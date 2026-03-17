Израел: Спечелихме войната в Иран, но целите остават неизпълнени

Израел: Спечелихме войната в Иран, но целите остават неизпълнени

17 Март, 2026 22:01 1 137 42

Правителството на Доналд Тръмп дава разнопосочни сигнали за сроковете за завършване на войната

Израел: Спечелихме войната в Иран, но целите остават неизпълнени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският външен министър Гидеон Саар каза, че страната му на практика е спечелила войната срещу Иран, но не се ангажира със срокове за приключването ѝ. Ръководителят на израелската дипломация добави само, че операцията ще продължи, докато не бъдат изпълнени целите ѝ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

На пресконференция днес в Йерусалим Саар каза, че Израел си е поставил за цел да премахне "екзистенциалните заплахи", но не конкретизира по какъв критерий правителството ще прецени, че целите са постигнати.

"Трябва да проявим търпение", каза той, на 18-ия ден от войната, която до момента е взела над 2000 жертви, повечето в Иран и Ливан, но и в Ирак и Израел и целия регион на Залива.

Саар и други израелски официални представители заявиха по-рано, че целта е да бъдат трайно отслабени възможностите на Техеран да извършва атаки срещу Израел, като същевременно бъдат създадени условия иранците да свалят управниците си.

Но днес Саар призна, че само иранският народ може да свали "режима" – което очевидно е признание, че подобна революция засега не се очертава.

Израелската армия каза, че нанася удари по установки за изстрелване на балистични ракети и обекти за производството и складирането им. Тя добави, че е бомбардирала и цели, свързани с ядрената програма на Ислямската република и силите за сигурност.

"Вече спечелихме", каза Саар и определи Иран като драматично отслабен и като страна, която вече не е същата, каквато е била преди 28 февруари, когато започнаха израелско-американските удари.

"За нас и нашите съседи това е ясно, но ще продължим, докато не довършим мисията", посочи той.

Въпреки обявената от Саар победа, изказване, което приличаше на това от 11 март на президента на САЩ Доналд Тръмп, Иран и днес изстреля многократни ракетни залпове срещу Израел, което показва, че повече от две седмици след началото на конфликта Техеран все още може да нанася удари с голям обсег, отбелязва Ройтерс.

Правителството на Тръмп дава разнопосочни сигнали за сроковете за завършване на войната, като на моменти казва, че тя ще приключи скоро, въпреки че бойните действия продължават с пълна сила.

Израелските официални представители също не се ангажират със срокове, а армията каза, че военните ѝ планове са разчетени за военни действия, които да продължат още поне три седмици, а дори и повече.

"Вършим много важна работа", каза Саар, малко след като по-рано израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че армията е ликвидирала секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани.

Израелско-американската война срещу Иран предизвика сериозни сътресения в региона. Израел сега воюва успоредно и срещу шиитското движение "Хизбула" в Ливан, а Техеран нанася удари по арабските държави от Залива.

Иран наред с това фактически затвори Ормузкия проток, през който преминават 20% от световните доставки на нефт и газ, а това предизвика рязко покачване на цените на енергийните източници и опасения от инфлация.

Няколко съюзници на САЩ отклониха призивите на Тръмп да изпратят военни кораби в протока, а някои открито разкритикуваха Вашингтон и Израел, че не са се консултирали с тях, преди да започнат войната. Саар определи блокирането от Иран на Ормузкия проток като "съвременно пиратство" и добави, че това е световен проблем.

Естонският колега на Саар Маргус Цахна, който също присъстваше на пресконференцията, даде сигнал, че страната му, която членува в ЕС и НАТО, е склонна да участва в мисия под егидата на САЩ за отваряне на протока, но добави, че Вашингтон първо трябва да изясни целите на подобно начинание и от каква точно помощ се нуждае.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    32 1 Отговор
    Е браво !!! Аз откога ви казах че ще "спечелите" войната, но ще загубите играта ?!

    Коментиран от #5

    22:03 17.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    32 4 Отговор
    Гнусен терорист! Пълна изолация на Израел от света!!!
    Тия войнолюбиви радикалисти трябва да бъдат върнати в пустинята и да не им се позволява дори да мислят за "Велик Израел" това е терористична идеология, която няма да позволи мир в района!

    Коментиран от #39

    22:04 17.03.2026

  • 3 Фактолог

    19 2 Отговор
    Регионални източници предоставиха на Иран оценка на щетите, нанесени на американските военни през първите седем дни от войната.

    Основното заключение на доклада е, че недостигът на американски и израелски отбранителни запаси е станал изключително сериозен.

    Най-малко 200 американски войници са убити, а над 3000 са ранени.

    Освен това са унищожени 150 ракетни установки, 23 ракетни системи „Пейтриът“, общо 37 самолета и хеликоптера и 43% от складовете за оръжие.

    Това е за първите 7 дни!

    Коментиран от #9, #14, #23, #29

    22:04 17.03.2026

  • 4 Костадин Костадинов

    22 1 Отговор
    Ко сте спечелили ве, Иран ва смачкъ заедно с саш ве. Оранжевото бой моли Европа да му спасява оранжевия гъ...

    Коментиран от #17

    22:05 17.03.2026

  • 5 Европеец

    30 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Всички разумни хора вече са убедени, че държавата Израел е терористична държава...

    22:06 17.03.2026

  • 6 Естония

    13 2 Отговор
    се включва,ние какво чакаме?!Надувайте гумените лодки от сащ,и газ към ормуския пролив!

    22:06 17.03.2026

  • 7 Айде бе

    23 1 Отговор
    Днес пак ли спечелихте??? Колко пъти вече спечелихте че им загубих бройката?

    22:06 17.03.2026

  • 8 1111

    17 1 Отговор
    Аааа, КУДА Натаняхуу???

    Коментиран от #20

    22:07 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Звездоброец

    13 1 Отговор
    И аз спечелих от тотото ......ама не знам кога....

    22:07 17.03.2026

  • 11 Шопо

    20 1 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци.
    Израелците са вече мъртви, но още не го знаят.

    22:07 17.03.2026

  • 12 Име

    2 14 Отговор
    Защо всички сте против Тръмп, много странно. Комуняги..!

    Коментиран от #16

    22:09 17.03.2026

  • 13 Ццц

    15 1 Отговор
    Кога една война е спечелена го казва загубилият. Иначе стават смешни скечове как командосите бягат от талибани с магарета. И в Афганистан щяхме да сменяме терористичния режим и 10 години го сменяхме. После дъртофелникът обяви победа и самолетите заприличаха на Коледни елхи със висящи по тях барети. А талибаните се върнаха в Кабул и научиха колаборационистите на атлантически ценности. Едва ли там повече някой ще посмее да рискува да е приятел с янките. Украинците сэщо вкусиха от американското другарство.

    22:10 17.03.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фактолог":

    След време ще излязат истинските данни за фиаското на Щатите и Израел Много хора ще бъдат учудени Сега нека върви пропагандата Ние знаем истината

    Коментиран от #18

    22:10 17.03.2026

  • 15 Зеленото:

    12 1 Отговор
    Идвам в Израел, да се съберем победителите..

    22:10 17.03.2026

  • 16 Хахахах

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    Верно ли питаш това???
    Хахахха

    22:10 17.03.2026

  • 17 😂😂😂😂😂

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    22:11 17.03.2026

  • 18 Костадин Костадинов

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    И тя е? Предполагам че Иран мачкаъ саш?

    Коментиран от #26

    22:12 17.03.2026

  • 19 иван костов

    15 2 Отговор
    Чакаме парада на победата! Надявам се Нетаняху да го приема! Ако на главите ви падат ракети, бройте ги за фойерверки!😂

    22:12 17.03.2026

  • 20 Дон Калверо

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "1111":

    Ушко е на командно дишане и три литра кислород в минута.
    Добрата новина е,че апаратурата работи надеждно.

    22:12 17.03.2026

  • 21 Ама че смешници...

    18 1 Отговор
    Били спечелили войната, ама нямало резултати... Боже, в какъв свят живеем...

    22:13 17.03.2026

  • 22 12345

    10 1 Отговор
    Тоя говори като украинец, явно е учил там. И те така, спечелиха войната срещу Русия, при това няколко пъти.

    22:16 17.03.2026

  • 23 Дедо ви...

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фактолог":

    И не само това ...Американски моряци може да са подпалили умишлено самолетоносача „Джералд Форд“, за да прекратят мисията си срещу Иран. Докато бъде потушен, над 600 моряци и членове на екипажа са загубили леглата си и оттогава спят по подове и маси, съобщават официални лица от Вашингтон. Очаква да се завърне във военноморската база на НАТО на остров Крит следващата седмица, съобщава гръцкият в. „Катимерини“.

    22:16 17.03.2026

  • 24 Бай Хасан

    11 1 Отговор
    Спечелихте чушки целият Израел е разрушен заприличал на швейцарско сирене до края на тази година няма да има такава държава Израел нека Бог да ва накаже толкова невинни деца убихте

    Коментиран от #28

    22:16 17.03.2026

  • 25 Копейка

    0 3 Отговор
    На нас тук какъв ни кяра?

    22:16 17.03.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Костадин Костадинов":

    Два извадени от строя самолетоносачи Голям КАШМЕР Палаткови лагери в мазетата на Тел Авив и Хайфа и състезания по бегови дисциплини по улиците Затваряне на важен транспортен коридор който никой не може да отвори без разрешение на Иран Пълен фалит на арабите в залива И те така те

    22:19 17.03.2026

  • 27 Пародия

    5 0 Отговор
    Шекелджосите се славят със ,,скромността" си.
    Толкова са скромни,че даже забраниха да се снима всичко.Но,това е от скромност,разбира се.От какво друго да е?

    Коментиран от #33, #35

    22:20 17.03.2026

  • 28 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Хасан":

    От твоите уста - в Божиите уши !

    22:21 17.03.2026

  • 29 Факти

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Фактолог":

    13 загинали, 200 ранени, 10 от които тежко. Това са жертвите на американците за почти 3 седмици. Путин губи толкова със сутрешното си кафе и така вече пета година. Просто човешкият живот в Русия няма стойност. В Иран е подобно положението - властите убиха 35 000 протестиращи преди 2 месеца. До момента във войната са умрели 5-6000 иранци, 90% от които военни. Реално САЩ трябва да бомбят Иран половин година за да убият толкова цивилни, колкото убиха властите за 2 дни. Но войната ще приключи този месец. Не е нужно да обяснявам защо.

    Коментиран от #30, #31

    22:21 17.03.2026

  • 30 Евгений Онанегин

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Да но на пусинцето е тридневная!

    Коментиран от #34

    22:24 17.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Да бе, така е. Само не разбрахме защо рижия с недостиг на мисловна дейност реве за няква коалиция да му отпушва някъв проток? Само тва не разбрахме иначе си спечелихте воната. А кога бяхте в Техеран? На третия или на четвъртия ден?

    22:26 17.03.2026

  • 33 разбира се

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пародия":

    Ако бяха позволили да се снима, как биха обявили, че са спечелили войната, която иначе не знаят кога ще свърши. Аз досега вярвах, че победителят се определя в края на войната, ама не било така.

    Коментиран от #36

    22:26 17.03.2026

  • 34 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Евгений Онанегин":

    Явну не си чел Библията и не си разбрал че тва е избрания народ,тъпчеф

    22:26 17.03.2026

  • 35 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пародия":

    Как да им разрешат да снимат В Тел Авив липсват цели квартали Пожарите се виждат от Космоса Пожарът на един от самолетоносачите го гасиха с хеликоптери Всяка трета травма е от блъскане в мазетата и падане по улиците Голям КАШМЕР

    Коментиран от #37

    22:28 17.03.2026

  • 36 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "разбира се":

    Ама естественоу, ама што се викаш чи Русия побидила

    22:28 17.03.2026

  • 37 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Не бъркай желанието с реалннос7 тъбеф

    22:29 17.03.2026

  • 38 Ами

    1 0 Отговор
    Когато чуя за естонец и евреин се сещам за Алфред Ернст Розенберг.
    Който не знае кой е Алфред Ернст Розенберг, да провери в гооглето.

    22:31 17.03.2026

  • 39 Василев

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Ти нормален ли си бе чалма човекоподобна? И тук ли налазихте с чаршафите?

    22:31 17.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Че фотска простiтутка

    1 0 Отговор
    Те ни натаковаха, ама си платиха, така че сме на печалба

    22:32 17.03.2026

  • 42 Ъъъъъ

    0 0 Отговор
    "...целта е да бъдат трайно отслабени възможностите на Техеран да извършва атаки срещу Израел..."

    И? Ще мирясате ли тогава? Не, нали? След Иран ще си намерите някой друг. Преди Иран бяха Ирак....Докато някой не ви занули и да мирне целия Близък изток.😂

    22:33 17.03.2026