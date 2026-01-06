Новини
Тръмп предупредил преди месец щатски петролни компании "да бъдат готови за големи промени" във Венецуела

6 Януари, 2026 04:20, обновена 6 Януари, 2026 06:08 2 320 27

Аз, Рубио, Хегсет, Милър и Ванс ще участваме в управлението на Венецуела. Воюваме с наркомани и психопати. Предлагаха ни сделка, но заловихме Мадуро по нашия начин, заяви американският президент

Тръмп предупредил преди месец щатски петролни компании "да бъдат готови за големи промени" във Венецуела - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около месец преди нападението на САЩ срещу Венецуела, президентът на САЩ Доналд Тръмп е предупредил няколко щатски петролни компании, че в латиноамериканската страна "предстоят големи промени" и "да бъдат готови", съобщи The Wall Street Journal.

Президентът на разкрил повече за плановете на администрацията си в южната страна.

Групата от американски служители, които ще участват във венецуелската администрация, ще включва държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет, заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър и вицепрезидента Джей Ди Ванс

Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за NBC News.

На въпроса кой ще бъде ключовата фигура, той отговори: „Аз“.

Тръмп заяви, че не е имало споразумение с венецуелски власти за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

„Много хора искаха да сключат сделка, но решихме да го направим по този начин“, заяви президентът на въпрос на репортер дали „е сключена някаква сделка с венецуелски власти за отстраняването“ на Мадуро,.

Президентът твърди, че операцията е проведена без съдействието на вътрешния кръг на Мадуро. Според Тръмп Вашингтон умишлено е отхвърлил посредничеството на венецуелските елити по този въпрос.

Съединените щати не са във война с Венецуела, заяви Тръмп.

„Не, това не е вярно“, каза той. Според президента, Съединените щати са във война с наркотрафикантите и с тези, които „освобождават затворниците си от затворите и ги довеждат в страната ни“, както и с „наркозависими и психопати“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цирк

    24 23 Отговор
    Предадоха ви го самите венецуелци защото беше вече готов да клекне пред Тръмп. Цялата ви показна акция се оказа поредния блудкав уестърн, без особена стойност като режисура и артистичност.

    Коментиран от #4

    04:36 06.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 моята борба

    11 5 Отговор
    Да вземат да му дадат на рижия Нобел за мир та белким миряса, че току виж омиритворил и съюзниците си.

    05:06 06.01.2026

  • 4 цирк ли

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Цирк":

    И коя му е цикра?
    Това че една антиамериканска държава се оказва под пълния контрол на САЩ?
    Управление, ресурси и пр.
    За разкош лидерът й ще бъде в оправдателен режим следваите нз колко години.
    И това е цирк?
    Дали сами са клекнали, дали а се съпротивлявали, една голяма държава и като площ и като население, да не говорим за ресурси и стратегическо положение ще бъде директно управлявана от Белия дом.
    Подобна мащабна вънщнополитическа трансформация не става без успешна стратегия и тактика - била тя военна, на спец отряди или политическа и пр.
    Цирк и прочее клишета.

    Коментиран от #22, #23

    05:07 06.01.2026

  • 5 БОЙКО БОРИСОВ

    8 3 Отговор
    НАПЪЛНО СЪМ СЪГЛАСЕН С ДОНИ.🤣
    ТУ ТУ ДА МУ ДАДЕ ОЩЕ СТО ГОДИНИ ЗДРАВЕ 😄
    МОЖЕ ДА МЕ НАЗНАЧИ ЗА СПЕЦИАЛЕН УПРАВИТЕЛ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ. АЗ МИСЛЕХ ЧЕ ТЯ Е В ЕВРОПАТА А ПЪК БИЛА ДО КУБА. 😟
    НЯМА ЗНАЧЕНИЕ. МОГА ДА Я УПРАВЛЯВАМ И ДА ИЗПЪЛНЯВАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ. КОЙ ИМА ПОВЕЧЕ ОПИТ ОТ МЕНЕ. И БЕЗ ТВА НАШТО ПЛЕМЕ СЕ ЕИДЯ ЧЕ Е НЕБЛАГОДАРНО.😡
    ТЪЙ ЧЕ АКО МОЯ ПРИЯТЕЛ ДОНИ МЕ НАЗНАЧИ,
    ЩЕ ПОЕМА ВЕНЕЦИЯ 🤣

    05:13 06.01.2026

  • 6 Коста

    16 1 Отговор
    Психопатите са изброените. Терористи! Що не питахте народа къде иска да отиват парите от нефта. В америйански ръце или за народа както беше, трудно, но възможно, въпреки американските санкции видя се какво целящи... Венецуелският народ роби на новите господари!

    05:17 06.01.2026

  • 7 Червената шапчица

    14 2 Отговор
    Премиерът Желязков отива днес на среща на Коалицията на желаещите в Париж. ---- Ще браним Гренландия до последния дачанин.... Къде е оная скарида Кая, да каже на Тръмп, че Европа ще постигне мир чрез сила....

    05:34 06.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да ви светна😁

    6 4 Отговор
    Тръмп (САЩ) и Европа играят в отбора на "лошото" и "добро " чeнге, а познайте кой е престъпника (в бункера😁.)

    Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а всички действия на САЩ и Европа потвърждават това. Митата срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол ,а и санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,чие дело са? Американците сега ще имат и най- много петрол.

    Коментиран от #16

    05:44 06.01.2026

  • 10 Новият Льо Роа Солей

    4 0 Отговор
    Светът, това съм АЗ!

    05:49 06.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    ако тия не са бандити екстракласа здраве му кажи

    06:12 06.01.2026

  • 15 само там

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    и в Афганистан не могат.
    Очкаквам следващия таргет да е Африка.
    Злато, платина, редки метали в комбинация с диктаторкси режими и конфликти в съответните държави.

    06:14 06.01.2026

  • 16 не е учудващо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да ви светна😁":

    Европа и САЩ са съюзници от първи ред. Няма две мения.
    След прецакването на СП, Германяи ще трябва дап олучи компенсации.

    06:15 06.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Копейка тръмпист

    2 0 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    06:44 06.01.2026

  • 19 Фащ ограбват

    3 0 Отговор
    Другите по света, като не се интересуват от международното право. Е, защо другите да нямат право да правят същото? Къде са "нашите" урсули да обявят сега на САЩ 30 000 санкции? Ха-ха-ха

    06:44 06.01.2026

  • 20 браво тръм

    3 0 Отговор
    да живей капитала

    06:46 06.01.2026

  • 21 ура за тръмп

    1 0 Отговор
    даго.ухат.... бед.дет го каза.асенчо

    06:49 06.01.2026

  • 22 Не е цирк, а театър!

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "цирк ли":

    Нищо по-различно няма да стане от това което се разбраха Мадуро и Тръмп!
    Да,- американските компании ще влязат във Венецуела, но с почтени договори съобразени с интересите на венецуелския народ. Венецуела си има и ще си има собствено правителство!
    А театъра изигран от Тръмп бе за да избегне войната която предната администрация и донорите му готвеха за да разбият Венецуела и наистина да заграбят ресурсите и. Но Тръмп ги преметна и гък не могат да кажат.
    Бомбастичните глупости които Тръмп рецитираше, са предназначени за тях!

    Коментиран от #26

    06:53 06.01.2026

  • 23 И така

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "цирк ли":

    Кражбата не е стратегия, а наглост. Русия и Китай не правят изявления, но се подгответе нюйоркската мутра да клекне меко казано...

    06:55 06.01.2026

  • 24 до оли гофрените

    1 1 Отговор
    Нали минаваме на електрички бе и на цепелини на хелий. Ко стана?Как така петролни компании.

    06:59 06.01.2026

  • 25 посочи ли те Америка за враг

    0 0 Отговор
    Свършен си.
    Пропагандата няма да те спаси.

    07:00 06.01.2026

  • 26 Тръмп освен, че не иска да

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Не е цирк, а театър!":

    да започва войни, знае много добре, че САЩ започнат ли война във Венецуела, Виетнам ще им се стори като детско парти!
    Затова и скрои тези фанфари за войнолюбците. А те, с тях ще си останат!
    Също както стана и при мечтананата им война с Иран!

    Коментиран от #27

    07:02 06.01.2026

  • 27 Дизел е марка джинси

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тръмп освен, че не иска да":

    Ако вместо Джонсън имаха речубликанец като Тръмп щяга да бият Ваятнам

    07:09 06.01.2026