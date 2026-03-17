Иранските медии потвърдиха смъртта на командира на паравоенните сили „Басидж“

17 Март, 2026 23:01 1 014 23

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голамреза Солеймани, командирът на паравоенните сили "Басидж", беше убит днес при американско-израелски атаки, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

По-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал Солеймани, който беше с чин бригаден генерал, при въздушен удар в Техеран.

Също днес беше ликвидиран и ръководителят на иранските сили за сигурност Али Лариджани.

Междувременно близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция агенция Тасним съобщи, като се позова на иранската Организация за атомна енергия, че снаряд е паднал в район близо до атомната електроцентрала "Бушер", но добави, че няма данни за щети.

Снарядът е паднал в околностите на централата към 19:00 ч. местно време, допълни агенцията.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция потвърди информацията за убийството на Голамреза Солеймани.

Израелската армия заяви днес, че ще намери и неутрализира новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Хаменей не се е появявал публично от избирането си за върховен лидер преди повече от седмица.

"Моджтаба Хаменей не го чуваме, не го виждаме, но можем да кажем едно: ще продължим да преследваме всеки, който е заплаха за Израел, няма да остане ненаказан, ще го издирим, ще го намерим и ще го неутрализираме", заяви говорителят на израелската армия Ефи Дефрин.


  • 1 КЪДЕ Е ОНЗИ

    14 9 Отговор
    СЛАДКИШ НЕТАНЯХУ,ТВЪРДИ ОТ СЕРИОЗНИ ИЗТОЧНИЦИ ЧЕ ДАЛ ФИРА С ЦЯЛОТО СИ СЕМЕЙСТВО.

    Коментиран от #12

    23:05 17.03.2026

  • 2 Р.Радев

    8 3 Отговор
    Не се издържа вече другари,ще се обрежа публично

    Коментиран от #15

    23:05 17.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Соваж бейби

    5 9 Отговор
    Кога ще пратят и мотжабата при баща си ,дълго се задържа на власт ,иранци пък от своя страна само на приказки велики чакам сеир да гледам за атентат в Америка кога , само в Европа им изнася да се правят на партизани.

    23:09 17.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 П.У.Т.а.р.А.К 🐱

    12 6 Отговор
    Иран превърна самолетоносачите на САЩ в скъпа скрап!

    Коментиран от #10

    23:12 17.03.2026

  • 7 Джуиш Ийгъл

    6 4 Отговор
    Китай продължават да дават допотопни ракети на Иран и скоро Пеким ще фръкне и той в небесата. Тая година може и да им е последната на кривогледите жълтурнаци.

    23:14 17.03.2026

  • 8 Шопо

    8 2 Отговор
    Щом американско-израелските атаки са толкова успешни защо искат помощ от НАТО ?

    Коментиран от #16

    23:15 17.03.2026

  • 9 Сила

    6 6 Отговор
    Двама за един ден ....браво !!!

    23:19 17.03.2026

  • 10 Сила

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "П.У.Т.а.р.А.К 🐱":

    Легай почивай , стига за днеска ...легай спи !!!

    23:21 17.03.2026

  • 11 Иранските медии потвърдиха смъртта на

    3 2 Отговор
    Иранските медии потвърдиха смъртта на командира на паравоенните сили „Басидж“
    АМАН БЕ! ОТИДОХА ОЩЕ 72 ДЕВИЦИ....

    Коментиран от #14

    23:21 17.03.2026

  • 12 така е

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "КЪДЕ Е ОНЗИ":

    обаче 3D изображението му е като живо.

    23:22 17.03.2026

  • 13 Лелее

    3 1 Отговор
    Ердоган получи инсулт!!!!!! Американците искат джихадистите, представящи се за сирийското правителство, да нахлуят в Ливан и да се бият с Хизбула на страната на Израел!!!

    23:23 17.03.2026

  • 14 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Иранските медии потвърдиха смъртта на":

    72 🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐.........

    23:24 17.03.2026

  • 15 Р.РАДЕВ ТЪЙ РАСПРАВЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Р.Радев":

    А НА ВОВКА МЕДВЕДКАТА ПЪК РАСПРАЯ:
    ШЪ СЪ ОТРЕЖА!
    А КАРЛИК ПИЩИ И ВИКА:
    ШЪ ПАЦЯЛУЯ КО РАНА.

    23:27 17.03.2026

  • 16 така де

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    и защо като атаките им са толкова успешни, НАТО им отказва помощ? Отлично знаем, че държавите от НАТО винаги са били на страната на победителите, а сега не са. Защо ли?

    23:27 17.03.2026

  • 17 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Нищо му няма.важното е путин да е номер едно.натаняхо също е убит и е с шест пръста...копея не вярва на западните медии той си има надеждна информация от руснаците.

    23:30 17.03.2026

  • 18 Майна

    2 1 Отговор
    Направо ще вържа черно
    За радикален ислямист от Мюсюлмански братя..

    Персийския народ заслужава да бъде освободен
    Тия избиха над 10 000 души , протестиращи срещу този ислямски ,теократичен диктат!

    Големи разбирачи станахте, ха

    Коментиран от #20, #23

    23:32 17.03.2026

  • 19 Израелската армия заяви, че ще намери и

    2 0 Отговор
    Израелската армия заяви, че ще намери и неутрализира иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей
    ТИЯ ИЗРАЕЛЦИ, ГОЛЕМИ СВАТОВНИЦИ ИЗЛЯЗОХА, БРАВО! КОЙТО НАБЕЛЕЖАТ И МУ НАМЕРЯТ НОВ ХАРЕМ.

    23:33 17.03.2026

  • 20 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    Аз също съм на твоето мнение,но в иран са.шиити мюсулмански братя са сунити.

    23:33 17.03.2026

  • 21 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Има нова песен на слепаков.тя.обяснявя.какво си мисли путин след смъртта на хаменей.

    23:34 17.03.2026

  • 22 В други новини

    0 1 Отговор
    Сирия днес: Отразявайки религиозния консерватизъм, властите се стремят да наложат постене през месец Рамадан. Работничка в квартал Саламия в Хама беше арестувана за „прекъсване“ на поста си по-рано от предвиденото. Прокурорът я обвини в „нарушаване на морала“, според изявлението. Също така четеш и за превръщането на барове в кафенета и забраната за продажба на напитки извън християнските квартали.

    23:35 17.03.2026

  • 23 Совож бейбш

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    Персийския народ не иска промяна ,това за свобода и падане на режима им беше лъжа .Всеки ден ги излъчват ,всичките си искат аятолаха ,това беше блъф на Тръмп иначе за ЯО беше прав .Нямам идея как си се вързал на тази лъжа ? Колкото бг.турци си смениха вярата след изгонването на турците от България и че са си българи а не го съзнава и живеят в свободна България ,толкова и иранци ще потърси смяна на режима им.

    23:42 17.03.2026

