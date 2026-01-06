Новини
Тръмп: Аз, Рубио, Хегсет, Милър и Ванс ще участваме в управлението на Венецуела

6 Януари, 2026 04:20, обновена 6 Януари, 2026 04:57 802 2

Воюваме с наркомани и психопати. Предлагаха ни сделка, но заловихме Мадуро по нашия начин, заяви американският президент

Тръмп: Аз, Рубио, Хегсет, Милър и Ванс ще участваме в управлението на Венецуела - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Групата от американски служители, които ще участват във венецуелската администрация, ще включва държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет, заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър и вицепрезидента Джей Ди Ванс

Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за NBC News.

На въпроса кой ще бъде ключовата фигура, той отговори: „Аз“.

Тръмп заяви, че не е имало споразумение с венецуелски власти за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

„Много хора искаха да сключат сделка, но решихме да го направим по този начин“, заяви президентът на въпрос на репортер дали „е сключена някаква сделка с венецуелски власти за отстраняването“ на Мадуро,.

Президентът твърди, че операцията е проведена без съдействието на вътрешния кръг на Мадуро. Според Тръмп Вашингтон умишлено е отхвърлил посредничеството на венецуелските елити по този въпрос.

Съединените щати не са във война с Венецуела, заяви Тръмп.

„Не, това не е вярно“, каза той. Според президента, Съединените щати са във война с наркотрафикантите и с тези, които „освобождават затворниците си от затворите и ги довеждат в страната ни“, както и с „наркозависими и психопати“.


САЩ
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цирк

    7 2 Отговор
    Предадоха ви го самите венецуелци защото беше вече готов да клекне пред Тръмп. Цялата ви показна акция се оказа поредния блудкав уестърн, без особена стойност като режисура и артистичност.

    04:36 06.01.2026

  • 2 Тиквун Банкянски

    1 0 Отговор
    Шефът Тръмп направо рече "ту-тууууууу"! Е, сега как да излеземе с декларация, че го подкрепяме?! Чакаме началничката от Брюксел за инструкции относно позиция...

    04:45 06.01.2026