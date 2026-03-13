Любопитно - Дамите на България разбили Гибралтар с... техните екипи

Любопитна новина за женския ни национален отбор. Преди дни нашите момичета победиха с 5:0 Гибралтар във втория си двубой от европейските квалификации в група C/2.

По време на мача обаче и двата отбора играха с екипи на... Гибралтар. Причината - от нашата делегация са взели в багажа си само червения екип за гостуване, който е почти същия като домакинския на съперничките им.

Поради тази причина "лъвиците" са взели на заем резервните бели екипи на Гилбралтар.

Това обаче по никакъв начин не смути нашите момчета, които разбиха домакините. С два гола за „лъвиците“ се отличи Димитра Иванова, по едно попадение реализираха Полина Ръсина и Ивана Надйенова, а защитничката на Гибралтар Тиана Борел си отбеляза автогол още в началото на срещата.