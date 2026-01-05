Новини
ISW: Кремъл запазва умерен тон след операцията на САЩ във Венецуела
  Тема: Украйна

ISW: Кремъл запазва умерен тон след операцията на САЩ във Венецуела

5 Януари, 2026 07:22, обновена 5 Януари, 2026 07:26 1 241 56

Москва балансира между подкрепата за Мадуро и диалога с Тръмп

ISW: Кремъл запазва умерен тон след операцията на САЩ във Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските официални представители продължават да реагират на военната операция на САЩ във Венецуела, но позицията на висшето ръководство в Кремъл остава относително сдържана. Това отбелязва Институтът за изследване на войната (ISW) в своя анализ, предава News.bg.

Руският външен министър Сергей Лавров и беларуският му колега Михаил Ризенков обсъдиха операцията по време на телефонен разговор на 3 януари. Двамата отправиха стандартно съвместно осъждане на действията на САЩ и призоваха Вашингтон да върне венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му във Венецуела.

Още новини от Украйна

По-остра позиция изрази председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, който в коментар за кремълската агенция ТАСС обвини американския президент Доналд Тръмп в нарушаване на международното право и заяви подкрепата на Русия за Мадуро. Медведев използва операцията за залавянето на венецуелския лидер и за отправяне на заплахи към германския канцлер Фридрих Мерц и украинския президент Володимир Зеленски.

Депутати от руската Държавна дума също разкритикуваха операцията, като заявиха, че САЩ подкопават суверенитета на държавите в Западното полукълбо и се стремят да установят контрол над венецуелските петролни резерви.

Като цяло реакцията на Кремъл остава в рамките на познатата реторика. Според ISW Москва вероятно ще трябва да балансира между поддържането на имиджа си на надежден партньор за други държави и усилията си да запази добри отношения с администрацията на Тръмп.

Междувременно на 4 януари украинските сили продължиха саботажната си кампания срещу руска военна инфраструктура в дълбочина на руска територия. Украинското Главно разузнавателно управление (ГУР) съобщи, че на 26 декември взривно устройство е избухнало на входа на 47-а ракетна бригада от Южния военен окръг в град Кореновск, Краснодарски край.

Според ГУР експлозията е повредила военен автомобил „КамАЗ“, превозващ руски военнослужещи, като е причинила неопределен брой жертви.

В по-широк стратегически план Кремъл се стреми да създаде буферна зона в районите на Харков и Суми, както и да установи пълен контрол над Луганска и Донецка области.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Реалността

    11 12 Отговор
    Ами поприклещени са Руснаците
    и ако и тоя път си подвият опашките
    ще стане много лошо за тях

    07:29 05.01.2026

  • 3 Време е!

    22 8 Отговор
    Рижавия като разбра ,че срещу руснака не може да се прави нищо се зае с латиносите

    Коментиран от #26

    07:29 05.01.2026

  • 4 Гориил

    9 3 Отговор
    Русия има петролни активи във Венецуела на стойност милиарди долари, а САЩ имат инвестиции на стойност милиарди долари в арктически втечнен природен газ.

    07:31 05.01.2026

  • 5 Пич

    13 6 Отговор
    САЩ и Русия играят в един и същи цирк ! Само трупите им изпълняват различни номера !!! Не случайно първи англичаните и китайците скочиха като ужилени , защото са умни и предвидливи , и разбраха каква е играта !!! А в ЕС сгушени от страх чакат хеликоптерите , и Тръмп ще им вземе Гренландия като на дете бонбон !!!

    Коментиран от #15, #29

    07:32 05.01.2026

  • 6 Доналд Тръмп, номер Едно

    11 15 Отговор
    След плахия опит на Лавров за протест, Марк Рубио посочи мястото на Кремъл и Русия с думите - Гледайте си СВО-то и се не бъркайте в американските дела !!!
    Кратко, болезнено, безкомпромисно ....🎅

    Коментиран от #18

    07:32 05.01.2026

  • 7 Прогноза

    12 15 Отговор
    Тепърва предстои фиаското в империята на злото. Украйна получава все повече дронове и модерни оръжия.

    07:34 05.01.2026

  • 8 Шопо

    14 9 Отговор
    Сега е момента Русия да потопи един самолетоносач на САЩ. Знам че могат.

    Коментиран от #20, #40

    07:35 05.01.2026

  • 9 Много добър

    1 4 Отговор
    доклад!
    Благодарим, че ни го поднесохте!

    07:35 05.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кеасимир

    3 7 Отговор
    Ще балансира, къде ще ходи? След като се поизхвърли Медведев, след като Лавров се "облегна" на дипломацията, явно пвече слушат в слушалките разни преводи от изказвания. Ще им се да се чувстват по заедно с Америка. Ами ако и тях ги споходи една "изнесена демокрация", я отвън, я отвътре дошла?

    07:36 05.01.2026

  • 12 Кирил

    4 9 Отговор
    Ще си траят щото Дони ще ги почне и тях с голямата тояга

    07:37 05.01.2026

  • 13 Един

    3 9 Отговор
    Срам ги е рашките. Щатите им показаха как се прави военна операция. За 1 ден...

    07:37 05.01.2026

  • 14 Кремъл в тих ужас

    4 9 Отговор
    Путин са покри, Медвечук спре да фърля атома, Гераската са чуди кво ша стане с руското оръжие във Венецуела, Лавров измънка нещо за некаква декларация, а Соловьов и Захарова изчезнаха от екрана.

    Коментиран от #21, #50

    07:38 05.01.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    "...САЩ и Русия играят в един и същи цирк ! Само трупите им изпълняват различни номера !!..."

    Русия - Четири года, две села, 1 500 000 жертви
    С.А.Щ - 25мин, цяла страна, 40 жертви

    Комай в тоя цирк номера на Русия е да бъде дресираната мечка с празната купичка....

    Коментиран от #37

    07:38 05.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пламен

    4 4 Отговор
    Предадоха Венецуела

    Коментиран от #27

    07:38 05.01.2026

  • 18 Българските турци

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    Това са симптомите на империите които са "поели пътя към дъното" !.. "Quo vadis" USA ?... Тръмп е НЕРОН на Америкатската Хегемония !..."МАГА " е новата "Доктрина Монро" !...

    07:38 05.01.2026

  • 19 Гориил

    10 4 Отговор
    Русия не арестува хиляди американци, живеещи в Москва. Призивите на Рубио да напуснат Русия се оказаха глупави. Американците просто му се присмяха.

    Коментиран от #23, #44

    07:39 05.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Един

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Кремъл в тих ужас":

    Захарова още не е изтрезняла от рождения ден.

    Коментиран от #24

    07:40 05.01.2026

  • 22 Путинистче идиотче

    2 8 Отговор
    Следващите може да са Москвабад и Техеран.

    07:41 05.01.2026

  • 23 Я пъ тоа

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    Русия направо трепе ...като в Украйна...

    07:43 05.01.2026

  • 24 Гориил

    8 4 Отговор

    До коментар #21 от "Един":

    Европа ще трябва да се вслуша в Захарова. И колкото по-зле стават нещата за Европа, толкова по-внимателно.

    07:43 05.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ако САЩ

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Време е!":

    някога бяха особено заинтересувани от Русия и войната им в Украйна, а не просто да дават минимална помощ за Украйна, кремълския бункерен плъх вече щеше да е изведен в белезници в Хага, както извадиха от бункера венецуелския плъх, нищо че беше пазаен от батальон кубинци и разни руски наемници. От руските ПВО системи в Каракас нищо не остана, а САЩ не загубиха и един войник в цялата "СВО".

    07:44 05.01.2026

  • 27 Путин

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "пламен":

    Е безсилен пред САЩ.....иначе немаше да позволи шоуто във Венецуела.

    07:44 05.01.2026

  • 28 Путине, Путине...

    5 7 Отговор
    Кво стана с руския СПЕЦНАЗ в Каракас...щатските дрончета му разказаха играта.

    07:46 05.01.2026

  • 29 Красимир

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Игра има. Тя е стратегическа. Тръмп я назова директно - стратегически интереси. С Русия са един срещу друг на ринга. На времето Русия е продала част от Аляска, днес не би го направила. Но Гренландия не е руска. И думата за "сделка", както се говори, все още, я има Дания и Европа. Интересът за тази сделка е за всички, с изключение на Русия. А на Путин вече му тик-така часовника на времето, много дълго го търпя дори собствения му народ.

    Коментиран от #45

    07:47 05.01.2026

  • 30 Чудя се,

    6 7 Отговор
    защо се изтриват не русофилските коменти, дори да не са обидни, а русофилските с толкова много обиди се толерират?

    07:47 05.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хе!

    6 4 Отговор
    Обикновените трудови хора приветстваме тази смела акция на президент Тръмп! Точно за това си мечтаехме в началото на демокрацията, когато скачахме по площадите с искане да се присъединим към цивилизования културен свят и ценностите! Не само за банани! Та, кой нормален, трудещ се човек, който е убеден след 35-6 години демокрация от балкански банкянски тип, че с фалшиви избори промяна не се получава, не си мечтае да дойде тук големия партньор и наложи истинската демокрация!? Вижда се, че урсулите по скоро крепят престъпно управление и корупцията при нас! Какво по хубаво да дойде Делта, натовари актуалните ни политически ,,играчи" /всичките и ги отведе там, където няма да крадат и вредят! А не да се курдисват пак да вземат престъпно проведен вот! Петиция до президента Тръмп - отведете ги, отървете ни!

    07:47 05.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Колкото повече врагове за caщисаните,

    8 4 Отговор
    толкова по-добре за Велика и Огромна Русия. Стоят отстрани и си гледат цирка с лудия чичак, който плаши целия свят. 😄

    Коментиран от #42

    07:48 05.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пич

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Ако се обаждаш по паветна традиция само за да кажеш нещо глупаво - добре ! Но...... нищо празно няма да има в купичката на Русия ! Тя ще вземе полезната част от Украйна , и заедно със САЩ ще щавят балъците !!! И тъй като паветниците стее известни с това , че нищо не ви е известно - заедно ще щавят и Китай ! Ако САЩ овладее венецуелския петрол , основен монополист за доставки на Китай ще бъде Русия ! И ще пълни здраво паничката. Русия също като САЩ има интерес от подрязването на китайските крилца! И мълчаливото одобрение на венецуелската операция е в руска полза, без никой да може да я обвини в преки действия ! Но както казах - англичаните , китайците , и други се усетиха че започва ново разпределение на световното влияние , и ще се опитат да се противопоставят. Ще видим !!!

    Коментиран от #48, #54

    07:49 05.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 100

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Та викаш на жужака му е омръзнал живота.

    07:52 05.01.2026

  • 41 Кремъл в тих ужас

    5 6 Отговор
    Кво да кажат руснаците.....още не могат да асимилират кво стана във Венецуела.

    07:52 05.01.2026

  • 42 Кремъл в тих ужас

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Колкото повече врагове за caщисаните,":

    Кво му остава на Путин освен да гледа и да си трае....

    07:53 05.01.2026

  • 43 Хрушчов

    1 3 Отговор
    Направи голяма грешка със Сталин.Но взе Куба.А тези белогвардейците не стават и за чеп на зелето.

    07:54 05.01.2026

  • 44 Красимир

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    Може и да има защо Рубио да си предупреждава гражданите да напуснат страната... Той е млад политик, но да сте го чули да се изхвърля като вицепрезидента?! Видно е, че първо мисли, преценява си думите и...ги изрича.Тежат си на мястото. Така го забелязвахме във всички официални срещи. Добро впечатление прави.

    07:54 05.01.2026

  • 45 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Красимир":

    Виж ком.37 който ще отговори и на твоя въпрос! Относно Гренландия - тя не е необходима на Тръмп заради Русия , защото двете държави почти се допират на север. Има два други варианта - Гренландия или трябва да устрашава Европа ако я вземат американците , или пък погледни разстоянията от Гренландия до Азия , но през полюса !!! Освен Китай , Япония надига глава и говори за промяна на ядрената си доктрина!!!

    07:56 05.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #37 от "Пич":

     "....Русия ще....."

    Русия ще, ще, ще и накрая умре.....
    Тва е Рассия, останалото е тихичка фъсня от разпрания руски балон 🎅

    08:01 05.01.2026

  • 49 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    2 5 Отговор
    А блатн.ите подм.етки така неумно циркаха,че калните им гаспадари щяли да громят фащ със сърми и бракмати....

    😂😂😂

    08:01 05.01.2026

  • 50 Българските турци

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кремъл в тих ужас":

    "Руското оръжие във Венецуела" са само "казанлъшки калашници" !... Локуми като едновремешни "кубински ракети" вече отдавна са извън менюто !... Сега светът е в ерата на "Цветни революции" и "Специални Военни Операции" !...До сега най активни бяха Путин и Нетаняху !...Сега и Тръмп активира своята версия !... Скоро и Си ще "Оперира" Тaйпe, а Таип Ердоган дебне на сирийската граница ! ... 😊💖

    Коментиран от #51

    08:03 05.01.2026

  • 51 Въпросът е

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Българските турци":

    Какво ще правят ония с ГАЙДИТЕ ?...😊😊😊

    08:11 05.01.2026

  • 52 На снимката

    0 3 Отговор
    Тия двамата като ученици учат щатското СВО.

    08:21 05.01.2026

  • 53 В Русия

    2 0 Отговор
    Петербургското лоби е оказа мекушаво същото както церете им в Петербург.
    В България е същото - Софийското шопско лоби замрази развитието на държавата. Чуждият Вълко Червенков тласна икономическия разцвет на България.
    От Иван Костов досега летим надолу.
    Каквато е Русия, такава е България. Само голи приказки.

    08:22 05.01.2026

  • 54 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Пич":

    1,2 милиона избити руснаци, а още са бият за Донбас. Земя се връща, живот...никога.

    08:24 05.01.2026

  • 55 русичь..

    1 1 Отговор
    Масква не внася нищо от каракас,по скоро пекин е основен вносител на петрол от там и кремля сега ще ги замести и за това си трайкат и така ще си набавят свежи средства с/у урсулската и бандерската сган

    08:25 05.01.2026

  • 56 Филанкишията

    0 0 Отговор
    Дайте да са разберем чие момче е тръндю, на копейките ли е, или на нас нормалните!

    08:27 05.01.2026

