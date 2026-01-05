ISW: Кремъл запазва умерен тон след операцията на САЩ във Венецуела

Руските официални представители продължават да реагират на военната операция на САЩ във Венецуела, но позицията на висшето ръководство в Кремъл остава относително сдържана. Това отбелязва Институтът за изследване на войната (ISW) в своя анализ, предава News.bg.

Руският външен министър Сергей Лавров и беларуският му колега Михаил Ризенков обсъдиха операцията по време на телефонен разговор на 3 януари. Двамата отправиха стандартно съвместно осъждане на действията на САЩ и призоваха Вашингтон да върне венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му във Венецуела.

По-остра позиция изрази председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, който в коментар за кремълската агенция ТАСС обвини американския президент Доналд Тръмп в нарушаване на международното право и заяви подкрепата на Русия за Мадуро. Медведев използва операцията за залавянето на венецуелския лидер и за отправяне на заплахи към германския канцлер Фридрих Мерц и украинския президент Володимир Зеленски.

Депутати от руската Държавна дума също разкритикуваха операцията, като заявиха, че САЩ подкопават суверенитета на държавите в Западното полукълбо и се стремят да установят контрол над венецуелските петролни резерви.

Като цяло реакцията на Кремъл остава в рамките на познатата реторика. Според ISW Москва вероятно ще трябва да балансира между поддържането на имиджа си на надежден партньор за други държави и усилията си да запази добри отношения с администрацията на Тръмп.

Междувременно на 4 януари украинските сили продължиха саботажната си кампания срещу руска военна инфраструктура в дълбочина на руска територия. Украинското Главно разузнавателно управление (ГУР) съобщи, че на 26 декември взривно устройство е избухнало на входа на 47-а ракетна бригада от Южния военен окръг в град Кореновск, Краснодарски край.

Според ГУР експлозията е повредила военен автомобил „КамАЗ“, превозващ руски военнослужещи, като е причинила неопределен брой жертви.

В по-широк стратегически план Кремъл се стреми да създаде буферна зона в районите на Харков и Суми, както и да установи пълен контрол над Луганска и Донецка области.