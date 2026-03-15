КФН отчита бум на измами за хиляди евро

Представяне за друг човек, фалшиви оферти за инвестиции и покупки от неофициални сайтове. Това са част от видовете онлайн измами, създадени чрез изкуствен интелект, за които алармира Комисията по финансов надзор.

Без да сме хакери, почти всички можем да присвоим чужда самоличност от компютъра си, съобщава бТВ.

„Измамите са същите, които си бяха и преди. Просто изкуственият интелект е един инструмент, който позволява по-ефективно да се постигат тези измами“, казва експертът по киберсигурност Петър Кирков.

Именно кражбата на лице е една от основните онлайн измами с изкуствен интелект, посочва нов доклад на Комисията по финансов надзор.

Другите най-чести са фишинг съобщения за кражба на данни, фалшиви финансови оферти, романтични измами, покупки извън официални интернет магазини.

„В Азия имаше случай, когато служител на една институция твърдеше, че не е говорил само с един човек от борда си, а е говорил с целият борд едновременно. Тоест, говорим си за едновременно подменяне на 5, 6, 8 души“, разказва Кирков.

Голямата картина показва, че измамите с Изкуствен интелект са нараснали с около 3000% от 2023 г. досега, а за първите 4 месеца на 2025 г. са причинили над 200 млн. долара загуби.

Данните са на Федералната търговска комисия, но и у нас не липсват злоупотреби.

„Всеки месец в България има фирма, която бива ощетена с 20, 30, 40 хиляди евро“, посочва Петър Кирков.

Според обхвата им почти половината от финансовите измами днес са създадени с изкуствен интелект, правят се с 40% по-висока скорост отпреди, а 70% от потребителите трудно разпознават онлайн измамите, генерирани с AI.

Експертите напомнят - истинска компания никога няма да ви поиска секретни данни чрез SMI-и, имейли и обаждания.