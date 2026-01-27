Доналд Тръмп: В преговорите между Украйна и Русия се случват хубави неща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че в преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна се случват много хубави неща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп даде тази оптимистична оценка пред репортери на излизане от Белия дом за посещение в щата Айова, но не сподели повече подробности.
Преговарящи от Русия и Украйна се срещнаха миналия уикенд в Абу Даби за преговори с посредничеството на американски официални представители, припомня Ройтерс.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се въздържа да използва термина „убиец“, употребен от неговия съветник Стивън Милър относно мъжа, убит в събота в Минеаполис от федерални агенти, но все пак, заяви, че убитият не е трябвало да носи оръжие по време на протест, предаде Франс Прес.
В отговор на репортерски въпрос дали убитият Алекс Прети се е държал като „убиец“ Тръмп, заяви: „Не“.
„Все пак обаче не бива да носите оръжия, не бива да идвате с оръжие, не бива да правите това, но това е един много печален инцидент“, добави той.
Тридесет и седем годишният медик Алекс Прети носеше пистолет, когато бе застрелян в събота – факт, който някои американски официални представители използваха, за да защитят действията на федералните агенти. Това обаче предизвика протести от страна на представители на лобито в САЩ, което подкрепя правото на притежание на оръжие.
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп призова за национално единство след фаталната стрелба с участие на федерални агенти в Минеаполис, която предизвика безредици и дебати относно операциите на нейния съпруг за прилагане на законодателството за имиграцията, предаде ДПА.
В интервю за „Фокс Нюз“ тя призова за спокойствие и призова американците да се сплотят.
„Трябва да се обединим. Призовавам за единство“, каза Мелания Тръмп и добави, че тя и президентът Тръмп са се съсредоточили върху съвместната работа с официални представители от Минесота за предотвратяване на по-нататъшното изостряне на насилието.
Тя спомена и позитивния според нея разговор между президента, губернатора на Минесота Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай.
„Аз съм против насилието. Така че моля ви, ако протестираме, нека протестираме мирно, и трябва да се обединим в тези времена“, каза още Мелания.
Първата дама не спомена изрично стрелбите в Минеаполис с участие на агенти на Бюро за имиграционен и митнически контрол, които предизвикаха протести, призиви за търсене от отговорност и искания агентите, които бяха разположени в града през последните седмици, да го напуснат.
Агенти застреляха 37-годишния медик Алекс Прети на 24 януари, а 37-годишната майка на три деца и поетеса Рене Гуд – на 7 януари. И двамата убити са американски граждани.
Убийствата засилиха напрежението заради широкомащабните репресии на администрацията на Тръмп срещу имигрантите в управлявани от демократите градове и провокираха възмущение, след като федерални официални представители заявиха, че Гуд и Прети сами са предизвикали смъртта си със своите действия, въпреки че видеозаписи от двата случая показват обратното, посочва ДПА.
Мелания Тръмп рядко се изказва публично по политически въпроси. Тя коментира случая преди тазседмичната премиера на документален филм на „Амазон“ за нейния живот.
Факт
Коментиран от #5, #10, #24
22:52 27.01.2026
Тръпмпоча
Коментиран от #6
22:55 27.01.2026
То е време
Коментиран от #15
22:56 27.01.2026
Васил Българобоец
Коментиран от #32
22:57 27.01.2026
Васил Българочукец българоцакец
До коментар #1 от "Факт":Тази събота в дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българин?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!
22:58 27.01.2026
Бичи я бако
До коментар #2 от "Тръпмпоча":единия е унил като да е бил отпред а на другия усмивката му е на човек дето е бъхтил изодзаде
22:58 27.01.2026
Швейк
Милиони хора вече са мъртви , а лудницата продължава !
22:59 27.01.2026
Българин..
23:03 27.01.2026
хаха🤣
23:05 27.01.2026
Българин
До коментар #1 от "Факт":Не е Ала Бала... в САЩ никой не ти краде по домовете, понеже всеки има право на оръжие. И ако влизаш в някой дом като разбойник - крадец, собственикът на дома може да те застреля. Но има едно Но! Навънка извън дома си нямаш право да носиш оръжие. Та правилно се е изказал Донал Тръмп - можеш да протестираш, но не и да носиш оръжие! Аз никога в САШ не съм си купувал оръжие, понеже всеки занае, че мога да имам и никой не ти влиза да ти краде по домовете. Полицията в САШ помага на хората. Спомням си една баба си изгубила ключа и не може да си влезе в дома. Гледам полиция кара кола и ги спрях и им казах, че една баба иска помощ. Отидоха веднага при нея, звъннаха някъде, дойде специалист за отваряне с ключове на врати и й помогнаха. По нашите земи полицията да помага така? Няма и да видиш такова нещо! Даже хората в България се боят да спрат полицай за помощ, понеже той - полицаят може да те арестува!
23:06 27.01.2026
Да бяхте сложили друго заглавие на
23:08 27.01.2026
Британците не искат никакъв мир
23:13 27.01.2026
Двама перковци
А Ганьо се оплаква от Бочето и Кокорчо!
23:15 27.01.2026
Кви АТВ-та бре?!
До коментар #3 от "То е време":Ушанките атакуват Покровск на коне и магарета.
Коментиран от #33
23:18 27.01.2026
Абе хора просто
"Накъде отива Америка?: Олигархия, диктатура и революционната криза на капитализма"
от Дейвид Норт 24 ноември 2025 г....
23:21 27.01.2026
Джефри Епстийн
Ще се случат въе килията
В Която и аз лежах .
Дони Дони ще хапваш Бонбони.
23:23 27.01.2026
Психиатър
23:26 27.01.2026
Помните ли?
и
Мир в Украйна за 24 часа?...
/ако не помните, има нет и там нищо не се забравя/
23:32 27.01.2026
Българин
Коментиран от #37
23:36 27.01.2026
Европеец
До коментар #1 от "Факт":Ала-бала е от автора на статията..... Заглавието подвеждащо.... Очаквах да се говори за войната в Украйна, а то се говори за убийствата в Минеаполис, даже и Мелания какво говорила и казвала.... Въобще авторът може да се почувства обиден и да ме изтрие(което прави редовно), няма проблем гумата е в неговите ръце...
Коментиран от #31
23:38 27.01.2026
Тръм тува, Тръмп унова ...
23:39 27.01.2026
Ако Маркс беше жив,
Олигархията на Уолстрийт и нейните корпоративни съюзници изопачават закона, подкопават правителството и оформят общественото мнение чрез корумпирани медии, които изкривяват и прикриват социалната реалност. Престъпни измами, слабо прикрита корупция и дива мания за лично богатство заразяват всеки слой на елита, от Белия дом, Конгреса, съдебната система и корпоративните заседателни зали до престижните цитадели на академичните среди. Натрупването на милиарди не се дължи на производството, а на спекулации, манипулиране на дългове, ограбване на социални ресурси и обедняване на масата от населението. Ненаситната алчност и жажда за самозадоволяване на олигархията се сблъскват не само с буржоазните закони, но и с най-основните морални принципи. От Белия дом и публичния дом „Мар-а-Лаго" до мегамилионните имения, перверзните и хищнически апетити царуват неконтролируемо: милиардери и високопоставени политици приветстват услугите на трафиканти на деца за сексуална употреба като Епщайн, получавайки удоволствие от суровата експлоатация на безпомощните. В тези среди парите, покварата и насилието са неразделни.
Коментиран от #30
23:41 27.01.2026
Тръм тува, Тръмп унова ...
Надграждайки върху Стратегията за национална сигурност, публикувана през декември, която обявява „следствие на доктрината Монро на Тръмп", документът твърди, че защитата на американската територия изисква военен контрол над цялото Западно полукълбо. В него се заявява: „Ще защитаваме активно и безстрашно интересите на Америка в цялото Западно полукълбо. Ще гарантираме на САЩ военен и търговски достъп до ключови територии, особено до Панамския канал, Американския залив и Гренландия."
23:43 27.01.2026
Тръм тува, Тръмп унова ...
23:45 27.01.2026
Дайджест
В дясно - ол1гофрен.
23:49 27.01.2026
Българин
До коментар #26 от "Ако Маркс беше жив,":Евреите Маркс и Енгелс, Ленин, Сталин са една банда за въвеждане на феодалното крепостно право: Изземване на земите на Селяните и въвеждане на колхозите. Над 20 милиона руски селяни, които не си даваха земите, за да може олигархията - комунистите да им притежават земите в колхозите, замиха за Гулак. В България също по заповед на Сталин въведоха крепостното право и иззеха на българските селяни земите и комунистите си направиха колхози - ТКЗС. Владимир Илич Улянов(Ленин) ,който поне по еврейската си родословна линия ( прадядото Мойше Бланк ) е потомствен дегенерат ,чието наследствено заболяване се усложнява с течение на годините от ранно прихванат сифилис-на 25 години и казвал: "Селяните са най - големият враг на революцията", твърдеше вождът
Коментиран от #34, #38, #39
23:54 27.01.2026
Тръм тува, Тръмп унова ...
До коментар #24 от "Европеец":Алоооо колега !!! , как така бре ей (няма проблем гумата е в неговите ръце...) Кво е тва пораженческо мислене ? „Ще се изправяме отново и отново, докато овцете не станат лъвове" ! Той трие ти пак го копираш....ми дааа
23:54 27.01.2026
Прай сметка
До коментар #15 от "Кви АТВ-та бре?!":Ако и слонове имаха
Коментиран от #36
00:03 28.01.2026
Гичето
До коментар #30 от "Българин":Бе кви тъпотии пишеш бе, крепостничеството е от още 1500 бе, от разни там Иван грозни, иван3 и още не знам кви, айде на село с евтини пропаганди бе
00:07 28.01.2026
Олееееее....
00:09 28.01.2026
Чух, че
До коментар #33 от "Прай сметка":преговаряли с Цирк Балкански за камили
00:09 28.01.2026
Хаха
До коментар #22 от "Българин":Сървайвър
00:11 28.01.2026
Олееееее....
До коментар #30 от "Българин":Много ли земя са имали "Селяните" в царска Русия преди в колхозите да са ги вкарали? А? Ама такива глупости пишете верно, че то да се чуди човек дали въобще работи образователната ни система.
00:13 28.01.2026
Смешкооо
До коментар #30 от "Българин":То ако над 20 милиона руски селяни са имали земи тогава революция е нямало да има и Ленин с камъни щели са да го гонят още на гарата
00:19 28.01.2026