Иранските медии потвърдиха смъртта на командира на паравоенните сили „Басидж“

Голамреза Солеймани, командирът на паравоенните сили "Басидж", беше убит днес при американско-израелски атаки, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

По-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал Солеймани, който беше с чин бригаден генерал, при въздушен удар в Техеран.

Също днес беше ликвидиран и ръководителят на иранските сили за сигурност Али Лариджани.

Междувременно близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция агенция Тасним съобщи, като се позова на иранската Организация за атомна енергия, че снаряд е паднал в район близо до атомната електроцентрала "Бушер", но добави, че няма данни за щети.

Снарядът е паднал в околностите на централата към 19:00 ч. местно време, допълни агенцията.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция потвърди информацията за убийството на Голамреза Солеймани.

Израелската армия заяви днес, че ще намери и неутрализира новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Хаменей не се е появявал публично от избирането си за върховен лидер преди повече от седмица.

"Моджтаба Хаменей не го чуваме, не го виждаме, но можем да кажем едно: ще продължим да преследваме всеки, който е заплаха за Израел, няма да остане ненаказан, ще го издирим, ще го намерим и ще го неутрализираме", заяви говорителят на израелската армия Ефи Дефрин.