Новини
Свят »
Куба »
Куба провежда диалог със САЩ за облекчаване на блокадата

Куба провежда диалог със САЩ за облекчаване на блокадата

13 Март, 2026 14:54 679 6

  • куба-
  • сащ-
  • блокада

Президентът Мигел Диас-Канел обяви разговори с американската администрация за намиране на решения на двустранните различия

Куба провежда диалог със САЩ за облекчаване на блокадата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел съобщи, че кубински представители са водили разговори с администрацията на САЩ с цел търсене на решение на наложената блокада, предава Ройтерс, цитирана от Фокус.

В ранно сутрешно видеообръщение по националната телевизия Диас-Канел заяви, че преговорите се водят с намерението "да се намери решение чрез диалог за двустранните различия между двете страни".

Това обръщение идва на фона на сериозна икономическа криза и засилен натиск върху комунистическото правителство от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха Ха

    5 3 Отговор
    Имат ли избор да не преговарят? Очевидно, ще се върви към демократизация и в Куба.

    15:06 13.03.2026

  • 2 Русодебил

    2 2 Отговор
    Путинее, памаги!

    15:15 13.03.2026

  • 3 Да побързат

    1 1 Отговор
    На Тръмп както я подкара не му остава още много, каквото и да прави вече ! Така че да побързат ! Следващия президент на САЩ може и да е на център! Крайно време е ! 😀

    15:24 13.03.2026

  • 4 що бе?

    2 1 Отговор
    Братушките не помагат ли?

    Коментиран от #6

    15:26 13.03.2026

  • 5 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 0 Отговор
    На снимката НЕ Е знамето на Куба...

    15:50 13.03.2026

  • 6 реалистъ

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "що бе?":

    Хрушчов слага ракети в Куба преди 60 години! Путин днес не може да го направи. Правете си сметката колко е деградирала военно Раша.

    15:50 13.03.2026