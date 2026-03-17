Израел: Спечелихме войната в Иран, но целите остават неизпълнени

Израелският външен министър Гидеон Саар каза, че страната му на практика е спечелила войната срещу Иран, но не се ангажира със срокове за приключването ѝ. Ръководителят на израелската дипломация добави само, че операцията ще продължи, докато не бъдат изпълнени целите ѝ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
На пресконференция днес в Йерусалим Саар каза, че Израел си е поставил за цел да премахне "екзистенциалните заплахи", но не конкретизира по какъв критерий правителството ще прецени, че целите са постигнати.
"Трябва да проявим търпение", каза той, на 18-ия ден от войната, която до момента е взела над 2000 жертви, повечето в Иран и Ливан, но и в Ирак и Израел и целия регион на Залива.
Саар и други израелски официални представители заявиха по-рано, че целта е да бъдат трайно отслабени възможностите на Техеран да извършва атаки срещу Израел, като същевременно бъдат създадени условия иранците да свалят управниците си.
Но днес Саар призна, че само иранският народ може да свали "режима" – което очевидно е признание, че подобна революция засега не се очертава.
Израелската армия каза, че нанася удари по установки за изстрелване на балистични ракети и обекти за производството и складирането им. Тя добави, че е бомбардирала и цели, свързани с ядрената програма на Ислямската република и силите за сигурност.
"Вече спечелихме", каза Саар и определи Иран като драматично отслабен и като страна, която вече не е същата, каквато е била преди 28 февруари, когато започнаха израелско-американските удари.
"За нас и нашите съседи това е ясно, но ще продължим, докато не довършим мисията", посочи той.
Въпреки обявената от Саар победа, изказване, което приличаше на това от 11 март на президента на САЩ Доналд Тръмп, Иран и днес изстреля многократни ракетни залпове срещу Израел, което показва, че повече от две седмици след началото на конфликта Техеран все още може да нанася удари с голям обсег, отбелязва Ройтерс.
Правителството на Тръмп дава разнопосочни сигнали за сроковете за завършване на войната, като на моменти казва, че тя ще приключи скоро, въпреки че бойните действия продължават с пълна сила.
Израелските официални представители също не се ангажират със срокове, а армията каза, че военните ѝ планове са разчетени за военни действия, които да продължат още поне три седмици, а дори и повече.
"Вършим много важна работа", каза Саар, малко след като по-рано израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че армията е ликвидирала секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани.
Израелско-американската война срещу Иран предизвика сериозни сътресения в региона. Израел сега воюва успоредно и срещу шиитското движение "Хизбула" в Ливан, а Техеран нанася удари по арабските държави от Залива.
Иран наред с това фактически затвори Ормузкия проток, през който преминават 20% от световните доставки на нефт и газ, а това предизвика рязко покачване на цените на енергийните източници и опасения от инфлация.
Няколко съюзници на САЩ отклониха призивите на Тръмп да изпратят военни кораби в протока, а някои открито разкритикуваха Вашингтон и Израел, че не са се консултирали с тях, преди да започнат войната. Саар определи блокирането от Иран на Ормузкия проток като "съвременно пиратство" и добави, че това е световен проблем.
Естонският колега на Саар Маргус Цахна, който също присъстваше на пресконференцията, даде сигнал, че страната му, която членува в ЕС и НАТО, е склонна да участва в мисия под егидата на САЩ за отваряне на протока, но добави, че Вашингтон първо трябва да изясни целите на подобно начинание и от каква точно помощ се нуждае.
1 Пич
Коментиран от #5
22:03 17.03.2026
2 ДрайвингПлежър
Тия войнолюбиви радикалисти трябва да бъдат върнати в пустинята и да не им се позволява дори да мислят за "Велик Израел" това е терористична идеология, която няма да позволи мир в района!
Коментиран от #39
22:04 17.03.2026
3 Фактолог
Основното заключение на доклада е, че недостигът на американски и израелски отбранителни запаси е станал изключително сериозен.
Най-малко 200 американски войници са убити, а над 3000 са ранени.
Освен това са унищожени 150 ракетни установки, 23 ракетни системи „Пейтриът“, общо 37 самолета и хеликоптера и 43% от складовете за оръжие.
Това е за първите 7 дни!
Коментиран от #9, #14, #23, #29
22:04 17.03.2026
4 Костадин Костадинов
Коментиран от #17
22:05 17.03.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Всички разумни хора вече са убедени, че държавата Израел е терористична държава...
22:06 17.03.2026
6 Естония
22:06 17.03.2026
7 Айде бе
22:06 17.03.2026
8 1111
Коментиран от #20
22:07 17.03.2026
10 Звездоброец
22:07 17.03.2026
11 Шопо
Израелците са вече мъртви, но още не го знаят.
22:07 17.03.2026
12 Име
Коментиран от #16
22:09 17.03.2026
13 Ццц
22:10 17.03.2026
14 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Фактолог":След време ще излязат истинските данни за фиаското на Щатите и Израел Много хора ще бъдат учудени Сега нека върви пропагандата Ние знаем истината
Коментиран от #18
22:10 17.03.2026
15 Зеленото:
22:10 17.03.2026
16 Хахахах
До коментар #12 от "Име":Верно ли питаш това???
Хахахха
22:10 17.03.2026
17 😂😂😂😂😂
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":😂😂😂😂😂😂😂😂😂
22:11 17.03.2026
18 Костадин Костадинов
До коментар #14 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":И тя е? Предполагам че Иран мачкаъ саш?
Коментиран от #26
22:12 17.03.2026
19 иван костов
22:12 17.03.2026
20 Дон Калверо
До коментар #8 от "1111":Ушко е на командно дишане и три литра кислород в минута.
Добрата новина е,че апаратурата работи надеждно.
22:12 17.03.2026
21 Ама че смешници...
22:13 17.03.2026
22 12345
22:16 17.03.2026
23 Дедо ви...
До коментар #3 от "Фактолог":И не само това ...Американски моряци може да са подпалили умишлено самолетоносача „Джералд Форд“, за да прекратят мисията си срещу Иран. Докато бъде потушен, над 600 моряци и членове на екипажа са загубили леглата си и оттогава спят по подове и маси, съобщават официални лица от Вашингтон. Очаква да се завърне във военноморската база на НАТО на остров Крит следващата седмица, съобщава гръцкият в. „Катимерини“.
22:16 17.03.2026
24 Бай Хасан
Коментиран от #28
22:16 17.03.2026
25 Копейка
22:16 17.03.2026
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Костадин Костадинов":Два извадени от строя самолетоносачи Голям КАШМЕР Палаткови лагери в мазетата на Тел Авив и Хайфа и състезания по бегови дисциплини по улиците Затваряне на важен транспортен коридор който никой не може да отвори без разрешение на Иран Пълен фалит на арабите в залива И те така те
22:19 17.03.2026
27 Пародия
Толкова са скромни,че даже забраниха да се снима всичко.Но,това е от скромност,разбира се.От какво друго да е?
Коментиран от #33, #35
22:20 17.03.2026
28 Звездоброец
До коментар #24 от "Бай Хасан":От твоите уста - в Божиите уши !
22:21 17.03.2026
29 Факти
До коментар #3 от "Фактолог":13 загинали, 200 ранени, 10 от които тежко. Това са жертвите на американците за почти 3 седмици. Путин губи толкова със сутрешното си кафе и така вече пета година. Просто човешкият живот в Русия няма стойност. В Иран е подобно положението - властите убиха 35 000 протестиращи преди 2 месеца. До момента във войната са умрели 5-6000 иранци, 90% от които военни. Реално САЩ трябва да бомбят Иран половин година за да убият толкова цивилни, колкото убиха властите за 2 дни. Но войната ще приключи този месец. Не е нужно да обяснявам защо.
Коментиран от #30, #31
22:21 17.03.2026
30 Евгений Онанегин
До коментар #29 от "Факти":Да но на пусинцето е тридневная!
Коментиран от #34
22:24 17.03.2026
32 Хохо Бохо
22:26 17.03.2026
33 разбира се
До коментар #27 от "Пародия":Ако бяха позволили да се снима, как биха обявили, че са спечелили войната, която иначе не знаят кога ще свърши. Аз досега вярвах, че победителят се определя в края на войната, ама не било така.
Коментиран от #36
22:26 17.03.2026
34 Костадин Костадинов
До коментар #30 от "Евгений Онанегин":Явну не си чел Библията и не си разбрал че тва е избрания народ,тъпчеф
22:26 17.03.2026
35 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #27 от "Пародия":Как да им разрешат да снимат В Тел Авив липсват цели квартали Пожарите се виждат от Космоса Пожарът на един от самолетоносачите го гасиха с хеликоптери Всяка трета травма е от блъскане в мазетата и падане по улиците Голям КАШМЕР
Коментиран от #37
22:28 17.03.2026
36 Костадин Костадинов
До коментар #33 от "разбира се":Ама естественоу, ама што се викаш чи Русия побидила
22:28 17.03.2026
37 Костадин Костадинов
До коментар #35 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Не бъркай желанието с реалннос7 тъбеф
22:29 17.03.2026
38 Ами
Който не знае кой е Алфред Ернст Розенберг, да провери в гооглето.
22:31 17.03.2026
39 Василев
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Ти нормален ли си бе чалма човекоподобна? И тук ли налазихте с чаршафите?
22:31 17.03.2026
41 Че фотска простiтутка
22:32 17.03.2026
42 Ъъъъъ
И? Ще мирясате ли тогава? Не, нали? След Иран ще си намерите някой друг. Преди Иран бяха Ирак....Докато някой не ви занули и да мирне целия Близък изток.😂
22:33 17.03.2026