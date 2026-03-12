Борисов: Кабинетът „Гюров“ да спре с уволненията за малко и да вземе мерки срещу спекулата

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова кабинета „Гюров“ веднага да вземе мерки срещу спекулата и покачването на цените вследствие на войната в Близкия изток, вместо да „говори в бъдеще време“, докато назначава „партийните си секретари за областни управители“.
„За наше съжаление, светът е в изключително тежка война – война на нашите граници, и в Украйна, и в Иран. Неминуемо войните водят до поскъпване на горивата, още повече когато е в Персийския залив. Истински се надявам, че войната ще приключи скоро, но така или иначе отраженията вече се усещат. Затова се надявам правителството не да ни обяснява, че ще вземе мерки и да говори в бъдеще време, да спре за ден-два с уволненията и с назначаването на партийните си секретари за областни управители и за какви ли не, което си е чисто купуване на гласове, а да вземе и мерки относно спекулата“, казва във видео в профила си Борисов.
Той призовава също новият директор на НАП и КЗК да се задействат „още по-усърдно“ и да се предложи на държавата план, който да бъде приет в парламента.
„Таван на горивата със сигурност не е мярка, но спекулата би могла да се пребори, ако правителството започне да действа, ако се вкара и МВР със своите икономически звена в полицията, да се види на колко е внесено горивото, на колко се продава, на колко ще са доставните цени, кои сектори биха пострадали в бъдеще. Надали може да се компенсира всичко, което ще загубим в една продължителна война. Така че, да се стегнат да работят и ще имат нашата подкрепа, ако мерките са такива, каквито трябва“, увери лидерът на ГЕРБ.
Също в профила си Бойко Борисов коментира и темата за великденските добавки за песнионерите. "Всяка година, когато дойде Коледа или Великден, започваме да спорим ще има ли и колко ще са тези надбавки, които даваме за пенсионерите. Затова днес внесохме закон в парламента, което да регламентира не само тези надбавки, но и за хората, които са под прага на бедност - самотни родители и най-вече децата, защото празниците са за всички. По този начин никой няма да се прави на щедър с държавните пари, нито правителства, нито партии. А с този закон, вкарвайки парите в бюджета, ще можем да празнуваме и всички ще усетат празниците", смята Борисов.
1 Гост
Коментиран от #5
15:47 12.03.2026
2 Смятай
15:48 12.03.2026
3 лоза
15:49 12.03.2026
4 Лост
15:51 12.03.2026
5 Пешо
До коментар #1 от "Гост":Спекулата я докараха теее
15:52 12.03.2026
6 Весел Патиланец
Да сменят с 200та - сигурен съм ще ти харесва още!
Следващата стъпка е при бай Ставри - строг но...
15:52 12.03.2026
7 хоминид
15:52 12.03.2026
8 историк
Коментиран от #31
15:53 12.03.2026
9 Истината боли
15:53 12.03.2026
10 Студено
Коментиран от #41
15:54 12.03.2026
11 Хаяши сан 🥷🏿
15:56 12.03.2026
12 Разговор пред телевизора
15:57 12.03.2026
13 Само се виж Бе
15:57 12.03.2026
15 От трибуната
15:57 12.03.2026
16 Асен Василев е виновен
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.
Коментиран от #33
15:58 12.03.2026
17 тикван чекмеджароф се обажда от коневръз
15:59 12.03.2026
18 ТИ СЕ СКРИЙ И
15:59 12.03.2026
19 То тоя горе на смиката:
15:59 12.03.2026
20 Тоя въшльо ръси акъл,но иначе остави
15:59 12.03.2026
21 Истината боли
15:59 12.03.2026
22 хаха
А тази дебела ТИКВАЙ ЛАМА тръгнала да дудне за някакво си правителство... ХАХАХА
16:00 12.03.2026
23 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
16:00 12.03.2026
24 ту-туу
16:00 12.03.2026
25 Мутра крадлива и некадърна си
16:00 12.03.2026
26 Инж1
От ГРОБ-НН!!!!
16:00 12.03.2026
27 ура,,ура
16:01 12.03.2026
28 Анонимен
16:01 12.03.2026
29 Мирянин
16:01 12.03.2026
30 Само да питам как е възможно
16:03 12.03.2026
31 Мериленд
До коментар #8 от "историк":Ами гласувайте по правилния начин,. Не ви трябват б.б,д.п,р.р, а и к.к.
16:03 12.03.2026
32 Анонимен
16:03 12.03.2026
33 ВСИЧКО Е ВЯРНО.
До коментар #16 от "Асен Василев е виновен":НАЛИ БРАТ ЗНАЕШ ДО ДОКАЗВАНЕ НА ТОВА ТВОЕ ПИСАНИЕ. А ДАНО РАДЕВ ДА ГО НАПРАВИ. ДА ДОКАЖЕ ТОВА И МНОГО ДРУГИ КРАЖБИ И ГИ НАБУТА ТАМ ДЕТО СЛЪНЦЕ НЕ ОГРЯВА. А ДАНО НО НА ДАЛИ.
16:03 12.03.2026
34 Анонимен
16:04 12.03.2026
35 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Така, че тиkвата да си се обръща директно към тях и да ги пита защо не си вършат работата.
16:04 12.03.2026
36 Ще спре, но първо да изчегърта
16:05 12.03.2026
37 От куха
16:07 12.03.2026
38 Форумци
Коментиран от #39
16:08 12.03.2026
39 Нехиs
До коментар #38 от "Форумци":Досега не се ли натрапваха мунчовци, нискочелци, подмянаджии?
16:09 12.03.2026
40 павела митова
16:09 12.03.2026
41 хаха
До коментар #10 от "Студено":Я излезте от ЕС бе ватнишки пислямистки подлоги!
ХАХАХА
16:09 12.03.2026
42 Гост
16:09 12.03.2026
43 Отдавна
16:10 12.03.2026
44 Тикво изтрещяла
Точно ти и ония мазноч, от години създавахте почва за спекула във всички направления.
Ти, Борисов и брат ти Беевски ще бъдете изкоренени!
16:11 12.03.2026
45 Долни пеевски подлоги !
След събиране на подписи за извънредно заседание от ПП-ДБ, е решено да се проведе комисия.
Комисията не се проведе поради липса на кворум - ГЕРБ, Ново начало и патериците им Възраждане и ИТН не присъстваха.
Днес отново ГЕРБ, Ново начало и патериците им Възраждане саботираха комисията и окончателно загубихме 427 млн. €.
Оня "борец" с олигархията, Мунчо Хвърчилков, отново се е снишил и скрил зад полата на Деса.
Коментиран от #49
16:11 12.03.2026
46 Дориана
16:11 12.03.2026
47 Чорап
16:12 12.03.2026
48 Казуар
16:12 12.03.2026
49 Дориана
До коментар #45 от "Долни пеевски подлоги !":Да точно така Борисов и Пеевски с техните партии и ИТН техните съюзници заедно със скритата националистическа патерица Възраждане са носителите на Злото в България. Те са на принципа - След мен потоп.
16:15 12.03.2026
50 Анонимен
16:15 12.03.2026
52 Чорап
16:17 12.03.2026
53 Радев
16:18 12.03.2026
54 ???
16:19 12.03.2026
55 Чекмеджан
Коментиран от #74
16:20 12.03.2026
56 гочето
А кой се отказа и от руския петрол?
Ами договорите за МиГ29?
А блоковете на АЕЦ?
Всички ГЕРБерасти сте за Наоден Съд!
16:21 12.03.2026
57 Чекмеджан
Коментиран от #70
16:24 12.03.2026
59 Чекмеджан
16:26 12.03.2026
60 варто
16:27 12.03.2026
61 миме
16:28 12.03.2026
62 Епааа
16:28 12.03.2026
63 Анонимен
16:29 12.03.2026
64 Горски
16:29 12.03.2026
65 Начо
16:29 12.03.2026
66 Анонимен
16:29 12.03.2026
67 Герой
16:30 12.03.2026
69 😂😂😂
16:32 12.03.2026
71 бай благои
16:33 12.03.2026
72 Борисов
16:34 12.03.2026
73 То тоя горе на смиката:
16:36 12.03.2026
74 Дориана
До коментар #55 от "Чекмеджан":Никой не иска да слуша простоватия език на Борисов пълен с лъжи и популизъм , та камо ли някой да му чете статиите пълни с неговия цинизъм и смехотворност.
Коментиран от #78
16:38 12.03.2026
75 Излез на дебат с Радев
Публичен дебат!
Страхливец!
А мазното леке, то ще се разтече много скоро
16:38 12.03.2026
76 Ирония
16:39 12.03.2026
77 Данко Харсъзина
16:39 12.03.2026
78 Ама какви статии
До коментар #74 от "Дориана":Има Борисов?
Коментиран от #85
16:40 12.03.2026
79 Мнение
16:40 12.03.2026
80 Новина
16:41 12.03.2026
81 Радка Пиратка
16:43 12.03.2026
83 Ирония
16:47 12.03.2026
84 Николаос 66
16:50 12.03.2026
85 Дориана
До коментар #78 от "Ама какви статии":Журналисти пишат статии върху неговите изказвания. Борисов няма потенциал сам да пише статии.
16:52 12.03.2026
88 Защо триете истината?!
Коментиран от #105
16:58 12.03.2026
90 Тома
17:02 12.03.2026
91 Ха-ха-ха
Коментиран от #101
17:02 12.03.2026
92 Борисов е манипулатор!
Нито интелект, нито култура, нито визия - нищо!
Пълен шайкаджия.
17:06 12.03.2026
93 Борисов е циничен!
Коментиран от #99
17:08 12.03.2026
94 Тити
17:08 12.03.2026
95 Борисов трябва да бъде разследван!!!
17:09 12.03.2026
96 Последния Софиянец
17:09 12.03.2026
97 Зло под слънцето
17:11 12.03.2026
98 Баце,няма спекула с горивата
17:12 12.03.2026
99 Промяна
До коментар #93 от "Борисов е циничен!":ОТ 93 ДО НАТАТЪК ЕДНИ ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК ТУК ПОМИЯ ИЗЛИВА
17:13 12.03.2026
100 Парадокс БГ
Коментиран от #102
17:13 12.03.2026
101 Промяна
До коментар #91 от "Ха-ха-ха":91 АМАТИ СИ НИКОЙ А ТВОЯТА ПОМИЯ ЕДИНСТВЕНО ОБЛИВА САМО ТЕБ ХАХАХАХА НЕВЕЖИ БЕЗДЕЛНИЦИ И КАТО ДРАСКАТЕ ТУК КАКВО ХАХАХАХАХА СВЕТЪТ СЕ ВЪРТИ БЕЗ ВАС ХАХАХА АМА КЪДЕ ТИ ТОЛКОВА МОЗЪК ХАХАХА НАДРАСКАЛ НЯКОЛКО ПОМИИИ ХАХАХАХА БЕЗДЕЛНИК
17:16 12.03.2026
102 Промяна
До коментар #100 от "Парадокс БГ":КАКВИ ГНУСОТИИ ЗАЩО СЕ НАПЪВАТЕ ЯВНО ВИ ПЛАЩАТ ХАХАХАХАХА
17:17 12.03.2026
103 Борисов - брутално нагъл
17:19 12.03.2026
104 Борисов е Позор!
17:19 12.03.2026
105 Промяна
До коментар #88 от "Защо триете истината?!":88 АСЕН ВАСИЛЕВ Е АНТИМЪЖ ЛЪЖА ЛИ Е ХАХАХА И ТИ СИ ПЕТРОХАНСКИ КАУЗИСТ ЛЪЖА ЛИ Е ХАХАХАХА
17:20 12.03.2026
106 Борисов е циничен!
Коментиран от #109
17:20 12.03.2026
107 Борисов - брутално нагъл
17:20 12.03.2026
108 Бойко Борисов се е сбъркал
17:21 12.03.2026
109 Промяна
До коментар #106 от "Борисов е циничен!":ДО 106 104 АМА ТИ СИ БОЛЕН МОЗЪК И КАКВО КАТО ДРАСКАШ ТУК ШИЗОФРЕНИЯТА СИ ХАХАХАХА
17:21 12.03.2026
110 Борисов е Лъжец!!
17:22 12.03.2026
111 Промяна
17:22 12.03.2026
112 Борисов играе този политически театър
17:22 12.03.2026
113 Борисов ви лъже!
17:23 12.03.2026
115 Борисов разчита на умората на хората
17:24 12.03.2026
116 Борисов е жалък измамник!
17:24 12.03.2026
117 Борисов има политическа амнезия
17:26 12.03.2026
118 Измамник от класа е Борисов!!!!!!
17:26 12.03.2026
119 Възмутен
17:27 12.03.2026
120 Лъжецът Бойко Борисов
17:27 12.03.2026