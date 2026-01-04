Вашингтон към американците: Не посещавайте Венецуела, могат да ви арестуват, отвлекат и измъчват

В актуализирано съобщение за пътуване до Венецуела, Държавният департамент на САЩ посъветва американците да не посещават страната след американските удари.
Тези, които в момента се намират там, са помолени да напуснат страната незабавно.
В публикацията Държавният департамент призова американците да не пътуват до Венецуела поради „високия риск от произволно задържане, мъчения по време на арест, тероризъм и отвличане“.
„Всеки, който има американско гражданство или друг статут на постоянно пребиваващ в САЩ във Венецуела, трябва незабавно да напусне страната, включително тези, които пътуват с венецуелски или други чуждестранни паспорти. Не пътувайте до Венецуела по никаква причина“, отбеляза Държавният департамент.
Добавя се също, че правителството на САЩ в момента не е в състояние да предоставя спешни услуги или консулска помощ на американците във Венецуела.
На 3 януари посолството на САЩ призова гражданите да не посещават страната поради високия риск от незаконно задържане, предполагаеми мъчения в затворите, тероризъм, отвличания, произволно прилагане на местните закони, престъпност, вълнения и лоша здравна инфраструктура.
На 3 януари 2026 г. САЩ започнаха въздушни удари срещу военни и цивилни цели във Венецуела и заловиха президента Николас Мадуро и съпругата му. САЩ обвиниха Мадуро в ръководене на наркокартела „Картел де лос Солес“ и други престъпления.
Венецуела реши, че вицепрезидентът Делси Родригес ще изпълнява длъжността държавен глава. Тръмп обаче отбеляза, че САЩ планират да управляват Венецуела през преходния период.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:48 04.01.2026
2 Пич
Защото нищо не избирате на изборите , те вече са ви избрали.
09:49 04.01.2026
3 Митрофнова
Коментиран от #7
09:49 04.01.2026
4 дядото
09:50 04.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факти
09:51 04.01.2026
7 оня с питон.я
До коментар #3 от "Митрофнова":Местните алкохолици и безделници се радват като деца на чуждите успехи и нещастия но си нямат идея какви са българските интереси.
09:51 04.01.2026
8 Вашето мнение
09:52 04.01.2026
9 Такива призиви ще имат за целият свят,
09:53 04.01.2026
10 Политическата олигархия на сащ
09:55 04.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Малее,...Какво ли ще става ?
10:03 04.01.2026
13 Пиночет
10:05 04.01.2026
14 Световният бандит
10:06 04.01.2026
15 Усраула Лайненс
Сека са им санкциите
За 2 страни нападнати за 6 месеца не се полагат санкции
10:07 04.01.2026
16 Западналата империя се превърна в книжен
10:08 04.01.2026
17 Kaлпазанин
10:09 04.01.2026
18 Пенчо
10:09 04.01.2026
19 Някой
Колко несправедливо!
10:16 04.01.2026
20 Сащисан
А бе направо ненужен изпит.
Трябва да се знае само едно.
За сега и до кога само САЩ.
Коментиран от #24
10:18 04.01.2026
21 дядо поп
10:36 04.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ПравдоПодобни
До коментар #20 от "Сащисан":Вече тия студенти нека не изучават МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО а да имат изпит по ЗАКОНА НА ДЖУНГЛАТА
11:03 04.01.2026