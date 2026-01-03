Германия осъди нападението над Венецуела

Политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочена към смяна на режима във Венецуела, е неприемлива и германските власти трябва да осъдят действията на Вашингтон, заяви Сьорен Пелман, съпредседател на парламентарната група на Лявата партия (ЛП) в Бундестага.
„Доналд Тръмп открито обявява война – не от предполагаема загриженост за демокрацията или правата на човека, а всъщност от интерес към петрола, геополитическото влияние и военното господство“, заяви депутатът в изявление, изпратено в отговор на запитване на ТАСС.
„Германското правителство трябва ясно и недвусмислено да осъди ескалацията на Вашингтон, незабавно да свика заседание на Съвета за сигурност на ООН и да се намеси на ниво ООН“, каза Пелман. „Политиката на Тръмп за смяна на режима е незаконна, заплашва да предизвика широко разпространени вълнения, дестабилизира целия регион и в крайна сметка засяга предимно цивилното население. Това е неприемливо“, подчерта лидерът на парламентарната група на ЛП.
ЕС следи отблизо ситуацията във Венецуела и смята, че Мадуро „няма достатъчна легитимност“, каза Кая Калас.
Тя съобщи също, че е обсъдила ситуацията във Венецуела с Марк Рубио. ЕС призовава за сдържаност в ситуацията около републиката.
САЩ не са уведомили партньорите си от НАТО за военните си планове срещу Венецуела.
„Европейските партньори на САЩ научиха за ситуацията във Венецуела от медиите. Следователно европейските страни все още не са успели да изработят единна позиция относно ситуацията в тази страна“, отбеляза той.
Към този момент нито ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, нито ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, нито щабквартирата на НАТО са отговорили на ударите на САЩ срещу Венецуела и не отговарят на запитванията на журналистите.
В същото време държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред сенатор Майк Лий, че ударите на американските сили по различни цели във Венецуела са операция по прикритие за тези, които задържат венецуелския президент Николас Мадуро. Сенаторът съобщи това в X.
„Току-що говорих по телефона със секретар Рубио. Той ме информира, че Николас Мадуро е арестуван от американски служители, за да бъде изправен пред наказателни обвинения в САЩ, и че военните действия, които видяхме тази вечер, са предприети за защита и сигурност на лицата, изпълняващи заповедта за арест“, написа той.
Държавният секретар на САЩ информира сенатор Майк Лий, че Мадуро ще бъде изправен пред наказателни обвинения. Той също така отбеляза, че Рубио не очаква по-нататъшни действия на САЩ във Венецуела след задържането на Мадуро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
Коментиран от #28
13:53 03.01.2026
2 Браво 1
13:53 03.01.2026
3 Пич
Коментиран от #30
13:53 03.01.2026
4 Да бе да
13:54 03.01.2026
5 Германски медии
13:54 03.01.2026
6 Путин
13:55 03.01.2026
9 браво бе
Какво бил казал някакъв си ляв маргинал е едно, какво ще каже Германия е друго.
КОгато Мерц се изкаже, тогава пишете какво била казала Германия!
Аман от евтини манипулации.
Ха на бас, че ХДС няма да кажат нищо подобно!
13:55 03.01.2026
10 Урсула 1984
13:55 03.01.2026
13 Тръмп
13:56 03.01.2026
14 Чичо
Ако руснаците правят СВО е голям проблем! - Заплашвания, сакнции, замразяване на активи!
Ако американците правят СВО е проблем.. ама само леко ще ги смъмрим и тва е.
Нали все пак махат от власт един диктатор, който се занимава с търговия на дрога, корупционни схеми, източване и какво ли още не. Оп.. май се припознахме и с Кокаински.
Коментиран от #24
13:56 03.01.2026
15 Враговете на човечеството
Коментиран от #25
13:57 03.01.2026
16 хо-хо ! 🎅🏼
13:57 03.01.2026
17 Много късно ве
13:58 03.01.2026
20 Владимир Путин, последен президент
До коментар #8 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТT":"...Следващата война в Европа ще е между Русия.."
Следващата война ще е между Чечня, Дагестан, Тува, Карелия и Московска област !!!
Коментиран от #26, #27
13:58 03.01.2026
21 Санкции?
13:58 03.01.2026
22 Aлфа Bълкът
Коментиран от #43
13:59 03.01.2026
24 Братле
До коментар #14 от "Чичо":Ако не си разбрал войната в Украйна те с цел Русия да вземе Европа и това ще се случи като свършат парите на ЕК и народите им се разбунтуват вече започнаха земеделците
14:00 03.01.2026
25 село мое , 🐮
До коментар #15 от "Враговете на човечеството":Не може да бъде - как и Русия да е силна - нали е слаба , безпомощна , без оръжия , без солдати ....
14:00 03.01.2026
27 Следващата
До коментар #20 от "Владимир Путин, последен президент":Война ще е между
САЩ Русия Китай и жертвата ще ЕС
14:01 03.01.2026
28 Е нали трябва да кажат нещо.....
До коментар #1 от "Жоро":Все пак ВСВ не беше толкова отдавна....;)
14:01 03.01.2026
29 Лицемери
14:01 03.01.2026
30 И кой ще им дава
До коментар #3 от "Пич":Ресурси другия диктатор Путя
14:02 03.01.2026
31 ДрайвингПлежър
Коментиран от #33, #49
14:02 03.01.2026
33 Няма да има. Ще има медали!
До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":Всеки приятел на Путин е ВРАГ НА МИРА!
14:03 03.01.2026
34 Зелю е човек
До коментар #18 от "Лудият от портиерната":На Москва успешно си върши мисията да фалира ЗАПАДА!!!
14:03 03.01.2026
35 подшМерц
14:06 03.01.2026
36 Калас
Урсула в момента подготвя нов пакет /ама не санкции срещу Тръмп/, а към 600 млрд поръчка за покупка на газ от САЩ и 800 млрд. за оръжие от САЩ, новия пакет ще включва:
-по един хотел за бай Дончо във всяка европейска столица
-по едно голф игрище за него във всеки курорт в Европа
-всяка година награда за бай Донча за мир, награда за най-добър голф играч, за най-добър играч на ФИФА, за постиженията на Тръмп в географията /все пак той установи, че Крим е голям остров в Тихия океан/
-минимум 200-300 млрд евро за покупка на редкоземни метали от САЩ /които пък ще ги вземат от Украйна, но за по напряко ще бъдат доставени в Европа от Щатите/
14:06 03.01.2026
37 Пирчемъ
14:08 03.01.2026
39 oкокоp по пеньоар
14:10 03.01.2026
40 Хаха
14:11 03.01.2026
41 От чужбина
14:11 03.01.2026
42 Факти
14:11 03.01.2026
43 Искандер М
До коментар #22 от "Aлфа Bълкът":Объркали сте петрола, Венецуелският е бял. Живи и здрави
14:12 03.01.2026
45 Всъщност
14:15 03.01.2026
46 Заглавието лъже
14:17 03.01.2026
49 Факти
До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":И аз това се питам. Съюзниците на Венецуела са Русия, Китай и Иран. Чакам ги да обявят нови санкции срещу САЩ, но засега нищо.
14:22 03.01.2026
51 Орбан Тъпана
ДОНАЛД ТРЪМП.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Орбан сега защо мълчи ,.
К... В устата ли държи .?
14:33 03.01.2026