Русия изпрати военни кораби да ескортират танкер, преследван от САЩ в Атлантика

Русия е разположила подводница и други военноморски кораби, за да съпровождат нефтен танкер, който е обект на преследване от страна на Съединените щати в Атлантическия океан, съобщават западни медии, позовавайки се на The Wall Street Journal и официални източници, предава News.bg.
Става дума за танкер, известен първоначално като Bella 1, а по-късно преименуван на Marinera, който е попаднал в полезрението на американските власти във връзка с опит за прихващане по време на блокада на санкционирани нефтени доставки край Венецуела.
По наличната информация корабът е бил празен, но въпреки това е бил следен от Бреговата охрана на САЩ още от декември, когато е направен неуспешен опит за задържането му. Впоследствие танкерът е сменил името и регистрацията си, плавайки под руски флаг - ход, който е усложнил ситуацията и е допринесъл за нарастване на международното напрежение.
В отговор на действията на САЩ Москва е изпратила подводна лодка и допълнителни военноморски сили, вероятно в Северния Атлантик, с цел да осигурят „ескорт“ на танкера и да предотвратят евентуално американско завземане. Случаят се развива на фона на засилващо се морско напрежение между двете държави, свързано с прилагането и контрола на санкции върху морския трафик, обвиняван в незаконни доставки на въглеводороди.
Руското външно министерство заяви, че следи ситуацията „с безпокойство“ и призова всички страни да спазват международните правила за свободата на корабоплаването. От американска страна Южното командване на въоръжените сили на САЩ потвърди, че остава в готовност да подпомага усилията за противодействие на санкционирани кораби в региона, без да коментира конкретно участието на руски военни.
Танкерът Marinera е определян като част от т.нар. „сенчест флот“ - мрежа от кораби, използвани за заобикаляне на международни санкции, включително върху петрол от Венецуела и Иран. Според данни от системите за морско позициониране корабът в момента се намира в Източния Атлантик, в близост до исландските води, и вероятно се насочва към Северно море или руски пристанища, като американските власти продължават наблюдението и по въздух.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Историк
14:08 07.01.2026
3 Бащата на някаква Саяна
Коментиран от #12
14:08 07.01.2026
4 Направо е смешен
14:08 07.01.2026
5 Кротко си лежи в Бояна
Коментиран от #8
14:09 07.01.2026
6 Кариера
14:10 07.01.2026
7 Ами
До коментар #1 от "Да ескортират":Да, бащата на Сияна, Николай Попов, получи награда от френското списание "Куриер де Балкан" като "Герой на 2025 г." за България заради неговите усилия да помогне на други деца в нужда, след като дари обезщетението от смъртта на дъщеря си за лечението им. Той бе избран сред 13 личности, като наградата е признание за емпатията и морала му, въпреки че семейството му преминава през тежка загуба.
Защо получи награда:
Дарение: Николай Попов дари цялото обезщетение от 1,2 милиона лева (по-късно 300 000 лв., получени от застраховката) за деца в неравностойно положение, които се нуждаят от лечение.
Продължаване делото на Сияна: Той продължава делото на дъщеря си, която е загинала, докато е помагала на друг човек, според БНТ Новини.
Признание от чужбина: Наградата идва от Франция, което показва признание за неговите действия извън България.
14:11 07.01.2026
8 Мадуро-бедстващ пленник
До коментар #5 от "Кротко си лежи в Бояна":Ще ти оскубя мъдураките бе ескимос
14:12 07.01.2026
9 Владимир Путин, президент
Что случилось с тях ? 🎅
14:17 07.01.2026
10 Хе!
Коментиран от #20, #24
14:18 07.01.2026
11 Тръмпоча
Коментиран от #31
14:19 07.01.2026
12 Я пак
До коментар #3 от "Бащата на някаква Саяна":Ти нормален ли си
14:23 07.01.2026
13 Вашето мнение
Коментиран от #16
14:24 07.01.2026
14 Жалки Русофилистични
Мадуро го пратиха в Кауша
Тия Пияндурници
Сега се събудиха .
Коментиран от #19
14:25 07.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Петър Петров
До коментар #13 от "Вашето мнение":Вече опитаха да отвлекат един, после се извиняваха на руснаците, объркали се били. Това са сащисаните, могат да мародерстват само, когато чуждата арммия е слаба или подкупена.
14:27 07.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Механик
14:28 07.01.2026
19 Вашето мнение
До коментар #14 от "Жалки Русофилистични":Чий крим умнокрасив? За пет минути руснаците го взеха от гнусните американски кунки.
14:28 07.01.2026
20 Гориил
До коментар #10 от "Хе!":Този кораб (за разлика от други кораби от нефтен клас) е застрахован от консорциум от руски застрахователни компании. Освен това е вписан в руския регистър на товарните превози. Това е рядкост в международната практика, но кораби с този статус, като „Маринер“, са руска територия. И Русия ще предприеме превантивен удар в случай на заплаха.
Коментиран от #34, #35
14:29 07.01.2026
21 Онзи
14:29 07.01.2026
22 Алоуу, редакторите
Какъв Северен Атлантик с бреговата охрана на САЩ и военноморски кораби ви си привиждат...???!
14:31 07.01.2026
23 Гориил
14:35 07.01.2026
24 Може
До коментар #10 от "Хе!":и така да стане, но пропускаш едно много важно нещо: Медведев ще излезе и ще размаха пръст заканително и ще обяви "не си играйте игрички с нас!"
14:35 07.01.2026
25 Незнайко
14:37 07.01.2026
26 Гориил
14:38 07.01.2026
27 Опа
Коментиран от #29
14:44 07.01.2026
28 няма сенчест флот бря
14:48 07.01.2026
29 Гориил
До коментар #27 от "Опа":Каквото и да има на този кораб, той няма да спре по искане на трета държава.
Коментиран от #32
14:48 07.01.2026
30 си дзън
43 млрд. за година, което ги обрича на сигурен глад.
14:50 07.01.2026
31 Обзервателят
До коментар #11 от "Тръмпоча":Не знам какво си е повярвал тръмпоча но вече този танкер е карцериран
Рашките не знам какво са превозвали с него
Но е било нещо което е ядосало много янките
14:57 07.01.2026
32 Адрес 4000
До коментар #29 от "Гориил":Я си помисли пак
Следиш ли последните новости
Янките вече са на Bella 1
или пак на черното бяло ще кажеш
15:02 07.01.2026
33 Георгиев
Коментиран от #39, #40
15:13 07.01.2026
34 Адрес 4000
До коментар #20 от "Гориил":брей брей брей
Голям си геополитаналИзатор
Где превантивний удар
Где
Гдето било и пвото на Мaдyркото
15:15 07.01.2026
35 Бай Араб
До коментар #20 от "Гориил":Кораба бил руска територия и какво от това ,той Зеленски от кога си гърми по руска територия на воля и никой вече не го спира,или казваш американците ги е страх от Путин ?
15:28 07.01.2026
36 Брееейй... На
15:28 07.01.2026
37 Дългия
До коментар #1 от "Да ескортират":Абе, боклук ти си за ескорт към лудницата...!!!
15:31 07.01.2026
38 дончичо
15:31 07.01.2026
39 Бай Араб
До коментар #33 от "Георгиев":Никой няма да се смее бе Георгиев, Русия губи и точка,не е смешно , плачевно е . На Путин вече му идва да излезе от бомбоубежишето и да крещи.Ама а е казъл гък и няма вече да има Кремъл.
15:32 07.01.2026
40 Бай Араб
До коментар #33 от "Георгиев":Сега защо няма словесна реация от Русия,нали винаги реагират словесно ? СЛОВЕСНО
15:34 07.01.2026