ООН: Действията на САЩ във Венецуела правят света по-несигурен

6 Януари, 2026 13:32 803 24

Службата на Върховния комисар по правата на човека предупреждава за рискове за международната сигурност

ООН: Действията на САЩ във Венецуела правят света по-несигурен - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световната общност трябва ясно да посочи, че всяка интервенция на Съединените щати във Венецуела би представлявала нарушение на международното право и би увеличила глобалната несигурност. Това заяви службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Подобно действие изпраща сигнал, че силните могат да правят каквото си искат“, коментира пред журналисти говорителят на службата Равина Шамдасани.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 За размисъл

    16 0 Отговор
    Хахаха ... ООН ??? Какво е това??? Нещо в то.алетната ли се ползваше???

    Коментиран от #10

    13:34 06.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Сигурно са само смъртта и данъците

    13:34 06.01.2026

  • 3 Али

    5 16 Отговор
    Здравейте путяги и вие мъдяги!
    Как е?

    Коментиран от #7, #9, #11, #18

    13:36 06.01.2026

  • 4 Одъъьь

    2 18 Отговор
    Във Венецуела е построен завод за Шахеди.
    Има бази на: Хизбула, Хамас, Хусити, Иран, Русия, Китай, Куба.
    И аз да бях на мястото на Трън и аз щях да дам заповед за превантивно почистване преди Шахедите да полетят към Маями

    Коментиран от #6, #12, #24

    13:36 06.01.2026

  • 5 За размисъл

    11 1 Отговор
    За един пириател питам - някой знае ли Мец, Джонсън, Блеър, Макрон и т.н къде имат акции??? За едни черни камъчета става въпрос. 😎

    13:38 06.01.2026

  • 6 За размисъл

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Одъъьь":

    Верно е!
    Но да питам за едни в Европа, БИ, и из Тихия океан.

    13:40 06.01.2026

  • 7 Макарон

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Али":

    Знаеш мъдягите къде ще ти чукат!

    13:46 06.01.2026

  • 8 Усраула Лайненс

    4 0 Отговор
    кой сте па вие та и мнение имате чак

    13:55 06.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Има нещо верно

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "За размисъл":

    Тая работа с Мадуро не е прецедент.
    Първият гаф беше с нахлуването на руснаците в Украйна. И ООН мълча като...да не казвам като какво.

    Коментиран от #16

    13:56 06.01.2026

  • 11 Резачка

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Али":

    Ще ядеш на баба си дръжката май.

    Коментиран от #13

    13:57 06.01.2026

  • 12 Старец

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Одъъьь":

    Същото важи и за Украйна. Путин няма да търпи НАТО в задния си двор. Още повече с президент ка то зеления.

    Коментиран от #22

    13:58 06.01.2026

  • 13 И що така му говориш?

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Резачка":

    Човека само Здравей ви каза. С нищо не ви е обидил.

    Коментиран от #20

    13:59 06.01.2026

  • 14 Тъмен субект

    7 0 Отговор
    Някой може ли са каже за какво по дяволите служи ООН?

    Коментиран от #15

    13:59 06.01.2026

  • 15 Панчаревската кметица

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тъмен субект":

    как за какво
    да ядат тонове кюфтета
    и накрая кажат едно и също
    осъждаме еди какво си деяние

    14:01 06.01.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Има нещо верно":

    Абе ти от поколението на кен-ефа ли си ( "00" ) ❓
    Дето всичко започва с тях🤔❗
    Щото май доста неща НЕ знаеш за Света преди 2020-та❗

    Коментиран от #19

    14:03 06.01.2026

  • 17 Дудов

    3 0 Отговор
    Ама защо така бе другари?Само по хамериканците плете.За Газа нищо....Докато тия две нации съществуват, по света ще има смърт и мизерия

    14:05 06.01.2026

  • 18 Укрофоб

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Али":

    Добре е.На теб позарастна ли ти цепката?

    14:07 06.01.2026

  • 19 От това поколение съм

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А ти още малко и ще кажеш, че Русия не е агресор??!!

    Коментиран от #23

    14:11 06.01.2026

  • 20 Хейтър.нет

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "И що така му говориш?":

    Защото мода спи, затова.

    14:11 06.01.2026

  • 21 Оооооо не

    1 0 Отговор
    Ами да, открихме топлата вода!

    14:12 06.01.2026

  • 22 Бай Амет

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Старец":

    За какъв заден двор на Путин иде реч. Инак ази се наемам!

    14:17 06.01.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "От това поколение съм":

    Ами попрочети малко книжки, за преврати, отвличания и убийства на президенти,
    организирани от СеРеУ ❗
    За нахлуването на НАТОто БЕЗ РЕЗОЛЮЦИЯ от ООН в Югославия, за ОТЦЕПВАНЕТО на Косово❗
    За годините на Гражданска война от западна У...йна срещу етническите руснаци в Източна У...йна❗
    Пробвай да се замислиш, aко можеш де,
    Колко време би чакал Ердоган, ако София забрани майчиния език в Хасково и Кърджали и започне да стреля по граждани, жени деца там🤔❓
    Тогава може пак да коментираме ❗

    14:25 06.01.2026

  • 24 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Одъъьь":

    Във Венецуела има много МИ-та ,там 6 ли ,кво беше:))) Та,Тръмп няма да търпи МИ-тата там..
    Следва да изгони МИ тата и от Иран!

    14:31 06.01.2026