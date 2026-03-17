Иранските медии потвърдиха смъртта на командира на паравоенните сили „Басидж“

Голамреза Солеймани, командирът на паравоенните сили "Басидж", беше убит днес при американско-израелски атаки, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
По-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал Солеймани, който беше с чин бригаден генерал, при въздушен удар в Техеран.
Също днес беше ликвидиран и ръководителят на иранските сили за сигурност Али Лариджани.
Междувременно близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция агенция Тасним съобщи, като се позова на иранската Организация за атомна енергия, че снаряд е паднал в район близо до атомната електроцентрала "Бушер", но добави, че няма данни за щети.
Снарядът е паднал в околностите на централата към 19:00 ч. местно време, допълни агенцията.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция потвърди информацията за убийството на Голамреза Солеймани.
Израелската армия заяви днес, че ще намери и неутрализира новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Хаменей не се е появявал публично от избирането си за върховен лидер преди повече от седмица.
"Моджтаба Хаменей не го чуваме, не го виждаме, но можем да кажем едно: ще продължим да преследваме всеки, който е заплаха за Израел, няма да остане ненаказан, ще го издирим, ще го намерим и ще го неутрализираме", заяви говорителят на израелската армия Ефи Дефрин.
1 КЪДЕ Е ОНЗИ
Коментиран от #12
23:05 17.03.2026
2 Р.Радев
Коментиран от #15
23:05 17.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Соваж бейби
23:09 17.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 П.У.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
23:12 17.03.2026
7 Джуиш Ийгъл
23:14 17.03.2026
8 Шопо
Коментиран от #16
23:15 17.03.2026
9 Сила
23:19 17.03.2026
10 Сила
До коментар #6 от "П.У.Т.а.р.А.К 🐱":Легай почивай , стига за днеска ...легай спи !!!
23:21 17.03.2026
11 Иранските медии потвърдиха смъртта на
АМАН БЕ! ОТИДОХА ОЩЕ 72 ДЕВИЦИ....
Коментиран от #14
23:21 17.03.2026
12 така е
До коментар #1 от "КЪДЕ Е ОНЗИ":обаче 3D изображението му е като живо.
23:22 17.03.2026
13 Лелее
23:23 17.03.2026
14 Сила
До коментар #11 от "Иранските медии потвърдиха смъртта на":72 🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐.........
23:24 17.03.2026
15 Р.РАДЕВ ТЪЙ РАСПРАВЯ
До коментар #2 от "Р.Радев":А НА ВОВКА МЕДВЕДКАТА ПЪК РАСПРАЯ:
ШЪ СЪ ОТРЕЖА!
А КАРЛИК ПИЩИ И ВИКА:
ШЪ ПАЦЯЛУЯ КО РАНА.
23:27 17.03.2026
16 така де
До коментар #8 от "Шопо":и защо като атаките им са толкова успешни, НАТО им отказва помощ? Отлично знаем, че държавите от НАТО винаги са били на страната на победителите, а сега не са. Защо ли?
23:27 17.03.2026
17 стоян георгиев
23:30 17.03.2026
18 Майна
За радикален ислямист от Мюсюлмански братя..
Персийския народ заслужава да бъде освободен
Тия избиха над 10 000 души , протестиращи срещу този ислямски ,теократичен диктат!
Големи разбирачи станахте, ха
Коментиран от #20, #23
23:32 17.03.2026
19 Израелската армия заяви, че ще намери и
ТИЯ ИЗРАЕЛЦИ, ГОЛЕМИ СВАТОВНИЦИ ИЗЛЯЗОХА, БРАВО! КОЙТО НАБЕЛЕЖАТ И МУ НАМЕРЯТ НОВ ХАРЕМ.
23:33 17.03.2026
20 стоян георгиев
До коментар #18 от "Майна":Аз също съм на твоето мнение,но в иран са.шиити мюсулмански братя са сунити.
23:33 17.03.2026
21 стоян георгиев
23:34 17.03.2026
22 В други новини
23:35 17.03.2026
23 Совож бейбш
До коментар #18 от "Майна":Персийския народ не иска промяна ,това за свобода и падане на режима им беше лъжа .Всеки ден ги излъчват ,всичките си искат аятолаха ,това беше блъф на Тръмп иначе за ЯО беше прав .Нямам идея как си се вързал на тази лъжа ? Колкото бг.турци си смениха вярата след изгонването на турците от България и че са си българи а не го съзнава и живеят в свободна България ,толкова и иранци ще потърси смяна на режима им.
23:42 17.03.2026