Как Тръмп иска да пренареди глобалния пазар на нефт

17 Март, 2026 21:12 2 062 62

Първо Венецуела, после Иран: експерти смятат, че Тръмп има стратегия, с която да пренасочи глобалните нефтени потоци и да отслаби съперника си Китай

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Нефтените концерни и фракингът в САЩ са сред големите печеливши от войната в Иран – изтъква и самият президент Тръмп: „Съединените щати категорично са най-големият производител на петрол в света, а щом се увеличават цените, ще натрупаме и много пари“, обяви той наскоро пред социалните медии.

САЩ са нетен износител на нефт и нефтопродукти

Благодарение на своята индустрия за добив на шистов нефт САЩ действително произвеждат повече петрол от всяка друга страна в света. А от 2020 година насам са нетен износител на нефт и нефтопродукти, посочва АРД.

Това се дължи и на мощния нефтен бизнес в страната: през 2025 г. САЩ са изнасяли по около пет милиона барела рафинирани нефтени продукти – бензин, дизел и керосин – и то на ден.

От фракинга има смисъл едва при цени от около 70 долара за барел

От сегашните високи цени на петрола в САЩ печелят производителите на гориво, рафинериите износителки, операторите на тръбопроводите и не на последно място – сферата на фракинга.

Както сочат експертните преценки, предприемането на нови сондажи за фракинг в САЩ излиза на печалба при цена на нефта от 60 до 70 долара за барел. Цените над 100 долара, каквито са те напоследък, значително увеличават печалбите на предприятията в този отрасъл.

Броят на американските нефтени сондажи отново расте

Първата реакция на повишаването на цените на петрола стана факт още в първите две седмици на март - броят на активните сондажи за нефт нарасна от 407 на 412, информира германската обществена медия. При това става дума за тенденция, която ще продължи, ако цените се задържат високи или продължат да се увеличават.

„В краткосрочен план обаче не могат да се очакват големи допълнителни количества от САЩ“, подчертава пред АРД експертът по суровините на „Комерцбанк“ Карстен Фрич. „Американската енергийна агенция EIA проггнозира, че производството на суров петрол в САЩ ще нарасне едва в късната есен на тази година и през идната 2027 ще е много по-високо, отколкото е сега“, посочва Фрич.

EIA повиши прогнозата си за 2027 година с 0,5 милиона на 13,8 милиона барела дневно. Обосновката – актуалните високи цени стимулират местното нефтопроизводство.

Растящите цени на бензина се превръщат в риск за Тръмп

Колкото и да печели обаче американската петролна индустрия от увеличаващите се цени, в дългосрочен план те няма как да бъдат в интерес на Тръмп, коментира АРД. Защото трайно високите цени на петрола ще отслабят и икономиката на САЩ – предприятията, а и потребителите, т.е. - избирателите.

Миналата седмица средната цена на бензина се покачи до 3,60 долара за галон (това са около 3,8 литра), а преди началото на войната в Иран беше 2,90 долара. По време на предизборната кампания Тръмп обещаваше, че цените на горивата ще се понижават.

Стратегията на Тръмп за глобално енергийно доминиране

Нападението срещу Иран обаче перфектно съвпада със стремежа на Тръмп към „енергийно доминиране“, което американският президент преследва все по-агресивно. Само ден преди атаката срещу Иран Тръмп заяви, че „иска да циментира водещата роля на САЩ като световна енергийна суперсила“.

Поради това Тръмп залага на максималния добив на изкопаеми горива в САЩ, а и много от външнополитическите му мерки се интерпретират от критиците като стъпки към целта за глобално „енергийно доминиране“, отелязва германската обществена медия.

Защо нефтът от Венецуела е важен за американските рафинерии

С оглед на тези намерения на Тръмп, нападенията срещу Венецуела, а после и срещу Иран разкриват ясна схема: Вашингтон се опитва да пренасочи глобалните нефтени потоци така, че да отслаби съперничещи държави, укрепвайки собственото си влияние върху петролния пазар.

„Wall Street Journal“ написа, че американският внос на вецеуелски петрол напоследък е на най-високото ниво от повече от година насам. Вецеуелският нефт е особено атрактивен за много от американските крайбрежни рафинерии, тъй като техните съоръжения са отлично подготвени за преработката на тежките сортове суров петрол от Венецуела, които са с по-високо съдържание на сяра, пише АРД.

Китай е най-големият купувач на ирански нефт

Очевидно целта на енергийната политика на Тръмп е да интегрира по-силно венецуелския нефт на глобалния пазар, както и иранския – ако режимът бъде свален успешно. И това да стане при условия, контролирани от Вашингтон, пише германската обществена медия.

Подобни действия ще отслабят основния враг Китай, който до момента печелеше сериозно от санкционираните венецуелски и ирански горива и по този начин спести милиарди. Напоследък Китай купуваше най-малко 80 процента от иранския петрол – средно по 1,38 милиона барела дневно през 2025 година.

„Нещата за Китай при това положение естествено ще се усложнят, защото ще трябва да се търсят други доставчици“, казва пред АРД експертът по суровините Фрич, допълвайки, че цените вече ще са по-високи. Той обаче изтъква, че ситуацията няма да завари Китай напълно неподготвен. „Китайците напоследък инвестираха много в попълването на техните нефтени запаси.“ Предполага се, че те разполагат с около 1,4 милиарда барела или дори с над два милиарда, пише още германската обществена медия. Тя отбелязва, че в резултат от това на Тръмп няма да му е лесно да постигне целта си за енергийно доминиране.

Автор: Ангела Гьопферт ARD


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    18 4 Отговор
    Не съм за лошо ,но всеки като Тръмп си намира майстора един ден ...а кръчмаря ( Русия и Путин) правят сметките

    21:14 17.03.2026

  • 2 Кухоглава копейка

    2 13 Отговор
    Ще се мриееее

    Коментиран от #16, #23

    21:16 17.03.2026

  • 3 Сталин

    19 4 Отговор
    Дъмбо не може да премести топките си в гащите камо ли пазара на нефт ,отсега нататък пазара на нефт ще го реди Иран

    21:16 17.03.2026

  • 4 Оркове бензинджии

    3 11 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    21:18 17.03.2026

  • 5 Ужас

    7 6 Отговор
    По целия свят цари хаос a бензинът в САЩ не е дори 1 долар за литър !

    Коментиран от #8

    21:18 17.03.2026

  • 6 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    4 7 Отговор
    Колегите от брикс не харесват тези трикс🙄

    21:19 17.03.2026

  • 7 Сталин

    10 2 Отговор
    Дъмбо е тъп като градински охлюв,да продължава да лапа шлонга на Сатаняху и на оня свят

    Коментиран от #9

    21:19 17.03.2026

  • 8 Сталин

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ужас":

    Бензина в САЩ е вече колкото в България 1,6$ на литър

    Коментиран от #11, #31, #54

    21:20 17.03.2026

  • 9 Ленин🍌🍌

    6 11 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    На фона на рашките политици е с айкю като Айнщайн 💡

    21:21 17.03.2026

  • 13 Тръмп не мисли

    8 3 Отговор
    Той е достатъчно Тъп

    21:25 17.03.2026

  • 14 не може да бъде

    13 1 Отговор
    Има един въпрос -дали високите цени на петрола и газа са най-голямата възможна беда!?Аз обаче считам че има още една беда която сега не се забелязва -това е спиране на добива на нефт запечатване на нефтените находища заради опасността от разрушения и пожари , преустройство на системата за съхранение на добития петрол и транспортните пътища!?Когато всичко свърши цените на петрола би трябвало да започнат да падат - но ако няма петрол ще се държан т високи!?А колко време ще е необходимо да се възстанови системата ...да кажат специалистите ..но според мен ако утре свърши всичко за това възстановяване ще са необходими поне 2-3 месеца!?

    21:26 17.03.2026

  • 15 Тръмп предупреди Европа

    11 1 Отговор
    че ще ни влезе много дълбоко. Добре че имаме управляваща от женски род да го поемат ми е с топките мъжете какво ще правим. За нас ще е болезнено...... Нали не си мислите че той се шегува

    21:27 17.03.2026

  • 16 някой си

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кухоглава копейка":

    ти определено

    21:27 17.03.2026

  • 17 Пич

    13 2 Отговор
    Тези от ДВ се доказват като все по големи тъпаци!!! Вместо да нищят как да измъкнат четвъртития от ЕС, те славословят този, който им го наби!!! И той малоумник като тях !!! А ние - Е при тия идиоти!!! Заради Баце и Кокорчо!!! Ако гласувате за тях, точно там ви е мястото - при идиотите!!!

    Коментиран от #22

    21:27 17.03.2026

  • 18 някой си

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    евтиния трол се завърна с цялото си интелектуално превъзходство 🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    21:28 17.03.2026

  • 22 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Илиминтарна частица си

    Коментиран от #29

    21:32 17.03.2026

  • 28 Тръмпоча се оказа

    9 1 Отговор
    просто един дърт педофил с брутална психопатия.

    21:34 17.03.2026

  • 29 Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Костадин Костадинов":

    Бог не общува с червеите! Когато ги настъпи е защото не ги е забелязал!

    21:35 17.03.2026

  • 30 някой си

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Костадин Костадинов":

    да не те намерят в някоя шахта на сутринта многознайко

    Коментиран от #43

    21:36 17.03.2026

  • 31 Значи

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Същото е и в Кипър. Така че или България има същия стандарт на живот като Америка и Кипър, крайните граници на западния свят, или има крадливи политици, каквито западни страни като Америка и Кипър нямат.

    21:37 17.03.2026

  • 32 Горски

    13 2 Отговор
    Най големия удар срещу Тръмп и САЩ не е затварянето на Ормузкия проток, а търговията с петрол и неговите деривати без долари и Петро долари а с юани и рубли. Иран многократно е заявявал. Недейте ни напада, ще го затворим пролива. Не ми харесва, но разбирам, че се бори за оцеляване и това е единственият начин да натрие носовете на агресорите. Иран е колкото 16 Българии, колкото 3 Украйни, колкото 2 Турции, колкото цяла централна континентална Европа и те мислят да в превземат , подчинят и плячкосат с 1000 ракети, 300 самолета от които повечето вече не летят , с 10 кораба които вече не смеят да припарят и с 5000 морски пехотинци. Тепърва ще става ясно от какво с е нуждаете и от какво не. Но от начина, по който се държахте със съюзниците досега, следва всички държави да седят в страни, да ви гледат сеира, че и да се забавляват за ваша сметка. Дано първото място и връщането на величието да си е заслужавало. НАТО е съюз за защита.САЩ и Израел нападнаха Иран. Сега търсят помощ за продължаване на войната си.Няма много логика НАТО да тръгне да напада друга държава без сериозен повод.Защото има и други играчи,които да бъдат провокирани и да се включат.Тогава си имаме ТСВ с ядрено оръжие.Така,че Тръмп да предава поста и да заминава към затвора,където си извоюва място.

    Коментиран от #36

    21:37 17.03.2026

  • 33 някой си

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Костадин Костадинов":

    ше ставаш на тор ми се струва

    21:38 17.03.2026

  • 34 Бесен - Язовец

    10 1 Отговор
    ФАЩ никога не са били световен фактор, само в колониите си са някъв фактор! В Иран и Покрайна се видя ФАЩ какви са мишки.

    21:43 17.03.2026

  • 35 Ами

    4 1 Отговор
    Ако Тръмп имаше някъква стратегия нямаше да му пеят пастори :)

    Коментиран от #38

    21:47 17.03.2026

  • 36 Костадин Костадинов

    0 6 Отговор

    До коментар #32 от "Горски":

    Напълно разбирам имитито дет си го сложил - отговаря нъ интилектъ ти особено кът зе да сравняваш с 15 Българии и т.н. - количествен анализ амъ не и качествян. Ко стан ся, кът доди Тръмп беши в розов екстаз чи той щял да махни либерализма и колко била непогришимъ политиката им и ся почнахти да квичите. Кът ви говорях ми скачахти... Ся разбра ли колко сти прооиздии

    21:51 17.03.2026

  • 37 Престъпник

    3 0 Отговор
    Значи, ако аз извърша престъпление, примерно като се сдобия с актив по престъпен начин, съдът ме осъжда и ми взима това, клето съм откраднал.

    Ако президентът на САЩ го направи - съдът пак мен осъжда, че съм разпространявал поверителна информация!!

    Коментиран от #40

    21:51 17.03.2026

  • 39 Име

    4 0 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #41

    21:52 17.03.2026

  • 40 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Престъпник":

    Прочити 36

    21:54 17.03.2026

  • 42 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Костадин Костадинов":

    ти ли, абсолютно сме съгласни всички

    Коментиран от #44

    21:55 17.03.2026

  • 44 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "някой си":

    Твърде си прозз за да ми хортуваш

    21:56 17.03.2026

  • 47 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Костадин Костадинов":

    не е омраза,с най голямо желание ще те приключа

    Коментиран от #49

    21:59 17.03.2026

  • 50 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Костадин Костадинов":

    доста си евтин и ж@лък а и пр0ст съдейки по коментарите ти 🤣🤣

    Коментиран от #51

    22:02 17.03.2026

  • 52 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Костадин Костадинов":

    после отивам да ти правя братче или сестриче че гледам ти е скучно😉

    Коментиран от #53

    22:03 17.03.2026

  • 55 Джолан Зелевски

    0 0 Отговор
    Само че аз няма да плащам на някой мераците. Да няма протести по големи от декемврииските. Май някой не мисли с горната глава

    22:16 17.03.2026

  • 56 Георги

    0 0 Отговор
    Може да иска но нищо не може да пренареди, той е просто един душевно болен човек. Който го очакват адските мъки съвсем скоро ..

    Коментиран от #57

    22:17 17.03.2026

  • 57 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Георги":

    Звучиш страшнуу! Явно си имами гадатял тука, чи и на сичкуту отгря е ходял и видял ада.

    22:19 17.03.2026

  • 58 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Oня с коня":

    Ако не беше Русия ся штеши са казваш Мюмюн Али Суджук Пастърма

    Коментиран от #62

    22:22 17.03.2026

  • 59 Оня с коня

    0 0 Отговор
    ПОП-равка:Галон Дизел в Щатите се търгува за 5,06$,което прави 1,32$ за литър

    22:23 17.03.2026

  • 60 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Костадин Костадинов":

    продължаваш да доказваш нивото на "интелекта" си,добре се справяш 🤣🤣

    22:23 17.03.2026

  • 61 Иван

    0 0 Отговор
    Боклука Тръмп ще види Китай през крив макарон.

    22:27 17.03.2026

  • 62 Oня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Костадин Костадинов":

    Така и такива като тебе ще се вълнувате от имената на хората,а не от размера на банковите им сметки.Че и Плюс си си драснал от радост?:)

    22:31 17.03.2026

