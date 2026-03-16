Арда триумфира над Добруджа, въпреки численото си намаление

Арда Кърджали надделя с 2:0 над гостуващия тим на Добруджа в последния сблъсък от 26-ия кръг на Първа лига.

Още от първите минути домакините демонстрираха амбиция и настъпателен дух. В 7-ата минута Феликс Ебоа Ебоа бе на косъм да открие резултата, но топката срещна напречната греда и напрежението нарасна по трибуните.

Драмата на терена се разрази в 27-ата минута, когато Дейвид Акинтола от Арда получи директен червен картон за спорно нарушение, оставяйки отбора си с човек по-малко.

Въпреки това, момчетата на Александър Тунчев не се пречупиха – напротив, показаха характер и борбеност. Само пет минути след изгонването, Уилсън Самаке се възползва от неразбирателство в защитата на Добруджа и хладнокръвно реализира за 1:0, с което взриви радостта на местната публика.

След почивката Арда продължи да контролира събитията на терена, въпреки численото си неравенство. В 61-ата минута Бирсент Карагерен удвои преднината на своя тим, след като получи прецизен пас от Лъчезар Котев и не остави шансове на вратаря Георги Аргилашки.

С този успех Арда записва деветата си победа за сезона и се изкачва на осмата позиция в класирането, прекъсвайки негативната си серия от загуба и равенство в предишните два кръга. За Добруджа поражението е петнадесето от началото на кампанията и второ в последните три срещи, което ги оставя на 12-о място.