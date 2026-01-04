Вашингтон към американците: Не посещавайте Венецуела, могат да ви арестуват, отвлекат и измъчват

В актуализирано съобщение за пътуване до Венецуела, Държавният департамент на САЩ посъветва американците да не посещават страната след американските удари.

Тези, които в момента се намират там, са помолени да напуснат страната незабавно.

В публикацията Държавният департамент призова американците да не пътуват до Венецуела поради „високия риск от произволно задържане, мъчения по време на арест, тероризъм и отвличане“.

„Всеки, който има американско гражданство или друг статут на постоянно пребиваващ в САЩ във Венецуела, трябва незабавно да напусне страната, включително тези, които пътуват с венецуелски или други чуждестранни паспорти. Не пътувайте до Венецуела по никаква причина“, отбеляза Държавният департамент.

Добавя се също, че правителството на САЩ в момента не е в състояние да предоставя спешни услуги или консулска помощ на американците във Венецуела.

На 3 януари посолството на САЩ призова гражданите да не посещават страната поради високия риск от незаконно задържане, предполагаеми мъчения в затворите, тероризъм, отвличания, произволно прилагане на местните закони, престъпност, вълнения и лоша здравна инфраструктура.

На 3 януари 2026 г. САЩ започнаха въздушни удари срещу военни и цивилни цели във Венецуела и заловиха президента Николас Мадуро и съпругата му. САЩ обвиниха Мадуро в ръководене на наркокартела „Картел де лос Солес“ и други престъпления.

Венецуела реши, че вицепрезидентът Делси Родригес ще изпълнява длъжността държавен глава. Тръмп обаче отбеляза, че САЩ планират да управляват Венецуела през преходния период.