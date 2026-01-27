САЩ задълбочава отношенията си с Тайван

Президентът Лай Чинг-те прие американския сенатор Рубен Галего в Президентството в град Тайпе и заяви, че Тайван се ангажира да разшири отношенията със Съединените щати с цел съвместно отстояване на регионалния мир и просперитет.

По думите на президента, Тайван е твърдо решен да поддържа статуквото в региона, тъй като то представлява ключов елемент за мира и стабилността в Индо-Тихоокеанския регион и отразява ролята на страната като отговорен член на международната общност.

Изправен пред засилващ се икономически, военен и дипломатически натиск от страна на Китай, Тайван продължава да укрепва своите отбранителни способности, заяви Лай, като посочи като пример предложения миналата година осемгодишен специален отбранителен бюджет на стойност 40 млрд. щатски долара. Средствата са предназначени за увеличаване на инвестициите в местната индустрия и за разработване на авангардни технологии с цел изграждането на системата T-Dome.

Лай отбеляза, че Тайван и САЩ са приключили преговорите за митата и са подписали меморандум за разбирателство в областта на инвестициите, който ще проправи пътя за по-тясно двустранно сътрудничество във високотехнологичните сектори. Той благодари на Галего за подкрепата му за Тайван в Конгреса и изрази надежда, че сенаторът ще съдейства за бързото приемане на Закона за облекчаване на двойното данъчно облагане между САЩ и Тайван, като подчерта, че това ще донесе взаимни ползи за партньорството.

В отговор Галего заяви, че бюджетът за отбрана е бил отбелязан от неговите колеги сенатори и и че те очакват с нетърпение да видят как този ангажимент разширява вътрешния пазар на Тайван и засилва сътрудничеството със САЩ и други партньори по света.

Сенаторът подчерта, че в Конгреса съществува и ще продължи да съществува двупартийна подкрепа за суверенната независимост на Тайван и за неговата отговорна международна роля. Двустранните отношения ще останат силни независимо от това кой заема президентския пост, добави той.