Стачка блокира работата на летището в Берлин на 18 март

16 Март, 2026 20:00 384 5

Близо 450 полета ще бъдат засегнати от протестите

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международното летище Берлин ще преустанови напълно дейността си на 18 март поради стачка, която ще засегне приблизително 57 000 пътници, според оператора на летището FBB.

„Редовните пътнически полети на летище Берлин Бранденбург ще бъдат преустановени на 18 март“, се казва в изявление на FBB. Общо 445 заминаващи и пристигащи полета ще бъдат отменени.

По-рано германският синдикат на работниците в сферата на услугите Verdi обяви 24-часова стачка на летище Берлин на 18 март. Синдикатът иска 6% увеличение на заплатите от FBB за приблизително 2000 служители. Следващият кръг от преговори за заплатите е насрочен за 25 март. Чрез стачката си Verdi увеличава натиска върху работодателя си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Усраула Лайненс

    2 0 Отговор
    тъкмо птицечовките няма да нацвъкат малкото останали ненацвъкани палми по света

    20:09 16.03.2026

  • 2 Доналд Трамп, президент США

    1 0 Отговор
    А керосин есть?

    Коментиран от #5

    20:12 16.03.2026

  • 3 Джо

    0 0 Отговор
    Тъй като на изнежените гастарбайтери им стана навик,предлагам стачкуващите да прекарат кратко обучение в Украйна,та да видят накъде дърпат каруцата!

    20:17 16.03.2026

  • 4 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    1 0 Отговор
    Не харесаха тази новина, но разбира се,ще се съберат отново на конференция да обсъдят ситуацията 🥂🤣

    20:17 16.03.2026

  • 5 Генерал от НАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Доналд Трамп, президент США":

    нету
    кораб не плава през голямата локва вече

    20:17 16.03.2026