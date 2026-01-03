Под 30 минути е продължила американската атака срещу Венецуела

Ударите, извършени от американските сили на венецуелска територия в събота вечер, са продължили по-малко от половин час, съобщи Асошиейтед прес (AP).

Отбелязва се, че все още не е ясно дали САЩ планират по-нататъшни действия срещу Венецуела. По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери американския сенатор Майк Лий, че Вашингтон не възнамерява да продължава атаките.

Нефтените съоръжения, принадлежащи на държавната петролна и газова компания на Венецуела, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), не са били повредени от ударите на американските военновъздушни сили, съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители на компанията.

Ръководството на компанията увери служителите, че производството и рафинирането на петрол протичат както обикновено. Според същите източници, макар съоръженията на PDVSA да не са били повредени при ударите, значителни щети са били нанесени на пристанището Ла Гуайра на карибското крайбрежие.