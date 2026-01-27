Бенямин Нетаняху: Ще ударим Иран с невиждана досега сила в случай на нападение от Техеран

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заплаши, че ще удари Иран с "невиждана досега сила, ако Техеран направи грешката" да нападне Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ако Иран направи грешката да нападне Израел, ще отговорим със сила, която Иран никога досега не е виждал", обяви Нетаняху на пресконференция в Йерусалим.

По-рано тази вечер иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че ще разглежда като "вражеска" всяка съседна страна, предоставила територията, морското си пространство или небето си за удари по Иран, съобщи близката до Революционната гвардия агенция Фарс.

На пресконференцията си Нетаняху предупреди, че предизвикването на избори точно сега би било "грешка", а поводът за думите му е опасността той да загуби парламентарното си мнозинство заради спорове около приемането на бюджета.

"Разбира се, че съм притеснен. Намираме се в много деликатно положение", каза той в отговор на журналистически въпрос относно възможността за бламирането му при приемането на бюджета, което по същество би означавало падане на правителството и предсрочни парламентарни избори.

"Последното, от което се нуждаем сега, са избори. Ще ги произведем по-късно тази година, но не и сега, това ще бъде грешка", добави Нетаняху и призова съюзниците си да проявят "разум" поне до ноември, когато приключва сегашната парламентарна сесия.

Междувременно часовникът в Тел Авив, отброяващ времето, през което израелските заложници бяха в плен на "Хамас", спря, след като Израел потвърди, че всички пленени, както живите, така и мъртвите, вече са върнати, предаде ДПА.

Екранът на часовника на Площада на заложниците в Тел Авив спря на 843 дни, 12 часа, 5 минути и 59 секунди.

Изданието "Таймс ъф Израел" определи събитието като "знаков момент".

Вчера Израел обяви, че тялото и на последния заложник, полицая Ран Гвили, е било разпознато и върнато в Израел, за да бъде погребано.