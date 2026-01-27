Тайван отхвърли твърдения, че не е предоставил ранни предупреждения за епидемия от Covid-19

Министерството на външните работи на Тайван отхвърли твърденията на експерт по COVID-19, че Тайван не е предоставил ранни предупреждения за епидемия.

Американският епидемиолог Мария Ван Керхов заяви в публикация в X, че когато Световната здравна организация е идентифицирала заплахата от COVID-19 в края на 2019 г., Тайван не е предоставил никакво предупреждение, а вместо това е поискал информация.

Говорителят на министерството Сяо Куанг-вей заяви, че Ван Керхов греши и че твърдението ѝ е невярно. На 31 декември 2019 г. Тайван вече е бил наясно със седем инфекции в китайския град Ухан, каза той. В същия ден е предал информацията на СЗО, предупреждавайки за възможно предаване от човек на човек, и е добавил, че пациентите са били поставени под карантина и получават лечение.

Сяо бе категоричен, че след толкова години не е моментът да се спори дали предупрежденията са били достатъчни, а по-скоро СЗО да признае, че никой човек и никоя държава не трябва да бъдат пренебрегвани.

Той също така посочи международната подкрепа от САЩ, дипломатически съюзници и държави със сходни ценности за кандидатурата на Тайван да участва в годишната Световна здравна асамблея и в дейностите на СЗО. Участието е не само въпрос на здравна сигурност за 23-те милиона души на Тайван, но би било от полза и за световната общност.