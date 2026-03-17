Как Тръмп иска да пренареди глобалния пазар на нефт

Нефтените концерни и фракингът в САЩ са сред големите печеливши от войната в Иран – изтъква и самият президент Тръмп: „Съединените щати категорично са най-големият производител на петрол в света, а щом се увеличават цените, ще натрупаме и много пари“, обяви той наскоро пред социалните медии.
САЩ са нетен износител на нефт и нефтопродукти
Благодарение на своята индустрия за добив на шистов нефт САЩ действително произвеждат повече петрол от всяка друга страна в света. А от 2020 година насам са нетен износител на нефт и нефтопродукти, посочва АРД.
Това се дължи и на мощния нефтен бизнес в страната: през 2025 г. САЩ са изнасяли по около пет милиона барела рафинирани нефтени продукти – бензин, дизел и керосин – и то на ден.
От фракинга има смисъл едва при цени от около 70 долара за барел
От сегашните високи цени на петрола в САЩ печелят производителите на гориво, рафинериите износителки, операторите на тръбопроводите и не на последно място – сферата на фракинга.
Както сочат експертните преценки, предприемането на нови сондажи за фракинг в САЩ излиза на печалба при цена на нефта от 60 до 70 долара за барел. Цените над 100 долара, каквито са те напоследък, значително увеличават печалбите на предприятията в този отрасъл.
Броят на американските нефтени сондажи отново расте
Първата реакция на повишаването на цените на петрола стана факт още в първите две седмици на март - броят на активните сондажи за нефт нарасна от 407 на 412, информира германската обществена медия. При това става дума за тенденция, която ще продължи, ако цените се задържат високи или продължат да се увеличават.
„В краткосрочен план обаче не могат да се очакват големи допълнителни количества от САЩ“, подчертава пред АРД експертът по суровините на „Комерцбанк“ Карстен Фрич. „Американската енергийна агенция EIA проггнозира, че производството на суров петрол в САЩ ще нарасне едва в късната есен на тази година и през идната 2027 ще е много по-високо, отколкото е сега“, посочва Фрич.
EIA повиши прогнозата си за 2027 година с 0,5 милиона на 13,8 милиона барела дневно. Обосновката – актуалните високи цени стимулират местното нефтопроизводство.
Растящите цени на бензина се превръщат в риск за Тръмп
Колкото и да печели обаче американската петролна индустрия от увеличаващите се цени, в дългосрочен план те няма как да бъдат в интерес на Тръмп, коментира АРД. Защото трайно високите цени на петрола ще отслабят и икономиката на САЩ – предприятията, а и потребителите, т.е. - избирателите.
Миналата седмица средната цена на бензина се покачи до 3,60 долара за галон (това са около 3,8 литра), а преди началото на войната в Иран беше 2,90 долара. По време на предизборната кампания Тръмп обещаваше, че цените на горивата ще се понижават.
Стратегията на Тръмп за глобално енергийно доминиране
Нападението срещу Иран обаче перфектно съвпада със стремежа на Тръмп към „енергийно доминиране“, което американският президент преследва все по-агресивно. Само ден преди атаката срещу Иран Тръмп заяви, че „иска да циментира водещата роля на САЩ като световна енергийна суперсила“.
Поради това Тръмп залага на максималния добив на изкопаеми горива в САЩ, а и много от външнополитическите му мерки се интерпретират от критиците като стъпки към целта за глобално „енергийно доминиране“, отелязва германската обществена медия.
Защо нефтът от Венецуела е важен за американските рафинерии
С оглед на тези намерения на Тръмп, нападенията срещу Венецуела, а после и срещу Иран разкриват ясна схема: Вашингтон се опитва да пренасочи глобалните нефтени потоци така, че да отслаби съперничещи държави, укрепвайки собственото си влияние върху петролния пазар.
„Wall Street Journal“ написа, че американският внос на вецеуелски петрол напоследък е на най-високото ниво от повече от година насам. Вецеуелският нефт е особено атрактивен за много от американските крайбрежни рафинерии, тъй като техните съоръжения са отлично подготвени за преработката на тежките сортове суров петрол от Венецуела, които са с по-високо съдържание на сяра, пише АРД.
Китай е най-големият купувач на ирански нефт
Очевидно целта на енергийната политика на Тръмп е да интегрира по-силно венецуелския нефт на глобалния пазар, както и иранския – ако режимът бъде свален успешно. И това да стане при условия, контролирани от Вашингтон, пише германската обществена медия.
Подобни действия ще отслабят основния враг Китай, който до момента печелеше сериозно от санкционираните венецуелски и ирански горива и по този начин спести милиарди. Напоследък Китай купуваше най-малко 80 процента от иранския петрол – средно по 1,38 милиона барела дневно през 2025 година.
„Нещата за Китай при това положение естествено ще се усложнят, защото ще трябва да се търсят други доставчици“, казва пред АРД експертът по суровините Фрич, допълвайки, че цените вече ще са по-високи. Той обаче изтъква, че ситуацията няма да завари Китай напълно неподготвен. „Китайците напоследък инвестираха много в попълването на техните нефтени запаси.“ Предполага се, че те разполагат с около 1,4 милиарда барела или дори с над два милиарда, пише още германската обществена медия. Тя отбелязва, че в резултат от това на Тръмп няма да му е лесно да постигне целта си за енергийно доминиране.
Автор: Ангела Гьопферт ARD
21:16 17.03.2026
21:18 17.03.2026
8 Сталин
До коментар #5 от "Ужас":Бензина в САЩ е вече колкото в България 1,6$ на литър
Коментиран от #11, #31, #54
21:20 17.03.2026
9 Ленин🍌🍌
До коментар #7 от "Сталин":На фона на рашките политици е с айкю като Айнщайн 💡
21:21 17.03.2026
16 някой си
До коментар #2 от "Кухоглава копейка":ти определено
21:27 17.03.2026
31 Значи
До коментар #8 от "Сталин":Същото е и в Кипър. Така че или България има същия стандарт на живот като Америка и Кипър, крайните граници на западния свят, или има крадливи политици, каквито западни страни като Америка и Кипър нямат.
21:37 17.03.2026
36 Костадин Костадинов
До коментар #32 от "Горски":Напълно разбирам имитито дет си го сложил - отговаря нъ интилектъ ти особено кът зе да сравняваш с 15 Българии и т.н. - количествен анализ амъ не и качествян. Ко стан ся, кът доди Тръмп беши в розов екстаз чи той щял да махни либерализма и колко била непогришимъ политиката им и ся почнахти да квичите. Кът ви говорях ми скачахти... Ся разбра ли колко сти прооиздии
21:51 17.03.2026
