Виктор Орбан: Лидерите на ЕС ще завлекат цяла Европа в дългове заради Украйна
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Лидерите на ЕС ще завлекат цяла Европа в дългове заради Украйна

27 Януари, 2026 21:08

  • русия-
  • украйна-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • урсула фон дер лaйен-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

По-рано Орбан многократно заяви, че правителството му няма да участва в инициативи на Брюксел за финансиране на Киев

Виктор Орбан: Лидерите на ЕС ще завлекат цяла Европа в дългове заради Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Европейските страни никога няма да си върнат парите, които Европейската комисия иска да им вземе за финансиране на Украйна. Това обяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"Брюксел ще завлече цяла Европа в дългове заради финансирането на Украйна“, написа правителственият глава във Facebook.

Той отбеляза, че лидерите на ЕС възнамеряват да предоставят многомилиардна помощ на Киев за сметка на общия дълг на страните от общността. Този план е подкрепен не само от ръководството в Брюксел, но и от унгарската опозиционна партия "Тиса“.

"Казват, че това е заем, който ще бъде върнат. Аз казвам: "Нека Тиса спечели изборите по същия начин, по който украинците ще върнат този заем“, пише Орбан.

По-рано Орбан многократно заяви, че правителството му няма да участва в инициативи на ЕС за финансиране на Украйна. През последните четири години ЕС е похарчил близо 193 милиарда евро за нейна подкрепа, а сега иска да ѝ предостави безлихвен "военен заем“ от 90 милиарда евро през 2026-2027 г. Освен това ЕС, заедно с други западни страни и международни организации, възнамерява да отпусне и 800 милиарда долара на Украйна през следващите 10 години за възстановяване, без да се брои военната помощ, която се оценява на 700 милиарда долара.

Искането на Киев за общата сума от 1,5 трилиона долара се съдържа в пътната карта за развитие на Украйна, която беше изготвена от Европейската комисия и предадена на лидерите на страните от ЕС на 22 януари на срещата на върха в Брюксел. Унгарският премиер предупреди, че децата и внуците на настоящите пълнолетни граждани на ЕС ще трябва да платят за това.

Парламентарните избори в Унгария, в резултат на които ще бъде сформирано ново правителство, са насрочени за 12 април. Партията "ФИДЕС - Унгарски граждански съюз“, водена от Орбан и нейните по-малки партньори - ''Християндемократите'' - се борят с опозиционната партия "Тиса“. Неин лидер е бившият правителствен служител Петер Мадяр, който се ползва с подкрепата на ръководството на Европейския съюз и най-голямата фракция в Европейския парламент - Европейската народна партия.

Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тупан Орбан

    7 62 Отговор
    Е пътник.

    Коментиран от #3, #39

    21:09 27.01.2026

  • 2 Хохо Бохо

    5 62 Отговор
    Виктор Орбан да се маха от ЕС!...

    Коментиран от #23, #90

    21:09 27.01.2026

  • 3 Малко му остана

    8 56 Отговор

    До коментар #1 от "Тупан Орбан":

    Април били изборите.
    Унгарците яко ще го изритат от властта, направи Унгария за посмешището на континента Европа.

    Коментиран от #41

    21:12 27.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    56 6 Отговор
    Правилният въпрос не е защо лидерите на ЕС са тъпи !!! Правилният въпрос е , защо нашите лидери са тъпи ?! Защо разписват нашите пари за Украйна?! Да не са ги изработили?! А ако ви кажат , че не са тъпи , значи са зависими , и участват в кражбите на Урсулианците !!! Няма друго положение!!!

    Коментиран от #11, #18

    21:12 27.01.2026

  • 6 Фен

    45 3 Отговор
    Ами Европа затъва безвъзвратно, заради ангажимента си в пълномащабната война на демократическата партия в Украйна.

    21:12 27.01.2026

  • 7 И Киев е Руски

    37 3 Отговор
    „Путин нарече европейските правителства гръмтящи сателити" на американците." Какво не е наред с това? Ерата на силните и независими европейски политици Ширак. Берлускони и Шрьодер отдавна е отминала. Запознайте се с „бойния гинеколог", „галския петел" и „чухонската дипломатическа кралица

    Коментиран от #8, #53, #71

    21:14 27.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Маджарина

    5 36 Отговор
    Каза Орбан, който увъртя Унгария в дългове и направи така, че даже ние да го задминем по всички показатели! тъпак

    21:15 27.01.2026

  • 10 И Киев е Руски

    9 3 Отговор
    От чашата, преливаща от Божия гняв, кръв се излива през ръба и Западът се дави в нея. Кръв ще бликне и върху вас, наши приятели и братя! Славянски свят, стегнете редици... „Единство", провъзгласи оракулът на нашето време, „може да се изкове само с желязо и кръв.... Но ние ще се опитаме да го изковем с любов, И тогава ще видим кое е по-силно... Тютчев, 1870. Нищо не се е променило оттогава

    Коментиран от #14, #58

    21:15 27.01.2026

  • 11 Ами

    9 24 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    оплачете се на Путин, ако не беше започнал война, нямаше сега да се дават пари.

    Коментиран от #16

    21:15 27.01.2026

  • 12 Шопо

    28 4 Отговор
    Когато ЕС се разпдне ще отане само Бълггария.
    Няма да покрием критериите за напускане.

    Коментиран от #17

    21:15 27.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Брато,

    4 9 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Кво пиеш😅😅

    Коментиран от #33, #34

    21:16 27.01.2026

  • 15 Ха,хахаха

    14 3 Отговор
    Тва ако не е нагласена схема за рекет, зеления е в главната роля

    21:16 27.01.2026

  • 16 Няма

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Развозвам родителката ти по околовръстното за да ми ги връща!

    21:17 27.01.2026

  • 17 Пенка пенкова

    24 3 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Няма съюз,в който да сме влезли и да не се е разпаднал, като Армагедон сме бе братче.

    21:18 27.01.2026

  • 18 Ако ти каже някой,че не си глупак

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Не му вервай🤣🤣🤣

    Коментиран от #27

    21:18 27.01.2026

  • 19 Нагло

    5 17 Отговор
    Руско корумпе.

    21:18 27.01.2026

  • 20 Тебе

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Руската пропаганда":

    Те е уцелила!

    21:18 27.01.2026

  • 21 Мекере Маджарско

    4 16 Отговор
    Ами за да не те повлекат и
    Тебе ОРБАНЕ ТЪПАНЕ

    напускай ЕС .

    КАКВО чакаш още

    Кремълски Натегач?

    21:18 27.01.2026

  • 22 Ами

    13 4 Отговор
    ЕЦБ вече отказа поисканият от ЕК заем.
    Причината е, че ЕС вече дължи 750 милиарда евро на ЕЦБ.
    За незнаещите!
    Годишният бюджет на ЕС е около 200 милиарда евро.

    Коментиран от #62

    21:19 27.01.2026

  • 23 пони, ама розАво

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на aнyca. Не смея да се погледна в огледалото, пак заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола. Засега синтетиката ме крепи, ама не знам до кога, че е скъпичка а от посолствоТО вече не са така щедри като в началото.
    Сало Уганде, хероинам сало!

    21:19 27.01.2026

  • 24 404

    11 2 Отговор
    На вниманието на жълто паветният елит Половой акт длится в среднем 15 минут.

    Примерно -4.5 25.9 хил.

    проникновений в минуту 675 раз за весь акт.

    Стандартный размер члена 15 сантиметров, это знач866 что в женщину проникает около 100 метров члена вс время одного акта. По.

    1748

    статистике, женщина трахается 3 раза в неделю В году 52 недели. 156 раз за год = 15 километ 36,7 хил.

    члена проникает в женщину

    в год.

    Бедные женщины

    21:19 27.01.2026

  • 25 Иван

    10 3 Отговор
    Те са безродни боклуци и това не ги притеснява.

    21:19 27.01.2026

  • 26 Гражданин

    5 10 Отговор
    Сутринта подхвърлих на една копейка 0,5 €.Ако някой му е подхвърлил още толкова си е купил 1 хляб.

    Коментиран от #51

    21:20 27.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 безпартиен

    15 2 Отговор
    Дълговете на всички са към ЧАСТНИ БАНКИ!!!Тези банки имат и собственици- частни лица!Въпросът е КОИ СА ТЕЗИ ЛИЦА НА КОИТО Е ДЛЪЖЕН ЦЯЛ СВЯТ!???

    Коментиран от #38, #54

    21:21 27.01.2026

  • 30 Унгарците

    15 3 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    21:22 27.01.2026

  • 31 Най иван

    5 12 Отговор
    Какво дъно трябва да е този хубостник, да изравни Унгария с България, та има ли значение какво казва ?!

    21:24 27.01.2026

  • 32 Ха-ха

    5 15 Отговор
    Не се притеснявай, Орбанчо, теб няма де те има в правителството на Унгария тогава.!

    21:25 27.01.2026

  • 33 И Киев е Руски

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Брато,":

    Момино мляко.Не можеш да си го позволиш

    21:26 27.01.2026

  • 34 Копейките

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Брато,":

    пият одеколон като руснаците, защото им се възхищават и ги копират

    😆

    Коментиран от #40, #42

    21:27 27.01.2026

  • 35 Наблюдател

    18 2 Отговор
    Е човека си го е казал точно! Ама ме учудва как платените тролове и малоумници все ще измислят някоя глупост. Дебили сте, и няма да мръднете от това ниво. Лошото е, че заради такива идиоти, ще става още по зле в цяла Европа. Как пък не го осъзнахте бе?

    21:29 27.01.2026

  • 36 за честта на фамилията

    6 4 Отговор
    Иска да е Орбан, а не Обран!

    21:29 27.01.2026

  • 37 Радев

    9 1 Отговор
    ЩЕ ИЗКАРАМ БЪЛГАРИЯ ОТ ЕС И ЕВРОГЕЙЗОНАТА! ЩЕ ВЪРНА ЛЕВА!!! 🔥🔥🔥🔥

    21:31 27.01.2026

  • 38 Кой си ти

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "безпартиен":

    Е как кои
    Евреите

    21:31 27.01.2026

  • 39 Ивелин Михайлов

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тупан Орбан":

    ЕС е пътник

    Коментиран от #45

    21:31 27.01.2026

  • 40 Паветниците

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Копейките":

    Лапат като гейовете защото много им се възхищават и ги копират!

    21:32 27.01.2026

  • 41 Исторически парк

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Малко му остана":

    ес е посмешището на света 😉

    Коментиран от #46

    21:32 27.01.2026

  • 42 Шушумиго

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Копейките":

    Не може да си толкова вдлъбнат! Правиш се!

    21:32 27.01.2026

  • 43 Орбан Тъпана

    4 11 Отговор
    Да каже
    Как даже и без да дава пари и помищи

    На Украйна

    Успя да завлече Унгария на Дъното

    И Унгарците рязко Обедняха ?

    Че тръгнал да дава Акъл на Европа ,
    Крадеца Нагъл .

    21:33 27.01.2026

  • 44 Да ама българина е селтак

    2 2 Отговор
    И пак за Бою ще гласува

    21:34 27.01.2026

  • 45 Историческия Парк

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ивелин Михайлов":

    И той пътник

    Хахахахаха хахахахаха

    21:34 27.01.2026

  • 46 Зелената сделка

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Исторически парк":

    Ма как им взеха пазара на енергийния придатък, хахаха

    21:35 27.01.2026

  • 47 Малоумник

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Капейко Капейков":

    Ами,продължавай! Като те влече...

    21:35 27.01.2026

  • 48 А така... сега Радев да каже

    2 3 Отговор
    Дали ще участва в инициативи на Брюксел за финансиране на Киев ? Точно тъй .....

    21:35 27.01.2026

  • 49 5678

    8 3 Отговор
    Европа е ходещ мъртвец

    Коментиран от #73

    21:36 27.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Жоро Мазния

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Гражданин":

    Не бъди Скръндза.

    Направи добро .

    Видиш ли пак

    Гладна Капейка

    Подай му Мазния .

    21:36 27.01.2026

  • 52 Артилерист

    10 3 Отговор
    Заслугата на Орбан в случая е само, че има смелостта и достойнството да назове директно истината без дипломатически любезности и недомлъвки/шикалкавене.

    Коментиран от #55

    21:36 27.01.2026

  • 53 Интересно

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Шрьодер ли???. Не издавай че си от нашите.🤣

    21:36 27.01.2026

  • 54 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "безпартиен":

    Познай от първия път

    21:37 27.01.2026

  • 55 Фани се гръмнни

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Артилерист":

    Ще си направиш подарък.

    21:38 27.01.2026

  • 56 193+90+800+700 милиарда

    8 2 Отговор
    И 1% ги плаща България ! ....(През последните четири години ЕС е похарчил близо 193 милиарда евро за нейна подкрепа, а сега иска да ѝ предостави безлихвен "военен заем“ от 90 милиарда евро през 2026-2027 г. Освен това ЕС, заедно с други западни страни и международни организации, възнамерява да отпусне и 800 милиарда долара на Украйна през следващите 10 години за възстановяване, без да се брои военната помощ, която се оценява на 700 милиарда долара.).....Я сега да изкарам тетрадката и да видя колко прави това ...

    Коментиран от #59, #61, #86

    21:39 27.01.2026

  • 57 Извънредно!

    4 4 Отговор
    Балтийско море е напълно затворено за руски кораби.
    И те така.

    21:40 27.01.2026

  • 58 Интересно

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Славянски свят. Русия!?!?

    Коментиран от #76

    21:40 27.01.2026

  • 59 Витанов математик

    1 5 Отговор

    До коментар #56 от "193+90+800+700 милиарда":

    Джобни пари за европееца.Под 2% от БВП на ЕС.

    Коментиран от #67, #68

    21:41 27.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Дали не послъгваш? При фашистите няма отказ.
    Друго си е Путин да помоли руските депутати, да пита може ли. И ... евентуално да пише указ.😂

    Коментиран от #75

    21:46 27.01.2026

  • 63 Икономист

    4 1 Отговор
    Ганя Цар Вулла и той ще плаща чужди сметки ,иска не иска ,въпреки че вика Слава Украине .

    21:47 27.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Свети Виторио

    2 4 Отговор
    И този се изкара много грижовен, докато смучи руски нефто-долари.

    Коментиран от #70

    21:49 27.01.2026

  • 66 Българин

    0 3 Отговор
    Орбан е слепец! Вместо да изведе Унгария от умиращия ес и натото, вместо да се присъедини към БРИКС и ШОС, само приказва. Надява се да успи унгарците и те да се задоволят с празни приказки, вместо с реални действия!
    Това е все едно, Костадин Костадинов да заяви, че иска да сме в НАТО и ЕС!

    Коментиран от #78

    21:50 27.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ъъъъъъъ

    4 1 Отговор
    "Този план е подкрепен не само от ръководството в Брюксел, но и от унгарската опозиционна партия "Тиса“."

    План, одобрен от опозиционната партия "Тиса".....Офертата са не променя - свирки за парцалки!

    21:53 27.01.2026

  • 70 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Свети Виторио":

    Има долари смуче ,ти като смучиш у....ища ,гордееш ли се с това ?

    21:53 27.01.2026

  • 71 койдазнай

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Независимият лидер Шрьодер, да не е оня, дето след като беше два мандата канцлер на Германия, отиде и стана шъжка секретарка на евреина милер?

    21:53 27.01.2026

  • 72 Прав е

    7 1 Отговор
    Желязков вече даде 90 милиона " заем", които повече едва ли ще видим, но с и плащаме като поп

    21:55 27.01.2026

  • 73 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "5678":

    Така е от Първата световна. И? Резултати ?
    Никой не може да я погребе!

    Коментиран от #89

    21:56 27.01.2026

  • 74 Лидерите на ЕС ще завлекат цяла Европа

    2 1 Отговор
    що се услушват русофоборсуците а не кихат по заплата в евро за чекмеджетата на бункера
    как им каза бат им киркир

    21:57 27.01.2026

  • 75 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Интересно":

    Искате да кажете нещо, но е твърде неразбираемо.
    Или поне аз не разбирам, какво искате да кажете.

    Коментиран от #79

    21:58 27.01.2026

  • 76 доктор

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Интересно":

    Славяни няма. Руска нация няма.

    Коментиран от #77, #81, #85

    21:58 27.01.2026

  • 77 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "доктор":

    Не знам по какво сте доктор, но дано не лекувате хора.

    22:02 27.01.2026

  • 78 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Българин":

    "Българино" , ха на бас. Дори не си наясно какво ще спечели и какво ще изгуби в голям мащаб за кратко време. Скриваш ли се или сменяш Ника?

    22:03 27.01.2026

  • 79 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ами":

    Абсолютно разбираемо е.

    22:06 27.01.2026

  • 80 Буха ха

    3 0 Отговор
    Точно това искат ония пичове с малките кръгли черни кепенца, всички да са завърнали в дългове, едва-едва да покриват лихвите, но никога да не могат да изплатят главницата

    Коментиран от #83

    22:08 27.01.2026

  • 81 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "доктор":

    Не точно. Славяни има. Руска нация- може да се каже. Руски етнос?!...??.!?

    22:09 27.01.2026

  • 82 Мишката Радев

    1 0 Отговор
    Веднага да каже дали смята да участва в тези инициативи на Брюксел за финансиране на Киев ? Точно тъй ..... Ако е ДА, без мен

    22:10 27.01.2026

  • 83 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Буха ха":

    Дали пък ти и твоите хора не мислите като човека с мустачките???

    22:14 27.01.2026

  • 84 Прав е

    3 0 Отговор
    Желязков вече подписа БГ гаранциите за 90 милиарда помощ за Киев, сега и в Челюсти прозвуча, отделно за приема на нелегалните емигранти, та по-полека с племето по Орбан

    Коментиран от #87

    22:15 27.01.2026

  • 85 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "доктор":

    Московлия и некви народности от републиките, крепостни селяции

    Коментиран от #88

    22:16 27.01.2026

  • 86 Ние толкова пари нямаме

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "193+90+800+700 милиарда":

    Трябва да продадем Румелията и малко от Стара Планина че да му ги дадем на Зелника тези пари. Ама то и ЕЦБ ги няма и трябва от Китай заем да иска и да заложат Белгия и Франция на куп

    Коментиран от #94

    22:16 27.01.2026

  • 87 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Прав е":

    Желязков ще яде бой

    22:16 27.01.2026

  • 88 Тихо бре

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "....":

    Не са крепостни селяции, а крепостни граждани - еврозонци

    22:18 27.01.2026

  • 89 Александър //

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Интересно":

    Крепостното селячество така е завзели там власта че страшна работа

    Коментиран от #92

    22:19 27.01.2026

  • 90 Хохо Бохо

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    Като на Виктор Орбан не му харесва в ЕС, защо не се махне от ЕС?...

    Коментиран от #93

    22:20 27.01.2026

  • 91 От края на 1878 чи чак до 1953 година

    2 0 Отговор
    Турция заем изплаща точно заради такива олигофрени. И всичките данъци на Турция за това отиваха. Реално живна чак след 1960 г. и вече ни задмина с 200

    22:22 27.01.2026

  • 92 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Александър //":

    Може ли по ясно?

    22:23 27.01.2026

  • 93 Мислиш че не може ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Хохо Бохо":

    Един референдум като във Великобритания и тва е ....после всички други на ред

    Коментиран от #97

    22:23 27.01.2026

  • 94 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ние толкова пари нямаме":

    Че ти знаеш ли колко е общия дълг на Китай?

    Коментиран от #96

    22:26 27.01.2026

  • 95 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор
    България е от клуба на богатите и не се страхува да бъде гарант на украинските заеми. Весело ще плащаме до края на века. Украйна взема, гарантът плаща.

    22:28 27.01.2026

  • 96 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Интересно":

    Китай има голям ВЪТРЕШЕН дълг. Дългът е към китайски банки. Да фалират, като са раздавали заеми. Корупционерите от банките ще бъдат разстреляни.

    Коментиран от #98

    22:31 27.01.2026

  • 97 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Мислиш че не може ли ?":

    Вероятно може. Направили са си сметка. Разликата пасиви активи е огромна. Не може да си го позволят.

    22:32 27.01.2026

  • 98 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Дългът на федералното правителство на САЩ е 80% към американски банки и пенсионни фондове.

    Коментиран от #100

    22:34 27.01.2026

  • 99 Каква ни е Украйна

    1 0 Отговор
    На всички европейци, че им се дават такива огромни пари? Дали на урсула и компания толкова много им пука за Украйна, или има нещо друго? Хмм...

    Коментиран от #101

    22:40 27.01.2026

  • 100 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "койдазнай":

    САЩ, Китай, РФ и Индия са толкова огромни, че нищо не може да ги събори. Нека има конкуренция между тях. Конкуренцията сваля цените и печелят мъничките държави, като България.

    22:42 27.01.2026

  • 101 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Каква ни е Украйна":

    Украйна дава "откат" от заемите. Две за мене, едно за тебе. Нещо такова. В Китай такива тарикати ги разстрелват на стадиона за корупция.

    22:44 27.01.2026

