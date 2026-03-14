Важно политическо събитие в Казахстан във формат live

На 15 март 2026 г. в център „Казмедиа“ в столицата на Казахстан ще се проведе мащабен онлайн маратон „Референдум – 2026“.

Маратонът ще започне в 09:00 ч. и ще продължи до 00:15 ч. на 16 март. В продължение на повече от 15 часа на живо ще бъде осигурено цялостно отразяване на едно от ключовите обществено-политически събития в страната.

В ефира ще бъдат представени основните събития в деня на референдума, мненията на гражданите, коментари на експерти и оперативна информация в модерен и динамичен формат.

Онлайн маратонът, провеждан в рамките на декадата „Науръзнама“, ще се превърне не само в значимо информационно събитие, но и в открита платформа за обсъждане на актуални обществени въпроси, представяне на нови идеи и технологични инициативи.

Специално внимание ще бъде отделено на иновационния компонент на проекта. В програмата ще участват роботи, разработени от местни изобретатели, а също така ще бъде представено и холограмно шоу с хроника на постиженията на Казахстан през последните години.

В рамките на маратона ще работят пет тематични площадки. В събитието ще участват обществени дейци, изобретатели, експерти, както и граждани, известни със своите благотворителни инициативи.

Програмата предвижда също концертни изпълнения, дискусионни сесии по актуални теми, презентации на иновационни проекти и местни стартъпи, блиц интервюта с гостите, както и преки включвания от регионите на Казахстан и от чужбина.

Излъчването на онлайн маратона ще бъде достъпно на живо в официалните сайтове и страниците в социалните мрежи на републиканските и регионалните средства за масова информация.

Онлайн излъчването ще бъде достъпно и чрез следния линк: