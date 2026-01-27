Новини
САЩ задълбочава отношенията си с Тайван
  Тема: Тайван

САЩ задълбочава отношенията си с Тайван

27 Януари, 2026 18:09 589 10

Двете страни ще задълбочават сътрудничеството в името на мира, стабилността и просперитета в Индо-Тихоокеанския регион

САЩ задълбочава отношенията си с Тайван - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Президентът Лай Чинг-те прие американския сенатор Рубен Галего в Президентството в град Тайпе и заяви, че Тайван се ангажира да разшири отношенията със Съединените щати с цел съвместно отстояване на регионалния мир и просперитет.

По думите на президента, Тайван е твърдо решен да поддържа статуквото в региона, тъй като то представлява ключов елемент за мира и стабилността в Индо-Тихоокеанския регион и отразява ролята на страната като отговорен член на международната общност.

Изправен пред засилващ се икономически, военен и дипломатически натиск от страна на Китай, Тайван продължава да укрепва своите отбранителни способности, заяви Лай, като посочи като пример предложения миналата година осемгодишен специален отбранителен бюджет на стойност 40 млрд. щатски долара. Средствата са предназначени за увеличаване на инвестициите в местната индустрия и за разработване на авангардни технологии с цел изграждането на системата T-Dome.

Лай отбеляза, че Тайван и САЩ са приключили преговорите за митата и са подписали меморандум за разбирателство в областта на инвестициите, който ще проправи пътя за по-тясно двустранно сътрудничество във високотехнологичните сектори. Той благодари на Галего за подкрепата му за Тайван в Конгреса и изрази надежда, че сенаторът ще съдейства за бързото приемане на Закона за облекчаване на двойното данъчно облагане между САЩ и Тайван, като подчерта, че това ще донесе взаимни ползи за партньорството.

В отговор Галего заяви, че бюджетът за отбрана е бил отбелязан от неговите колеги сенатори и и че те очакват с нетърпение да видят как този ангажимент разширява вътрешния пазар на Тайван и засилва сътрудничеството със САЩ и други партньори по света.

Сенаторът подчерта, че в Конгреса съществува и ще продължи да съществува двупартийна подкрепа за суверенната независимост на Тайван и за неговата отговорна международна роля. Двустранните отношения ще останат силни независимо от това кой заема президентския пост, добави той.


Оценка 2.6 от 10 гласа.
  • 1 Тик- Ток

    7 4 Отговор
    Тайван - китайската Украйна

    Коментиран от #6

    18:14 27.01.2026

  • 2 Гръм и мълнии

    6 4 Отговор
    Айде,...Тайван изгоря.

    18:15 27.01.2026

  • 3 Бай СИ

    6 4 Отговор
    ще ги оправи. И на тия курабиите ще им излязат солени.

    18:20 27.01.2026

  • 4 Гробар

    4 4 Отговор
    Е колко надълбоко може да ги задълбочат? До зъбите?

    Коментиран от #5

    18:21 27.01.2026

  • 5 До дълбокото

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    гърло.

    18:22 27.01.2026

  • 6 Гробар

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тик- Ток":

    И Си се мотка в името на търговийката със сащ, не си е взел поука от грешката на Путин.

    Коментиран от #7, #9

    18:23 27.01.2026

  • 7 Тик- Ток

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Чинките са книжен тигър

    18:26 27.01.2026

  • 8 Ами

    2 2 Отговор
    TSMC почти се изнесоха в САЩ.
    САЩ ще оскубят Тайван колкото могат и ще го зарежат.
    Същото ще се случи и със Западна Европа.

    Коментиран от #10

    18:47 27.01.2026

  • 9 Взе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    си поука. Видя как Русия катастрофира в Донбас и вече 4 години не може да вземе дори Покровск. Затова Китай само се ежи но не предприема нищо по отношение на Тайван. А животът в Тайван с тече супер, бях там наскоро. Висок стандарт на живот. Много усмихнати хора

    19:03 27.01.2026

  • 10 Нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    не са изнесли още, дори първата копка не са направили. Не ги мисли нито Тайван нито TSMC.

    19:04 27.01.2026