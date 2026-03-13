Новини
Свят »
Русия »
По-скъпият петрол носи на Русия по 150 млн. долара на ден
  Тема: Украйна

По-скъпият петрол носи на Русия по 150 млн. долара на ден

13 Март, 2026 14:48 1 059 43

  • петрол-
  • русия-
  • сащ-
  • иран

Повишението на цените на петрола заради войната в Иран води до рязко увеличение на постъпленията в руския бюджет

По-скъпият петрол носи на Русия по 150 млн. долара на ден - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Резкият скок на световните цени на петрола в условията на войната, която САЩ и Израел водят срещу Иран, осигурява ежедневно на руския бюджет около 150 млн. долара допълнителни приходи, съобщи вестник „Файненшъл таймс“ (ФТ), позовавайки се на изчисления на отраслови анализатори.

Според техните оценки до края на март Русия може да получи общо между 3,3 и 4,9 млрд. долара повече, ако средната цена на руските сортове петрол се движи между 70 и 80 долара за барел. За сравнение: през февруари тя се задържаше на ниво около 45 долара.

Още новини от Украйна

САЩ облекчават временно петролните санкции срещу Русия

Междувременно – заради високите цени на световните пазари – САЩ решиха временно да облекчат санкциите за руския петрол, наложени на Москва заради войната на Русия срещу Украйна. За срок от 30 дни страните ще могат да купуват руски нефт и нефтопродукти, които са били натоварени на кораби преди 12 март.

В тази връзка водещият анализатор на компанията Kpler Сумит Ритолий вижда Русия като големия победител в новата война в Близкия изток. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев пък написа в Телеграм следното: „САЩ фактически признават очевидното: без руски петрол световният енергиен пазар не може да остане стабилен“.

Данните на Kpler сочат, че към 6 март на танкери в морета са се намирали около 130 млн. барела руски петрол. А според руския пратеник Дмитриев това количество е около 100 милиона барела.

Мерц критикува решението на САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц смята за грешка временното облекчаване на петролните санкции срещу Русия. „Смятаме, че е погрешно да се облекчават санкциите сега - независимо от причината. В момента има проблем с цените, а не с количествата“, коментира Мерц в петък и добави, че много би искал да знае какви мотиви са подтикнали американското правителство да вземе това решение.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    30 2 Отговор
    Идеално! Денацификацията на крайна трябва да продължи!

    Коментиран от #11

    14:50 13.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 1 Отговор
    Заради лудите жени в Брюксел ще платим войната в Украйна и Иран.

    14:52 13.03.2026

  • 3 Розовите понита!

    27 0 Отговор
    Ревете сега!😂😂😂😂

    14:52 13.03.2026

  • 4 Путягата натопорчен чака

    19 1 Отговор
    ооооох, котьоооо, шлюпа-шляпа..ихаааа..

    14:52 13.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Бойко Борисов призова да купим руски петрол.

    14:52 13.03.2026

  • 6 Мутата

    29 3 Отговор
    Слава на Русия

    14:53 13.03.2026

  • 7 Вова

    15 3 Отговор
    Тръмп верно е наш агент

    Коментиран от #12, #24

    14:54 13.03.2026

  • 8 С нищо не може

    2 27 Отговор
    да помогне това 30 дневно разрешение за руски петрол към Индия. Финансовите загуби на Русия и разходите й за войната са толкова големи, че за да ги навакса трябва 10 години да продава не само нефт по цял свят, но и да рестартира цялата си икономика.

    Коментиран от #31, #36, #38

    14:55 13.03.2026

  • 9 Каубой 🤠

    3 14 Отговор
    Иран катипултира !

    14:57 13.03.2026

  • 10 Все Русия

    27 1 Отговор
    Аман. Има си петрол, продава си го. Кога по скъпо, кога по евтино! Аман от западната пропаганда и лъжи срещу Русия!

    14:58 13.03.2026

  • 11 Пак аз

    1 24 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин,нито от руснаците ще,нито от войската му, нито от копейките.

    Коментиран от #23

    14:58 13.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бау

    11 1 Отговор
    Браво дрогари! Китайците и индийците ще има какво да ядат.

    14:59 13.03.2026

  • 14 Механик

    21 0 Отговор
    Казно просто, вместо да извадим очи, изписахме вежди. Ми, честито.
    Сега ще вием като розави понита и ще кълнем Путин. Все едно той нападна Иран.
    Освен това ще ни се наложи да си тръгнем бити, но с гордо вдигната глава и да кажем "победихме".
    Тоест, голям го вадехме, ама се оказа мек и много малък.

    15:00 13.03.2026

  • 15 Атлантист-

    17 0 Отговор
    Пфу, това ще позволи на ватенките да довършат СВО, а с нея и управляващите в Украйна

    15:00 13.03.2026

  • 16 Всъщност

    26 0 Отговор
    Не виждам ЕС нещо да е спечелил досега от омразата си към Русия

    15:03 13.03.2026

  • 17 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Колко печели Русия от продажбата на нефт никой не знае .Тези 150 милиона на ден са бонус към печалбата ,която се реализира за този период от 24 часа.

    15:04 13.03.2026

  • 18 Опааа

    16 1 Отговор
    Екстра! Слава! 🇷🇺

    15:05 13.03.2026

  • 19 мдааа

    3 5 Отговор
    В статията има 1000 ЩЕта, но никой не ги чете

    15:06 13.03.2026

  • 20 свежи

    14 1 Отговор
    Приходи за нашокване на кухото зелено канче на дребния уkpoнацист!

    15:07 13.03.2026

  • 21 Голям

    2 13 Отговор
    A после ми обяснявайте, че Русия искала мир???

    15:08 13.03.2026

  • 22 az СВО Победа 80

    14 2 Отговор
    Е, хубава работа, ама циганска!

    Нали ни съобщихте, че руснаците са фалирали, сега какви ги пишете??? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    15:09 13.03.2026

  • 23 И аз

    13 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пак аз":

    Ми то се вижда от кого не става нищо. Европа фалира, горивата +100%, храната на цената на храната за космическите станции, следват тока, парното и пр. САЩ настъпиха мотиката в Украина и сега сериозно повтарят същия резултат в Иран. Американски военни бази, строени с години и с труващи трилиони, са разгромени и в пепелища. Израел и той под руини.
    И през това време Путин печели само по 150 милиона на ден отгоре, благодарение на ценит на петрола.
    150 милиона ДОПЪЛНИТЕЛНО. Умножи тази сума по 365 и ще ти се завие свят. И това е (пак казвам) ДОПЪЛНИТЕЛНО към всички други приходи само от ПЕТРОЛ и петролни продукти.

    15:09 13.03.2026

  • 24 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вова":

    Не,не вярвам..Повече ми се струва,че се опитва да продължи делата на Кенеди ( бивш президент) но с други способи ..

    15:10 13.03.2026

  • 25 Опа

    3 9 Отговор
    Пролича за какво преговарят Путин и Тръмп. Само барелите са им в главите. Страшно е защото и двамата са нарушили международното право. И са отменени санкциите срещу Русия, по този начин оправдават агресията. Останалото е лицемерия

    Коментиран от #35

    15:12 13.03.2026

  • 26 Ама той Путлер печели(уж) бе копеи

    2 16 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 80":

    Не руснаците.Руснаците гинат пета година в Донбаската кал.

    Коментиран от #28

    15:13 13.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 az СВО Победа 80

    14 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ама той Путлер печели(уж) бе копеи":

    Изведнъж гроздето стана кисело, а?
    🤣🤣🤣

    15:14 13.03.2026

  • 29 Изчисленията

    9 1 Отговор
    на "отрасловите анализатори" са едно към гьотри. Руският петрол за износ (между 6.6 и 8.5 милиона барела) дневно не е преставал да си върви.

    15:16 13.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Оня

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "С нищо не може":

    Русия ще се оправи и без хилядите спрмояди, като теб. Еврогйщината гледай - колко по 10 години, ако изобщо е възможно вече, да си стъпи на краката ?!?!?????

    15:17 13.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пламен

    2 8 Отговор
    Но тези приходи не са чиста печалба, защото:

    има разходи за добив

    транспорт

    отстъпки за Китай и Индия

    бюджетни субсидии

    15:20 13.03.2026

  • 34 Козлодуй

    0 7 Отговор
    дано се замогнат хората,че заприличаха на Папуа-Нова Гвинея.

    Коментиран от #40

    15:22 13.03.2026

  • 35 Бай Оня

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Опа":

    Сбрканяк, какво "международно право" има в евргейските "санкций", бре тпак ?!? "Елита" на държави с общо население под 1 млрд., решават, че ще налагат "санкций" на Русия, без това да е санкционирано с решение на Общото събрание на ООН !???! Останалите държави с население почти 8 миларда, дали са на същото мнение, като изпдрастените дгенерати в брюксел и вашингтон ??? Толкова за тпаците, като теб !

    Коментиран от #43

    15:24 13.03.2026

  • 36 някой си

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "С нищо не може":

    поредния глуп@в фантазьор 🤣🤣🤣

    15:26 13.03.2026

  • 37 Вова ка Путин Шаломкин

    0 7 Отговор
    Спасиба тавариш Тръмп. Я люблю тибя.
    Благодаря, че ни позволявате.

    15:27 13.03.2026

  • 38 Нямат край

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "С нищо не може":

    русофобската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂🤣

    15:29 13.03.2026

  • 39 именно

    2 1 Отговор
    и в моя джоб лично

    15:44 13.03.2026

  • 40 Свести се.

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Козлодуй":

    Прочети . статистическите данни за рейтинг на европейски държави по бедност и гледай себе си. Най-бедната държава в Европа Болгария, след нея - Румъния

    15:50 13.03.2026

  • 41 Себестойността

    1 0 Отговор
    на един барел руски Urals е $15 долара. Печалбите не отиват при "Путин" както обясняват неграмотните еврократи, а при добивните компании. Те от своя страна заплащат данъци (не печалби) към руския федерален бюджет. Корпоративният данък печалба в Русия е 20 до 25%, като федералното правителство прибира 8% а останалите 12-15% се прибират от съответните републики, области и райони.
    Данъкът с най-голяма тежест в руският бюджет е ДДС и акцизи за стоки за вътрешно потребление.

    16:17 13.03.2026

  • 42 Никой

    0 0 Отговор
    освен налагащите "санкции" не се съобразява с тях. Износът на руски петрол си върви с пълна сила. Санкциите не са обвързващи за трети страни, тъй като са незаконни по международното право. Само ООН е упълномощен да налага търговски санкции.

    16:21 13.03.2026

  • 43 Точно така е

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Оня":

    с поправката, че не Общото събрание на ООН налага санкции (то няма такива пълномощия,), а Съветът за сигурност на ООН. Само той може.

    16:25 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания