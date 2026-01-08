САЩ напускат 66 международни организации

Американският президент Доналд Тръмп е подписал указ за изтеглянето на Съединените щати от 66 международни организации, които според него действат против американските интереси, съобщиха от Белия дом.
Половината от тях са агенции и комисии, свързани с ООН, и са фокусирани върху въпроси като изменението на климата и условията на труд.
Заповедта е в резултат на нареждането на Тръмп САЩ да преразгледат участието си в международни институции, както и предоставяното от Вашингтон финансиране за тях.
В същото време президентът предлага увеличение на разходите за отбрана до трилион и половина долара, при 901 милиарда за тази година. Той мотивира увеличението с думите, че сегашните времена са "смутни и опасни". Според Тръмп наложените от Съединените щати мита на различни страни по света позволяват подобно увеличение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ние
Коментиран от #2
04:38 08.01.2026
2 Кои сте вие?
До коментар #1 от "Ние":PyблоИдиотите ли?
04:41 08.01.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ЧУЖБИНА, ОБРАТНО В АМЕРИКА :)
.....
ДА СЕ САМО ИЗОЛИРАТ И ДА ДИШАТ ЛЕПИЛО:))
.....
ЛЕЧЕНИЕТО Е МНОГО ЛЕСНО :)
04:54 08.01.2026