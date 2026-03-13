Жозе Моуриньо с поредно наказание

Треньорът на Бенфика - Жозе Моуриньо, отнесе два мача наказание в Португалия. Санкцията е заради изгонването му в края на двубоя срещу Порто (2:2) и последвалия конфликт с помощник-треньора на “драконите“ Лучо Гонсалес. Той бе санкциониран, след като изрита топката към скамейката на Порто след изравнителния гол за Бенфика. 63-годишният специалист трябва и да плати глоба от 5355 евро - 1 530 евро за червения картон, както и още 3 825 евро за конфликта с помощник-треньора на Порто.

Заради червения картон Моуриньо бе наказан за 1 мач, второто наказание – дисквалификация за 11 дни, е заради спречкването му с Лучо Гонсалес. В доклада е отбелязано, че Специалния е провокирал аржентинеца с жест и повтаряйки фразата "ти си малък“. Гонсалес пък му отговори с "предател“, припомняйки на Моуриньо, че е започнал треньорската си кариера в Порто.

Наказанието от един мач няма да позволи на Моуриньо да води тима срещу Ароука на 15 март. 11-дневната санкция пък го оставя далеч от тима и за мача срещу Витория на 21 март.

Лучо Гонсалес е наказан за един мач и отстраняване за 8 дни.