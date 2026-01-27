Виктор Орбан: Лидерите на ЕС ще завлекат цяла Европа в дългове заради Украйна

Европейските страни никога няма да си върнат парите, които Европейската комисия иска да им вземе за финансиране на Украйна. Това обяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
"Брюксел ще завлече цяла Европа в дългове заради финансирането на Украйна“, написа правителственият глава във Facebook.
Той отбеляза, че лидерите на ЕС възнамеряват да предоставят многомилиардна помощ на Киев за сметка на общия дълг на страните от общността. Този план е подкрепен не само от ръководството в Брюксел, но и от унгарската опозиционна партия "Тиса“.
"Казват, че това е заем, който ще бъде върнат. Аз казвам: "Нека Тиса спечели изборите по същия начин, по който украинците ще върнат този заем“, пише Орбан.
По-рано Орбан многократно заяви, че правителството му няма да участва в инициативи на ЕС за финансиране на Украйна. През последните четири години ЕС е похарчил близо 193 милиарда евро за нейна подкрепа, а сега иска да ѝ предостави безлихвен "военен заем“ от 90 милиарда евро през 2026-2027 г. Освен това ЕС, заедно с други западни страни и международни организации, възнамерява да отпусне и 800 милиарда долара на Украйна през следващите 10 години за възстановяване, без да се брои военната помощ, която се оценява на 700 милиарда долара.
Искането на Киев за общата сума от 1,5 трилиона долара се съдържа в пътната карта за развитие на Украйна, която беше изготвена от Европейската комисия и предадена на лидерите на страните от ЕС на 22 януари на срещата на върха в Брюксел. Унгарският премиер предупреди, че децата и внуците на настоящите пълнолетни граждани на ЕС ще трябва да платят за това.
Парламентарните избори в Унгария, в резултат на които ще бъде сформирано ново правителство, са насрочени за 12 април. Партията "ФИДЕС - Унгарски граждански съюз“, водена от Орбан и нейните по-малки партньори - ''Християндемократите'' - се борят с опозиционната партия "Тиса“. Неин лидер е бившият правителствен служител Петер Мадяр, който се ползва с подкрепата на ръководството на Европейския съюз и най-голямата фракция в Европейския парламент - Европейската народна партия.
1 Тупан Орбан
21:09 27.01.2026
2 Хохо Бохо
21:09 27.01.2026
3 Малко му остана
До коментар #1 от "Тупан Орбан":Април били изборите.
Унгарците яко ще го изритат от властта, направи Унгария за посмешището на континента Европа.
21:12 27.01.2026
5 Пич
21:12 27.01.2026
6 Фен
21:12 27.01.2026
7 И Киев е Руски
21:14 27.01.2026
9 Маджарина
21:15 27.01.2026
10 И Киев е Руски
21:15 27.01.2026
11 Ами
До коментар #5 от "Пич":оплачете се на Путин, ако не беше започнал война, нямаше сега да се дават пари.
21:15 27.01.2026
12 Шопо
Няма да покрием критериите за напускане.
21:15 27.01.2026
14 Брато,
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Кво пиеш😅😅
21:16 27.01.2026
15 Ха,хахаха
21:16 27.01.2026
16 Няма
До коментар #11 от "Ами":Развозвам родителката ти по околовръстното за да ми ги връща!
21:17 27.01.2026
17 Пенка пенкова
До коментар #12 от "Шопо":Няма съюз,в който да сме влезли и да не се е разпаднал, като Армагедон сме бе братче.
21:18 27.01.2026
18 Ако ти каже някой,че не си глупак
До коментар #5 от "Пич":Не му вервай🤣🤣🤣
21:18 27.01.2026
19 Нагло
21:18 27.01.2026
20 Тебе
До коментар #8 от "Руската пропаганда":Те е уцелила!
21:18 27.01.2026
21 Мекере Маджарско
Тебе ОРБАНЕ ТЪПАНЕ
напускай ЕС .
КАКВО чакаш още
Кремълски Натегач?
21:18 27.01.2026
22 Ами
Причината е, че ЕС вече дължи 750 милиарда евро на ЕЦБ.
За незнаещите!
Годишният бюджет на ЕС е около 200 милиарда евро.
21:19 27.01.2026
23 пони, ама розАво
До коментар #2 от "Хохо Бохо":Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на aнyca. Не смея да се погледна в огледалото, пак заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола. Засега синтетиката ме крепи, ама не знам до кога, че е скъпичка а от посолствоТО вече не са така щедри като в началото.
Сало Уганде, хероинам сало!
21:19 27.01.2026
24 404
Примерно -4.5 25.9 хил.
проникновений в минуту 675 раз за весь акт.
Стандартный размер члена 15 сантиметров, это знач866 что в женщину проникает около 100 метров члена вс время одного акта. По.
1748
статистике, женщина трахается 3 раза в неделю В году 52 недели. 156 раз за год = 15 километ 36,7 хил.
члена проникает в женщину
в год.
Бедные женщины
21:19 27.01.2026
25 Иван
21:19 27.01.2026
26 Гражданин
21:20 27.01.2026
29 безпартиен
21:21 27.01.2026
30 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
21:22 27.01.2026
31 Най иван
21:24 27.01.2026
32 Ха-ха
21:25 27.01.2026
33 И Киев е Руски
До коментар #14 от "Брато,":Момино мляко.Не можеш да си го позволиш
21:26 27.01.2026
34 Копейките
До коментар #14 от "Брато,":пият одеколон като руснаците, защото им се възхищават и ги копират
😆
21:27 27.01.2026
35 Наблюдател
21:29 27.01.2026
36 за честта на фамилията
21:29 27.01.2026
37 Радев
21:31 27.01.2026
38 Кой си ти
До коментар #29 от "безпартиен":Е как кои
Евреите
21:31 27.01.2026
39 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "Тупан Орбан":ЕС е пътник
21:31 27.01.2026
40 Паветниците
До коментар #34 от "Копейките":Лапат като гейовете защото много им се възхищават и ги копират!
21:32 27.01.2026
41 Исторически парк
До коментар #3 от "Малко му остана":ес е посмешището на света 😉
21:32 27.01.2026
42 Шушумиго
До коментар #34 от "Копейките":Не може да си толкова вдлъбнат! Правиш се!
21:32 27.01.2026
43 Орбан Тъпана
Как даже и без да дава пари и помищи
На Украйна
Успя да завлече Унгария на Дъното
И Унгарците рязко Обедняха ?
Че тръгнал да дава Акъл на Европа ,
Крадеца Нагъл .
21:33 27.01.2026
44 Да ама българина е селтак
21:34 27.01.2026
45 Историческия Парк
До коментар #39 от "Ивелин Михайлов":И той пътник
Хахахахаха хахахахаха
21:34 27.01.2026
46 Зелената сделка
До коментар #41 от "Исторически парк":Ма как им взеха пазара на енергийния придатък, хахаха
21:35 27.01.2026
47 Малоумник
До коментар #28 от "Капейко Капейков":Ами,продължавай! Като те влече...
21:35 27.01.2026
48 А така... сега Радев да каже
21:35 27.01.2026
49 5678
21:36 27.01.2026
51 Жоро Мазния
До коментар #26 от "Гражданин":Не бъди Скръндза.
Направи добро .
Видиш ли пак
Гладна Капейка
Подай му Мазния .
21:36 27.01.2026
52 Артилерист
21:36 27.01.2026
53 Интересно
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Шрьодер ли???. Не издавай че си от нашите.🤣
21:36 27.01.2026
54 Ха,ха
До коментар #29 от "безпартиен":Познай от първия път
21:37 27.01.2026
55 Фани се гръмнни
До коментар #52 от "Артилерист":Ще си направиш подарък.
21:38 27.01.2026
56 193+90+800+700 милиарда
21:39 27.01.2026
57 Извънредно!
И те така.
21:40 27.01.2026
58 Интересно
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Славянски свят. Русия!?!?
21:40 27.01.2026
59 Витанов математик
До коментар #56 от "193+90+800+700 милиарда":Джобни пари за европееца.Под 2% от БВП на ЕС.
21:41 27.01.2026
62 Интересно
До коментар #22 от "Ами":Дали не послъгваш? При фашистите няма отказ.
Друго си е Путин да помоли руските депутати, да пита може ли. И ... евентуално да пише указ.😂
21:46 27.01.2026
63 Икономист
21:47 27.01.2026
65 Свети Виторио
21:49 27.01.2026
66 Българин
Това е все едно, Костадин Костадинов да заяви, че иска да сме в НАТО и ЕС!
21:50 27.01.2026
69 Ъъъъъъъ
План, одобрен от опозиционната партия "Тиса".....Офертата са не променя - свирки за парцалки!
21:53 27.01.2026
70 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #65 от "Свети Виторио":Има долари смуче ,ти като смучиш у....ища ,гордееш ли се с това ?
21:53 27.01.2026
71 койдазнай
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Независимият лидер Шрьодер, да не е оня, дето след като беше два мандата канцлер на Германия, отиде и стана шъжка секретарка на евреина милер?
21:53 27.01.2026
72 Прав е
21:55 27.01.2026
73 Интересно
До коментар #49 от "5678":Така е от Първата световна. И? Резултати ?
Никой не може да я погребе!
21:56 27.01.2026
74 Лидерите на ЕС ще завлекат цяла Европа
как им каза бат им киркир
21:57 27.01.2026
75 Ами
До коментар #62 от "Интересно":Искате да кажете нещо, но е твърде неразбираемо.
Или поне аз не разбирам, какво искате да кажете.
21:58 27.01.2026
76 доктор
До коментар #58 от "Интересно":Славяни няма. Руска нация няма.
21:58 27.01.2026
77 Ами
До коментар #76 от "доктор":Не знам по какво сте доктор, но дано не лекувате хора.
22:02 27.01.2026
78 Интересно
До коментар #66 от "Българин":"Българино" , ха на бас. Дори не си наясно какво ще спечели и какво ще изгуби в голям мащаб за кратко време. Скриваш ли се или сменяш Ника?
22:03 27.01.2026
79 Интересно
До коментар #75 от "Ами":Абсолютно разбираемо е.
22:06 27.01.2026
80 Буха ха
22:08 27.01.2026
81 Интересно
До коментар #76 от "доктор":Не точно. Славяни има. Руска нация- може да се каже. Руски етнос?!...??.!?
22:09 27.01.2026
82 Мишката Радев
22:10 27.01.2026
83 Интересно
До коментар #80 от "Буха ха":Дали пък ти и твоите хора не мислите като човека с мустачките???
22:14 27.01.2026
84 Прав е
22:15 27.01.2026
85 ....
До коментар #76 от "доктор":Московлия и некви народности от републиките, крепостни селяции
22:16 27.01.2026
86 Ние толкова пари нямаме
До коментар #56 от "193+90+800+700 милиарда":Трябва да продадем Румелията и малко от Стара Планина че да му ги дадем на Зелника тези пари. Ама то и ЕЦБ ги няма и трябва от Китай заем да иска и да заложат Белгия и Франция на куп
22:16 27.01.2026
87 Ха,ха
До коментар #84 от "Прав е":Желязков ще яде бой
22:16 27.01.2026
88 Тихо бре
До коментар #85 от "....":Не са крепостни селяции, а крепостни граждани - еврозонци
22:18 27.01.2026
89 Александър //
До коментар #73 от "Интересно":Крепостното селячество така е завзели там власта че страшна работа
22:19 27.01.2026
90 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Хохо Бохо":Като на Виктор Орбан не му харесва в ЕС, защо не се махне от ЕС?...
22:20 27.01.2026
91 От края на 1878 чи чак до 1953 година
22:22 27.01.2026
92 Интересно
До коментар #89 от "Александър //":Може ли по ясно?
22:23 27.01.2026
93 Мислиш че не може ли ?
До коментар #90 от "Хохо Бохо":Един референдум като във Великобритания и тва е ....после всички други на ред
Коментиран от #97
22:23 27.01.2026
94 Интересно
До коментар #86 от "Ние толкова пари нямаме":Че ти знаеш ли колко е общия дълг на Китай?
22:26 27.01.2026
95 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
22:28 27.01.2026
96 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #94 от "Интересно":Китай има голям ВЪТРЕШЕН дълг. Дългът е към китайски банки. Да фалират, като са раздавали заеми. Корупционерите от банките ще бъдат разстреляни.
22:31 27.01.2026
97 Интересно
До коментар #93 от "Мислиш че не може ли ?":Вероятно може. Направили са си сметка. Разликата пасиви активи е огромна. Не може да си го позволят.
22:32 27.01.2026
98 койдазнай
До коментар #96 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Дългът на федералното правителство на САЩ е 80% към американски банки и пенсионни фондове.
22:34 27.01.2026
99 Каква ни е Украйна
22:40 27.01.2026
100 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #98 от "койдазнай":САЩ, Китай, РФ и Индия са толкова огромни, че нищо не може да ги събори. Нека има конкуренция между тях. Конкуренцията сваля цените и печелят мъничките държави, като България.
22:42 27.01.2026
101 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #99 от "Каква ни е Украйна":Украйна дава "откат" от заемите. Две за мене, едно за тебе. Нещо такова. В Китай такива тарикати ги разстрелват на стадиона за корупция.
22:44 27.01.2026