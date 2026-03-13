Куба провежда диалог със САЩ за облекчаване на блокадата

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел съобщи, че кубински представители са водили разговори с администрацията на САЩ с цел търсене на решение на наложената блокада, предава Ройтерс, цитирана от Фокус.

В ранно сутрешно видеообръщение по националната телевизия Диас-Канел заяви, че преговорите се водят с намерението "да се намери решение чрез диалог за двустранните различия между двете страни".

Това обръщение идва на фона на сериозна икономическа криза и засилен натиск върху комунистическото правителство от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.