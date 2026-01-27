Може ли Европа да се защити без САЩ?

ЕС трябва да спре да мечтае за създаване на европейски стълб за НАТО и да продължи да изгражда връзки със САЩ въпреки Тръмп, заяви генералният секретар на алианса.
Европа е неспособна да се защити без Америка, заяви в понеделник шефът на НАТО Марк Рюте, само няколко дни след като многократните заплахи на Доналд Тръмп да завземе Гренландия докараха алианса до ръба на разпада, отбелязва "Политико".
"Ако някой тук мисли, че Европейският съюз или Европа като цяло могат да се защитят без САЩ, нека продължава да мечтае", заяви той пред депутатите от комисиите по отбрана и външни работи на Европейския парламент. "Това е невъзможно."
"Европейският стълб [на НАТО] е в известна степен празна фраза", заяви Рюте, като изтъкна, че европейската армия би създала "много дублиране" с алианса. Освен това, руският президент Владимир "Путин много ще хареса това", добави той.
Това, до голяма степен, противоречи на казаното от комисаря на Европейския съюз по отбраната Андрюс Кубилюс в средата на януари, че блокът трябва да обмисли създаването на постоянна военна сила от 100 000 войници и да преразгледа политическите процеси, регулиращи отбраната.
Изправен пред руската агресия и изместването на фокуса на САЩ от Европа и заплахите към Гренландия, Кубилюс пледира за подход на "голям взрив" за преосмисляне на общата отбрана на Европа.
"Щяха ли Съединените щати да бъдат военно по-силни, ако имаха 50 армии на щатско ниво, вместо една федерална армия?“, каза той на конференцията в Стокхолм под мотото "Европа под натиск" . "Петдесет щатски политики за отбрана и бюджети за отбрана на щатско ниво, вместо една федерална политика и бюджет за отбрана?" Ако отговорът ни е "не", САЩ няма да са по-силни, тогава – какво чакаме?", беше риторичният въпрос, зададен от Кубилюс.
Еврокомисарят посочи, че отбранителната готовност на Европа зависи от три стълба: повече инвестиции в производствен капацитет; институции, които са подготвени и организирани; политическа воля за възпиране и, ако е необходимо, за борба.
Освен това Рюте настоява, че Европа трябва да поддържа отворени канали за комуникация със Съединените щати и че американският президент остава лоялен към алианса. Вашингтон все още е "напълно ангажиран" с колективната отбрана на алианса, каза той. "САЩ се нуждаят от НАТО."
Той също така не пропусна да отбележи заслугата на Тръмп за това, че е накарал всички страни от НАТО да увеличат разходите си за отбрана до най-малко 2% от БВП към миналата година.
"Наистина ли мислите, че Испания, Италия, Белгия и Канада биха решили да преминат от 1,5% на 2%... без Тръмп. Няма начин", каза Рюте. Без САЩ защитата на Европа би струвала цяло състояние, добави той.
"За Европа, ако наистина искате да се справите сами... забравете, че можете да го постигнете с 5%", каза Рюте, имайки предвид обещанието на съюзниците от НАТО да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. "Те ще бъдат 10%", твърди той, а замяната на ядрените възпиращи способности на Америка ще струва "милиарди и милиарди евро".
Уверенията на генералния секретар, че Тръмп е ангажиран с НАТО, следват седмици на заплахи от страна на американския президент, че може да завземе Гренландия със сила и че ще наложи нови мита на европейските страни за разполагането на ограничени войски на самоуправляващата се датска територия.
Предполагаемо споразумение за Гренландия
Миналата седмица Тръмп най-накрая изключи използването на сила и направи обратен завой по отношение на митата, след като сключи сделка, която според него ще даде на САЩ по-голям контрол над гигантския арктически остров – въпреки че и Дания, и Гренландия настояват, че няма да правят компромиси по отношение на суверенитета си.
Рюте, на когото Тръмп приписа заслугите за посредничеството в сключването на предполагаемото споразумение, призна, че "няма мандат да преговаря" от името на Дания. Той отхвърли и идеята, че преговорите за Гренландия са свързани с осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна от страна на САЩ.
ЕС също не трябва да изключва американските оръжейни компании от заема от 90 милиарда евро за Украйна, заяви бившият дългогодишен премиер на Нидерландия.
"Пакетът от заеми ... ще има огромно значение за сигурността на Украйна", заяви Рюте пред европейските законодатели. "Но тук бих искал да ви призова да осигурите гъвкавост в начина, по който тези средства могат да бъдат изразходвани, и да не бъдете прекалено рестриктивни с искането "купувайте от ЕС"."
В предложението си, публикувано този месец, Европейската комисия заяви, че две трети от тези средства ще бъдат предназначени за военни разходи на Украйна, като производителите на оръжие от ЕС ще имат приоритет като доставчици.
В резултат на това Киев може да използва заема за закупуване на неевропейско оръжие само ако има "спешна нужда от даден продукт и няма алтернатива" и ако е получил одобрение от изпълнителния орган на ЕС и столиците на блока.
Това стана, след като Франция, подкрепена от Гърция и Кипър, лобира за забрана на страни извън ЕС, като САЩ, да печелят договори, финансирани с тези средства – ход, срещу който се противопоставиха страни като Германия и Нидерландия.
Рюте предупреди, че ограничаването на способността на Киев да взема решения за разходите ще затрудни военните му усилия.
"Европа в момента изгражда своя отбранителна промишленост... но в момента не може да предостави... почти нищо от това, от което Украйна се нуждае, за да се защити днес", каза той. "Така че, когато приемате този заем, моля ви, насърчавам ви да продължите да поставяте нуждите на Украйна на първо място."
Миналата седмица Европейският парламент се съгласи да ускори отпускането на заема, който е планиран да продължи до 2027 г., докато столиците на ЕС водят преговори за постигане на компромис по това предложение.
Париж отговори рязко на Рюте
Френското правителство отговори рязко на Марк Рюте, след като генералният секретар на НАТО заяви, че Европа не може да се защити без САЩ.
"Не, скъпи Марк Рюте. Европейците могат и трябва да поемат отговорност за собствената си сигурност. Дори Съединените щати са съгласни. Това е европейският стълб на НАТО", отбеляза в социалната мрежа "Екс" френският външен министър Жан-Ноел Баро.
В понеделник, отговаряйки на въпрос на френския крайнодесен евродепутат Пиер-Ромен Тионе, Рюте заяви пред Европейския парламент, че континентът не може да се защити без американска подкрепа. Той също така се противопостави на идеята за европейска армия - концепция, възродена наскоро от еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс.
След завръщането на президента на САЩ Доналд Тръмп на власт обаче, неговата администрация настоява, че Вашингтон ще бъде по-малко ангажиран със сигурността на Европа. Новата Стратегия за национална отбрана на САЩ, публикувана в петък вечерта, гласи, че европейците ще трябва да поемат водеща роля срещу заплахите, твърдейки, че Европа е икономически и военно способна да се защити от Русия.
Баро не беше единственият във Франция, който се противопостави на коментарите на Рюте.
Мюриел Доменаш, бивш посланик на Франция в НАТО, публикува в "Екс" : "С цялото ми уважение към генералния секретар на НАТО, нито правилният въпрос е дали Европа може, а дали и как трябва да възпре всяка атака и да се защити сама, ако е необходимо; нито правилният отговор е размахването на европейската слабост, за да се осигури гаранцията на САЩ, което е остаряло разбиране и изпраща грешно послание към Русия".
Без да споменава конкретно Рюте, френската министърка на въоръжените сили Катрин Вотрен заяви пред френското радио, че "това, което виждаме днес, е необходимостта от европейски стълб на НАТО" и че "Съединените щати са ни съюзници, но не винаги следваме една и съща линия".
Идеята за колективно укрепване на европейците в рамките на военния съюз, предложена за първи път от Франция преди няколко години, сега е подкрепена от други страни, включително Германия.
Коментарите на Рюте противоречат и на оценката на финландския президент Александер Стуб, който, както го цитира "Уолстрийт джърнъл", заяви в Давос миналата седмица, че европейците могат да се защитят сами, ако бъдат нападнати, дори и без пряката военна помощ на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петко
Коментиран от #20
16:40 27.01.2026
2 Отреазвяващ
16:41 27.01.2026
3 Сатана Z
- Пази се,пази се!
Та така и с Европейският райх.
16:42 27.01.2026
4 Европейците се предадоха на индианците
16:42 27.01.2026
5 Георги
Коментиран от #9
16:43 27.01.2026
6 Трол
16:43 27.01.2026
7 Куку
16:44 27.01.2026
8 Мишел
Коментиран от #40
16:45 27.01.2026
9 влиянието
До коментар #5 от "Георги":което е оказвал СССР е било много лошо.
Коментиран от #23, #25
16:45 27.01.2026
10 Kaлпазанин
16:45 27.01.2026
12 Фантазии и реалност
16:47 27.01.2026
13 Тръмп и Путин офишъл
16:47 27.01.2026
14 селяк
16:48 27.01.2026
15 123456
16:50 27.01.2026
17 Форд
16:50 27.01.2026
18 руската мечка
16:51 27.01.2026
19 Европеец
Коментиран от #29
16:52 27.01.2026
20 Знам
До коментар #1 от "Петко":Може. Трябва парите да се дават за боеспособна армия, а не за армията от мигранти , и за тези които не искат да работят.
16:52 27.01.2026
21 От какво да се опази?
16:56 27.01.2026
22 Хипотетично
Реалист или пораженец, или ловък дипломат изказва това мнение?
Но изстраданата народна поука гласи: "Който не храни своята армия, ще храни чужда!"
16:56 27.01.2026
23 Атина Палада
До коментар #9 от "влиянието":Да,да имаш индустрия е лошо нещо...
16:57 27.01.2026
24 Олга
16:59 27.01.2026
25 Георги
До коментар #9 от "влиянието":то пък закриване на земеделието, аец, армията (макар това да не е от ес), мигранти, задължителни зелени глупости със съмнителен ефект, цензура, забрана на цели държави и народи... са все хубави работи.
Коментиран от #27
16:59 27.01.2026
26 Русия е нашия 🇧🇬 освободител
17:01 27.01.2026
27 СЗО
До коментар #25 от "Георги":И ваксини и маски...
17:02 27.01.2026
28 Вашето мнение
17:06 27.01.2026
29 различно мнение
До коментар #19 от "Европеец":Понеже тезата, че на обикновените руснаци не им трябвало територия, като най-голамата по територия страна, е невярна и явно не се отнася за мисленето на руските ръководители, които се хвалят и ободряват с всяко превзето сринато със земята украинско село.
Пример е завладяният Кьонигсберг (Калинин град).
С поглед към далечния изток: Курилските завладяни острови или защитата срещу инвазията на КНР на остров Дамански в средата на река Амур. А Запорожието е богата апетитна житница.
Коментиран от #32
17:08 27.01.2026
30 123456
17:08 27.01.2026
31 Тома
17:09 27.01.2026
32 Европеец
До коментар #29 от "различно мнение":Всеки има право на мнение.... Прочетох твоето и е различно от моето.... Фактите, които си изредил и се позоваваш на тях,а и за твоето тълкуване и теза мога да кажа "как дяволът чете евангелието"-разбираш за какво става дума...
Коментиран от #35
17:15 27.01.2026
33 Гост
Руснаците искат да продължат да си продават нефта и газта,за това има и Северен Поток 2,китайците искат да правят бизнес,само американците са на сухо . Техните стоки не стават и никой не ги иска.
17:25 27.01.2026
34 Руски колхозник
17:28 27.01.2026
35 различно мнение
До коментар #32 от "Европеец":Не е до четенето на евангелието, а до субективен извод от цялостната политика на Кремъл и необходимостта от двама говорители да поясняват цитат "смешното опасение", че някой ще напада Украйна..
17:29 27.01.2026
36 морския
17:33 27.01.2026
37 Никой
Русия защо ще си взима белята - не е ясно, какво ще търсят тук.
17:37 27.01.2026
38 Абе
17:48 27.01.2026
39 Европа
Сега колониите отмъщават на метрополията.
17:49 27.01.2026
40 Тя и да
До коментар #8 от "Мишел":иска, няма такава възможност. Русийката е толкова бита карта, че повече няма накъде.
😆
Коментиран от #41
17:49 27.01.2026
41 Мишел
До коментар #40 от "Тя и да":Русия има огромни количества всякакви ресурси, не зависи от никого и затова има отлично бъдеще.
ЕС няма никакви собствени ресурси, зависи от всичко и от всички и има мижаво бъдеще.
18:04 27.01.2026