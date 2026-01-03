Политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочена към смяна на режима във Венецуела, е неприемлива и германските власти трябва да осъдят действията на Вашингтон, заяви Сьорен Пелман, съпредседател на парламентарната група на Лявата партия (ЛП) в Бундестага.

„Доналд Тръмп открито обявява война – не от предполагаема загриженост за демокрацията или правата на човека, а всъщност от интерес към петрола, геополитическото влияние и военното господство“, заяви депутатът в изявление, изпратено в отговор на запитване на ТАСС.

„Германското правителство трябва ясно и недвусмислено да осъди ескалацията на Вашингтон, незабавно да свика заседание на Съвета за сигурност на ООН и да се намеси на ниво ООН“, каза Пелман. „Политиката на Тръмп за смяна на режима е незаконна, заплашва да предизвика широко разпространени вълнения, дестабилизира целия регион и в крайна сметка засяга предимно цивилното население. Това е неприемливо“, подчерта лидерът на парламентарната група на ЛП.

ЕС следи отблизо ситуацията във Венецуела и смята, че Мадуро „няма достатъчна легитимност“, каза Кая Калас.

Тя съобщи също, че е обсъдила ситуацията във Венецуела с Марк Рубио. ЕС призовава за сдържаност в ситуацията около републиката.

САЩ не са уведомили партньорите си от НАТО за военните си планове срещу Венецуела.

„Европейските партньори на САЩ научиха за ситуацията във Венецуела от медиите. Следователно европейските страни все още не са успели да изработят единна позиция относно ситуацията в тази страна“, отбеляза той.

Към този момент нито ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, нито ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, нито щабквартирата на НАТО са отговорили на ударите на САЩ срещу Венецуела и не отговарят на запитванията на журналистите.

В същото време държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред сенатор Майк Лий, че ударите на американските сили по различни цели във Венецуела са операция по прикритие за тези, които задържат венецуелския президент Николас Мадуро. Сенаторът съобщи това в X.

„Току-що говорих по телефона със секретар Рубио. Той ме информира, че Николас Мадуро е арестуван от американски служители, за да бъде изправен пред наказателни обвинения в САЩ, и че военните действия, които видяхме тази вечер, са предприети за защита и сигурност на лицата, изпълняващи заповедта за арест“, написа той.

Държавният секретар на САЩ информира сенатор Майк Лий, че Мадуро ще бъде изправен пред наказателни обвинения. Той също така отбеляза, че Рубио не очаква по-нататъшни действия на САЩ във Венецуела след задържането на Мадуро.