Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арда триумфира над Добруджа, въпреки численото си намаление

Арда триумфира над Добруджа, въпреки численото си намаление

16 Март, 2026 20:08 311 1

Тимът от Кърджали записа деветата си победа за сезона

Арда триумфира над Добруджа, въпреки численото си намаление - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали надделя с 2:0 над гостуващия тим на Добруджа в последния сблъсък от 26-ия кръг на Първа лига.

Още от първите минути домакините демонстрираха амбиция и настъпателен дух. В 7-ата минута Феликс Ебоа Ебоа бе на косъм да открие резултата, но топката срещна напречната греда и напрежението нарасна по трибуните.

Драмата на терена се разрази в 27-ата минута, когато Дейвид Акинтола от Арда получи директен червен картон за спорно нарушение, оставяйки отбора си с човек по-малко.

Въпреки това, момчетата на Александър Тунчев не се пречупиха – напротив, показаха характер и борбеност. Само пет минути след изгонването, Уилсън Самаке се възползва от неразбирателство в защитата на Добруджа и хладнокръвно реализира за 1:0, с което взриви радостта на местната публика.

След почивката Арда продължи да контролира събитията на терена, въпреки численото си неравенство. В 61-ата минута Бирсент Карагерен удвои преднината на своя тим, след като получи прецизен пас от Лъчезар Котев и не остави шансове на вратаря Георги Аргилашки.

С този успех Арда записва деветата си победа за сезона и се изкачва на осмата позиция в класирането, прекъсвайки негативната си серия от загуба и равенство в предишните два кръга. За Добруджа поражението е петнадесето от началото на кампанията и второ в последните три срещи, което ги оставя на 12-о място.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Ей "Авторе" за кой ги пишеш тези неща бре ... " Напрежението нарастна по-трибуните , драмата на терена ,с което взриви радостта на местната публика " ??? Пфу.

    20:16 16.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове