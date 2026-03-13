Прокуратурата обвини осем души за участие в организирана престъпна група за изнудвания

Софийската градска прокуратура (СГП) обвини осем души за участие в организирана престъпна група, действала от 2023 г. на територията на страната, съобщиха от СГП. Групата е изнудвала клиенти на дружество за бързи кредити чрез принуди, заплахи, включително с оръжие, нанасяне на телесни повреди и отвличания с цел набавяне на парични и имотни облаги.
Предстои да бъде внесено искане в съда обвиняемите да останат за постоянно в ареста. Петима от обвиняемите са осъждани.
Операцията е проведена на 11 март. Разследването е образувано на 10 ноември м.г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.
Извършени са 45 обиска и претърсвания на жилища, офиси и превозни средства. Иззети са електронни устройства, пари в брой, вещи, сред които палки, боксове, белезници, ножове, бухалки и много документи, разпитани са свидетели.
БТА припомня, че преди дни Софийският градски съд (СГС) осъди седем души за участие в организирана престъпна група и за измами в големи. Обвинението е, че от януари 2016 г. до 22 март 2018 г., в град София, единият от осъдените ръководил престъпната група, в която останалите участвали. Целта на групата били имотни измами, като са обвинени за извършването на такива в големи размери.
