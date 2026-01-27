Канадският премиер обвини Вашингтон в лъжа: Да, говорих с Тръмп, но не съм се отказвал от коментарите си от Давос

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е разговарял с американския президент Доналд Тръмп вчера, но отрече да се е отказвал от коментарите си от миналата седмица, подразнили американския лидер, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт по-рано каза, че Карни „много решително се е отказал“ от някои от коментарите си от речта си в Давос, в която призова страните по света да приемат края на световния ред, основан на правила.
В отговор на въпрос от репортер дали се е отказал от коментарите си, Карни заяви: „Не“.
Напрежението между САЩ и Канада се засили през последните дни, отбелязва Ройтерс. В четвъртък Тръмп оттегли поканата към Канада да се присъедини към инициативата за решаване на глобални конфликти „Съвет за мир“, към която се присъедини и България.
Ходът последва изказване на Карни в Давос, в което той разкритикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
