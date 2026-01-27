Новини
Свят »
Канада »
Канадският премиер обвини Вашингтон в лъжа: Да, говорих с Тръмп, но не съм се отказвал от коментарите си от Давос
  Тема: Войната на митата

Канадският премиер обвини Вашингтон в лъжа: Да, говорих с Тръмп, но не съм се отказвал от коментарите си от Давос

27 Януари, 2026 19:38 1 236 28

  • доналд тръмп-
  • давос-
  • марк карни-
  • канада-
  • сащ-
  • мита

Тръмп оттегли поканата към Канада да се присъедини към инициативата за решаване на глобални конфликти Съвет за мир, към която се присъедини и България

Канадският премиер обвини Вашингтон в лъжа: Да, говорих с Тръмп, но не съм се отказвал от коментарите си от Давос - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е разговарял с американския президент Доналд Тръмп вчера, но отрече да се е отказвал от коментарите си от миналата седмица, подразнили американския лидер, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт по-рано каза, че Карни „много решително се е отказал“ от някои от коментарите си от речта си в Давос, в която призова страните по света да приемат края на световния ред, основан на правила.

В отговор на въпрос от репортер дали се е отказал от коментарите си, Карни заяви: „Не“.

Напрежението между САЩ и Канада се засили през последните дни, отбелязва Ройтерс. В четвъртък Тръмп оттегли поканата към Канада да се присъедини към инициативата за решаване на глобални конфликти „Съвет за мир“, към която се присъедини и България.

Ходът последва изказване на Карни в Давос, в което той разкритикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 19 Отговор
    Путин е в паника от новото оръжие - дискомбобулатора. Цирконите падат като круши...

    Коментиран от #4, #6, #8

    19:39 27.01.2026

  • 2 Бихлюл

    4 4 Отговор
    Щат на САЩ.

    19:42 27.01.2026

  • 3 Новина

    7 12 Отговор
    Току-що затвориха Балтийско море за сенчести танкери. Остава Черно море, където ги
    чакат укрите. Путин в паника.

    19:42 27.01.2026

  • 4 Аве

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Не знам за Путин, ама ти си перманентно уплашен от него😳 🤣🤣🤣 Яко фиксирано поненце си😅

    19:42 27.01.2026

  • 5 Знамето!!!

    16 2 Отговор
    Бялото знаме!

    19:42 27.01.2026

  • 6 Гост

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Не е дискомбобулазитатор, а е джангъртаратомбобактаторактор.

    Коментиран от #7

    19:44 27.01.2026

  • 7 Капитан планета

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    А аз съм Бакман

    19:44 27.01.2026

  • 8 ИСпражвението дайноф

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Това са украински фейкове ,колега!

    19:47 27.01.2026

  • 9 снишаване пред бурята

    8 1 Отговор
    Канада може да си позволи независимо поведение, а страни със своенравни мощни югоизточни съседи трябва да са прагматични и да не се репчат в името на международното право, определяно от военните сили на големите.

    19:49 27.01.2026

  • 10 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    4 4 Отговор
    И ОТ КОМЕНТАРИТЕ ЩЕ СЕ ОТКАЖЕШ ЩЕ СИ ЩАСТЛИВ , ЧЕ ЩЕ БЪДЕТЕ 51 ЩАТ НА КРАВИТЕ !!!!!

    20:02 27.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 7 Отговор
    Русия е фашистка държава.

    Коментиран от #21

    20:03 27.01.2026

  • 12 Хи хи хи

    4 6 Отговор
    И тоя подви опашката .....както цялата войнствена европа и магарев барабар със железаря !!!

    20:04 27.01.2026

  • 13 Факт

    4 0 Отговор
    Къде ми е шублера?

    Коментиран от #26

    20:07 27.01.2026

  • 14 МАГАРЕВ бивш министър на България

    2 3 Отговор
    Гренландия е моя колония и само моя !!!!! Които и посегне веднага взимам кремакликата и ще отблъсна нападението .......развира се не замина както в покрайна , затова губят войната !!!!

    20:08 27.01.2026

  • 15 Странно е,

    2 5 Отговор
    че това глобалисткото канадско мекере на думи взе завоя на 180 градуса. Не само в Дания има нещо много гнило.

    20:11 27.01.2026

  • 16 Неразбрал

    3 1 Отговор
    Абе някой да ми обясни , що тъй всички се отричат от нещо , във което са се клели да защитават и да се борят за него , как се нарича това ??????

    Коментиран от #18

    20:12 27.01.2026

  • 17 Госあ

    7 0 Отговор
    Една приятелка китайка ми каза, че не може да повярва как може 100 процентов лъжец да бъде начело на такава влиятелна страна като сащ. Отговорих и, че всъщност този лъжец, крадец и терорист много добре пасва на тази страна и благодарение на нарцисизма и ниската му култура и образование имаме възможност да видим истинското лице на сащ.

    Коментиран от #20, #22

    20:12 27.01.2026

  • 18 Големиет страх

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Неразбрал":

    се нарича шубе.

    20:15 27.01.2026

  • 19 Новак

    4 1 Отговор
    Лъжа или деменция, или и двете!

    20:16 27.01.2026

  • 20 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    че то това важи на 100% и за Бою Циганина от село Банкя.

    Коментиран от #25

    20:17 27.01.2026

  • 21 Абе крадеца на ток да не бърка

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Електромера със политиката !!!!! За бай ставри си бе фалшив търговец на ракия във заведението ти !!!!

    20:17 27.01.2026

  • 22 Кочо

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    Тая приятелка търси ли си приятел?
    Да пратя курдинати...а?

    Коментиран от #23

    20:17 27.01.2026

  • 23 Новак

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кочо":

    Кочо, ножът къс ли е та го точиш за китайка?

    20:20 27.01.2026

  • 24 Иван

    0 0 Отговор
    Всички сатанински равини във Вашингтон лъжат.

    20:26 27.01.2026

  • 25 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами":

    Да де, ама той освен да хапне некой сахер и да открадне за къща у Барцелона, друго не може да направи и никой не му обръща внимание…

    20:28 27.01.2026

  • 26 Васо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Къде шублера?

    Коментиран от #27

    21:14 27.01.2026

  • 27 В+Васо

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Васо":

    Къде е шублера?

    Коментиран от #28

    21:15 27.01.2026

  • 28 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "В+Васо":

    Че ли бе, връщай го откъдето си го взел.

    21:16 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания