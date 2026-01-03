Новини
Под 30 минути е продължила американската атака срещу Венецуела

3 Януари, 2026

Нефтените съоръжения не страната не са повредени

Под 30 минути е продължила американската атака срещу Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ударите, извършени от американските сили на венецуелска територия в събота вечер, са продължили по-малко от половин час, съобщи Асошиейтед прес (AP).

Отбелязва се, че все още не е ясно дали САЩ планират по-нататъшни действия срещу Венецуела. По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери американския сенатор Майк Лий, че Вашингтон не възнамерява да продължава атаките.

Нефтените съоръжения, принадлежащи на държавната петролна и газова компания на Венецуела, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), не са били повредени от ударите на американските военновъздушни сили, съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители на компанията.

Ръководството на компанията увери служителите, че производството и рафинирането на петрол протичат както обикновено. Според същите източници, макар съоръженията на PDVSA да не са били повредени при ударите, значителни щети са били нанесени на пристанището Ла Гуайра на карибското крайбрежие.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 25 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Патравата руска армия

    50 29 Отговор
    Под 30 минути !!!
    Патравите са в Украйна от 4 години и не постигнаха нищо.
    Колко убити додоха американците . НУЛА . Нямат убити или ранени . Нямат и загубена техника.

    Разликата е просто очевадна .

    Коментиран от #49, #51, #56, #58

    15:15 03.01.2026

  • 7 Диктатора

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Само той ли?

    15:15 03.01.2026

  • 8 Алеята на ангелите

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Адрес 4000":

    Само толкова ли можеш!? Събираме ip-та.

    Коментиран от #15

    15:16 03.01.2026

  • 9 Всъщност

    25 28 Отговор
    30 минути ? Толкова трябват и на братушките срещу Киев и Лвов ! Ама Путин е ... "мека Мара" .

    Коментиран от #31

    15:18 03.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДрайвингПлежър

    36 17 Отговор
    Американския тероризъм! Назовавайте нещата с истинските им имена!

    15:18 03.01.2026

  • 13 То толкова...

    27 23 Отговор
    Ще траят и ударите срещу москва,ако кажат.И тогава оня дребния на съд и да се свършва.

    Коментиран от #21

    15:19 03.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Адрес 4000

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "Алеята на ангелите":

    Ми айде напиши го като ги събирате!!!

    Коментиран от #30

    15:19 03.01.2026

  • 16 Унищожено е цялото руско ПВО

    27 22 Отговор
    за 30 минути!

    15:19 03.01.2026

  • 17 Краварска демокрация

    25 15 Отговор
    Позора е че марионетките които ни управляват са в сговор с тези престъпници

    Коментиран от #27

    15:19 03.01.2026

  • 18 122333

    16 8 Отговор
    Нефта на света е в САЩ - айде каквото беше-беше

    15:20 03.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Ще видим дали ще се затегне войната.

    15:20 03.01.2026

  • 21 КОЯ ТОЧНО МОСКВА

    18 3 Отговор

    До коментар #13 от "То толкова...":

    В САЩ СА НЯКОЛКО
    НО СА ПРЕДИМНО МАЛКИ ГРАДЧЕТА

    15:21 03.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Боруна Лом

    13 3 Отговор
    ЗАЩО ТРИЕТЕ ИСТИНАТА?

    15:22 03.01.2026

  • 25 Европеец

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Коментара ти е верен.... Но, ако заглавието е вярно, Путин трябва да си вземе голяма поука и да спре да се обяснава, а да почне да воюва както трябва.... Довечера ще гледам руски блогари и съм сигурен, че ще потвърдят казаното от мен....

    Коментиран от #35, #36

    15:23 03.01.2026

  • 26 Венецуелски дипломат каза, че

    14 15 Отговор
    Русия, Иран и Китай пряко са поддържали диктатора Мъдуро!

    15:23 03.01.2026

  • 27 Адрес 4000

    6 11 Отговор

    До коментар #17 от "Краварска демокрация":

    Кой се сговаряше с Тръмпеца в Аляска
    Радвай се бе копеи нали сме обещани на русия след втората ялта?
    Нали?

    Коментиран от #50, #60

    15:23 03.01.2026

  • 28 Майна

    15 2 Отговор
    "Залавянето на Мадуро е било „договорено напускане“, съобщават източници пред Sky News.

    Източници от венецуелската опозиция съобщават на Sky News, че според тях залавянето на Николас Мадуро е било „договорено излизане“.

    Коментиран от #32

    15:23 03.01.2026

  • 29 Рахман

    18 5 Отговор
    Колко демократично. Да си правиш каквото и където искаш безнаказано.

    Коментиран от #54

    15:25 03.01.2026

  • 30 Алеята на ангелите

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Адрес 4000":

    Ние не пишеме, и не питаме! Помним!

    Коментиран от #38

    15:27 03.01.2026

  • 31 Аман

    12 11 Отговор

    До коментар #9 от "Всъщност":

    Така си мислеха и тия от 60 километровата колона към Киев, която се изпари.

    15:27 03.01.2026

  • 32 Адрес 4000

    10 11 Отговор

    До коментар #28 от "Майна":

    О ,това какво ви успокоява вас путлеристите.
    Че Тръмп и хипофизата на токчета са се разбрали?
    Може би Мадурата ще цъфне в Москва за белот с Асад ли?
    А на бас че няма да е така

    15:27 03.01.2026

  • 33 Кирил

    11 7 Отговор
    Това се казва СВО

    15:28 03.01.2026

  • 34 пешо

    17 12 Отговор
    за 30 мин тръмп направи повече от путлер за 4 години но къде са щатите къда са руснаците

    15:28 03.01.2026

  • 35 Това ли??

    12 12 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    Сега новата опорка,че русия не воюва както трябва.Ма не ставайте смешни въпреки,че знаете,че толкова си могат завалиите.

    15:28 03.01.2026

  • 36 Роко Сифреди

    12 13 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    "Путин трябва да си вземе голяма поука и да спре да се обяснава, а да почне да воюва както трябва..."

    Ама той иска, но толкова си може.

    15:29 03.01.2026

  • 37 ГаГа

    13 4 Отговор
    Е как ще са повредени нефтените находища, нали те са целта? Нали не се заблуждавате, че става дума за борба с наркокартели и въдворявяне на някаква си там американска демокрация, пардон - декорация...

    15:29 03.01.2026

  • 38 Адрес 4000

    9 10 Отговор

    До коментар #30 от "Алеята на ангелите":

    Ми спомнете си каква беше съдбата на Кадафи вие паметливите
    И го споделете на сутрешната оперативка в Сополя на посланика на Москалия

    15:29 03.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Валерий Герасимов, началник щаб

    16 7 Отговор
    Пълни смешници....
    Това не е никакво СВО, а най-обикновен арест, арест на цивилно невъоръжено лице !!! СВО това са Четири Года провал след провал, горящи танкове, падащи самольоти, крещящи без ръце и крака хора, 500 000 убити, сринати из основи градове, деревни.
    Усетете разликата - 30 мин срешу Четири Года руско величие 🎅🎅🎅

    15:31 03.01.2026

  • 41 фактите

    16 7 Отговор
    Небето над Каракас се пази от Панцир ,С300 и Игла.Нито едно от трите не е успяло да види американските хеликоптери.Руската техника дори за cкpan не става.Абсллютна безполезност и беззащитност

    Коментиран от #47

    15:31 03.01.2026

  • 42 гостгост

    15 6 Отговор
    Американците са абсолютни аматьори! Русия такива операцийки ги прави за 4 години и над един милион жертви !

    15:33 03.01.2026

  • 43 Киев за два дня

    8 5 Отговор
    мдда

    15:34 03.01.2026

  • 44 Таня

    11 8 Отговор
    Венецуела има най големите залежи на петрол в света , но се оказа ,че сама не може да го добива.
    Когато американски компании бяха там Венецуела беше доста просперираща страна. Да ,и те са печелели ,но разумно , а и Венецуела също доста добре е печелила . След като Мадуро ги изгони добивът на петрол постепенно замря .и Венецуела беше потопена в мизерия . Мизерия ви казвам.С океан от петрол под краката ,а няма какво да ядат. Българин във Венецуела го разказваше.
    Дойдоха кубински и китайски компании ,те добиваха ,но изобщо нищо не плащаха .
    И Мадуро се захвана да издържа цяла Венецуела с производство на наркотици .

    Коментиран от #59

    15:34 03.01.2026

  • 45 бай Тръмп

    9 4 Отговор
    Путине, видя ли как се прави, некадърник смешен?! Планувано влизаш за три дни и реално приключваш за 1/2 час, а не тридневни циркове и после 13 години ядене на пердах!

    15:35 03.01.2026

  • 46 ГаГа

    8 3 Отговор

    До коментар #39 от "Да си приятел на раша е самоубийство":

    И всичко изброено не е държавен тероризъм? Да ви имам двойните стандарти!

    Коментиран от #48

    15:36 03.01.2026

  • 47 Хеликоптери викаш

    11 4 Отговор

    До коментар #41 от "фактите":

    Представи само 120 Ф 35 на Русия.Нито ще ги видят,нито ще ги чуят.Само ще ги усетят.

    Коментиран от #55, #64

    15:36 03.01.2026

  • 48 Не копей.

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "ГаГа":

    Човека то казва какво е сво.

    15:38 03.01.2026

  • 49 ОКРАИНА СИ Е РАШКА

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Патравата руска армия":

    И бе най- въоръжената в Европа !
    Кой прави сравнения ,кууууухчоооо

    15:38 03.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хаха

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Патравата руска армия":

    С една дума - пълен цирк!
    Мадуро и жена му бяха предадени доброволно от най-приближените му на летището на краварите! Нито един изтрел срещу 4-ри тежки хеликоптера, а можеха с 5 дрона да ги попилеят при добро желание!

    15:40 03.01.2026

  • 52 Мишел

    6 6 Отговор
    Безаналоговото ПВО колко въртолета свали ?

    Ми колкото в Иран нещо свали ,толкова и тука

    Коментиран от #65

    15:41 03.01.2026

  • 53 Сетих се!!

    3 4 Отговор
    Копей те щяха да правят Тексаска Народна Република 😎😁😁

    15:42 03.01.2026

  • 54 Силата на правото

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Рахман":

    винаги е била в правото на по-силния.

    15:43 03.01.2026

  • 55 Хаха

    6 5 Отговор

    До коментар #47 от "Хеликоптери викаш":

    Предсавяй си..., абе много филми гледаш, като тоя цирк във Венецуела!
    Укрия е пълна с всякакви ефки, миражи, атакамси, нисамси, сторм шадоу...., но все още нито един парапет не е окъртен от Кримскя мост!

    15:43 03.01.2026

  • 56 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Патравата руска армия":

    От руснак войник не става. Там е проблема.

    15:43 03.01.2026

  • 57 Нострадуемся

    4 2 Отговор
    ОРАНДЖАВИЯТ ПАЛЯК, КАГДА ЩЯ ДА БУДЯТ ДА ВЗЕМЕТЬ СВИНСКЬО И ДЕБЕЛОГЪЗИЯ ГЕЙ В ЩАТИТЕ? И ТАМ ДА СА ПООБЛАЖАТ ПОСЛЕ НОВОГАДНАТА СУША?

    15:44 03.01.2026

  • 58 Американците направиха показно

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Патравата руска армия":

    на РФ, Иран, Китай С. Корея на какво са способни, колко са напред военно, и колко са опасни. Военно, разузнавателно, стратегически и тактически.
    Без показни паради и военни учения
    Горепосочените останаха силно притеснени и замислени

    Коментиран от #66

    15:44 03.01.2026

  • 59 си пън

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Таня":

    и що удобно забрави за санкциите сащ ма танче,от дет ги изгонят сакции

    15:45 03.01.2026

  • 60 Хкгтх

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Адрес 4000":

    Срещнеш ли копейка трепИ! Така се прави!

    15:45 03.01.2026

  • 61 Хахахаха

    8 4 Отговор
    30 минутно СВО! Рашите са по-добри, вече 4 години водят тридневното.

    Коментиран от #71

    15:46 03.01.2026

  • 62 oкокоp по пеньоар

    4 5 Отговор
    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    15:46 03.01.2026

  • 63 Горски

    7 6 Отговор
    Много интересно дали ще има повече преговори по повод 404? И кога ли ще чуем пак поредното изхождане по въпроса на урсулизираните природни грешки? Май че и този филм свърши. Подозирам, че е "пито-платено". Плюс това всички имат интерес от петрола на Венецуела. Още по-ниска цена на петрола на международните пазари ще е в интерес на целия Запад. Демокрация по американски! Всичко е предварително договорено и съгласувано да се случи. Това е един от най-добре пазените президенти в света с лична военна част охранители. За сигурността му се грижат над 5000 добре обучени и въоръжени военни. Никой няма шанс да го залови просто ей така, а както се разбира е заловен без пушка да пукне. Доста нискобюджетен театър са разиграли този път. Можеше малко екшън да инсценират, че поне някой да повярва. Демокрация по краварски!

    Коментиран от #69, #74

    15:46 03.01.2026

  • 64 Град Козлодуй

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Хеликоптери викаш":

    Точен сте господине 👌

    15:47 03.01.2026

  • 65 хххх

    5 3 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    За пореден път Нищо не е свалило и нищо не е разбрало руското ПВО.Така беше и в Ирак и в Сирия и в Иран,а сега и във Венецуела.Не случайно никоя държава на тоя свят не иска и да чуе вече да купува руско оръжие

    15:48 03.01.2026

  • 66 Забравихме

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Американците направиха показно":

    Мустака в Беларус.

    Коментиран от #70

    15:48 03.01.2026

  • 67 Тепърва

    3 4 Отговор
    Ще видим китайците за какво са изтъргували Мадуро и венецуелския нефт. Да не влязат утре в американския Тайван с подобен цирк тип договорен вътрешен преврат.

    15:49 03.01.2026

  • 68 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Да си приятел на раша е самоубийство":

    Муамър Кадафи беше основен спонсор на тероризма. Либийски Терористи по негова заповед взривиха пътнически самолет на "ПАН-АМ" над Шотландското селище Локърби и загинаха всички 270 пасажери и 6 жители на селището. След това Рейгън бомбардира Триполи и Бенгази като отговор на атентата. Кадафи осъди на смърт 6 Български медицински сестри и Палестински лекар. Добре че съпругата на Френския президент Сесилия Саркози една нощ ги изведе тайно и качи на самолета си и така ги спаси. Полковник Муамър Кадафи се беше самообявил за "Царя на Африка" и всеки петък по 3 часа вечер в Триполи произнасяше речи пред тълпа как ще "смажа Американския империализъм и ако САЩ ни нападне Либия ще е тяхното гробище". Когато започнаха Американските удари световните агенции излязоха със заглавия " Кърваво разсъмване над джамахирията - Либия гори". Тогава "Царя на Африка" написа писмо до Американския президент - "Синко Обама( обръщам се така към теб защото те имам като роден син) ,моля те спри тази несправедлива война срещу един малък народ в развиваща се страна"....След това когато Либийски граждани го убиваха последните му думи бяха " Деца мои, моля ви пощадете ме"

    Коментиран от #73

    15:49 03.01.2026

  • 69 Путлер

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "Горски":

    Всички☝️ диктатори така свършват

    15:50 03.01.2026

  • 70 Бай Дончо

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Забравихме":

    Батката ме слуша засега. А у Белорусии петрола нет.

    15:50 03.01.2026

  • 71 ПУТЛЕР

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахаха":

    ЗА ТВА ВРЕМЕ 4 ГОДИНИ, ИЗТЪРКА 50 ЧИФТА ПАРАДНИ КОКИЛИ И УМОРИ 15 ПАРАДНИ КОНЯ.

    15:51 03.01.2026

  • 72 Хаха

    2 2 Отговор
    Дончо и първоначално обявения за "убит" министър на отбраната на Венецуела да кажат за колко милиона зелени гущера спретнаха тоя цирк с отвличането на Мадуро и жена му от делта форс за 30 минути, без жертви и съпротива....

    Коментиран от #75

    15:52 03.01.2026

  • 73 Мдаа

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Така е":

    И сега Либия цъфти и връзва демократизирана.

    15:52 03.01.2026

  • 74 рашастан в колапс

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "Горски":

    Руските мижави плашиnyтаци си зарязаха още един от диктаторите както направиха и с Асад и с Аятолахчето :/ Руските дребосъци ги е страх да гъкнат,че да не гризнат американските шамари и те :/

    15:53 03.01.2026

  • 75 въпросче

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Хаха":

    Ти колко искаш да продължи едно СВО ? 4 години ли ?

    15:54 03.01.2026

  • 76 Омбре авто

    3 1 Отговор
    В Каракас са готови, да се готвят в Техеран....

    15:55 03.01.2026

  • 77 ТВА 30 МИНУТНО ПОКАЗНО

    0 1 Отговор
    ЗА ПУТЛЕРА ЛИ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИЛИ ЗА СИНИЯ ДЗЪН ПЪН?

    15:58 03.01.2026

  • 78 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    0 0 Отговор
    Путине, путине, има още много да учиш....чадо.

    16:01 03.01.2026

  • 79 Виц на деня

    0 0 Отговор
    Мъдурка, търси та Тръмп......
    По кой телефон........
    Чука на вратата с белезници в ръка...
    Не стреляйте...идвам, идваааам.

    16:03 03.01.2026

  • 80 ТОЯ ОРАНДЖАВ ПАЛЯК ОЧЯН

    0 0 Отговор
    ГАДНЫЙ. ПРАВИ ПЪРВУ НИУЧАКВЪН УДЪР ПО МАДУРЯТА. ПОСЛИ ПО КВО ША УДАРИ, ДАЖЕ И ПУТЛЕР НИ ЗНАИ.

    16:05 03.01.2026