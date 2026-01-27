Новини
Русия се опитва да принуди Тръмп да окаже натиск върху Киев! В замяна предлага нов договор за стратегическите оръжия
  Тема: Украйна

Русия се опитва да принуди Тръмп да окаже натиск върху Киев! В замяна предлага нов договор за стратегическите оръжия

27 Януари, 2026 22:38 367 17

  • русия-
  • украйна-
  • ядрено оръжие-
  • нато-
  • дмитрий медведев-
  • доналд тръмп

Кремъл вероятно се опитва да убеди Вашингтон да отстъпят на руските искания към Украйна в замяна на подобряване на двустранните отношения помежду им

Русия се опитва да принуди Тръмп да окаже натиск върху Киев! В замяна предлага нов договор за стратегическите оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Москва се опитва да постигне съгласие със САЩ спрямо исканията им към Украйна в замяна на нормализиране на отношенията между САЩ и Русия, пишат анализатори от Института за изследване на войната (ISW).

Анализаторите отбелязват, че това се доказва, по-специално, от последните изказвания на председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев. В скорошно интервю за руска медия той отбеляза, че Договорът за съкращаване на стратегическите оръжия изтича на 5 февруари. А Москва е готова неофициално да се съгласи да се придържа към условията на новия Договор за съкращаване на стратегическите оръжия още една година след изтичането му, но само ако Съединените щати направят същото.

В същото време той заяви, че САЩ не са отговорили на това предложение. Според него Москва и Вашингтон могат да си сътрудничат стабилно в областта на контрола върху въоръженията само след нормализиране на двустранните отношения.

Също в това интервю Медведев отправи завоалирана заплаха, заявявайки, че Съединените щати трябва да пренасочат фокуса си от мирните усилия към нормализиране на двустранните отношения между САЩ и Русия. Той обясни това, че при липса на сътрудничество между Съединените щати и Русия по отношение на контрола върху въоръженията, други държави може да започнат да се стремят да се сдобият с ядрени оръжия.

Анализаторите отбелязват, че Кремъл вероятно се опитва да убеди Вашингтон да отстъпят на руските искания към Украйна в замяна на подобряване на двустранните отношения помежду им. Кремъл може също така да се опита да принуди Съединените щати да се откажат от мирния процес в Украйна, без да завършат мирно споразумение, в замяна на преговори за стратегически оръжия. Тъй като това би позволило на Русия да продължи войната си безпрепятствено и без натиск от страна на Съединените щати за значителни отстъпки.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна може да проведе преговори с Русия и Съединените щати още тази неделя, 1 февруари. Според него Киев е готов да прекрати войната.

В същото време той заяви, че Украйна по никакъв начин не е готова да отстъпи териториите на Донецка и Луганска области на Русия. Следователно, според него, страните трябва да търсят компромис за това решение.

Междувременно Foreign Policy отбелязва, че Украйна би могла да използва косовския формат, за да разреши проблемния въпрос за Донбас с Русия. Това се отнася до съществената автономия на контролираната част от Донецка област, която ще бъде контролирана от силите на ООН.

Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
