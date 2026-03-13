Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Прокуратурата обвини осем души за участие в организирана престъпна група за изнудвания

13 Март, 2026 17:43 569 8

  • гдбоп-
  • група-
  • изнудване

Прокуратурата обвини осем души за участие в организирана престъпна група за изнудвания - 1
Снимка: СГП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура (СГП) обвини осем души за участие в организирана престъпна група, действала от 2023 г. на територията на страната, съобщиха от СГП. Групата е изнудвала клиенти на дружество за бързи кредити чрез принуди, заплахи, включително с оръжие, нанасяне на телесни повреди и отвличания с цел набавяне на парични и имотни облаги.

Предстои да бъде внесено искане в съда обвиняемите да останат за постоянно в ареста. Петима от обвиняемите са осъждани.

Операцията е проведена на 11 март. Разследването е образувано на 10 ноември м.г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.

Извършени са 45 обиска и претърсвания на жилища, офиси и превозни средства. Иззети са електронни устройства, пари в брой, вещи, сред които палки, боксове, белезници, ножове, бухалки и много документи, разпитани са свидетели.

БТА припомня, че преди дни Софийският градски съд (СГС) осъди седем души за участие в организирана престъпна група и за измами в големи. Обвинението е, че от януари 2016 г. до 22 март 2018 г., в град София, единият от осъдените ръководил престъпната група, в която останалите участвали. Целта на групата били имотни измами, като са обвинени за извършването на такива в големи размери.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Млако бие интериора на Зайчарника.

    17:45 13.03.2026

  • 2 Добрата новина

    3 0 Отговор
    Поздравления за акцията! Такива когато и да ги прибереш в ареста, все ще си закъснял!

    17:48 13.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 За един приятел питам

    0 0 Отговор
    А скъпите автомобили ще им ги вземат ли в полза на държавата ?

    18:03 13.03.2026

  • 8 Колко рядко чувство

    0 0 Отговор
    Хубаво е като видиш, че има държава!

    18:05 13.03.2026