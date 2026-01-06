ООН: Действията на САЩ във Венецуела правят света по-несигурен

Световната общност трябва ясно да посочи, че всяка интервенция на Съединените щати във Венецуела би представлявала нарушение на международното право и би увеличила глобалната несигурност. Това заяви службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Подобно действие изпраща сигнал, че силните могат да правят каквото си искат“, коментира пред журналисти говорителят на службата Равина Шамдасани.