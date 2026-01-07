Новини
Русия изпрати военни кораби да ескортират танкер, преследван от САЩ в Атлантика

7 Януари, 2026 14:04

Подводница и флотски сили защитават кораб, свързван със „сенчестия флот“ и санкционирани петролни доставки

Русия изпрати военни кораби да ескортират танкер, преследван от САЩ в Атлантика - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е разположила подводница и други военноморски кораби, за да съпровождат нефтен танкер, който е обект на преследване от страна на Съединените щати в Атлантическия океан, съобщават западни медии, позовавайки се на The Wall Street Journal и официални източници, предава News.bg.

Става дума за танкер, известен първоначално като Bella 1, а по-късно преименуван на Marinera, който е попаднал в полезрението на американските власти във връзка с опит за прихващане по време на блокада на санкционирани нефтени доставки край Венецуела.

По наличната информация корабът е бил празен, но въпреки това е бил следен от Бреговата охрана на САЩ още от декември, когато е направен неуспешен опит за задържането му. Впоследствие танкерът е сменил името и регистрацията си, плавайки под руски флаг - ход, който е усложнил ситуацията и е допринесъл за нарастване на международното напрежение.

В отговор на действията на САЩ Москва е изпратила подводна лодка и допълнителни военноморски сили, вероятно в Северния Атлантик, с цел да осигурят „ескорт“ на танкера и да предотвратят евентуално американско завземане. Случаят се развива на фона на засилващо се морско напрежение между двете държави, свързано с прилагането и контрола на санкции върху морския трафик, обвиняван в незаконни доставки на въглеводороди.

Руското външно министерство заяви, че следи ситуацията „с безпокойство“ и призова всички страни да спазват международните правила за свободата на корабоплаването. От американска страна Южното командване на въоръжените сили на САЩ потвърди, че остава в готовност да подпомага усилията за противодействие на санкционирани кораби в региона, без да коментира конкретно участието на руски военни.

Танкерът Marinera е определян като част от т.нар. „сенчест флот“ - мрежа от кораби, използвани за заобикаляне на международни санкции, включително върху петрол от Венецуела и Иран. Според данни от системите за морско позициониране корабът в момента се намира в Източния Атлантик, в близост до исландските води, и вероятно се насочва към Северно море или руски пристанища, като американските власти продължават наблюдението и по въздух.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 17 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Историк

    7 25 Отговор
    Последната дума ще е на Китай....

    14:08 07.01.2026

  • 3 Бащата на някаква Саяна

    6 21 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #12

    14:08 07.01.2026

  • 4 Направо е смешен

    6 20 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    14:08 07.01.2026

  • 5 Кротко си лежи в Бояна

    6 21 Отговор
    Някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #8

    14:09 07.01.2026

  • 6 Кариера

    4 15 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    14:10 07.01.2026

  • 7 Ами

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да ескортират":

    Да, бащата на Сияна, Николай Попов, получи награда от френското списание "Куриер де Балкан" като "Герой на 2025 г." за България заради неговите усилия да помогне на други деца в нужда, след като дари обезщетението от смъртта на дъщеря си за лечението им. Той бе избран сред 13 личности, като наградата е признание за емпатията и морала му, въпреки че семейството му преминава през тежка загуба.
    Защо получи награда:
    Дарение: Николай Попов дари цялото обезщетение от 1,2 милиона лева (по-късно 300 000 лв., получени от застраховката) за деца в неравностойно положение, които се нуждаят от лечение.
    Продължаване делото на Сияна: Той продължава делото на дъщеря си, която е загинала, докато е помагала на друг човек, според БНТ Новини.
    Признание от чужбина: Наградата идва от Франция, което показва признание за неговите действия извън България.

    14:11 07.01.2026

  • 8 Мадуро-бедстващ пленник

    18 5 Отговор

    До коментар #5 от "Кротко си лежи в Бояна":

    Ще ти оскубя мъдураките бе ескимос

    14:12 07.01.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    13 22 Отговор
    Бях пратил военни кораби да асвабадят Мадуро !!!
    Что случилось с тях ? 🎅

    14:17 07.01.2026

  • 10 Хе!

    13 41 Отговор
    Много скъпо ще им излезе на руснаците да съпровождат всеки танкер с целия си флот, който не остана много, след като Зеленски го унищожи! Най много подлодката да затъне поради нещастен инцидент с минаващ над нея американски кораб! Путин ще мига като в трици, Знахарова ще избълва нещо пияна, а Лавров съвсем ще се покрие!

    Коментиран от #20, #24

    14:18 07.01.2026

  • 11 Тръмпоча

    30 11 Отговор
    прекалено си повярва и ще настъпе котето

    Коментиран от #31

    14:19 07.01.2026

  • 12 Я пак

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бащата на някаква Саяна":

    Ти нормален ли си

    14:23 07.01.2026

  • 13 Вашето мнение

    25 5 Отговор
    Дали перукан ще превземе този кораб? Май не му стиска.

    Коментиран от #16

    14:24 07.01.2026

  • 14 Жалки Русофилистични

    4 19 Отговор
    Скапа.няци.

    Мадуро го пратиха в Кауша
    Тия Пияндурници
    Сега се събудиха .

    Коментиран от #19

    14:25 07.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Петър Петров

    27 3 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Вече опитаха да отвлекат един, после се извиняваха на руснаците, объркали се били. Това са сащисаните, могат да мародерстват само, когато чуждата арммия е слаба или подкупена.

    14:27 07.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    2 2 Отговор
    Нема се върнат.

    14:28 07.01.2026

  • 19 Вашето мнение

    18 4 Отговор

    До коментар #14 от "Жалки Русофилистични":

    Чий крим умнокрасив? За пет минути руснаците го взеха от гнусните американски кунки.

    14:28 07.01.2026

  • 20 Гориил

    27 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хе!":

    Този кораб (за разлика от други кораби от нефтен клас) е застрахован от консорциум от руски застрахователни компании. Освен това е вписан в руския регистър на товарните превози. Това е рядкост в международната практика, но кораби с този статус, като „Маринер“, са руска територия. И Русия ще предприеме превантивен удар в случай на заплаха.

    Коментиран от #34, #35

    14:29 07.01.2026

  • 21 Онзи

    20 1 Отговор
    Няма да се изненадам ако скоро не се появят и както навремето пиратски сили без флагове и пт 2те страни и да се думкат неофициално. Русия ги изпревари в Северния полюс, Тръмп не случайно иска Гренландия . Докато НАТО бе концентрирано в Европа и Азия да обгражда Русия и Китай , Руснаците се позиционираха в Антрактида и сега се дебнат за по добри позиции. С една дума студената война никога не е спирала, Русия няма как за 5 или10г да се позиционира така силно , всичко е ставало плавно и системно .

    14:29 07.01.2026

  • 22 Алоуу, редакторите

    14 0 Отговор
    Това е снимка от пристанището с терминалите на Копенхаген...!!!

    Какъв Северен Атлантик с бреговата охрана на САЩ и военноморски кораби ви си привиждат...???!

    14:31 07.01.2026

  • 23 Гориил

    16 3 Отговор
    Корабите с руски регистър не спират в международни води по искане на чужди държави. Подобни опити представляват непосредствен casus belli.

    14:35 07.01.2026

  • 24 Може

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Хе!":

    и така да стане, но пропускаш едно много важно нещо: Медведев ще излезе и ще размаха пръст заканително и ще обяви "не си играйте игрички с нас!"

    14:35 07.01.2026

  • 25 Незнайко

    13 1 Отговор
    Не знам, но подозирам, че толкова много шум за един празен танкер е малко прекомерен. Нещо друго трябва да има в цялата тази работа. Дали пък танкерът не е превозвал някой специален товар, предназначен за Венецуела? Бъдещето ще покаже..

    14:37 07.01.2026

  • 26 Гориил

    14 3 Отговор
    Ескортирането на нефтен кораб под руски флаг е отлично обучение за военноморските екипажи.

    14:38 07.01.2026

  • 27 Опа

    15 1 Отговор
    Щом го ескортират значи може да има нещо по-ценно от петрола на кораба.

    Коментиран от #29

    14:44 07.01.2026

  • 28 няма сенчест флот бря

    11 1 Отговор
    Напълно легални кораби незастраховани при варварите от гнеясалия Албион. Когато не им плащаш си пират видиш ли.

    14:48 07.01.2026

  • 29 Гориил

    10 4 Отговор

    До коментар #27 от "Опа":

    Каквото и да има на този кораб, той няма да спре по искане на трета държава.

    Коментиран от #32

    14:48 07.01.2026

  • 30 си дзън

    3 4 Отговор
    835 млн. долара на седмица приходи от петрол за руснаците прави само
    43 млрд. за година, което ги обрича на сигурен глад.

    14:50 07.01.2026

  • 31 Обзервателят

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмпоча":

    Не знам какво си е повярвал тръмпоча но вече този танкер е карцериран
    Рашките не знам какво са превозвали с него
    Но е било нещо което е ядосало много янките

    14:57 07.01.2026

  • 32 Адрес 4000

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Гориил":

    Я си помисли пак
    Следиш ли последните новости
    Янките вече са на Bella 1
    или пак на черното бяло ще кажеш

    15:02 07.01.2026

  • 33 Георгиев

    0 1 Отговор
    Не съм на ясно защо някой определя кои флот е сенчест, кой слънчев. САЩ са казали: ако приемете руски петрол или газ ви слагаме един какви си допълнителни мита. И толкова. Какво е това да преследват кораб. Пиратска работа. Ами сега с руска охрана? Ако се сбият преследвачи с охрана? Ако се намесят и други морски съдове и авиация? Смешно! В ХХI ви век сме! Извънземните ще ни се смеят и ще ни съжаляват.

    Коментиран от #39, #40

    15:13 07.01.2026

  • 34 Адрес 4000

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    брей брей брей
    Голям си геополитаналИзатор
    Где превантивний удар
    Где
    Гдето било и пвото на Мaдyркото

    15:15 07.01.2026

  • 35 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    Кораба бил руска територия и какво от това ,той Зеленски от кога си гърми по руска територия на воля и никой вече не го спира,или казваш американците ги е страх от Путин ?

    15:28 07.01.2026

  • 36 Брееейй... На

    0 0 Отговор
    Тоя кораб да не носи мемоарите на Путин, че са инвестирали толкова, да се лашкат из Атлантика??? От къде пари за дизел за тези кораби??? Явно, са им дали еднопосочен билет(виж Бони Ем)!

    15:28 07.01.2026

  • 37 Дългия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да ескортират":

    Абе, боклук ти си за ескорт към лудницата...!!!

    15:31 07.01.2026

  • 38 дончичо

    0 0 Отговор
    Санкциите не са межнародни,уса и греат брит не са межнардно общество

    15:31 07.01.2026

  • 39 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Никой няма да се смее бе Георгиев, Русия губи и точка,не е смешно , плачевно е . На Путин вече му идва да излезе от бомбоубежишето и да крещи.Ама а е казъл гък и няма вече да има Кремъл.

    15:32 07.01.2026

  • 40 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Сега защо няма словесна реация от Русия,нали винаги реагират словесно ? СЛОВЕСНО

    15:34 07.01.2026

