САЩ напускат 66 международни организации

САЩ напускат 66 международни организации

8 Януари, 2026 05:29, обновена 8 Януари, 2026 04:32

Според Доналд Тръмп те действат против американските интереси

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Американският президент Доналд Тръмп е подписал указ за изтеглянето на Съединените щати от 66 международни организации, които според него действат против американските интереси, съобщиха от Белия дом.

Половината от тях са агенции и комисии, свързани с ООН, и са фокусирани върху въпроси като изменението на климата и условията на труд.

Заповедта е в резултат на нареждането на Тръмп САЩ да преразгледат участието си в международни институции, както и предоставяното от Вашингтон финансиране за тях.

В същото време президентът предлага увеличение на разходите за отбрана до трилион и половина долара, при 901 милиарда за тази година. Той мотивира увеличението с думите, че сегашните времена са "смутни и опасни". Според Тръмп наложените от Съединените щати мита на различни страни по света позволяват подобно увеличение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ние

    3 4 Отговор
    Вярваме в Путин!

    Коментиран от #2

    04:38 08.01.2026

  • 2 Кои сте вие?

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ние":

    PyблоИдиотите ли?

    04:41 08.01.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    СВЕТА ЩЕ ИЗПРАТИ И ВСИЧКИ АМЕРИКАНЦИ
    В ЧУЖБИНА, ОБРАТНО В АМЕРИКА :)
    .....
    ДА СЕ САМО ИЗОЛИРАТ И ДА ДИШАТ ЛЕПИЛО:))
    .....
    ЛЕЧЕНИЕТО Е МНОГО ЛЕСНО :)

    04:54 08.01.2026