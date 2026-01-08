САЩ напускат 66 международни организации

Американският президент Доналд Тръмп е подписал указ за изтеглянето на Съединените щати от 66 международни организации, които според него действат против американските интереси, съобщиха от Белия дом.

Половината от тях са агенции и комисии, свързани с ООН, и са фокусирани върху въпроси като изменението на климата и условията на труд.

Заповедта е в резултат на нареждането на Тръмп САЩ да преразгледат участието си в международни институции, както и предоставяното от Вашингтон финансиране за тях.

В същото време президентът предлага увеличение на разходите за отбрана до трилион и половина долара, при 901 милиарда за тази година. Той мотивира увеличението с думите, че сегашните времена са "смутни и опасни". Според Тръмп наложените от Съединените щати мита на различни страни по света позволяват подобно увеличение.