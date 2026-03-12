Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Борисов: Кабинетът „Гюров“ да спре с уволненията за малко и да вземе мерки срещу спекулата

Борисов: Кабинетът „Гюров“ да спре с уволненията за малко и да вземе мерки срещу спекулата

12 Март, 2026 15:45 1 194 120

  • бойко борисов-
  • кабинет-
  • уволнения-
  • спекула

Той призовава също новият директор на НАП и КЗК да се задействат „още по-усърдно“ и да се предложи на държавата план, който да бъде приет в парламента

Борисов: Кабинетът „Гюров“ да спре с уволненията за малко и да вземе мерки срещу спекулата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова кабинета „Гюров“ веднага да вземе мерки срещу спекулата и покачването на цените вследствие на войната в Близкия изток, вместо да „говори в бъдеще време“, докато назначава „партийните си секретари за областни управители“.

„За наше съжаление, светът е в изключително тежка война – война на нашите граници, и в Украйна, и в Иран. Неминуемо войните водят до поскъпване на горивата, още повече когато е в Персийския залив. Истински се надявам, че войната ще приключи скоро, но така или иначе отраженията вече се усещат. Затова се надявам правителството не да ни обяснява, че ще вземе мерки и да говори в бъдеще време, да спре за ден-два с уволненията и с назначаването на партийните си секретари за областни управители и за какви ли не, което си е чисто купуване на гласове, а да вземе и мерки относно спекулата“, казва във видео в профила си Борисов.

Той призовава също новият директор на НАП и КЗК да се задействат „още по-усърдно“ и да се предложи на държавата план, който да бъде приет в парламента.

„Таван на горивата със сигурност не е мярка, но спекулата би могла да се пребори, ако правителството започне да действа, ако се вкара и МВР със своите икономически звена в полицията, да се види на колко е внесено горивото, на колко се продава, на колко ще са доставните цени, кои сектори биха пострадали в бъдеще. Надали може да се компенсира всичко, което ще загубим в една продължителна война. Така че, да се стегнат да работят и ще имат нашата подкрепа, ако мерките са такива, каквито трябва“, увери лидерът на ГЕРБ.

Също в профила си Бойко Борисов коментира и темата за великденските добавки за песнионерите. "Всяка година, когато дойде Коледа или Великден, започваме да спорим ще има ли и колко ще са тези надбавки, които даваме за пенсионерите. Затова днес внесохме закон в парламента, което да регламентира не само тези надбавки, но и за хората, които са под прага на бедност - самотни родители и най-вече децата, защото празниците са за всички. По този начин никой няма да се прави на щедър с държавните пари, нито правителства, нито партии. А с този закон, вкарвайки парите в бюджета, ще можем да празнуваме и всички ще усетат празниците", смята Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    57 6 Отговор
    Бойко и Дебелия надуват цените да клатят държавата.

    Коментиран от #5

    15:47 12.03.2026

  • 2 Смятай

    34 2 Отговор
    Бойко ще дава надбавки и на децата 😂

    15:48 12.03.2026

  • 3 лоза

    4 15 Отговор
    А ако ББ беше на власт,дали щеше да вземе мерки за санирането на панелките? И нашута на кривителството- кабинета „Гюров“.

    15:49 12.03.2026

  • 4 Лост

    28 1 Отговор
    На Б.Борисов приятелите започнаха войната.Ако беше той премиер ,досега да им беше издърпал ушите 🤣🤣🤣.

    15:51 12.03.2026

  • 5 Пешо

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Спекулата я докараха теее

    15:52 12.03.2026

  • 6 Весел Патиланец

    29 2 Отговор
    Бойче, като Шиши каже може да изпълняваш, но като безпристрастно се сменят да спрат... как тЕка?
    Да сменят с 200та - сигурен съм ще ти харесва още!
    Следващата стъпка е при бай Ставри - строг но...

    15:52 12.03.2026

  • 7 хоминид

    28 1 Отговор
    Бацката ще понатисне тук-там,за да награби изборите.

    15:52 12.03.2026

  • 8 историк

    37 1 Отговор
    Докато тикви и свиине са на свобода ,бял ден няма да види тази страна !!

    Коментиран от #31

    15:53 12.03.2026

  • 9 Истината боли

    36 1 Отговор
    Твоят кабинет да не би да я спря. Цялата 2025 се вдигаха цените.

    15:53 12.03.2026

  • 10 Студено

    13 12 Отговор
    И без Иран сичко послъпна 2025 след като мвкараха еврото. Излизане от ЕС само ще свали цените.

    Коментиран от #41

    15:54 12.03.2026

  • 11 Хаяши сан 🥷🏿

    33 1 Отговор
    Бойко вдигна цените двойно още преди еврото.

    15:56 12.03.2026

  • 12 Разговор пред телевизора

    27 1 Отговор
    Спецов требва да го уволнат нали той е за горивото и ГЕРП го сложиха

    15:57 12.03.2026

  • 13 Само се виж Бе

    32 1 Отговор
    Боже, колко си жалък. До кога ще тормозиш този изстрадал Народ. Имаш ли поне малко Свян?

    15:57 12.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 От трибуната

    26 1 Отговор
    Чекмеджан ги разбира тия работи..

    15:57 12.03.2026

  • 16 Асен Василев е виновен

    34 4 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.

    Коментиран от #33

    15:58 12.03.2026

  • 17 тикван чекмеджароф се обажда от коневръз

    22 1 Отговор
    да вземе мерки срещу спекулата на чекмеджета които поскъпват с инфлацията

    15:59 12.03.2026

  • 18 ТИ СЕ СКРИЙ И

    21 0 Отговор
    Не се показвай не манипулирай и се моли от зайчарника за милост. И от Радев и от мафиотите които пренебрегна. И от тези които изби за облаги свои и на техните опоненти.

    15:59 12.03.2026

  • 19 То тоя горе на смиката:

    2 2 Отговор
    Боташ с фиксираните високи цени, ще дие азерския по ефтин нефт, заради ситуацията.. Съответно и за изборите у нас

    15:59 12.03.2026

  • 20 Тоя въшльо ръси акъл,но иначе остави

    19 1 Отговор
    увеличението на водата на Служебния кабинет!Дано го приберат скоро в Белене!

    15:59 12.03.2026

  • 21 Истината боли

    14 1 Отговор
    Е ,какъв си ти дърварю да даваш акъл където най ти липсва.Какво разбираш ти от инфлациони процеси,а?

    15:59 12.03.2026

  • 22 хаха

    16 1 Отговор
    Всичките назначени комисийки и други паразитни сктруктурки са на Тиквата и Шопара...

    А тази дебела ТИКВАЙ ЛАМА тръгнала да дудне за някакво си правителство... ХАХАХА

    16:00 12.03.2026

  • 23 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    16 1 Отговор
    Къв лидер е тая npocтитyтутуутka на пеевски ?

    16:00 12.03.2026

  • 24 ту-туу

    15 1 Отговор
    Както ти я бореше като раздаваше парички и джипката и по голямата част прибираше за себе си м-ш-никооооо

    16:00 12.03.2026

  • 25 Мутра крадлива и некадърна си

    24 2 Отговор
    Тиквата пак лъже

    16:00 12.03.2026

  • 26 Инж1

    11 0 Отговор
    Мерки срещу спекулата могат да вземат само КЗК, КЗП и КЕВР. Които са избрани от кой????
    От ГРОБ-НН!!!!

    16:00 12.03.2026

  • 27 ура,,ура

    18 3 Отговор
    Пътувай тулуп. Никой не го е грижа какво говориш.

    16:01 12.03.2026

  • 28 Анонимен

    14 1 Отговор
    Чагъртането трябва да продължи с пълна сила. Слави Зулу беше обещал, но се оказа пудел на каишка, сега друг изпълнява основната задача пред България - премахване на мафията в държавните структури.

    16:01 12.03.2026

  • 29 Мирянин

    4 5 Отговор
    Дали е много умно, след като си свалил редовното правителство на Желязков, да се правиш на интересен в мрежите? Ами не, не е! Кошмарът е в друго - Борисов в момента си отглежда с много обич и загриженост нов Реформаторски блок, воглаве с Бъчварова, понеже ППДБ явно отиват в миналото! Не може Баце без градска либерална общност/ предимно от злобари, некадърници и съмнителни лица с мания за величие/ и това си е! Гласуваш за ГЕРБ и получаваш петроханци! А напоследък изявленията на Сачева са извън пространството, времето и актуалната политическа обстановка т.е. излишни!

    16:01 12.03.2026

  • 30 Само да питам как е възможно

    7 1 Отговор
    Някакъв там никому неизвестен Марин Господинов Петров да има инвестиции 2,3 милиарда евро и да са законни ? А?

    16:03 12.03.2026

  • 31 Мериленд

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "историк":

    Ами гласувайте по правилния начин,. Не ви трябват б.б,д.п,р.р, а и к.к.

    16:03 12.03.2026

  • 32 Анонимен

    8 0 Отговор
    Как ще се спре спекулата, гледай цяла война се вдигна за тази спекула а Боко иска да я спира.

    16:03 12.03.2026

  • 33 ВСИЧКО Е ВЯРНО.

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Асен Василев е виновен":

    НАЛИ БРАТ ЗНАЕШ ДО ДОКАЗВАНЕ НА ТОВА ТВОЕ ПИСАНИЕ. А ДАНО РАДЕВ ДА ГО НАПРАВИ. ДА ДОКАЖЕ ТОВА И МНОГО ДРУГИ КРАЖБИ И ГИ НАБУТА ТАМ ДЕТО СЛЪНЦЕ НЕ ОГРЯВА. А ДАНО НО НА ДАЛИ.

    16:03 12.03.2026

  • 34 Анонимен

    9 0 Отговор
    Какви ТИКВИ - Убави И Големи - ражда Майка България !

    16:04 12.03.2026

  • 35 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    11 0 Отговор
    За спекулата и картелите си има контролни и разследващи служби, които до един са назначени от ГЕРБ Ново начало .
    Така, че тиkвата да си се обръща директно към тях и да ги пита защо не си вършат работата.

    16:04 12.03.2026

  • 36 Ще спре, но първо да изчегърта

    11 1 Отговор
    Калинките от Гроб! И крадливите, и мързеливите, и неграмотните!

    16:05 12.03.2026

  • 37 От куха

    11 1 Отговор
    кратуна - семе ?

    16:07 12.03.2026

  • 38 Форумци

    11 1 Отговор
    Тоя отсега до изборите ще се натрапва всеки ден!

    Коментиран от #39

    16:08 12.03.2026

  • 39 Нехиs

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Форумци":

    Досега не се ли натрапваха мунчовци, нискочелци, подмянаджии?

    16:09 12.03.2026

  • 40 павела митова

    11 1 Отговор
    абе паткан нали като дойде еврото ТИ ХАХО казваше ,че всичко ще е мед и масло ,сега Гюров ти виновен майка ти да ....

    16:09 12.03.2026

  • 41 хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Студено":

    Я излезте от ЕС бе ватнишки пислямистки подлоги!

    Да останете около 3 млн. бАклука в онова Блато!
    ХАХАХА

    16:09 12.03.2026

  • 42 Гост

    14 0 Отговор
    При тебе и при мъжа ти пеефски беше най-голямата спекула бе, мерзавецо ниеден! Ти какви мерки взе? А?

    16:09 12.03.2026

  • 43 Отдавна

    9 0 Отговор
    е време да се разърди цялата шайка , отнела милиарди на България и българите , както и прокудила почти 1/3 от тях в чужбина !

    16:10 12.03.2026

  • 44 Тикво изтрещяла

    9 0 Отговор
    Уволняват твоите и на прасето копоите. За това те боли, нали?
    Точно ти и ония мазноч, от години създавахте почва за спекула във всички направления.
    Ти, Борисов и брат ти Беевски ще бъдете изкоренени!

    16:11 12.03.2026

  • 45 Долни пеевски подлоги !

    8 1 Отговор
    Звездата от ИТН, Павела Митова, дето приемаше законопроектите в комисия по-бързо от резултата на Бен Джонсън на 100 м., отказва да свика заседание, въпреки че е наясно, че заради това България ще загуби 427 млн. евро по ПВУ.
    След събиране на подписи за извънредно заседание от ПП-ДБ, е решено да се проведе комисия.
    Комисията не се проведе поради липса на кворум - ГЕРБ, Ново начало и патериците им Възраждане и ИТН не присъстваха.
    Днес отново ГЕРБ, Ново начало и патериците им Възраждане саботираха комисията и окончателно загубихме 427 млн. €.
    Оня "борец" с олигархията, Мунчо Хвърчилков, отново се е снишил и скрил зад полата на Деса.

    Коментиран от #49

    16:11 12.03.2026

  • 46 Дориана

    7 2 Отговор
    Най-голямата спекула и финансово- олигархичните схеми бяха при Борисов и Пеевски. А, смяна на кадри на ГЕРБ/ СДС и на ДПС Ново.Начало трябва да има по понятни причини.

    16:11 12.03.2026

  • 47 Чорап

    6 1 Отговор
    Бойко дали ще се изправи на предизборен диспут срещу Радев?

    16:12 12.03.2026

  • 48 Казуар

    7 0 Отговор
    Бойко, с Пеевски дадохте големи заплати на МВР и други за да ви пазят.

    16:12 12.03.2026

  • 49 Дориана

    7 2 Отговор

    До коментар #45 от "Долни пеевски подлоги !":

    Да точно така Борисов и Пеевски с техните партии и ИТН техните съюзници заедно със скритата националистическа патерица Възраждане са носителите на Злото в България. Те са на принципа - След мен потоп.

    16:15 12.03.2026

  • 50 Анонимен

    9 1 Отговор
    Заминавай към барселона да си гледаш детето писна ни от тебе.

    16:15 12.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Чорап

    4 4 Отговор
    Борисов го гледаме през ден в социалните медии и в Парламента! Къде е Боташ Ефенди , да изсъска , да размаха юмрук и след две три лицеви опори , да изрецитира някое клише или лозунг?

    16:17 12.03.2026

  • 53 Радев

    3 2 Отговор
    Командир!

    16:18 12.03.2026

  • 54 ???

    11 2 Отговор
    Бойко с чекмеджетата, кюлчетата, пачките, къщите в барселона и истанбул, чувалите с кеш от Хемус, тръбата за турски поток и т.н. продължава да е лидер на най-голямата политическа партия.

    16:19 12.03.2026

  • 55 Чекмеджан

    5 0 Отговор
    Тези статии някой чете ли ги изобщо? Не вярвам...

    Коментиран от #74

    16:20 12.03.2026

  • 56 гочето

    9 1 Отговор
    Мръшляк долен, а кой спря Южен поток?
    А кой се отказа и от руския петрол?
    Ами договорите за МиГ29?
    А блоковете на АЕЦ?
    Всички ГЕРБерасти сте за Наоден Съд!

    16:21 12.03.2026

  • 57 Чекмеджан

    3 0 Отговор
    Настъпиха времена за компартията укротителка на народа... когато Парата днес света владей и който я нема без апартамент, пардон партия в парламента не може да живей.... Заповядайте в Театъра на Виенското Колело.... с Партиите с КомунЧалга ше Ви посреща със Цветя и Рози от Розовата Долина! Еххх Бригади, Бригади... Де сте вие Бригадирски движения от Чавдарчета, Пионерчета, Комсомолчета да работите за без пари по ТКЗС и да раните ЧЕРВЕИТЕ В ЧЕРВАТА на ДЕБЕЛИ КОМУНИСТИ? Ех прекрасни времена от Соца!

    Коментиран от #70

    16:24 12.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Чекмеджан

    1 0 Отговор
    Внимавайте! Купете си предварително билетчета за цирка в Сердика (Средец) - преименуван от Руснаците на София, качете се на влаковете от цялата страна и като пристигнете на Виенското Колело на площада дет беше мавзолея С ГръмНебесенПРЪДНЕТЕ! Насам Народе Възродени, Насам!!! ПАРТИЯТА БеКАПЕ ви зове.

    16:26 12.03.2026

  • 60 варто

    0 0 Отговор
    Неа ли кой да му преотстъпи на заем малко старини...

    16:27 12.03.2026

  • 61 миме

    1 4 Отговор
    на ПеПедУханскити ПеПедофилски Предали от градската десница сега много им пречи една🎃и една🐖 обаче им беше гот кат седяха в момчешкият гостоприемен скут

    16:28 12.03.2026

  • 62 Епааа

    0 3 Отговор
    боко е велик! Шиши премиер!

    16:28 12.03.2026

  • 63 Анонимен

    1 3 Отговор
    И златните кюлчета , и пачките се оказаха менте , ама щатните плювалници продължават да циклят на тая ченгеджийска опорка ! Пък който се хване цирка, все е кяр !

    16:29 12.03.2026

  • 64 Горски

    4 0 Отговор
    Това и политиците и стадото са за съжаление. Не знам дали има в света по калпаво управлявана държава. Сега сме най - бързо изчезващата държава, може да стане и най - бързо изчезналата. Вземете кредити и с тях раздайте пенсии. Такива глупаци се създават само в българските партии. Хората не искат подаяния, а достоен живот и икономика в която могат да се развиват и просперират, да си печелят сами парите. не искат шуробаджанащина, корупция и банкноти хвърляни от джипката а върховенство на закона и реални човешки права, Не искат беззаконие а справедливо възнаграждение за реалния труд. Ако можете това направете го ако не можете, отидете си сами! Смятате ли че изградените от ББ и ДП милиарди ще бъдат компенсирани от 20лв бонус? Що за подигравка е това? С еврото е необходима актуализация на българските пенсии най-малкото с 30%, а не някакви мърляви кръпки, колкото за бог да прости. Какви са от ГЕРБ, че да предлагат каквото и да е? Та това са шайка крадци и разбойници! Те нямат право да са в управлението на държавата, тяхното място е да търкат наровете по затворите.

    16:29 12.03.2026

  • 65 Начо

    5 0 Отговор
    Не го показвайте този популист който упропасти държавата

    16:29 12.03.2026

  • 66 Анонимен

    2 2 Отговор
    Борисов пак ги прекара всичките ! Толкова драпаха да докопат властта , че се насадиха в най-неподходящия момент! А Радев само ще обикаля и ще се прави , че няма нищо общо !

    16:29 12.03.2026

  • 67 Герой

    4 1 Отговор
    ДАНО ДА ИЗЛЕЗЕ ДОССИЕТО НА БОКО ОТ ЧЕХИЯ !!......ТАКМО ЗА ИЗБОРИТЕ НА 19 АПРИЛОС !!....ТАМ АГЕНТ БУДА Е БИЛ ЛОВЪК АВТОДЗАМБАЗИН .

    16:30 12.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 😂😂😂

    4 0 Отговор
    Както ти взе мерки, тикво!!! 🎃

    16:32 12.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 бай благои

    3 4 Отговор
    гюро е турен не да прави честни избори а да уволни всички специалисти и кадърни хора

    16:33 12.03.2026

  • 72 Борисов

    1 6 Отговор
    Разумен,както винаги.

    16:34 12.03.2026

  • 73 То тоя горе на смиката:

    4 0 Отговор
    Нека отиде в Русия.... Дайте му куче на Бойко,да го занесе на ПУТИН!

    16:36 12.03.2026

  • 74 Дориана

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Чекмеджан":

    Никой не иска да слуша простоватия език на Борисов пълен с лъжи и популизъм , та камо ли някой да му чете статиите пълни с неговия цинизъм и смехотворност.

    Коментиран от #78

    16:38 12.03.2026

  • 75 Излез на дебат с Радев

    6 1 Отговор
    Бе кратун!
    Публичен дебат!
    Страхливец!
    А мазното леке, то ще се разтече много скоро

    16:38 12.03.2026

  • 76 Ирония

    4 1 Отговор
    Бойко Борисов не иска де му уволняват "калинките".

    16:39 12.03.2026

  • 77 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    При пазарна икономика, няма спекула. Т-н Борисов не е внимавал в часовете по "Научен комунизъм".

    16:39 12.03.2026

  • 78 Ама какви статии

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Дориана":

    Има Борисов?

    Коментиран от #85

    16:40 12.03.2026

  • 79 Мнение

    4 1 Отговор
    Борисов е неук, некомпетентен, лъжец и лаладжия.

    16:40 12.03.2026

  • 80 Новина

    0 2 Отговор
    Кое правителство от лошо по-лошо. Просто НЕ се издържа.

    16:41 12.03.2026

  • 81 Радка Пиратка

    1 2 Отговор
    ГЕРБ пак първи. Радев на опашката, понеже Бойко се е хванал за опашката на Радка Пиратка и лети високо!

    16:43 12.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ирония

    3 1 Отговор
    Льольото Борисов пак дрънка глупости.

    16:47 12.03.2026

  • 84 Николаос 66

    1 0 Отговор
    Сега ли се сети за спекулата а когато трябваше да попиташ хората искат ли еврото или не бързаш нещастник

    16:50 12.03.2026

  • 85 Дориана

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ама какви статии":

    Журналисти пишат статии върху неговите изказвания. Борисов няма потенциал сам да пише статии.

    16:52 12.03.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Защо триете истината?!

    3 1 Отговор
    Лажа ли е, че Боко от СИСК - Банкя е завършил школите на сИК и вИС?! Лъжа ли е, че Асен Василев е отличник на "Харвард"?! Лъжа ли е, че решението за увеличаването на водата беше взето от кабинета на Джелязков Хаячито, но Тикваат и Прасето изчакаха служебното павителство, за зао обвинят него? Лъжа ли е, че цял свят ивдя чекмеджето с почките милиони евро и златните кюлчета до кратуната на Боко от Банкя?! Лъжа ли е, че е негромотен и говори на диалект? Лъжа ли е, че вече 20 години с простащината и простотията си прави за посмешище по света великата ни някога държава?!

    Коментиран от #105

    16:58 12.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Тома

    2 0 Отговор
    Че този на снимката не е ли най големия спекулант в България

    17:02 12.03.2026

  • 91 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор
    Е, и?! Колкото и да триете коментарите за истинската същност на мутрата от СИК, той няма да стане нито по-умен, нито по- нтелигентен, нито по- образован, нито по-възпитан! Ще си остане такъв, какъвто е!

    Коментиран от #101

    17:02 12.03.2026

  • 92 Борисов е манипулатор!

    2 1 Отговор
    Тази тъпа селска мутра Борисов докога ше ни го натрапвате?
    Нито интелект, нито култура, нито визия - нищо!
    Пълен шайкаджия.

    17:06 12.03.2026

  • 93 Борисов е циничен!

    1 1 Отговор
    Комсомолското секретарче на класа Бойко Борисов е жалък лъжец и продажник.

    Коментиран от #99

    17:08 12.03.2026

  • 94 Тити

    1 1 Отговор
    Да сте видели мафиотите от Герб да се борят срещу спекулата за тях картелите и монополите са хубаво нещо.

    17:08 12.03.2026

  • 95 Борисов трябва да бъде разследван!!!

    2 1 Отговор
    Този човек има десетки дела на трупчета, никой не го разследва този измамник и красец.

    17:09 12.03.2026

  • 96 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Уволнения до дъно, след изборите мнозинство 160 гласа и Бойко на съд и бай Ставри

    17:09 12.03.2026

  • 97 Зло под слънцето

    1 1 Отговор
    Когато простият дава акъл на умните, човек започва да се чуди - защо ТОЙ, след като употребява властта над 15 години, не я свърши тази работа? Сетих се защо - беше зает да върти далавери с аверите си, да краде от всичко и всички и да измисля тъпи лъжи за прикритие. Сега си играе с лебеди като мил чичко. Толкова ни е писнало от него и подобните му!

    17:11 12.03.2026

  • 98 Баце,няма спекула с горивата

    2 1 Отговор
    Цените се вдигат заради твоя "приятел" Тръмп и войната МУ.

    17:12 12.03.2026

  • 99 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "Борисов е циничен!":

    ОТ 93 ДО НАТАТЪК ЕДНИ ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК ТУК ПОМИЯ ИЗЛИВА

    17:13 12.03.2026

  • 100 Парадокс БГ

    1 1 Отговор
    "В някои от фирмите, в които участва в миналото си, Борисов е съдружник и работи в тясно сътрудничество с Румен Николов – Пашата, Младен Михалев – Маджо, Алексей Петров – Трактора и други личности от сенчестия бизнес. В тази връзка е определян в тогавашния периодичен печат като представител на ръководството на сенчестата групировка СИК.23 Борисов е описан като „силовак“ и в творчеството на застреляния писател Георги Стоев, който е участник в силовите бригади и очевидец на събитията, които пресъздава.24 В пресата излизат съобщения, че за назначаването му за главен секретар на МВР са лобирали представители на задкулисните бизнес-кръгове „Монтерей“ и „Банкя“, свързани със силовите структури отпреди 1990 година."

    Коментиран от #102

    17:13 12.03.2026

  • 101 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Ха-ха-ха":

    91 АМАТИ СИ НИКОЙ А ТВОЯТА ПОМИЯ ЕДИНСТВЕНО ОБЛИВА САМО ТЕБ ХАХАХАХА НЕВЕЖИ БЕЗДЕЛНИЦИ И КАТО ДРАСКАТЕ ТУК КАКВО ХАХАХАХАХА СВЕТЪТ СЕ ВЪРТИ БЕЗ ВАС ХАХАХА АМА КЪДЕ ТИ ТОЛКОВА МОЗЪК ХАХАХА НАДРАСКАЛ НЯКОЛКО ПОМИИИ ХАХАХАХА БЕЗДЕЛНИК

    17:16 12.03.2026

  • 102 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "Парадокс БГ":

    КАКВИ ГНУСОТИИ ЗАЩО СЕ НАПЪВАТЕ ЯВНО ВИ ПЛАЩАТ ХАХАХАХАХА

    17:17 12.03.2026

  • 103 Борисов - брутално нагъл

    1 1 Отговор
    Паметта на Българското общество не е толкова къса. Човекът, който години наред управляваше държавата с непрозрачни решения, зависими регулатори и скандали около обществени поръчки, днес говори за „спекула“ и за това как институциите трябвало да работят. Сякаш не именно по време на неговото управление много от тези институции бяха превърнати в послушни инструменти на властта.

    17:19 12.03.2026

  • 104 Борисов е Позор!

    1 1 Отговор
    Да слушаме как Борисов поучава за назначения на партийни кадри е особено иронично. Именно неговите правителства превърнаха администрацията в партийна мрежа – от областни управители до ръководства на държавни агенции. Сега същият човек се опитва да представя себе си като коректив и защитник на обществения интерес.

    17:19 12.03.2026

  • 105 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "Защо триете истината?!":

    88 АСЕН ВАСИЛЕВ Е АНТИМЪЖ ЛЪЖА ЛИ Е ХАХАХА И ТИ СИ ПЕТРОХАНСКИ КАУЗИСТ ЛЪЖА ЛИ Е ХАХАХАХА

    17:20 12.03.2026

  • 106 Борисов е циничен!

    1 1 Отговор
    Още по-цинично звучи загрижеността му за цените и „спекулата“. България помни добре как по негово време горивата поскъпваха, а контролът върху картелите беше символичен. Институции като КЗК и НАП рядко показваха реална решителност, когато ставаше дума за големи икономически интереси.

    Коментиран от #109

    17:20 12.03.2026

  • 107 Борисов - брутално нагъл

    1 0 Отговор
    Що се отнася до великденските добавки – трудно е да се приеме за социална загриженост предложение, което идва от политик, управлявал повече от десетилетие, през което бедността и неравенствата останаха хроничен проблем. Да раздаваш добавки по празниците не е социална политика, а удобен политически жест.

    17:20 12.03.2026

  • 108 Бойко Борисов се е сбъркал

    1 0 Отговор
    Истината е, че Борисов се опитва да се позиционира като опозиция на проблеми, които до голяма степен се натрупаха именно по време на неговото управление. И докато той раздава съвети и обвинения, обществото има пълното право да пита: защо тези решения не бяха взети, когато той държеше цялата власт?

    17:21 12.03.2026

  • 109 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Борисов е циничен!":

    ДО 106 104 АМА ТИ СИ БОЛЕН МОЗЪК И КАКВО КАТО ДРАСКАШ ТУК ШИЗОФРЕНИЯТА СИ ХАХАХАХА

    17:21 12.03.2026

  • 110 Борисов е Лъжец!!

    1 0 Отговор
    Същият този политик, който сега поучава институциите как да действат, имаше повече от десетилетие да изгради работещ контрол върху пазарите, монополите и цените. Вместо това България остана известна с картели, беззъби регулатори и институции, които рядко се осмеляваха да застанат срещу големите икономически играчи.

    17:22 12.03.2026

  • 111 Промяна

    1 1 Отговор
    ДО ФАКТИ ТУК ДА НЕ Е СБОР НА НЯКАКВИ ОТ КАРЛУКОВО АМА ЧЕ СТЕ ИЗПАДНАЛИ

    17:22 12.03.2026

  • 112 Борисов играе този политически театър

    1 0 Отговор
    Особено показателно е как Борисов обвинява други в партийни назначения. Няма политическа сила през последните години, която да е превърнала държавната администрация в по-очевидна партийна пирамида от ГЕРБ. Хиляди назначения по места, зависими областни управители и ръководства на институции, които дължаха постовете си на партийна лоялност, а не на професионализъм.

    17:22 12.03.2026

  • 113 Борисов ви лъже!

    1 0 Отговор
    Днес същият този човек говори за „купуване на гласове“ и морал в управлението. Това би звучало убедително, ако не идваше от политик, чието управление беше белязано от постоянни скандали, записи, снимки и обвинения за зависимости между власт, бизнес и прокуратура.

    17:23 12.03.2026

  • 114 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 115 Борисов разчита на умората на хората

    1 0 Отговор
    И когато Борисов говори за великденски добавки, той отново се опитва да представи елементарна социална помощ като голям политически жест. Но истинската социална политика не се прави с еднократни добавки по празниците, а с дългосрочни решения, които намаляват бедността и дават перспектива на хората.

    17:24 12.03.2026

  • 116 Борисов е жалък измамник!

    1 0 Отговор
    Проблемът е, че критиката идва от човек, който години наред имаше цялата власт да промени същите тези проблеми, а днес се държи така, сякаш няма нищо общо с тях.

    17:24 12.03.2026

  • 117 Борисов има политическа амнезия

    1 0 Отговор
    Поредното изказване на Бойко Борисов звучи като класически пример за политическа амнезия. Човекът, който управлява България толкова дълго, че на практика оформи начина, по който работят институциите днес, изведнъж се представя като външен наблюдател, който раздава съвети и морални оценки.

    17:26 12.03.2026

  • 118 Измамник от класа е Борисов!!!!!!

    1 0 Отговор
    Когато Борисов говори за „спекула“ и нужда от намеса на държавата, е трудно да не се запитаме защо тази решителност липсваше през годините, когато той беше министър-председател. Тогава пазарите също не бяха идеални, цените също растяха, а институциите, които днес той призовава да действат, бяха под неговия политически контрол.

    17:26 12.03.2026

  • 119 Възмутен

    0 0 Отговор
    Още по-парадоксално е да слушаме уроци за назначения и партийни кадри. Именно управлението на ГЕРБ превърна държавната администрация в мрежа от лоялни хора, чиято основна квалификация често беше политическата вярност. Днес това се представя като проблем – но сякаш без никакво признание за собствената роля в създаването му.

    17:27 12.03.2026

  • 120 Лъжецът Бойко Борисов

    0 0 Отговор
    Реториката за „грижа за пенсионерите“ също е добре позната. Всеки празник се превръща в повод за политическо наддаване с държавни пари, вместо да се води сериозен разговор за това защо толкова много възрастни хора в България живеят на ръба на бедността след десетилетия работа.

    17:27 12.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове