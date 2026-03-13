Куба провежда диалог със САЩ за облекчаване на блокадата

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел съобщи, че кубински представители са водили разговори с администрацията на САЩ с цел търсене на решение на наложената блокада, предава Ройтерс, цитирана от Фокус.
В ранно сутрешно видеообръщение по националната телевизия Диас-Канел заяви, че преговорите се водят с намерението "да се намери решение чрез диалог за двустранните различия между двете страни".
Това обръщение идва на фона на сериозна икономическа криза и засилен натиск върху комунистическото правителство от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.
1 Ха Ха
15:06 13.03.2026
2 Русодебил
15:15 13.03.2026
3 Да побързат
15:24 13.03.2026
4 що бе?
Коментиран от #6
15:26 13.03.2026
5 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:50 13.03.2026
6 реалистъ
До коментар #4 от "що бе?":Хрушчов слага ракети в Куба преди 60 години! Путин днес не може да го направи. Правете си сметката колко е деградирала военно Раша.
15:50 13.03.2026