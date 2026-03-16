Стачка блокира работата на летището в Берлин на 18 март

Международното летище Берлин ще преустанови напълно дейността си на 18 март поради стачка, която ще засегне приблизително 57 000 пътници, според оператора на летището FBB.

„Редовните пътнически полети на летище Берлин Бранденбург ще бъдат преустановени на 18 март“, се казва в изявление на FBB. Общо 445 заминаващи и пристигащи полета ще бъдат отменени.

По-рано германският синдикат на работниците в сферата на услугите Verdi обяви 24-часова стачка на летище Берлин на 18 март. Синдикатът иска 6% увеличение на заплатите от FBB за приблизително 2000 служители. Следващият кръг от преговори за заплатите е насрочен за 25 март. Чрез стачката си Verdi увеличава натиска върху работодателя си.