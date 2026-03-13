Новини
България и Турция търсят по-тясно партньорство в отбраната на фона на войните

13 Март, 2026 16:11 358 6

Това стана ясно по време на срещата на министър-председателя Андрей Гюров с посланика на Република Турция Мехмет Сеит Уянък в Министерския съвет

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България и Турция разглеждат възможностите за засилване на сътрудничество си в сферата на отбраната в контекста на войните в Украйна и в Иран. Това стана ясно по време на срещата на министър-председателя Андрей Гюров с посланика на Република Турция Мехмет Сеит Уянък в Министерския съвет.

„Турция е не само наш съсед, но и съюзник в НАТО и ключов партньор в много важни области“, акцентира премиерът. Двете държави имат устойчиво партньорство в дейностите, които гарантират безопасността на българските и европейските граждани. Общи рискове пред двете страни са граничната сигурност и незаконната миграция, борбата с тероризма.

Посланик Уянък отбеляза, че България е привлекателна за турските инвеститори, които проявяват интерес към установяването и разработването на бизнес в различни сфери у нас.

Министър-председателят изтъкна, че българската страна твърдо подкрепя модернизацията на контролно-пропускателните пунктове на общата ни граница. Изграждането на нов терминал също би улеснило значително преминаването през втория по натовареност в света сухопътен граничен пункт.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 8 Отговор
    Янките като си оберат крушите Гяуров ще покани на тяхно място комшо.

    16:13 13.03.2026

  • 2 Турците в България

    5 2 Отговор
    Турция в един момент ще изрине всички евреи в морето.

    16:13 13.03.2026

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    България и Турция търсят по-тясно....

    Гаранция ,че турците ще го намерят пръви това по-тясното.

    16:14 13.03.2026

  • 4 ППДБ

    2 0 Отговор
    на педалите от ППДБ много им се радват в Турция ....
    ама тея ни представляват, нас българите ...
    и като много се надупват лидерите ни -
    после всички ние ще сме еб..ни

    16:17 13.03.2026

  • 5 Магнитските

    3 0 Отговор
    персони и майките им , всичко от БКП котило , ще ги пази Тръмп .

    16:18 13.03.2026

  • 6 Сори

    1 0 Отговор
    Не майките им , а шайките им !

    16:23 13.03.2026

