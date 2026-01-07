Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

7 Януари, 2026 09:31 553 5

  • иран-
  • израел-
  • шпионаж

Присъдата е потвърдена от Върховния съд, докато Техеран свързва вътрешните размирици с чуждестранни врагове

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран изпълни смъртната присъда над мъж, обвинен в шпионаж за израелската разузнавателна служба Мосад, съобщават ДПА и Франс прес, като се позовават на свързаната със съдебната власт информационна агенция Мизан, предава БТА.

Съдебни източници посочват, че мъжът е бил вербуван онлайн от Мосад с обещание за 1 милион долара и британска виза. Той е признал за шпионските си действия след ареста и е бил осъден на смърт. Присъдата е потвърдена от Върховния съд на Иран. Подробности за датата и мястото на ареста или изпълнението на екзекуцията не се съобщават.

След израелските атаки срещу ирански ядрени и стратегически обекти през юни миналата година, както и след целенасочените убийства на няколко ирански генерали и ядрени експерти, Техеран е задържал множество лица, заподозрени в шпионаж за Израел. Непотвърдена информация сочи, че повече от десет души вече са били екзекутирани.

Иранските власти също така свързват последните вътрешни размирици с „чуждестранни врагове“, като посочват Израел като основен инициатор.

Правозащитни организации многократно критикуват Иран за честото прилагане на смъртното наказание, посочвайки, че то често се използва за потискане на несъгласие. Според данни на ООН миналата година в страната са били екзекутирани над 1000 души.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 един шпионин

    3 0 Отговор
    води до смърта на до 200 човека . платил си е . на повърхноста не излиза всичко . отгоре отгоре се показва по нещо . епстиин и кенеди са много показателни за шпионирането .

    09:38 07.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 отец Щирлиц

    1 0 Отговор
    Сега да шпионира в ада.

    10:01 07.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания