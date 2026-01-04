Новини
Вашингтон към американците: Не посещавайте Венецуела, могат да ви арестуват, отвлекат и измъчват

4 Януари, 2026 09:37, обновена 4 Януари, 2026 09:46 1 040 24

  • сащ-
  • венецуела-
  • държавен департамент

Тези, които в момента се намират там, са помолени да напуснат страната незабавно, призоваха от Държавния департамент

Вашингтон към американците: Не посещавайте Венецуела, могат да ви арестуват, отвлекат и измъчват - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В актуализирано съобщение за пътуване до Венецуела, Държавният департамент на САЩ посъветва американците да не посещават страната след американските удари.

Тези, които в момента се намират там, са помолени да напуснат страната незабавно.

В публикацията Държавният департамент призова американците да не пътуват до Венецуела поради „високия риск от произволно задържане, мъчения по време на арест, тероризъм и отвличане“.

„Всеки, който има американско гражданство или друг статут на постоянно пребиваващ в САЩ във Венецуела, трябва незабавно да напусне страната, включително тези, които пътуват с венецуелски или други чуждестранни паспорти. Не пътувайте до Венецуела по никаква причина“, отбеляза Държавният департамент.

Добавя се също, че правителството на САЩ в момента не е в състояние да предоставя спешни услуги или консулска помощ на американците във Венецуела.

На 3 януари посолството на САЩ призова гражданите да не посещават страната поради високия риск от незаконно задържане, предполагаеми мъчения в затворите, тероризъм, отвличания, произволно прилагане на местните закони, престъпност, вълнения и лоша здравна инфраструктура.

На 3 януари 2026 г. САЩ започнаха въздушни удари срещу военни и цивилни цели във Венецуела и заловиха президента Николас Мадуро и съпругата му. САЩ обвиниха Мадуро в ръководене на наркокартела „Картел де лос Солес“ и други престъпления.

Венецуела реши, че вицепрезидентът Делси Родригес ще изпълнява длъжността държавен глава. Тръмп обаче отбеляза, че САЩ планират да управляват Венецуела през преходния период.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    34 4 Отговор
    Тези тотално изтрещяха в САЩ !!! Венецуелците да не са американци , че да отвличат и да измъчват...?!

    09:48 04.01.2026

  • 2 Пич

    35 5 Отговор
    Сега разбрахте ли , защо не вземаме никакви пари за златото си , защо не вземаме никакви пари от Мариците , защо няма да направим евтино Белене а ще даваме петдесет милиарда на Уестингхаус , защо ще купуваме бракувани самолеи на двойни цени........
    Защото нищо не избирате на изборите , те вече са ви избрали.

    09:49 04.01.2026

  • 3 Митрофнова

    4 20 Отговор
    Другари, где Мадуру. Довечера в 18.00 протест пред Козяк...

    Коментиран от #7

    09:49 04.01.2026

  • 4 дядото

    21 2 Отговор
    защо така,нали са освободители.или си остават окупатори.пфу.

    09:50 04.01.2026

  • 6 Факти

    29 2 Отговор
    КАНАДА КРАДЕ БЪЛГАРСКОТО ЗЛАТО, САЩ ПЕТРОЛА НА ВЕНЕЦУЕЛСКИЯ НАРОД ..!!! ТОВА е ФАКТ .

    09:51 04.01.2026

  • 7 оня с питон.я

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Митрофнова":

    Местните алкохолици и безделници се радват като деца на чуждите успехи и нещастия но си нямат идея какви са българските интереси.

    09:51 04.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    10 5 Отговор
    Според ментално увредената русофобска общност в БГ, агент краснов стана г-н Тръмп. Това е, което трябва да знаете.

    09:52 04.01.2026

  • 9 Такива призиви ще имат за целият свят,

    26 1 Отговор
    Кравари и джендъри ще бътат бити навсякъде, най противните същества са, заедно с евреите!

    09:53 04.01.2026

  • 10 Политическата олигархия на сащ

    24 1 Отговор
    Направи америка най-мразената страна в света!

    09:55 04.01.2026

  • 12 Малее,...Какво ли ще става ?

    17 1 Отговор
    Онзи ден Държавният департамент на САЩ призова своите граждани незабавно да напуснат Русия, а днес САЩ посъветва американците да не посещават Венецуела или да напуснат страната незабавно...!!!

    10:03 04.01.2026

  • 13 Пиночет

    1 13 Отговор
    Яко трепане на комунета се очертава тая година

    10:05 04.01.2026

  • 14 Световният бандит

    14 1 Отговор
    Пак си показа рогата след загубата си в Украйна. Чака го латиноамерикански Виетнам.

    10:06 04.01.2026

  • 15 Усраула Лайненс

    8 0 Отговор
    Абе
    Сека са им санкциите
    За 2 страни нападнати за 6 месеца не се полагат санкции

    10:07 04.01.2026

  • 16 Западналата империя се превърна в книжен

    5 1 Отговор
    Факт!

    10:08 04.01.2026

  • 17 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    Стойте си в обора ,светът ще бъде много по добро място без вас .и не посещавайте фащ ,може да ви арестуват още на летището и да ви пратят в Гуантанамо

    10:09 04.01.2026

  • 18 Пенчо

    9 1 Отговор
    Това важи за всички, които посещават и живеят в сащ!

    10:09 04.01.2026

  • 19 Някой

    5 1 Отговор
    Т. Е, могат да ви направят това, което ние им причиняваме
    Колко несправедливо!

    10:16 04.01.2026

  • 20 Сащисан

    7 0 Отговор
    Хей сега какво ще правят студентите дето следващият им изпит е МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО.
    А бе направо ненужен изпит.
    Трябва да се знае само едно.
    За сега и до кога само САЩ.

    Коментиран от #24

    10:18 04.01.2026

  • 21 дядо поп

    4 0 Отговор
    Да бе , те хората да не би да са като вас с увредени мозъци. Вчера гледах обръщението на майонезения алаброс , глупости и глупости на търкалета. Просто мъка , как се чуди какво да каже , до сега не знаех , че Венецуела заплашвала сигурността на САЩ. Време е БРИКС да се вземат в ръце и да им скочат на янките и на всички западни крупни капиталисти , мислещи , че света е създаден единствено за тях и техните интереси.

    10:36 04.01.2026

  • 24 ПравдоПодобни

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сащисан":

    Вече тия студенти нека не изучават МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО а да имат изпит по ЗАКОНА НА ДЖУНГЛАТА

    11:03 04.01.2026