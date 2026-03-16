Надежда Нейнски: Европа е единна за високите цени на горивата, търсят се общи решения

Европа е единна за високите цени на горивата, търсят се общи решения, България няма проблем с доставките, поне на този етап. Това заяви външният ни министър Надежда Нейнски след срещата си с външните министри от страните на Европейския съюз в Брюксел, цитирана от Dariknews.bg.
"Голяма част от нашите доставки не идват от Ормузкия проток, те минават през Черно море, така че по отношение на доставките, а и по отношение на резервите, които ние имаме, нямаме проблем. Проблемът е с цените и трябва да се търсят общи решения в рамките на ЕС. За момента България не използва резерви", успокои Нейнски.
Тя обясни, че подкрепата за Украйна и за недопускане на доставки от Русия към ЕС е много категорична.
"ЕС е абсолютно наясно, че всяко евро отива за военната машина на Русия, и за Европа приключването на войната по начин, по който нейната териториална цялост, независимост и суверенитет се запазват, е приоритет", каза външният ни министър. Тя допълни, че на 31 март планира посещение в Украйна, за да отдаде почит на загиналите в Буча. В рамките на визитата се предвиждат среща с президента Володимир Зеленски.
Нейнски коментира и предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за участие на партньори в опазването на Ормузкия проток. „Предложението е към съюзници на САЩ, които имат капацитет и желание да участват. Към България не е отправяно подобно предложение, ние нямаме капацитета, така че за нас този въпрос в момента не стои”, обясни дипломат номер №1.
По повод борбата с дезинформацията на парламентарните избори Нейнски заяви, че във Външно министерство искат да създадат звено, което да се бори с дезинформацията.
"През годините съм се убедила, че най-сигурният начин за борба с фалшивите новини е информацията”, каза Нейнски и посочи като примери за дезинформационни вълни темите за приемането на еврото и спекулациите с цените на петролните продукти. Външният министър призова за масово гласуване на предстоящите избори като метод за минимизиране на щетите от злонамерени действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Видехте ли
Без руски въглеводороди.
6 Мурка
До коментар #3 от "Видехте ли":видех -титаратора ОХ ЛАЖДАШ ЛИ ГО вече
8 Виж кво ти думат нмжете
До коментар #3 от "Видехте ли":Барт Де Вевер подчертава изрично, че поставянето на Русия на колене би било възможно единствено ако е налице “100% подкрепа на Съединените щати за Европа”.
Още по темата:
“Европейският съюз в момента не е в състояние да накара Русия да се огъне и страните-членки трябва да му възложат мандат да преговаря с Москва” - това заяви в събота пред Федералния парламент в Брюксел министър-председателят на Белгия Барт де Вевер.
В интервю за местния икономически всекидневник “L’Echo” фламандският консерватор аргументира искането си за незабавни преговори на ЕС с Кремъл със следните думи: “Тъй като ние не сме в състояние да заплашим Владимир Путин, като изпращаме оръжия на Украйна и не можем да задушим Русия икономически без подкрепата на Съединените щати, остава само един метод, за да останем в играта - сключването на сделка”. Барт Де Уевер подчертава изрично, че поставянето на Русия на колене би било невъзможно ."
