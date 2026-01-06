ООН: Действията на САЩ във Венецуела правят света по-несигурен

Световната общност трябва ясно да посочи, че всяка интервенция на Съединените щати във Венецуела би представлявала нарушение на международното право и би увеличила глобалната несигурност. Това заяви службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
„Подобно действие изпраща сигнал, че силните могат да правят каквото си искат“, коментира пред журналисти говорителят на службата Равина Шамдасани.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За размисъл
Коментиран от #10
13:34 06.01.2026
2 Последния Софиянец
13:34 06.01.2026
3 Али
Как е?
Коментиран от #7, #9, #11, #18
13:36 06.01.2026
4 Одъъьь
Има бази на: Хизбула, Хамас, Хусити, Иран, Русия, Китай, Куба.
И аз да бях на мястото на Трън и аз щях да дам заповед за превантивно почистване преди Шахедите да полетят към Маями
Коментиран от #6, #12, #24
13:36 06.01.2026
5 За размисъл
13:38 06.01.2026
6 За размисъл
До коментар #4 от "Одъъьь":Верно е!
Но да питам за едни в Европа, БИ, и из Тихия океан.
13:40 06.01.2026
7 Макарон
До коментар #3 от "Али":Знаеш мъдягите къде ще ти чукат!
13:46 06.01.2026
8 Усраула Лайненс
13:55 06.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Има нещо верно
До коментар #1 от "За размисъл":Тая работа с Мадуро не е прецедент.
Първият гаф беше с нахлуването на руснаците в Украйна. И ООН мълча като...да не казвам като какво.
Коментиран от #16
13:56 06.01.2026
11 Резачка
До коментар #3 от "Али":Ще ядеш на баба си дръжката май.
Коментиран от #13
13:57 06.01.2026
12 Старец
До коментар #4 от "Одъъьь":Същото важи и за Украйна. Путин няма да търпи НАТО в задния си двор. Още повече с президент ка то зеления.
Коментиран от #22
13:58 06.01.2026
13 И що така му говориш?
До коментар #11 от "Резачка":Човека само Здравей ви каза. С нищо не ви е обидил.
Коментиран от #20
13:59 06.01.2026
14 Тъмен субект
Коментиран от #15
13:59 06.01.2026
15 Панчаревската кметица
До коментар #14 от "Тъмен субект":как за какво
да ядат тонове кюфтета
и накрая кажат едно и също
осъждаме еди какво си деяние
14:01 06.01.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Има нещо верно":Абе ти от поколението на кен-ефа ли си ( "00" ) ❓
Дето всичко започва с тях🤔❗
Щото май доста неща НЕ знаеш за Света преди 2020-та❗
Коментиран от #19
14:03 06.01.2026
17 Дудов
14:05 06.01.2026
18 Укрофоб
До коментар #3 от "Али":Добре е.На теб позарастна ли ти цепката?
14:07 06.01.2026
19 От това поколение съм
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А ти още малко и ще кажеш, че Русия не е агресор??!!
Коментиран от #23
14:11 06.01.2026
20 Хейтър.нет
До коментар #13 от "И що така му говориш?":Защото мода спи, затова.
14:11 06.01.2026
21 Оооооо не
14:12 06.01.2026
22 Бай Амет
До коментар #12 от "Старец":За какъв заден двор на Путин иде реч. Инак ази се наемам!
14:17 06.01.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "От това поколение съм":Ами попрочети малко книжки, за преврати, отвличания и убийства на президенти,
организирани от СеРеУ ❗
За нахлуването на НАТОто БЕЗ РЕЗОЛЮЦИЯ от ООН в Югославия, за ОТЦЕПВАНЕТО на Косово❗
За годините на Гражданска война от западна У...йна срещу етническите руснаци в Източна У...йна❗
Пробвай да се замислиш, aко можеш де,
Колко време би чакал Ердоган, ако София забрани майчиния език в Хасково и Кърджали и започне да стреля по граждани, жени деца там🤔❓
Тогава може пак да коментираме ❗
14:25 06.01.2026
24 Атина Палада
До коментар #4 от "Одъъьь":Във Венецуела има много МИ-та ,там 6 ли ,кво беше:))) Та,Тръмп няма да търпи МИ-тата там..
Следва да изгони МИ тата и от Иран!
14:31 06.01.2026