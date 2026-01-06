The Wall Street Journal: ЦРУ не смята, че лидерите на опозицията могат да осигурят стабилност във Венецуела

Американското разузнаване е заключило, че най-близките съюзници на Николас Мадуро са най-подходящи да ръководят временно правителство във Венецуела и са способни да осигурят стабилност, ако той загуби властта си, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Докладът на ЦРУ е бил представен на президента Доналд Тръмп и избрана група служители на администрацията седмици преди военната операция на САЩ във Венецуела. В него не се разглежда как Мадуро може да бъде отстранен от поста, но авторите са се опитали да оценят и ситуацията в страната.

Анализаторите са заключили, че лидерите на опозицията Едмундо Гонсалес, смятан за фактически победител на изборите през 2024 г., и Нобеловият лауреат Мария Корина Мачадо няма да могат да осигурят легитимност и да контролират силите за сигурност.

Докладът на разузнаването е повлиял на решението на Тръмп да подкрепи вицепрезидента Делси Родригес, която положи клетва като временен президент на Венецуела на 6 януари, а не Мачадо. В доклада се посочва, че Родригес и двама други високопоставени служители са способни да „поддържат реда“ в страната.

Източници на изданието не посочиха други възможни кандидати, но вестникът съобщи, че сред тях са министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело и министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес.

Експерти от Латинска Америка преди това предупреждаваха, включително по време на първия мандат на Тръмп, че свалянето на Мадуро без „достоен заместник“ може да доведе до укрепване на престъпните групировки, което от своя страна би довело до криза със сигурността в страната. Професорът от университета Тулейн Дейвид Смилт нарече възможността за връщането на Мачадо на власт „магически реализъм“. Според анализатора най-добрият вариант е да се насърчи Родригес да инициира избори, но проблемът е, че изглежда „никой в ​​САЩ не участва активно в преговорите“.

Администрацията на Тръмп постоянно променя позицията си относно сътрудничеството с Родригес, отбелязва вестникът. Временно изпълняващата длъжността президент първоначално заяви, че САЩ са извършили акт на агресия срещу Венецуела, но по-късно изрази готовност да сътрудничи с Вашингтон и проведе разговори с държавния секретар Марко Рубио.

Николаас Мадуро, който се яви в съда в САЩ със съпругата си на 5 януари по обвинения в „наркотероризъм“, заяви, че остава президент на Венецуела.