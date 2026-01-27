Бенямин Нетаняху: Ще ударим Иран с невиждана досега сила в случай на нападение от Техеран

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заплаши, че ще удари Иран с "невиждана досега сила, ако Техеран направи грешката" да нападне Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Ако Иран направи грешката да нападне Израел, ще отговорим със сила, която Иран никога досега не е виждал", обяви Нетаняху на пресконференция в Йерусалим.
По-рано тази вечер иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че ще разглежда като "вражеска" всяка съседна страна, предоставила територията, морското си пространство или небето си за удари по Иран, съобщи близката до Революционната гвардия агенция Фарс.
На пресконференцията си Нетаняху предупреди, че предизвикването на избори точно сега би било "грешка", а поводът за думите му е опасността той да загуби парламентарното си мнозинство заради спорове около приемането на бюджета.
"Разбира се, че съм притеснен. Намираме се в много деликатно положение", каза той в отговор на журналистически въпрос относно възможността за бламирането му при приемането на бюджета, което по същество би означавало падане на правителството и предсрочни парламентарни избори.
"Последното, от което се нуждаем сега, са избори. Ще ги произведем по-късно тази година, но не и сега, това ще бъде грешка", добави Нетаняху и призова съюзниците си да проявят "разум" поне до ноември, когато приключва сегашната парламентарна сесия.
Междувременно часовникът в Тел Авив, отброяващ времето, през което израелските заложници бяха в плен на "Хамас", спря, след като Израел потвърди, че всички пленени, както живите, така и мъртвите, вече са върнати, предаде ДПА.
Екранът на часовника на Площада на заложниците в Тел Авив спря на 843 дни, 12 часа, 5 минути и 59 секунди.
Изданието "Таймс ъф Израел" определи събитието като "знаков момент".
Вчера Израел обяви, че тялото и на последния заложник, полицая Ран Гвили, е било разпознато и върнато в Израел, за да бъде погребано.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано Иран
Коментиран от #4, #23
23:16 27.01.2026
2 Мадлин нетаняху
Мадлин Олбрайт (Държавен Секретар на САЩ, еврейка) -"Мисля, че изборът е труден, но ние смятаме, че цената беше оправдана."
Коментиран от #17
23:20 27.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Европеец
До коментар #1 от "Дано Иран":Бени за пореден път показва че е луд за връзване..... Персите закъсняха с атома, отдавна трябваше да вземат пример от Ким, който всяка седмица се забавлява като се стреля с ракети в японско море..... Бай Дончо от обора струва войска, за атака към Иран..... Но да видим какво ще излезе.... Все си мисля, че ще ударят , защото и на двамата ядрени терористи и им трябва международно шоу, за да отклонят вниманието от вътрешните им проблеми....
Коментиран от #18
23:28 27.01.2026
5 С "невиждана досега сила"
23:30 27.01.2026
6 Много ясно че е
23:35 27.01.2026
7 ЗОРО
23:36 27.01.2026
8 Тракиец 🇺🇦
23:45 27.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #19
23:47 27.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бах
Израелците станаха за смях след Иранското нападение. Железният купувам се о.с.р.а .
Всички видяхме сградата на мосад !
Коментиран от #21
23:52 27.01.2026
15 .....
23:52 27.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Иван
До коментар #2 от "Мадлин нетаняху":Хазарският нацистки психопат Бенямин Олбрайт.
23:56 27.01.2026
18 Иван
До коментар #4 от "Европеец":От геноциди и педофилии.
23:58 27.01.2026
19 Иван
До коментар #11 от "Тракиец 🇺🇦":Да не се пропуска Соломон Паси.
00:00 28.01.2026
20 Иран
00:03 28.01.2026
21 Иван
До коментар #14 от "Бах":Не всички видяхме. Еврейските сатанински плъхове прикриха това.
00:03 28.01.2026
22 Егати наглеца
Ама смее ли някой журналист да го отбележи?
00:03 28.01.2026
23 Иран и без атом
До коментар #1 от "Дано Иран":може да ги заличи, ако САЩ с лобитата не стоят зад Нетаняху.
Затова и се прави на мъж!
А в Иран отдавна има издадана фатва стещу ядрено оръжие и искат да обогатяват само на ниски нива за медицински и технически цели.
С коментара си се разкриваш, че соросовец, който се прави на хитрец! Същото "хитро предложение" правите и на Русия, нали?
00:19 28.01.2026