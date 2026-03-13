По-скъпият петрол носи на Русия по 150 млн. долара на ден

Резкият скок на световните цени на петрола в условията на войната, която САЩ и Израел водят срещу Иран, осигурява ежедневно на руския бюджет около 150 млн. долара допълнителни приходи, съобщи вестник „Файненшъл таймс“ (ФТ), позовавайки се на изчисления на отраслови анализатори.
Според техните оценки до края на март Русия може да получи общо между 3,3 и 4,9 млрд. долара повече, ако средната цена на руските сортове петрол се движи между 70 и 80 долара за барел. За сравнение: през февруари тя се задържаше на ниво около 45 долара.
САЩ облекчават временно петролните санкции срещу Русия
Междувременно – заради високите цени на световните пазари – САЩ решиха временно да облекчат санкциите за руския петрол, наложени на Москва заради войната на Русия срещу Украйна. За срок от 30 дни страните ще могат да купуват руски нефт и нефтопродукти, които са били натоварени на кораби преди 12 март.
В тази връзка водещият анализатор на компанията Kpler Сумит Ритолий вижда Русия като големия победител в новата война в Близкия изток. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев пък написа в Телеграм следното: „САЩ фактически признават очевидното: без руски петрол световният енергиен пазар не може да остане стабилен“.
Данните на Kpler сочат, че към 6 март на танкери в морета са се намирали около 130 млн. барела руски петрол. А според руския пратеник Дмитриев това количество е около 100 милиона барела.
Мерц критикува решението на САЩ
Германският канцлер Фридрих Мерц смята за грешка временното облекчаване на петролните санкции срещу Русия. „Смятаме, че е погрешно да се облекчават санкциите сега - независимо от причината. В момента има проблем с цените, а не с количествата“, коментира Мерц в петък и добави, че много би искал да знае какви мотиви са подтикнали американското правителство да вземе това решение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Вова
8 С нищо не може
11 Пак аз
До коментар #1 от "стоян георгиев":Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин,нито от руснаците ще,нито от войската му, нито от копейките.
14 Механик
Сега ще вием като розави понита и ще кълнем Путин. Все едно той нападна Иран.
Освен това ще ни се наложи да си тръгнем бити, но с гордо вдигната глава и да кажем "победихме".
Тоест, голям го вадехме, ама се оказа мек и много малък.
22 az СВО Победа 80
Нали ни съобщихте, че руснаците са фалирали, сега какви ги пишете??? 🤣🤣🤣
23 И аз
До коментар #11 от "Пак аз":Ми то се вижда от кого не става нищо. Европа фалира, горивата +100%, храната на цената на храната за космическите станции, следват тока, парното и пр. САЩ настъпиха мотиката в Украина и сега сериозно повтарят същия резултат в Иран. Американски военни бази, строени с години и с труващи трилиони, са разгромени и в пепелища. Израел и той под руини.
И през това време Путин печели само по 150 милиона на ден отгоре, благодарение на ценит на петрола.
150 милиона ДОПЪЛНИТЕЛНО. Умножи тази сума по 365 и ще ти се завие свят. И това е (пак казвам) ДОПЪЛНИТЕЛНО към всички други приходи само от ПЕТРОЛ и петролни продукти.
До коментар #7 от "Вова":Не,не вярвам..Повече ми се струва,че се опитва да продължи делата на Кенеди ( бивш президент) но с други способи ..
25 Опа
26 Ама той Путлер печели(уж) бе копеи
До коментар #22 от "az СВО Победа 80":Не руснаците.Руснаците гинат пета година в Донбаската кал.
28 az СВО Победа 80
До коментар #26 от "Ама той Путлер печели(уж) бе копеи":Изведнъж гроздето стана кисело, а?
🤣🤣🤣
29 Изчисленията
31 Бай Оня
До коментар #8 от "С нищо не може":Русия ще се оправи и без хилядите спрмояди, като теб. Еврогйщината гледай - колко по 10 години, ако изобщо е възможно вече, да си стъпи на краката ?!?!?????
33 Пламен
има разходи за добив
транспорт
отстъпки за Китай и Индия
бюджетни субсидии
34 Козлодуй
35 Бай Оня
До коментар #25 от "Опа":Сбрканяк, какво "международно право" има в евргейските "санкций", бре тпак ?!? "Елита" на държави с общо население под 1 млрд., решават, че ще налагат "санкций" на Русия, без това да е санкционирано с решение на Общото събрание на ООН !???! Останалите държави с население почти 8 миларда, дали са на същото мнение, като изпдрастените дгенерати в брюксел и вашингтон ??? Толкова за тпаците, като теб !
36 някой си
До коментар #8 от "С нищо не може":поредния глуп@в фантазьор 🤣🤣🤣
37 Вова ка Путин Шаломкин
Благодаря, че ни позволявате.
38 Нямат край
До коментар #8 от "С нищо не може":русофобската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂🤣
39 именно
40 Свести се.
До коментар #34 от "Козлодуй":Прочети . статистическите данни за рейтинг на европейски държави по бедност и гледай себе си. Най-бедната държава в Европа Болгария, след нея - Румъния
41 Себестойността
Данъкът с най-голяма тежест в руският бюджет е ДДС и акцизи за стоки за вътрешно потребление.
42 Никой
43 Точно така е
До коментар #35 от "Бай Оня":с поправката, че не Общото събрание на ООН налага санкции (то няма такива пълномощия,), а Съветът за сигурност на ООН. Само той може.
