Важните новини във ФАКТИ на 27.01.2026 г.

България е първа в ЕС по антибиотична резистентност

В разгара на грипната епидемия – важно е с какво да се лекуваме от вирусната инфекция. Лекарите са категорични, че антибиотиците не помагат срещу грипа, съобщава Нова тв.

БНБ отчете рекордни депозити на домакинствата преди влизането в еврозоната

Броени дни преди българският лев окончателно да влезе в историята като официална валута, Българската народна банка отчете рекорден размер на депозитите за изминалата година.

Правната комисия прие да не бъдат унищожавани архивни данни на КПК при нейното закриване

Комисията по конституционни и правни въпроси прие на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и функциите ѝ се прехвърлят на Главна дирекция (ГД) „Борба с организираната престъпност“ (БОП) и на Сметната палата.

НСИ: Дефицитът в държавното управление достига 1,5 млрд. лв. през третото тримесечие на 2025 г.

В сектор „Държавно управление“ за трето тримесечие на 2025 г. са отчетени приходи в размер на 22 293,8 млн. лева (11 398,7 млн. евро), разходите са в размер на 23 793,8 млн. лева (12 165,6 млн. евро), а дефицитът - 1 500 млн. лева (766,9 млн. евро), съобщи на интернет страницата си Националният статистически институт (НСИ).