Доналд Тръмп: В преговорите между Украйна и Русия се случват хубави неща
Доналд Тръмп: В преговорите между Украйна и Русия се случват хубави неща

27 Януари, 2026 22:48, обновена 28 Януари, 2026 00:08 1 129 39

Преговарящи от Русия и Украйна се срещнаха миналия уикенд в Абу Даби за преговори с посредничеството на американски официални представители, припомня Ройтерс

Доналд Тръмп: В преговорите между Украйна и Русия се случват хубави неща - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че в преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна се случват много хубави неща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп даде тази оптимистична оценка пред репортери на излизане от Белия дом за посещение в щата Айова, но не сподели повече подробности.

Преговарящи от Русия и Украйна се срещнаха миналия уикенд в Абу Даби за преговори с посредничеството на американски официални представители, припомня Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се въздържа да използва термина „убиец“, употребен от неговия съветник Стивън Милър относно мъжа, убит в събота в Минеаполис от федерални агенти, но все пак, заяви, че убитият не е трябвало да носи оръжие по време на протест, предаде Франс Прес.

В отговор на репортерски въпрос дали убитият Алекс Прети се е държал като „убиец“ Тръмп, заяви: „Не“.

„Все пак обаче не бива да носите оръжия, не бива да идвате с оръжие, не бива да правите това, но това е един много печален инцидент“, добави той.

Тридесет и седем годишният медик Алекс Прети носеше пистолет, когато бе застрелян в събота – факт, който някои американски официални представители използваха, за да защитят действията на федералните агенти. Това обаче предизвика протести от страна на представители на лобито в САЩ, което подкрепя правото на притежание на оръжие.

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп призова за национално единство след фаталната стрелба с участие на федерални агенти в Минеаполис, която предизвика безредици и дебати относно операциите на нейния съпруг за прилагане на законодателството за имиграцията, предаде ДПА.

В интервю за „Фокс Нюз“ тя призова за спокойствие и призова американците да се сплотят.

„Трябва да се обединим. Призовавам за единство“, каза Мелания Тръмп и добави, че тя и президентът Тръмп са се съсредоточили върху съвместната работа с официални представители от Минесота за предотвратяване на по-нататъшното изостряне на насилието.

Тя спомена и позитивния според нея разговор между президента, губернатора на Минесота Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай.

„Аз съм против насилието. Така че моля ви, ако протестираме, нека протестираме мирно, и трябва да се обединим в тези времена“, каза още Мелания.

Първата дама не спомена изрично стрелбите в Минеаполис с участие на агенти на Бюро за имиграционен и митнически контрол, които предизвикаха протести, призиви за търсене от отговорност и искания агентите, които бяха разположени в града през последните седмици, да го напуснат.

Агенти застреляха 37-годишния медик Алекс Прети на 24 януари, а 37-годишната майка на три деца и поетеса Рене Гуд – на 7 януари. И двамата убити са американски граждани.

Убийствата засилиха напрежението заради широкомащабните репресии на администрацията на Тръмп срещу имигрантите в управлявани от демократите градове и провокираха възмущение, след като федерални официални представители заявиха, че Гуд и Прети сами са предизвикали смъртта си със своите действия, въпреки че видеозаписи от двата случая показват обратното, посочва ДПА.

Мелания Тръмп рядко се изказва публично по политически въпроси. Тя коментира случая преди тазседмичната премиера на документален филм на „Амазон“ за нейния живот.


