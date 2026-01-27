Новини
Свят »
Може ли Европа да се защити без САЩ?

Може ли Европа да се защити без САЩ?

27 Януари, 2026 16:38 1 063 41

Идеята за колективно укрепване на европейците в рамките на военния съюз, предложена за първи път от Франция преди няколко години, сега е подкрепена от други страни, включително Германия

Може ли Европа да се защити без САЩ? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

ЕС трябва да спре да мечтае за създаване на европейски стълб за НАТО и да продължи да изгражда връзки със САЩ въпреки Тръмп, заяви генералният секретар на алианса.

Европа е неспособна да се защити без Америка, заяви в понеделник шефът на НАТО Марк Рюте, само няколко дни след като многократните заплахи на Доналд Тръмп да завземе Гренландия докараха алианса до ръба на разпада, отбелязва "Политико".

"Ако някой тук мисли, че Европейският съюз или Европа като цяло могат да се защитят без САЩ, нека продължава да мечтае", заяви той пред депутатите от комисиите по отбрана и външни работи на Европейския парламент. "Това е невъзможно."

"Европейският стълб [на НАТО] е в известна степен празна фраза", заяви Рюте, като изтъкна, че европейската армия би създала "много дублиране" с алианса. Освен това, руският президент Владимир "Путин много ще хареса това", добави той.

Това, до голяма степен, противоречи на казаното от комисаря на Европейския съюз по отбраната Андрюс Кубилюс в средата на януари, че блокът трябва да обмисли създаването на постоянна военна сила от 100 000 войници и да преразгледа политическите процеси, регулиращи отбраната.

Изправен пред руската агресия и изместването на фокуса на САЩ от Европа и заплахите към Гренландия, Кубилюс пледира за подход на "голям взрив" за преосмисляне на общата отбрана на Европа.

"Щяха ли Съединените щати да бъдат военно по-силни, ако имаха 50 армии на щатско ниво, вместо една федерална армия?“, каза той на конференцията в Стокхолм под мотото "Европа под натиск" . "Петдесет щатски политики за отбрана и бюджети за отбрана на щатско ниво, вместо една федерална политика и бюджет за отбрана?" Ако отговорът ни е "не", САЩ няма да са по-силни, тогава – какво чакаме?", беше риторичният въпрос, зададен от Кубилюс.

Еврокомисарят посочи, че отбранителната готовност на Европа зависи от три стълба: повече инвестиции в производствен капацитет; институции, които са подготвени и организирани; политическа воля за възпиране и, ако е необходимо, за борба.

Освен това Рюте настоява, че Европа трябва да поддържа отворени канали за комуникация със Съединените щати и че американският президент остава лоялен към алианса. Вашингтон все още е "напълно ангажиран" с колективната отбрана на алианса, каза той. "САЩ се нуждаят от НАТО."

Той също така не пропусна да отбележи заслугата на Тръмп за това, че е накарал всички страни от НАТО да увеличат разходите си за отбрана до най-малко 2% от БВП към миналата година.

"Наистина ли мислите, че Испания, Италия, Белгия и Канада биха решили да преминат от 1,5% на 2%... без Тръмп. Няма начин", каза Рюте. Без САЩ защитата на Европа би струвала цяло състояние, добави той.

"За Европа, ако наистина искате да се справите сами... забравете, че можете да го постигнете с 5%", каза Рюте, имайки предвид обещанието на съюзниците от НАТО да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. "Те ще бъдат 10%", твърди той, а замяната на ядрените възпиращи способности на Америка ще струва "милиарди и милиарди евро".

Уверенията на генералния секретар, че Тръмп е ангажиран с НАТО, следват седмици на заплахи от страна на американския президент, че може да завземе Гренландия със сила и че ще наложи нови мита на европейските страни за разполагането на ограничени войски на самоуправляващата се датска територия.

Предполагаемо споразумение за Гренландия

Миналата седмица Тръмп най-накрая изключи използването на сила и направи обратен завой по отношение на митата, след като сключи сделка, която според него ще даде на САЩ по-голям контрол над гигантския арктически остров – въпреки че и Дания, и Гренландия настояват, че няма да правят компромиси по отношение на суверенитета си.

Рюте, на когото Тръмп приписа заслугите за посредничеството в сключването на предполагаемото споразумение, призна, че "няма мандат да преговаря" от името на Дания. Той отхвърли и идеята, че преговорите за Гренландия са свързани с осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна от страна на САЩ.

ЕС също не трябва да изключва американските оръжейни компании от заема от 90 милиарда евро за Украйна, заяви бившият дългогодишен премиер на Нидерландия.

"Пакетът от заеми ... ще има огромно значение за сигурността на Украйна", заяви Рюте пред европейските законодатели. "Но тук бих искал да ви призова да осигурите гъвкавост в начина, по който тези средства могат да бъдат изразходвани, и да не бъдете прекалено рестриктивни с искането "купувайте от ЕС"."

В предложението си, публикувано този месец, Европейската комисия заяви, че две трети от тези средства ще бъдат предназначени за военни разходи на Украйна, като производителите на оръжие от ЕС ще имат приоритет като доставчици.

В резултат на това Киев може да използва заема за закупуване на неевропейско оръжие само ако има "спешна нужда от даден продукт и няма алтернатива" и ако е получил одобрение от изпълнителния орган на ЕС и столиците на блока.

Това стана, след като Франция, подкрепена от Гърция и Кипър, лобира за забрана на страни извън ЕС, като САЩ, да печелят договори, финансирани с тези средства – ход, срещу който се противопоставиха страни като Германия и Нидерландия.

Рюте предупреди, че ограничаването на способността на Киев да взема решения за разходите ще затрудни военните му усилия.

"Европа в момента изгражда своя отбранителна промишленост... но в момента не може да предостави... почти нищо от това, от което Украйна се нуждае, за да се защити днес", каза той. "Така че, когато приемате този заем, моля ви, насърчавам ви да продължите да поставяте нуждите на Украйна на първо място."

Миналата седмица Европейският парламент се съгласи да ускори отпускането на заема, който е планиран да продължи до 2027 г., докато столиците на ЕС водят преговори за постигане на компромис по това предложение.

Париж отговори рязко на Рюте

Френското правителство отговори рязко на Марк Рюте, след като генералният секретар на НАТО заяви, че Европа не може да се защити без САЩ.

"Не, скъпи Марк Рюте. Европейците могат и трябва да поемат отговорност за собствената си сигурност. Дори Съединените щати са съгласни. Това е европейският стълб на НАТО", отбеляза в социалната мрежа "Екс" френският външен министър Жан-Ноел Баро.

В понеделник, отговаряйки на въпрос на френския крайнодесен евродепутат Пиер-Ромен Тионе, Рюте заяви пред Европейския парламент, че континентът не може да се защити без американска подкрепа. Той също така се противопостави на идеята за европейска армия - концепция, възродена наскоро от еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс.

След завръщането на президента на САЩ Доналд Тръмп на власт обаче, неговата администрация настоява, че Вашингтон ще бъде по-малко ангажиран със сигурността на Европа. Новата Стратегия за национална отбрана на САЩ, публикувана в петък вечерта, гласи, че европейците ще трябва да поемат водеща роля срещу заплахите, твърдейки, че Европа е икономически и военно способна да се защити от Русия.

Баро не беше единственият във Франция, който се противопостави на коментарите на Рюте.

Мюриел Доменаш, бивш посланик на Франция в НАТО, публикува в "Екс" : "С цялото ми уважение към генералния секретар на НАТО, нито правилният въпрос е дали Европа може, а дали и как трябва да възпре всяка атака и да се защити сама, ако е необходимо; нито правилният отговор е размахването на европейската слабост, за да се осигури гаранцията на САЩ, което е остаряло разбиране и изпраща грешно послание към Русия".

Без да споменава конкретно Рюте, френската министърка на въоръжените сили Катрин Вотрен заяви пред френското радио, че "това, което виждаме днес, е необходимостта от европейски стълб на НАТО" и че "Съединените щати са ни съюзници, но не винаги следваме една и съща линия".

Идеята за колективно укрепване на европейците в рамките на военния съюз, предложена за първи път от Франция преди няколко години, сега е подкрепена от други страни, включително Германия.

Коментарите на Рюте противоречат и на оценката на финландския президент Александер Стуб, който, както го цитира "Уолстрийт джърнъл", заяви в Давос миналата седмица, че европейците могат да се защитят сами, ако бъдат нападнати, дори и без пряката военна помощ на САЩ.


  • 1 Петко

    13 4 Отговор
    Не, не може!

    Коментиран от #20

    16:40 27.01.2026

  • 2 Отреазвяващ

    12 1 Отговор
    Когато кажеш една глупост 100 пъти,става реалност и още 100-истина.

    16:41 27.01.2026

  • 3 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Двойка прави секс и жената предупреждава мъжа да я "пази". Оня казал добре и като му дошло почнал да вика :
    - Пази се,пази се!

    Та така и с Европейският райх.

    16:42 27.01.2026

  • 4 Европейците се предадоха на индианците

    13 3 Отговор
    От Южна Америка и Индия

    16:42 27.01.2026

  • 5 Георги

    19 2 Отговор
    обща валута, обща външна политика, обща вътрешна политика, обща отбрана... политиките са налагани с изнудване ако потрябва. Добре дошли в ЕССР. От 27 дни сме 24та република там. Иначе СССР бил лош.

    Коментиран от #9

    16:43 27.01.2026

  • 6 Трол

    13 3 Отговор
    Европа не може да се защити от САЩ без САЩ.

    16:43 27.01.2026

  • 7 Куку

    12 2 Отговор
    Колкото се опази от Германците,които отново напират да вземат реванш от Русия.

    16:44 27.01.2026

  • 8 Мишел

    13 2 Отговор
    Русия няма за какво да напада ЕС, освен ако ЕС не тръгне като Европа на Наполеон и на Хитлер на война на изток.

    Коментиран от #40

    16:45 27.01.2026

  • 9 влиянието

    2 12 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    което е оказвал СССР е било много лошо.

    Коментиран от #23, #25

    16:45 27.01.2026

  • 10 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    От кого????

    16:45 27.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фантазии и реалност

    12 1 Отговор
    От кого да се защити, от собственото си малоумие или от външни врагове? За първото САЩ само усилват проблема, а второто са извънземни и щом те са дошли до нас, а не ние до тях, значи и САЩ не могат да помогнат.

    16:47 27.01.2026

  • 13 Тръмп и Путин офишъл

    10 1 Отговор
    Се забавляват на тази новина.

    16:47 27.01.2026

  • 14 селяк

    9 0 Отговор
    "без" или "от" САЩ :Д

    16:48 27.01.2026

  • 15 123456

    8 1 Отговор
    може - ако си смаже още задния мост и се понаведе за по-удобно - докато е вътре , ще е спасена !

    16:50 27.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Форд

    12 1 Отговор
    Аз въобще не разбирам от кого трябва да се защитава Европа? Освен може би от врагове, които сама си създава!

    16:50 27.01.2026

  • 18 руската мечка

    2 7 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    16:51 27.01.2026

  • 19 Европеец

    13 1 Отговор
    Оня ден тука четох такава статия и не я коментирах.... Сега мога да кажа.. за коя Европа става въпрос.... Защото Русия е 38% от територията на Европа..... Ако става въпрос за европейския тоталитарен и колониален съюз мога да кажа, че никой няма и не може да ги защити от видните мераци на бай Дончо.... Що се касае за Русия това е най-голямата по територия държава и няма необходимост от още територия..... Европейските слабоумни политици говорят за заплаха от Русия, защото не мога да измислят Как да се справяте са икономическите .политически , демографски и социални трудности налегна ли държавите членуващи в тоя съюз, който от съюз на суверени нации народи се изроди в тоталитарен съюз..

    Коментиран от #29

    16:52 27.01.2026

  • 20 Знам

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Петко":

    Може. Трябва парите да се дават за боеспособна армия, а не за армията от мигранти , и за тези които не искат да работят.

    16:52 27.01.2026

  • 21 От какво да се опази?

    7 1 Отговор
    От тapaмбукитe, с които го напълниха ционистките марионетки Меркел, Юнкер и дер Лайен ли?

    16:56 27.01.2026

  • 22 Хипотетично

    9 0 Отговор
    "Ако някой тук мисли, че Европейският съюз или Европа като цяло могат да се защитят без САЩ, нека продължава да мечтае",
    Реалист или пораженец, или ловък дипломат изказва това мнение?
    Но изстраданата народна поука гласи: "Който не храни своята армия, ще храни чужда!"

    16:56 27.01.2026

  • 23 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "влиянието":

    Да,да имаш индустрия е лошо нещо...

    16:57 27.01.2026

  • 24 Олга

    7 1 Отговор
    И със САЩ и без САЩ няма да може. Спокойно. Да приемат без суета тази реалност.

    16:59 27.01.2026

  • 25 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "влиянието":

    то пък закриване на земеделието, аец, армията (макар това да не е от ес), мигранти, задължителни зелени глупости със съмнителен ефект, цензура, забрана на цели държави и народи... са все хубави работи.

    Коментиран от #27

    16:59 27.01.2026

  • 26 Русия е нашия 🇧🇬 освободител

    6 1 Отговор
    Нито Европа може да се опъне на Русия, нито САЩ, даже взети заедно са пак пълен смях пред Руската Мечка.

    17:01 27.01.2026

  • 27 СЗО

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    И ваксини и маски...

    17:02 27.01.2026

  • 28 Вашето мнение

    9 1 Отговор
    Не може да станеш развъдник на жендъри и мигранти и да се защитаваш. Кой да те защити, колко трябва да си извратен за да станеш мъж на тоя в ляво на снимката?

    17:06 27.01.2026

  • 29 различно мнение

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Понеже тезата, че на обикновените руснаци не им трябвало територия, като най-голамата по територия страна, е невярна и явно не се отнася за мисленето на руските ръководители, които се хвалят и ободряват с всяко превзето сринато със земята украинско село.
    Пример е завладяният Кьонигсберг (Калинин град).
    С поглед към далечния изток: Курилските завладяни острови или защитата срещу инвазията на КНР на остров Дамански в средата на река Амур. А Запорожието е богата апетитна житница.

    Коментиран от #32

    17:08 27.01.2026

  • 30 123456

    2 1 Отговор
    На снимката Тръмп към Рютката : - Рютке- -утке , еее онова куче до вратата скиваш ли го , ауспуха му виж ! Там че те вкарам , ако не слушкаш !

    17:08 27.01.2026

  • 31 Тома

    3 0 Отговор
    Може с Рюте така каза финландеца Стуб.

    17:09 27.01.2026

  • 32 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "различно мнение":

    Всеки има право на мнение.... Прочетох твоето и е различно от моето.... Фактите, които си изредил и се позоваваш на тях,а и за твоето тълкуване и теза мога да кажа "как дяволът чете евангелието"-разбираш за какво става дума...

    Коментиран от #35

    17:15 27.01.2026

  • 33 Гост

    1 1 Отговор
    От кого да се защитава Европа?? Това са инсинуации на американците,защото искат да си продават оръжията.
    Руснаците искат да продължат да си продават нефта и газта,за това има и Северен Поток 2,китайците искат да правят бизнес,само американците са на сухо . Техните стоки не стават и никой не ги иска.

    17:25 27.01.2026

  • 34 Руски колхозник

    3 1 Отговор
    В момента, ЕС е наведена да 🌬 на Тръмп, но 3@дника е обърнат към Путин и оня ще им го на6ут@ с топките

    17:28 27.01.2026

  • 35 различно мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Европеец":

    Не е до четенето на евангелието, а до субективен извод от цялостната политика на Кремъл и необходимостта от двама говорители да поясняват цитат "смешното опасение", че някой ще напада Украйна..

    17:29 27.01.2026

  • 36 морския

    3 1 Отговор
    единствената грижа на европа е да се защити от мигрантите! друга заплаха не виждам !

    17:33 27.01.2026

  • 37 Никой

    2 1 Отговор
    А кой ще ги напада - не казват под никаква форма.

    Русия защо ще си взима белята - не е ясно, какво ще търсят тук.

    17:37 27.01.2026

  • 38 Абе

    0 1 Отговор
    Тя трябва първо да се защити от себе си.

    17:48 27.01.2026

  • 39 Европа

    0 0 Отговор
    500 г.експлоатира колонии и унищожи туземците в 3 континента.
    Сега колониите отмъщават на метрополията.

    17:49 27.01.2026

  • 40 Тя и да

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    иска, няма такава възможност. Русийката е толкова бита карта, че повече няма накъде.

    😆

    Коментиран от #41

    17:49 27.01.2026

  • 41 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тя и да":

    Русия има огромни количества всякакви ресурси, не зависи от никого и затова има отлично бъдеще.
    ЕС няма никакви собствени ресурси, зависи от всичко и от всички и има мижаво бъдеще.

    18:04 27.01.2026