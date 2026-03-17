Макрон изключи участие на Франция в операции за обезопасяване на Ормузкия проток

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е изключено Франция да участва в операции за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток "в сегашния контекст на бомбардировки", предаде Франс прес, съобщи БТА.
Същевременно, френският лидер уточни, че когато ситуацията стане "по-спокойна", Париж може да участва в ескортирането на плавателни съдове през стратегическия за световната икономика проток.
"Не сме страна в конфликта и по тази причина Франция никога няма да участва в операции по отварянето и освобождаването на Ормузкия проток в сегашния контекст", каза Макрон.
С изявлението си Еманюел Макрон опроверга думи на американския президент Доналд Тръмп, че Париж е склонен да помогне на САЩ за деблокирането на Ормузкия проток.
На събитие в Белия дом вчера Тръмп каза, че е разговарял с Макрон и намекна, че френският президент е склонен да подкрепи усилията на САЩ.
1 САЩ СЕ ОКАЗА
Коментиран от #7
20:41 17.03.2026
2 Разпър яха се
20:42 17.03.2026
3 Дзак
20:42 17.03.2026
4 Франзелата
Браво, г-жо Бриджит!
И мен така баба ми ме възпитаваше!
Коментиран от #20
20:42 17.03.2026
5 Топч0
20:43 17.03.2026
6 Путин им
20:43 17.03.2026
7 Юръп
До коментар #1 от "САЩ СЕ ОКАЗА":Те ни цакаха с приятелски мита , а ние ще ги цакаме с приятелски отказ…
20:43 17.03.2026
8 Лост
20:44 17.03.2026
9 Д-р Ментал
20:44 17.03.2026
10 Пич
За които помните, казах ви, че войната ще свърши...
20:44 17.03.2026
11 хаха
"Да помогнем? За обезопасяване на Ормузкия проток? Ама разбира се пеДоналд! За теб винаги!
Ще ти звънна като се поосвободим...2029 някъде."
20:45 17.03.2026
12 Хеми значи бензин
20:47 17.03.2026
13 Механик
20:47 17.03.2026
14 Ае копейките
20:52 17.03.2026
15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието?
20:56 17.03.2026
16 мразят го затова отказват
20:56 17.03.2026
17 Майна
Те ти ги теглиха ..едни в Кремъл..
Той и Тръмп те подигра , ха ха..
Айде, стой си в тая ферма Брюксел..
Европейските поданици да мизерстват
Щом квичат срещу Тръмп..
Идиотизмът е заразен...
20:57 17.03.2026
18 Хм...
Получава се нещо като игра на шах между инфантилен идиот и малоумен пiдиp@3. Щеше да е смешно ако не беше жалко.
20:57 17.03.2026
19 Българин
Всички други много искат мир, ама нямат желание!
20:59 17.03.2026
20 Баце,
До коментар #4 от "Франзелата":Злите езици във Франция не спират да говорят, че бабата на мИкрон всъщност е дядо.
20:59 17.03.2026
21 Сталин
21:01 17.03.2026