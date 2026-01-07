Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран изпълни смъртната присъда над мъж, обвинен в шпионаж за израелската разузнавателна служба Мосад, съобщават ДПА и Франс прес, като се позовават на свързаната със съдебната власт информационна агенция Мизан, предава БТА.

Съдебни източници посочват, че мъжът е бил вербуван онлайн от Мосад с обещание за 1 милион долара и британска виза. Той е признал за шпионските си действия след ареста и е бил осъден на смърт. Присъдата е потвърдена от Върховния съд на Иран. Подробности за датата и мястото на ареста или изпълнението на екзекуцията не се съобщават.

След израелските атаки срещу ирански ядрени и стратегически обекти през юни миналата година, както и след целенасочените убийства на няколко ирански генерали и ядрени експерти, Техеран е задържал множество лица, заподозрени в шпионаж за Израел. Непотвърдена информация сочи, че повече от десет души вече са били екзекутирани.

Иранските власти също така свързват последните вътрешни размирици с „чуждестранни врагове“, като посочват Израел като основен инициатор.

Правозащитни организации многократно критикуват Иран за честото прилагане на смъртното наказание, посочвайки, че то често се използва за потискане на несъгласие. Според данни на ООН миналата година в страната са били екзекутирани над 1000 души.