По-скъпият петрол носи на Русия по 150 млн. долара на ден

Резкият скок на световните цени на петрола в условията на войната, която САЩ и Израел водят срещу Иран, осигурява ежедневно на руския бюджет около 150 млн. долара допълнителни приходи, съобщи вестник „Файненшъл таймс“ (ФТ), позовавайки се на изчисления на отраслови анализатори.

Според техните оценки до края на март Русия може да получи общо между 3,3 и 4,9 млрд. долара повече, ако средната цена на руските сортове петрол се движи между 70 и 80 долара за барел. За сравнение: през февруари тя се задържаше на ниво около 45 долара.

Още новини от Украйна

САЩ облекчават временно петролните санкции срещу Русия

Междувременно – заради високите цени на световните пазари – САЩ решиха временно да облекчат санкциите за руския петрол, наложени на Москва заради войната на Русия срещу Украйна. За срок от 30 дни страните ще могат да купуват руски нефт и нефтопродукти, които са били натоварени на кораби преди 12 март.

В тази връзка водещият анализатор на компанията Kpler Сумит Ритолий вижда Русия като големия победител в новата война в Близкия изток. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев пък написа в Телеграм следното: „САЩ фактически признават очевидното: без руски петрол световният енергиен пазар не може да остане стабилен“.

Данните на Kpler сочат, че към 6 март на танкери в морета са се намирали около 130 млн. барела руски петрол. А според руския пратеник Дмитриев това количество е около 100 милиона барела.

Мерц критикува решението на САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц смята за грешка временното облекчаване на петролните санкции срещу Русия. „Смятаме, че е погрешно да се облекчават санкциите сега - независимо от причината. В момента има проблем с цените, а не с количествата“, коментира Мерц в петък и добави, че много би искал да знае какви мотиви са подтикнали американското правителство да вземе това решение.