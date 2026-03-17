Израел: Спечелихме войната в Иран, но целите остават неизпълнени

Израелският външен министър Гидеон Саар каза, че страната му на практика е спечелила войната срещу Иран, но не се ангажира със срокове за приключването ѝ. Ръководителят на израелската дипломация добави само, че операцията ще продължи, докато не бъдат изпълнени целите ѝ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

На пресконференция днес в Йерусалим Саар каза, че Израел си е поставил за цел да премахне "екзистенциалните заплахи", но не конкретизира по какъв критерий правителството ще прецени, че целите са постигнати.

"Трябва да проявим търпение", каза той, на 18-ия ден от войната, която до момента е взела над 2000 жертви, повечето в Иран и Ливан, но и в Ирак и Израел и целия регион на Залива.

Саар и други израелски официални представители заявиха по-рано, че целта е да бъдат трайно отслабени възможностите на Техеран да извършва атаки срещу Израел, като същевременно бъдат създадени условия иранците да свалят управниците си.

Но днес Саар призна, че само иранският народ може да свали "режима" – което очевидно е признание, че подобна революция засега не се очертава.

Израелската армия каза, че нанася удари по установки за изстрелване на балистични ракети и обекти за производството и складирането им. Тя добави, че е бомбардирала и цели, свързани с ядрената програма на Ислямската република и силите за сигурност.

"Вече спечелихме", каза Саар и определи Иран като драматично отслабен и като страна, която вече не е същата, каквато е била преди 28 февруари, когато започнаха израелско-американските удари.

"За нас и нашите съседи това е ясно, но ще продължим, докато не довършим мисията", посочи той.

Въпреки обявената от Саар победа, изказване, което приличаше на това от 11 март на президента на САЩ Доналд Тръмп, Иран и днес изстреля многократни ракетни залпове срещу Израел, което показва, че повече от две седмици след началото на конфликта Техеран все още може да нанася удари с голям обсег, отбелязва Ройтерс.

Правителството на Тръмп дава разнопосочни сигнали за сроковете за завършване на войната, като на моменти казва, че тя ще приключи скоро, въпреки че бойните действия продължават с пълна сила.

Израелските официални представители също не се ангажират със срокове, а армията каза, че военните ѝ планове са разчетени за военни действия, които да продължат още поне три седмици, а дори и повече.

"Вършим много важна работа", каза Саар, малко след като по-рано израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че армията е ликвидирала секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани.

Израелско-американската война срещу Иран предизвика сериозни сътресения в региона. Израел сега воюва успоредно и срещу шиитското движение "Хизбула" в Ливан, а Техеран нанася удари по арабските държави от Залива.

Иран наред с това фактически затвори Ормузкия проток, през който преминават 20% от световните доставки на нефт и газ, а това предизвика рязко покачване на цените на енергийните източници и опасения от инфлация.

Няколко съюзници на САЩ отклониха призивите на Тръмп да изпратят военни кораби в протока, а някои открито разкритикуваха Вашингтон и Израел, че не са се консултирали с тях, преди да започнат войната. Саар определи блокирането от Иран на Ормузкия проток като "съвременно пиратство" и добави, че това е световен проблем.

Естонският колега на Саар Маргус Цахна, който също присъстваше на пресконференцията, даде сигнал, че страната му, която членува в ЕС и НАТО, е склонна да участва в мисия под егидата на САЩ за отваряне на протока, но добави, че Вашингтон първо трябва да изясни целите на подобно начинание и от каква точно помощ се нуждае.