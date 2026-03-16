Димитър Гърдев: Иран установи уран, обогатен до 60%

16 Март, 2026 20:13 365 9

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Конфликтът в Близкия изток в момента е само на военна фаза, няма дипломация, каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ Димитър Гърдев, бивш председател на Комисията по европейски въпроси в парламента.

По думите му военната операция на САЩ и Израел не е неочаквана.

„След като миналата година не бяха постигнати напълно целите на тогавашната операция, беше очевидно, че ще се стигне до повторна“, коментира Гърдев.

Според него са прекрачени няколко много важни граници – за първи път САЩ участват пряко в операция, съвместно с израелската армия срещу Иран.

„Иранската страна установи 460 кг уран, обогатен до 60%. Иран заявява, че това е за енергетиката, но ядреното гориво се обогатява между 3 и 5%. Какво правят 60% обогатен уран?“, попита Димитър Гърдев.

„Освен това за ядрена бомба са необходими 88-92%, така че там има някакъв процес, който не е много прозрачен и ясен“, смята той.

Гърдев обърна внимание и на това, че дори най-големият поддръжник на Иран – Владимир Путин, е бил изключително изненадан преди години, когато Бенямин Нетаняху е отишъл лично при него и му е представил документи за това.

„Тогава, излизайки от срещата, Нетаняху му каза: „Г-н президент, реформирайте си разузнаването.“ И позицията на руския президент вече беше различна. Русия предложи на Иран те да вземат тези ядрени материали и впоследствие да го предостави като ядрено гориво“, припомни Димитър Гърдев.

„Това беше елемент от предложението на САЩ. Втората точка е пълен отказ от балистичните технологии – това са ракетите носители на тези ядрени заряди. Третата точка е прекратяване на тези проксита, с които Иран действаше. Това е т.нар. ислямска ос на съпротивата – „Хизбула“, „Хамас“ и др.“, обясни Гърдев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удри с лопатата

    4 1 Отговор
    Айде още един "експерт " да си из💩ка ненужното мнение.

    Коментиран от #7

    20:16 16.03.2026

  • 2 Кой

    3 1 Отговор
    Си ти бе, ждрольо?! И къде се намираш?! Защо не идеш да питаш в Иран, и да им кажеш, че нямат право?!

    20:17 16.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Дъвки за децата❗

    Коментиран от #8

    20:18 16.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кой мy дpeмe

    1 1 Отговор
    догодина от мьрсулъ, еСС и 404 няма да има и помен

    ще са само приказки, с които
    ще плашат непослушните деца

    20:18 16.03.2026

  • 7 Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Удри с лопатата":

    Тия никнат като гъби.Собствената си държава без война я превърнаха в руини и разпад навсякъде.Тръгнали за Иран да говорят.Пфу...

    20:20 16.03.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Миналата година след Т-ЕРОР-ИСТИЧНИТЕ рейд,
    ТръмПича обяви, че е върнал Иран с век назад и с ядрената му програма е приключено❗

    20:20 16.03.2026

  • 9 цървуланчо

    0 1 Отговор
    ти пък какъв си да търсиш сметка на хилядолетна империя ?

    20:20 16.03.2026

