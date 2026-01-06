Тръмп предупредил преди месец щатски петролни компании "да бъдат готови за големи промени" във Венецуела

Около месец преди нападението на САЩ срещу Венецуела, президентът на САЩ Доналд Тръмп е предупредил няколко щатски петролни компании, че в латиноамериканската страна "предстоят големи промени" и "да бъдат готови", съобщи The Wall Street Journal.
Президентът на разкрил повече за плановете на администрацията си в южната страна.
Групата от американски служители, които ще участват във венецуелската администрация, ще включва държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет, заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър и вицепрезидента Джей Ди Ванс
Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за NBC News.
На въпроса кой ще бъде ключовата фигура, той отговори: „Аз“.
Тръмп заяви, че не е имало споразумение с венецуелски власти за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.
„Много хора искаха да сключат сделка, но решихме да го направим по този начин“, заяви президентът на въпрос на репортер дали „е сключена някаква сделка с венецуелски власти за отстраняването“ на Мадуро,.
Президентът твърди, че операцията е проведена без съдействието на вътрешния кръг на Мадуро. Според Тръмп Вашингтон умишлено е отхвърлил посредничеството на венецуелските елити по този въпрос.
Съединените щати не са във война с Венецуела, заяви Тръмп.
„Не, това не е вярно“, каза той. Според президента, Съединените щати са във война с наркотрафикантите и с тези, които „освобождават затворниците си от затворите и ги довеждат в страната ни“, както и с „наркозависими и психопати“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цирк
Коментиран от #4
04:36 06.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 моята борба
05:06 06.01.2026
4 цирк ли
До коментар #1 от "Цирк":И коя му е цикра?
Това че една антиамериканска държава се оказва под пълния контрол на САЩ?
Управление, ресурси и пр.
За разкош лидерът й ще бъде в оправдателен режим следваите нз колко години.
И това е цирк?
Дали сами са клекнали, дали а се съпротивлявали, една голяма държава и като площ и като население, да не говорим за ресурси и стратегическо положение ще бъде директно управлявана от Белия дом.
Подобна мащабна вънщнополитическа трансформация не става без успешна стратегия и тактика - била тя военна, на спец отряди или политическа и пр.
Цирк и прочее клишета.
Коментиран от #22, #23
05:07 06.01.2026
5 БОЙКО БОРИСОВ
ТУ ТУ ДА МУ ДАДЕ ОЩЕ СТО ГОДИНИ ЗДРАВЕ 😄
МОЖЕ ДА МЕ НАЗНАЧИ ЗА СПЕЦИАЛЕН УПРАВИТЕЛ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ. АЗ МИСЛЕХ ЧЕ ТЯ Е В ЕВРОПАТА А ПЪК БИЛА ДО КУБА. 😟
НЯМА ЗНАЧЕНИЕ. МОГА ДА Я УПРАВЛЯВАМ И ДА ИЗПЪЛНЯВАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ. КОЙ ИМА ПОВЕЧЕ ОПИТ ОТ МЕНЕ. И БЕЗ ТВА НАШТО ПЛЕМЕ СЕ ЕИДЯ ЧЕ Е НЕБЛАГОДАРНО.😡
ТЪЙ ЧЕ АКО МОЯ ПРИЯТЕЛ ДОНИ МЕ НАЗНАЧИ,
ЩЕ ПОЕМА ВЕНЕЦИЯ 🤣
05:13 06.01.2026
6 Коста
05:17 06.01.2026
7 Червената шапчица
05:34 06.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да ви светна😁
Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а всички действия на САЩ и Европа потвърждават това. Митата срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол ,а и санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,чие дело са? Американците сега ще имат и най- много петрол.
Коментиран от #16
05:44 06.01.2026
10 Новият Льо Роа Солей
05:49 06.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ний ша Ва упрайм
06:12 06.01.2026
15 само там
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":и в Афганистан не могат.
Очкаквам следващия таргет да е Африка.
Злато, платина, редки метали в комбинация с диктаторкси режими и конфликти в съответните държави.
06:14 06.01.2026
16 не е учудващо
До коментар #9 от "Да ви светна😁":Европа и САЩ са съюзници от първи ред. Няма две мения.
След прецакването на СП, Германяи ще трябва дап олучи компенсации.
06:15 06.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Копейка тръмпист
06:44 06.01.2026
19 Фащ ограбват
06:44 06.01.2026
20 браво тръм
06:46 06.01.2026
21 ура за тръмп
06:49 06.01.2026
22 Не е цирк, а театър!
До коментар #4 от "цирк ли":Нищо по-различно няма да стане от това което се разбраха Мадуро и Тръмп!
Да,- американските компании ще влязат във Венецуела, но с почтени договори съобразени с интересите на венецуелския народ. Венецуела си има и ще си има собствено правителство!
А театъра изигран от Тръмп бе за да избегне войната която предната администрация и донорите му готвеха за да разбият Венецуела и наистина да заграбят ресурсите и. Но Тръмп ги преметна и гък не могат да кажат.
Бомбастичните глупости които Тръмп рецитираше, са предназначени за тях!
Коментиран от #26
06:53 06.01.2026
23 И така
До коментар #4 от "цирк ли":Кражбата не е стратегия, а наглост. Русия и Китай не правят изявления, но се подгответе нюйоркската мутра да клекне меко казано...
06:55 06.01.2026
24 до оли гофрените
06:59 06.01.2026
25 посочи ли те Америка за враг
Пропагандата няма да те спаси.
07:00 06.01.2026
26 Тръмп освен, че не иска да
До коментар #22 от "Не е цирк, а театър!":да започва войни, знае много добре, че САЩ започнат ли война във Венецуела, Виетнам ще им се стори като детско парти!
Затова и скрои тези фанфари за войнолюбците. А те, с тях ще си останат!
Също както стана и при мечтананата им война с Иран!
Коментиран от #27
07:02 06.01.2026
27 Дизел е марка джинси
До коментар #26 от "Тръмп освен, че не иска да":Ако вместо Джонсън имаха речубликанец като Тръмп щяга да бият Ваятнам
07:09 06.01.2026