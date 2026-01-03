Под 30 минути е продължила американската атака срещу Венецуела

Ударите, извършени от американските сили на венецуелска територия в събота вечер, са продължили по-малко от половин час, съобщи Асошиейтед прес (AP).
Отбелязва се, че все още не е ясно дали САЩ планират по-нататъшни действия срещу Венецуела. По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери американския сенатор Майк Лий, че Вашингтон не възнамерява да продължава атаките.
Нефтените съоръжения, принадлежащи на държавната петролна и газова компания на Венецуела, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), не са били повредени от ударите на американските военновъздушни сили, съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители на компанията.
Ръководството на компанията увери служителите, че производството и рафинирането на петрол протичат както обикновено. Според същите източници, макар съоръженията на PDVSA да не са били повредени при ударите, значителни щети са били нанесени на пристанището Ла Гуайра на карибското крайбрежие.
6 Патравата руска армия
Патравите са в Украйна от 4 години и не постигнаха нищо.
Колко убити додоха американците . НУЛА . Нямат убити или ранени . Нямат и загубена техника.
Разликата е просто очевадна .
Коментиран от #49, #51, #56, #58
15:15 03.01.2026
7 Диктатора
До коментар #1 от "Боруна Лом":Само той ли?
15:15 03.01.2026
8 Алеята на ангелите
До коментар #3 от "Адрес 4000":Само толкова ли можеш!? Събираме ip-та.
Коментиран от #15
15:16 03.01.2026
9 Всъщност
Коментиран от #31
15:18 03.01.2026
12 ДрайвингПлежър
15:18 03.01.2026
13 То толкова...
Коментиран от #21
15:19 03.01.2026
15 Адрес 4000
До коментар #8 от "Алеята на ангелите":Ми айде напиши го като ги събирате!!!
Коментиран от #30
15:19 03.01.2026
16 Унищожено е цялото руско ПВО
15:19 03.01.2026
17 Краварска демокрация
Коментиран от #27
15:19 03.01.2026
18 122333
15:20 03.01.2026
20 Последния Софиянец
15:20 03.01.2026
21 КОЯ ТОЧНО МОСКВА
До коментар #13 от "То толкова...":В САЩ СА НЯКОЛКО
НО СА ПРЕДИМНО МАЛКИ ГРАДЧЕТА
15:21 03.01.2026
24 Боруна Лом
15:22 03.01.2026
25 Европеец
До коментар #1 от "Боруна Лом":Коментара ти е верен.... Но, ако заглавието е вярно, Путин трябва да си вземе голяма поука и да спре да се обяснава, а да почне да воюва както трябва.... Довечера ще гледам руски блогари и съм сигурен, че ще потвърдят казаното от мен....
Коментиран от #35, #36
15:23 03.01.2026
26 Венецуелски дипломат каза, че
15:23 03.01.2026
27 Адрес 4000
До коментар #17 от "Краварска демокрация":Кой се сговаряше с Тръмпеца в Аляска
Радвай се бе копеи нали сме обещани на русия след втората ялта?
Нали?
Коментиран от #50, #60
15:23 03.01.2026
28 Майна
Източници от венецуелската опозиция съобщават на Sky News, че според тях залавянето на Николас Мадуро е било „договорено излизане“.
Коментиран от #32
15:23 03.01.2026
29 Рахман
Коментиран від #54
15:25 03.01.2026
30 Алеята на ангелите
До коментар #15 от "Адрес 4000":Ние не пишеме, и не питаме! Помним!
Коментиран от #38
15:27 03.01.2026
31 Аман
До коментар #9 от "Всъщност":Така си мислеха и тия от 60 километровата колона към Киев, която се изпари.
15:27 03.01.2026
32 Адрес 4000
До коментар #28 от "Майна":О ,това какво ви успокоява вас путлеристите.
Че Тръмп и хипофизата на токчета са се разбрали?
Може би Мадурата ще цъфне в Москва за белот с Асад ли?
А на бас че няма да е така
15:27 03.01.2026
33 Кирил
15:28 03.01.2026
34 пешо
15:28 03.01.2026
35 Това ли??
До коментар #25 от "Европеец":Сега новата опорка,че русия не воюва както трябва.Ма не ставайте смешни въпреки,че знаете,че толкова си могат завалиите.
15:28 03.01.2026
36 Роко Сифреди
До коментар #25 от "Европеец":"Путин трябва да си вземе голяма поука и да спре да се обяснава, а да почне да воюва както трябва..."
Ама той иска, но толкова си може.
15:29 03.01.2026
37 ГаГа
15:29 03.01.2026
38 Адрес 4000
До коментар #30 от "Алеята на ангелите":Ми спомнете си каква беше съдбата на Кадафи вие паметливите
И го споделете на сутрешната оперативка в Сополя на посланика на Москалия
15:29 03.01.2026
40 Валерий Герасимов, началник щаб
Това не е никакво СВО, а най-обикновен арест, арест на цивилно невъоръжено лице !!! СВО това са Четири Года провал след провал, горящи танкове, падащи самольоти, крещящи без ръце и крака хора, 500 000 убити, сринати из основи градове, деревни.
Усетете разликата - 30 мин срешу Четири Года руско величие 🎅🎅🎅
15:31 03.01.2026
41 фактите
Коментиран от #47
15:31 03.01.2026
42 гостгост
15:33 03.01.2026
43 Киев за два дня
15:34 03.01.2026
44 Таня
Когато американски компании бяха там Венецуела беше доста просперираща страна. Да ,и те са печелели ,но разумно , а и Венецуела също доста добре е печелила . След като Мадуро ги изгони добивът на петрол постепенно замря .и Венецуела беше потопена в мизерия . Мизерия ви казвам.С океан от петрол под краката ,а няма какво да ядат. Българин във Венецуела го разказваше.
Дойдоха кубински и китайски компании ,те добиваха ,но изобщо нищо не плащаха .
И Мадуро се захвана да издържа цяла Венецуела с производство на наркотици .
Коментиран от #59
15:34 03.01.2026
45 бай Тръмп
15:35 03.01.2026
46 ГаГа
До коментар #39 от "Да си приятел на раша е самоубийство":И всичко изброено не е държавен тероризъм? Да ви имам двойните стандарти!
Коментиран от #48
15:36 03.01.2026
47 Хеликоптери викаш
До коментар #41 от "фактите":Представи само 120 Ф 35 на Русия.Нито ще ги видят,нито ще ги чуят.Само ще ги усетят.
Коментиран от #55, #64
15:36 03.01.2026
48 Не копей.
До коментар #46 от "ГаГа":Човека то казва какво е сво.
15:38 03.01.2026
49 ОКРАИНА СИ Е РАШКА
До коментар #6 от "Патравата руска армия":И бе най- въоръжената в Европа !
Кой прави сравнения ,кууууухчоооо
15:38 03.01.2026
51 Хаха
До коментар #6 от "Патравата руска армия":С една дума - пълен цирк!
Мадуро и жена му бяха предадени доброволно от най-приближените му на летището на краварите! Нито един изтрел срещу 4-ри тежки хеликоптера, а можеха с 5 дрона да ги попилеят при добро желание!
15:40 03.01.2026
52 Мишел
Ми колкото в Иран нещо свали ,толкова и тука
Коментиран от #65
15:41 03.01.2026
53 Сетих се!!
15:42 03.01.2026
54 Силата на правото
До коментар #29 от "Рахман":винаги е била в правото на по-силния.
15:43 03.01.2026
55 Хаха
До коментар #47 от "Хеликоптери викаш":Предсавяй си..., абе много филми гледаш, като тоя цирк във Венецуела!
Укрия е пълна с всякакви ефки, миражи, атакамси, нисамси, сторм шадоу...., но все още нито един парапет не е окъртен от Кримскя мост!
15:43 03.01.2026
56 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #6 от "Патравата руска армия":От руснак войник не става. Там е проблема.
15:43 03.01.2026
57 Нострадуемся
15:44 03.01.2026
58 Американците направиха показно
До коментар #6 от "Патравата руска армия":на РФ, Иран, Китай С. Корея на какво са способни, колко са напред военно, и колко са опасни. Военно, разузнавателно, стратегически и тактически.
Без показни паради и военни учения
Горепосочените останаха силно притеснени и замислени
Коментиран от #66
15:44 03.01.2026
59 си пън
До коментар #44 от "Таня":и що удобно забрави за санкциите сащ ма танче,от дет ги изгонят сакции
15:45 03.01.2026
60 Хкгтх
До коментар #27 от "Адрес 4000":Срещнеш ли копейка трепИ! Така се прави!
15:45 03.01.2026
61 Хахахаха
Коментиран от #71
15:46 03.01.2026
62 oкокоp по пеньоар
15:46 03.01.2026
63 Горски
Коментиран от #69, #74
15:46 03.01.2026
64 Град Козлодуй
До коментар #47 от "Хеликоптери викаш":Точен сте господине 👌
15:47 03.01.2026
65 хххх
До коментар #52 от "Мишел":За пореден път Нищо не е свалило и нищо не е разбрало руското ПВО.Така беше и в Ирак и в Сирия и в Иран,а сега и във Венецуела.Не случайно никоя държава на тоя свят не иска и да чуе вече да купува руско оръжие
15:48 03.01.2026
66 Забравихме
До коментар #58 от "Американците направиха показно":Мустака в Беларус.
Коментиран от #70
15:48 03.01.2026
67 Тепърва
15:49 03.01.2026
68 Така е
До коментар #39 от "Да си приятел на раша е самоубийство":Муамър Кадафи беше основен спонсор на тероризма. Либийски Терористи по негова заповед взривиха пътнически самолет на "ПАН-АМ" над Шотландското селище Локърби и загинаха всички 270 пасажери и 6 жители на селището. След това Рейгън бомбардира Триполи и Бенгази като отговор на атентата. Кадафи осъди на смърт 6 Български медицински сестри и Палестински лекар. Добре че съпругата на Френския президент Сесилия Саркози една нощ ги изведе тайно и качи на самолета си и така ги спаси. Полковник Муамър Кадафи се беше самообявил за "Царя на Африка" и всеки петък по 3 часа вечер в Триполи произнасяше речи пред тълпа как ще "смажа Американския империализъм и ако САЩ ни нападне Либия ще е тяхното гробище". Когато започнаха Американските удари световните агенции излязоха със заглавия " Кърваво разсъмване над джамахирията - Либия гори". Тогава "Царя на Африка" написа писмо до Американския президент - "Синко Обама( обръщам се така към теб защото те имам като роден син) ,моля те спри тази несправедлива война срещу един малък народ в развиваща се страна"....След това когато Либийски граждани го убиваха последните му думи бяха " Деца мои, моля ви пощадете ме"
Коментиран от #73
15:49 03.01.2026
69 Путлер
До коментар #63 от "Горски":Всички☝️ диктатори така свършват
15:50 03.01.2026
70 Бай Дончо
До коментар #66 от "Забравихме":Батката ме слуша засега. А у Белорусии петрола нет.
15:50 03.01.2026
71 ПУТЛЕР
До коментар #61 от "Хахахаха":ЗА ТВА ВРЕМЕ 4 ГОДИНИ, ИЗТЪРКА 50 ЧИФТА ПАРАДНИ КОКИЛИ И УМОРИ 15 ПАРАДНИ КОНЯ.
15:51 03.01.2026
72 Хаха
Коментиран от #75
15:52 03.01.2026
73 Мдаа
До коментар #68 от "Така е":И сега Либия цъфти и връзва демократизирана.
15:52 03.01.2026
74 рашастан в колапс
До коментар #63 от "Горски":Руските мижави плашиnyтаци си зарязаха още един от диктаторите както направиха и с Асад и с Аятолахчето :/ Руските дребосъци ги е страх да гъкнат,че да не гризнат американските шамари и те :/
15:53 03.01.2026
75 въпросче
До коментар #72 от "Хаха":Ти колко искаш да продължи едно СВО ? 4 години ли ?
15:54 03.01.2026
76 Омбре авто
15:55 03.01.2026
77 ТВА 30 МИНУТНО ПОКАЗНО
15:58 03.01.2026
78 СВО по АМЕРИКАНСКИ
16:01 03.01.2026
79 Виц на деня
По кой телефон........
Чука на вратата с белезници в ръка...
Не стреляйте...идвам, идваааам.
16:03 03.01.2026
80 ТОЯ ОРАНДЖАВ ПАЛЯК ОЧЯН
16:05 03.01.2026