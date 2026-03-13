Любопитно - Дамите на България разбили Гибралтар с... техните екипи

Любопитно - Дамите на България разбили Гибралтар с... техните екипи

13 Март, 2026 17:32 511 1

Причината - от нашата делегация са взели в багажа си само червения екип за гостуване, който е почти същия като домакинския на съперничките им

Любопитно - Дамите на България разбили Гибралтар с... техните екипи - 1
Павел Ковачев

Любопитна новина за женския ни национален отбор. Преди дни нашите момичета победиха с 5:0 Гибралтар във втория си двубой от европейските квалификации в група C/2.

По време на мача обаче и двата отбора играха с екипи на... Гибралтар. Причината - от нашата делегация са взели в багажа си само червения екип за гостуване, който е почти същия като домакинския на съперничките им.

Поради тази причина "лъвиците" са взели на заем резервните бели екипи на Гилбралтар.

Това обаче по никакъв начин не смути нашите момчета, които разбиха домакините. С два гола за „лъвиците“ се отличи Димитра Иванова, по едно попадение реализираха Полина Ръсина и Ивана Надйенова, а защитничката на Гибралтар Тиана Борел си отбеляза автогол още в началото на срещата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мъжките ни

    0 0 Отговор
    футболни балерини може и да паднат от Гибралтар!

    18:02 13.03.2026

