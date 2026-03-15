Във втори пореден мач: В Интер са бесни на съдиите и ВАР

15 Март, 2026 14:31 560 0

"Нерадзурите" направиха 1:1 с Аталанта на стадион "Джузепе Меаца" и продължиха поредица от неубедителни резултати в последните си мачове

Мария Атанасова

Отборът на Интер реши да протестира срещу съдийските решения на мача с Аталанта като не изпрати представител на официалната пресконференция след двубоя.

"Нерадзурите" направиха 1:1 с Аталанта на стадион "Джузепе Меаца" и продължиха поредица от неубедителни резултати в последните си мачове - тя включва две загуби от Бодьо/Глимт в плейофите на Шампионска лига, равенство 0:0 с Комо в първи полуфинал за Купата на Италия, загуба от директния конкурент за титлата и градски противник Милан с 0:1, за да продължи сега с равенство срещу "абонатите" Аталанта. Трябва да се отбележи, че преди и след реванша с Бодьо/Глимт Интер постигна победи с по 2:0 над Лече и Дженоа.

Кристиан Киву беше бесен и получи червен картон за протестите си срещу рефера Джанлука Маняниело, който не отсъди нарушение срещу Дензел Дъмфрис при изравнителния гол на бергамаските. Малко по-късно пък "нерадзурите" протестираха за неотсъдена дузпа за нарушение на Джорджо Скалвини срещу Давиде Фратези.

В допълнение на това от Интер бяха огорчени от съдията и на дербито с Милан, защото беше подмината игра с ръка на Самуеле Ричи в собственото наказателно поле в последната минута на срещата.

От Интер са недоволни и от ВАР за тези ситуации, защото в нито една от изброените три главният съдия бе беше повикан да изгледа повторение на игрището.

"Нерадзурите" водеха с 10 точки пред Милан преди дербито, но сега авансът им е 8, а "росонерите" могат да го съкратят до 5, ако победят като гост Лацио в неделния мач на "Олимпико" от 21:45 часа.


