 30 И кой ще им дава

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ресурси другия диктатор Путя

    14:02 03.01.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    19 1 Отговор
    А санкции срещу САЩ ще има ли?!

    Коментиран от #33, #49

    14:02 03.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Няма да има. Ще има медали!

    5 8 Отговор

    До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":

    Всеки приятел на Путин е ВРАГ НА МИРА!

    14:03 03.01.2026

  • 34 Зелю е човек

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Лудият от портиерната":

    На Москва успешно си върши мисията да фалира ЗАПАДА!!!

    14:03 03.01.2026

  • 35 подшМерц

    5 2 Отговор
    Мяу!

    14:06 03.01.2026

  • 36 Калас

    14 1 Отговор
    Кая следи ситуацията и ... говоренето й ще секне до там
    Урсула в момента подготвя нов пакет /ама не санкции срещу Тръмп/, а към 600 млрд поръчка за покупка на газ от САЩ и 800 млрд. за оръжие от САЩ, новия пакет ще включва:
    -по един хотел за бай Дончо във всяка европейска столица
    -по едно голф игрище за него във всеки курорт в Европа
    -всяка година награда за бай Донча за мир, награда за най-добър голф играч, за най-добър играч на ФИФА, за постиженията на Тръмп в географията /все пак той установи, че Крим е голям остров в Тихия океан/
    -минимум 200-300 млрд евро за покупка на редкоземни метали от САЩ /които пък ще ги вземат от Украйна, но за по напряко ще бъдат доставени в Европа от Щатите/

    14:06 03.01.2026

  • 37 Пирчемъ

    8 1 Отговор
    Следвъ гренландия!

    14:08 03.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 oкокоp по пеньоар

    7 4 Отговор
    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    14:10 03.01.2026

  • 40 Хаха

    15 2 Отговор
    Европейските "партньори" били разбрали за военната операция от медиите!?! Ааа, голямо "партньорство" е това...

    14:11 03.01.2026

  • 41 От чужбина

    6 2 Отговор
    Явно американците винаги "концентрират" вината върху един човек. Така беше със Садам и с Кадафи и Бин Ладен. Сега е ред на Путин да прати хората си да хванат Зеленски. Интересно, как ли ще реагират от Европа???

    14:11 03.01.2026

  • 42 Факти

    4 9 Отговор
    Оставете, че Запада не признава Мадуро за легитимен президент. Цяла Южна Америка не го признава. Бразилия затова блокира Венецуела за БРИКС. Над 50 държави по света не признават Мадуро. Признават го Русия, Иран и Китай - все диктатури. Да, ама партньорството им е само на думи. Реално не правят нищо да му помогнат.

    14:11 03.01.2026

  • 43 Искандер М

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Aлфа Bълкът":

    Объркали сте петрола, Венецуелският е бял. Живи и здрави

    14:12 03.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Всъщност

    10 1 Отговор
    Мълчат Германия и ЕС, мълчат НАТО и Урсула, мълчат и Зеленски и Стуб, а нашият външен се е скрил като дребен горски гризач... Това са те "новите демократи", демокрацията я разбират, само ако имат полза от нея...

    14:15 03.01.2026

  • 46 Заглавието лъже

    3 2 Отговор
    Бе Германия а някакъв ляв депутат от опозицията на хранилка при Путин бил казал нещо си и го цитирали от тасс. Не били компютри а компоти

    14:17 03.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":

    И аз това се питам. Съюзниците на Венецуела са Русия, Китай и Иран. Чакам ги да обявят нови санкции срещу САЩ, но засега нищо.

    14:22 03.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Орбан Тъпана

    0 0 Отговор
    Мирът си има Име.

    ДОНАЛД ТРЪМП.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Орбан сега защо мълчи ,.
    К... В устата ли държи .?

    14:33 03.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания