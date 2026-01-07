Русия изпрати военни кораби да ескортират танкер, преследван от САЩ в Атлантика

Русия е разположила подводница и други военноморски кораби, за да съпровождат нефтен танкер, който е обект на преследване от страна на Съединените щати в Атлантическия океан, съобщават западни медии, позовавайки се на The Wall Street Journal и официални източници, предава News.bg.

Става дума за танкер, известен първоначално като Bella 1, а по-късно преименуван на Marinera, който е попаднал в полезрението на американските власти във връзка с опит за прихващане по време на блокада на санкционирани нефтени доставки край Венецуела.

По наличната информация корабът е бил празен, но въпреки това е бил следен от Бреговата охрана на САЩ още от декември, когато е направен неуспешен опит за задържането му. Впоследствие танкерът е сменил името и регистрацията си, плавайки под руски флаг - ход, който е усложнил ситуацията и е допринесъл за нарастване на международното напрежение.

В отговор на действията на САЩ Москва е изпратила подводна лодка и допълнителни военноморски сили, вероятно в Северния Атлантик, с цел да осигурят „ескорт“ на танкера и да предотвратят евентуално американско завземане. Случаят се развива на фона на засилващо се морско напрежение между двете държави, свързано с прилагането и контрола на санкции върху морския трафик, обвиняван в незаконни доставки на въглеводороди.

Руското външно министерство заяви, че следи ситуацията „с безпокойство“ и призова всички страни да спазват международните правила за свободата на корабоплаването. От американска страна Южното командване на въоръжените сили на САЩ потвърди, че остава в готовност да подпомага усилията за противодействие на санкционирани кораби в региона, без да коментира конкретно участието на руски военни.

Танкерът Marinera е определян като част от т.нар. „сенчест флот“ - мрежа от кораби, използвани за заобикаляне на международни санкции, включително върху петрол от Венецуела и Иран. Според данни от системите за морско позициониране корабът в момента се намира в Източния Атлантик, в близост до исландските води, и вероятно се насочва към Северно море или руски пристанища, като американските власти продължават наблюдението и по въздух.