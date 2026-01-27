Новини
Бенямин Нетаняху: Ще ударим Иран с невиждана досега сила в случай на нападение от Техеран

27 Януари, 2026 23:11 841 23

Вчера Израел обяви, че тялото и на последния заложник, полицая Ран Гвили, е било разпознато и върнато в родината, за да бъде погребано

Бенямин Нетаняху: Ще ударим Иран с невиждана досега сила в случай на нападение от Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заплаши, че ще удари Иран с "невиждана досега сила, ако Техеран направи грешката" да нападне Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ако Иран направи грешката да нападне Израел, ще отговорим със сила, която Иран никога досега не е виждал", обяви Нетаняху на пресконференция в Йерусалим.

По-рано тази вечер иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че ще разглежда като "вражеска" всяка съседна страна, предоставила територията, морското си пространство или небето си за удари по Иран, съобщи близката до Революционната гвардия агенция Фарс.

На пресконференцията си Нетаняху предупреди, че предизвикването на избори точно сега би било "грешка", а поводът за думите му е опасността той да загуби парламентарното си мнозинство заради спорове около приемането на бюджета.

"Разбира се, че съм притеснен. Намираме се в много деликатно положение", каза той в отговор на журналистически въпрос относно възможността за бламирането му при приемането на бюджета, което по същество би означавало падане на правителството и предсрочни парламентарни избори.

"Последното, от което се нуждаем сега, са избори. Ще ги произведем по-късно тази година, но не и сега, това ще бъде грешка", добави Нетаняху и призова съюзниците си да проявят "разум" поне до ноември, когато приключва сегашната парламентарна сесия.

Междувременно часовникът в Тел Авив, отброяващ времето, през което израелските заложници бяха в плен на "Хамас", спря, след като Израел потвърди, че всички пленени, както живите, така и мъртвите, вече са върнати, предаде ДПА.

Екранът на часовника на Площада на заложниците в Тел Авив спря на 843 дни, 12 часа, 5 минути и 59 секунди.

Изданието "Таймс ъф Израел" определи събитието като "знаков момент".

Вчера Израел обяви, че тялото и на последния заложник, полицая Ран Гвили, е било разпознато и върнато в Израел, за да бъде погребано.


Израел
Оценка 2.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано Иран

    12 2 Отговор
    най-накрая пусне атома и заличи ционисткия тумор!

    Коментиран от #4, #23

    23:16 27.01.2026

  • 2 Мадлин нетаняху

    7 3 Отговор
    Водещият: - "Говори се, че в Ирак са загинали половин милион деца в търсене на несъществуващите оръжия за масово поразяване на Садам Хюсеин... това са повече жертви от жертвите на Хирошима и Нагазаки взети заедно. Беше ли оправдана цената?"
    Мадлин Олбрайт (Държавен Секретар на САЩ, еврейка) -"Мисля, че изборът е труден, но ние смятаме, че цената беше оправдана."

    Коментиран от #17

    23:20 27.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дано Иран":

    Бени за пореден път показва че е луд за връзване..... Персите закъсняха с атома, отдавна трябваше да вземат пример от Ким, който всяка седмица се забавлява като се стреля с ракети в японско море..... Бай Дончо от обора струва войска, за атака към Иран..... Но да видим какво ще излезе.... Все си мисля, че ще ударят , защото и на двамата ядрени терористи и им трябва международно шоу, за да отклонят вниманието от вътрешните им проблеми....

    Коментиран от #18

    23:28 27.01.2026

  • 5 С "невиждана досега сила"

    10 1 Отговор
    Трябва единствено Израел да бъде залличен. Точно тази нацистка държава е тумора на целия регион.

    23:30 27.01.2026

  • 6 Много ясно че е

    6 1 Отговор
    "вражеска" всяка съседна страна, предоставила територията, морското си пространство или небето си за удари по трета държава. Каква да е освен вражеска ?

    23:35 27.01.2026

  • 7 ЗОРО

    5 1 Отговор
    Адолф Нетаняху и Адолф Тръмп плашат Иран с употреба на ядрено оръжие, ако Иран им изпепели алчните зааа д ниии ци!

    23:36 27.01.2026

  • 8 Тракиец 🇺🇦

    4 2 Отговор
    Ще удариш на ма.йка ти пу.т.ката чи.футска еврейска...Крайно време е за ядрен удар над телавив ....Иран трябва веднъж и завинаги да се справи с еврейския ционистки въпрос

    23:45 27.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тракиец 🇺🇦

    4 2 Отговор
    Комунистически ИЗРАЕЛ ще бъде заличен от ядрен атом и всички ционисти болшевишки ще станат на пепел

    Коментиран от #19

    23:47 27.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бах

    6 1 Отговор
    И какво. Израел има няколко ядрени бомби .
    Израелците станаха за смях след Иранското нападение. Железният купувам се о.с.р.а .
    Всички видяхме сградата на мосад !

    Коментиран от #21

    23:52 27.01.2026

  • 15 .....

    1 2 Отговор
    Биби ще ви оправи, няма страшно

    23:52 27.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мадлин нетаняху":

    Хазарският нацистки психопат Бенямин Олбрайт.

    23:56 27.01.2026

  • 18 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    От геноциди и педофилии.

    23:58 27.01.2026

  • 19 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тракиец 🇺🇦":

    Да не се пропуска Соломон Паси.

    00:00 28.01.2026

  • 20 Иран

    0 3 Отговор
    Пак ще дъвче на Биби Бимбока

    00:03 28.01.2026

  • 21 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бах":

    Не всички видяхме. Еврейските сатанински плъхове прикриха това.

    00:03 28.01.2026

  • 22 Егати наглеца

    3 0 Отговор
    До сега само Израел е нападал Иран. И не само Иран!
    Ама смее ли някой журналист да го отбележи?

    00:03 28.01.2026

  • 23 Иран и без атом

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дано Иран":

    може да ги заличи, ако САЩ с лобитата не стоят зад Нетаняху.
    Затова и се прави на мъж!
    А в Иран отдавна има издадана фатва стещу ядрено оръжие и искат да обогатяват само на ниски нива за медицински и технически цели.

    С коментара си се разкриваш, че соросовец, който се прави на хитрец! Същото "хитро предложение" правите и на Русия, нали?

    00:19 28.01.2026