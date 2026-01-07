Новини
Иран заплашва отговор на изявленията на Тръмп и Нетаняху

7 Януари, 2026 11:50, обновена 7 Януари, 2026 11:53 458 9

  • иран-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп

Главнокомандващият армията Амир Хатами предупреждава за твърда реакция при „грешка“ от страна на враговете

Иран заплашва отговор на изявленията на Тръмп и Нетаняху - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран смята последните изявления на американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху относно продължаващите протести в страната за заплаха и няма да ги остави без отговор, заяви главнокомандващият на иранската армия генерал Амир Хатами, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Ислямски Иран възприема ескалацията на враждебната реторика срещу иранската нация като заплаха“, цитира агенция Фарс думите на генерал Хатами. „Ако врагът допусне грешка, ще отговорим с още по-голяма твърдост“, добави той, като направи сравнение с реакцията на страната по време на 12-дневната война срещу Израел и САЩ през юни.

През последните дни Доналд Тръмп предупреди за възможна военна намеса в Иран, ако демонстранти бъдат убити, а Бенямин Нетаняху изрази подкрепата си за протестиращите, припомня АФП.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 5 Истината

    6 1 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    11:57 07.01.2026

  • 6 Смешник

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бащата на някаква Саяна":

    Няма ли да спреш да повтаряш едно и също нещо.

    11:57 07.01.2026

  • 7 Сигурен ли си

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бащата на някаква Саяна":

    че се развиваш нормално ?

    11:58 07.01.2026

  • 8 касата

    2 3 Отговор
    Иран са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от Русия

    12:00 07.01.2026

  • 9 Войните са иврейската

    1 1 Отговор
    Жътва и прибирането на реколтата никога не е спирала...мдааа Рокфелер и Ротшилд дърпат конците и на путлер и на Дончо от белия дом ... кукли на конци....

    12:06 07.01.2026

Новини по държави:
