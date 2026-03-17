Американското посолство в Багдад е било атакувано с ракети и дронове

Няколко силни експлозии отекнаха тази вечер в иракската столица Багдад, съобщиха журналисти на агенция Франс прес, предаде БТА.

Представител на службите за сигурност заяви, че е била извършена атака с дронове и ракети срещу американското посолство.

В багдадски ресторант очевидец каза пред Франс прес, че е видял експлозии в небето. Според него системите за противовъздушна отбрана на посолството са били задействани, за да прехванат снаряди.

Друг очевидец разказва, че от балкона си е видял пожар в района на посолството.