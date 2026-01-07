Иран заплашва отговор на изявленията на Тръмп и Нетаняху

Иран смята последните изявления на американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху относно продължаващите протести в страната за заплаха и няма да ги остави без отговор, заяви главнокомандващият на иранската армия генерал Амир Хатами, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Ислямски Иран възприема ескалацията на враждебната реторика срещу иранската нация като заплаха“, цитира агенция Фарс думите на генерал Хатами. „Ако врагът допусне грешка, ще отговорим с още по-голяма твърдост“, добави той, като направи сравнение с реакцията на страната по време на 12-дневната война срещу Израел и САЩ през юни.

През последните дни Доналд Тръмп предупреди за възможна военна намеса в Иран, ако демонстранти бъдат убити, а Бенямин Нетаняху изрази подкрепата си за протестиращите, припомня АФП.