Бъдещето на иранския уран! Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Путин

По време на телефонен разговор с президента Доналд Тръмп тази седмица руският президент Владимир Путин предложил обогатеният уран на Иран да бъде преместен в Русия като част от споразумение за прекратяване на войната.

Тръмп е отхвърлил предложението, съобщават източници на Axios.

Отнемането на 450-те килограма 60% обогатен уран от Иран — който може да бъде превърнат в боен уран в рамките на седмици и е достатъчен за повече от 10 ядрени бомби — е една от ключовите военни цели на САЩ и Израел.

"Това не е първият път, когато се предлага подобна оферта. Тя не е била приета. Позицията на САЩ е, че трябва да видим, че уранът е обезопасен", заяви американски служител пред Axios.

Русия изказа подобни предложения по време на ядрените преговори между САЩ и Иран през май миналата година - преди САЩ и Израел да атакуват ядрените съоръжения на Иран през юни - и в седмиците преди началото на настоящата война.

На теория предложението на Путин би могло да улесни премахването на ядрените запаси на Иран без намеса на американски или израелски войски на място.

Русия вече е ядрена сила и в миналото е съхранявала нискообогатен уран от Иран в рамките на ядреното споразумение от 2015 г., което я прави една от малкото държави с техническите възможности да приеме този материал.

Путин изложил няколко идеи за прекратяване на войната между САЩ и Иран по време на разговора си с Тръмп в понеделник. Предложението за урана беше едно от тях.

В последния кръг от преговорите преди войната Иран отхвърли идеята за прехвърляне и предложи оставане на урана в собствените му съоръжения под надзора на Международната агенция за атомна енергия.