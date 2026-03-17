Макрон изключи участие на Франция в операции за обезопасяване на Ормузкия проток

Макрон изключи участие на Франция в операции за обезопасяване на Ормузкия проток

17 Март, 2026 20:39 641 21

Френският президент опроверга думи на американския президент Доналд Тръмп, че Париж е склонен да помогне

Макрон изключи участие на Франция в операции за обезопасяване на Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е изключено Франция да участва в операции за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток "в сегашния контекст на бомбардировки", предаде Франс прес, съобщи БТА.

Същевременно, френският лидер уточни, че когато ситуацията стане "по-спокойна", Париж може да участва в ескортирането на плавателни съдове през стратегическия за световната икономика проток.

"Не сме страна в конфликта и по тази причина Франция никога няма да участва в операции по отварянето и освобождаването на Ормузкия проток в сегашния контекст", каза Макрон.

С изявлението си Еманюел Макрон опроверга думи на американския президент Доналд Тръмп, че Париж е склонен да помогне на САЩ за деблокирането на Ормузкия проток.

На събитие в Белия дом вчера Тръмп каза, че е разговарял с Макрон и намекна, че френският президент е склонен да подкрепи усилията на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ СЕ ОКАЗА

    17 2 Отговор
    ЧЕ ИМА МНОГО ВЕРНИ"ПРИЯТЕЛИ".

    Коментиран от #7

    20:41 17.03.2026

  • 2 Разпър яха се

    9 2 Отговор
    съюзниците.

    20:42 17.03.2026

  • 3 Дзак

    11 4 Отговор
    Ще изчака на Иран да им свършат ракетите!

    20:42 17.03.2026

  • 4 Франзелата

    10 0 Отговор
    Най- малкия член на семейството Макарон - Емануелито 41 г. (Бриджит 66 г. , големият и син 44 г, малкият и син 41 г.) си спомни как яде шамари по самолети, и как ходеше с насинено око…

    Браво, г-жо Бриджит!
    И мен така баба ми ме възпитаваше!

    Коментиран от #20

    20:42 17.03.2026

  • 5 Топч0

    8 0 Отговор
    Става все по интересноооо.

    20:43 17.03.2026

  • 6 Путин им

    15 2 Отговор
    гледа сеира на тези палячовци.

    20:43 17.03.2026

  • 7 Юръп

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ СЕ ОКАЗА":

    Те ни цакаха с приятелски мита , а ние ще ги цакаме с приятелски отказ…

    20:43 17.03.2026

  • 8 Лост

    6 1 Отговор
    Макрон иска да участва само в Коалиция на мераклиите.Ако може мераклиите да са от Източна Европа още по-добре.

    20:44 17.03.2026

  • 9 Д-р Ментал

    6 1 Отговор
    Абе всички виждат, че Тръмп си е лабав…. Срина имиджа на силната Америка

    20:44 17.03.2026

  • 10 Пич

    7 0 Отговор
    Този не се оказа чак толкова голям идиот.....
    За които помните, казах ви, че войната ще свърши...

    20:44 17.03.2026

  • 11 хаха

    5 0 Отговор
    Трябва да започнат да му отговарят подобаващо на пеДоналд...

    "Да помогнем? За обезопасяване на Ормузкия проток? Ама разбира се пеДоналд! За теб винаги!
    Ще ти звънна като се поосвободим...2029 някъде."

    20:45 17.03.2026

  • 12 Хеми значи бензин

    1 7 Отговор
    Израел имат ф35 бе изостанало франсе ще бъхтат чалмите фо правилния избор на управляващи.Това да не сте вие с евнухфайтерите

    20:47 17.03.2026

  • 13 Механик

    0 6 Отговор
    Това да си русофил е божие наказние

    20:47 17.03.2026

  • 14 Ае копейките

    0 1 Отговор
    Тръмп наш?

    20:52 17.03.2026

  • 15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?


    Благодаря за вниманието?

    20:56 17.03.2026

  • 16 мразят го затова отказват

    1 1 Отговор
    ако беше памперса нападнал иран щяха да му се предложат

    20:56 17.03.2026

  • 17 Майна

    0 1 Отговор
    Ха ха ха..
    Те ти ги теглиха ..едни в Кремъл..
    Той и Тръмп те подигра , ха ха..

    Айде, стой си в тая ферма Брюксел..
    Европейските поданици да мизерстват
    Щом квичат срещу Тръмп..

    Идиотизмът е заразен...

    20:57 17.03.2026

  • 18 Хм...

    0 1 Отговор
    Оставам с впечатлението, че евроатлантическите розАви понита се надяват да надживеят инфантилния идиот тръмп. Не знам обаче дали инфантилния идиот тръмп няма да се усети и да почне отново да раздава тарифи от сърце в жалък опит да сплаши евроатлантическите розАви понита.
    Получава се нещо като игра на шах между инфантилен идиот и малоумен пiдиp@3. Щеше да е смешно ако не беше жалко.

    20:57 17.03.2026

  • 19 Българин

    0 0 Отговор
    За целият свят стана ясно, че реално за мир се борят само Тръмп и Натаняху!
    Всички други много искат мир, ама нямат желание!

    20:59 17.03.2026

  • 20 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Франзелата":

    Злите езици във Франция не спират да говорят, че бабата на мИкрон всъщност е дядо.

    20:59 17.03.2026

  • 21 Сталин

    1 0 Отговор
    Цялото НАТО се н@сират от страх само като чуят за Иран ,НАТО са страхливи кучета които само могат да бомбят деца и жени ,тъкмо сега чета в в списанието за наука Лансет ,за последните 50 години САЩ са отговорни за смъртта на 66 000 000 души по света

    21:01 17.03.2026

