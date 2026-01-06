Тръмп предупредил преди месец щатски петролни компании "да бъдат готови за големи промени" във Венецуела

Около месец преди нападението на САЩ срещу Венецуела, президентът на САЩ Доналд Тръмп е предупредил няколко щатски петролни компании, че в латиноамериканската страна "предстоят големи промени" и "да бъдат готови", съобщи The Wall Street Journal.

Президентът на разкрил повече за плановете на администрацията си в южната страна.

Групата от американски служители, които ще участват във венецуелската администрация, ще включва държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет, заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър и вицепрезидента Джей Ди Ванс

Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за NBC News.

На въпроса кой ще бъде ключовата фигура, той отговори: „Аз“.

Тръмп заяви, че не е имало споразумение с венецуелски власти за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

„Много хора искаха да сключат сделка, но решихме да го направим по този начин“, заяви президентът на въпрос на репортер дали „е сключена някаква сделка с венецуелски власти за отстраняването“ на Мадуро,.

Президентът твърди, че операцията е проведена без съдействието на вътрешния кръг на Мадуро. Според Тръмп Вашингтон умишлено е отхвърлил посредничеството на венецуелските елити по този въпрос.

Съединените щати не са във война с Венецуела, заяви Тръмп.

„Не, това не е вярно“, каза той. Според президента, Съединените щати са във война с наркотрафикантите и с тези, които „освобождават затворниците си от затворите и ги довеждат в страната ни“, както и с „наркозависими и психопати“.