Бъдещето на иранския уран! Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Путин

14 Март, 2026 19:51 1 768 50

На теория предложението на Кремъл би могло да улесни премахването на ядрените запаси на Иран без намеса на американски или израелски войски на място

Снимка: БГНЕС/ЕРА
По време на телефонен разговор с президента Доналд Тръмп тази седмица руският президент Владимир Путин предложил обогатеният уран на Иран да бъде преместен в Русия като част от споразумение за прекратяване на войната.

Тръмп е отхвърлил предложението, съобщават източници на Axios.

Отнемането на 450-те килограма 60% обогатен уран от Иран — който може да бъде превърнат в боен уран в рамките на седмици и е достатъчен за повече от 10 ядрени бомби — е една от ключовите военни цели на САЩ и Израел.

"Това не е първият път, когато се предлага подобна оферта. Тя не е била приета. Позицията на САЩ е, че трябва да видим, че уранът е обезопасен", заяви американски служител пред Axios.

Русия изказа подобни предложения по време на ядрените преговори между САЩ и Иран през май миналата година - преди САЩ и Израел да атакуват ядрените съоръжения на Иран през юни - и в седмиците преди началото на настоящата война.

На теория предложението на Путин би могло да улесни премахването на ядрените запаси на Иран без намеса на американски или израелски войски на място.

Русия вече е ядрена сила и в миналото е съхранявала нискообогатен уран от Иран в рамките на ядреното споразумение от 2015 г., което я прави една от малкото държави с техническите възможности да приеме този материал.

Путин изложил няколко идеи за прекратяване на войната между САЩ и Иран по време на разговора си с Тръмп в понеделник. Предложението за урана беше едно от тях.

В последния кръг от преговорите преди войната Иран отхвърли идеята за прехвърляне и предложи оставане на урана в собствените му съоръжения под надзора на Международната агенция за атомна енергия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    20 10 Отговор
    Бъдещето на иранския уран е американски плутон.

    Коментиран от #42, #48

    19:53 14.03.2026

  • 2 Това ъъъ

    35 12 Отговор
    ФАЩ искат да откраднат урана и петрола на Иран. За това е тази война.

    Коментиран от #5, #8, #46

    19:54 14.03.2026

  • 3 Европеец

    20 10 Отговор
    Лудия Дончо кравата сама ще го ригне и отхвърли есента....

    Коментиран от #15

    19:55 14.03.2026

  • 4 Тц,тц,тц 😂😂😂

    9 3 Отговор
    Путин си пада по идеите и предложенията 😅😅
    Човек на идеите е🤣

    19:56 14.03.2026

  • 5 Само ееее

    10 11 Отговор

    До коментар #2 от "Това ъъъ":

    Само еъврей може да ми сложи минус.

    19:56 14.03.2026

  • 6 Не може,

    10 8 Отговор
    щото искат те да го гепнат.

    19:57 14.03.2026

  • 7 Яшар

    15 8 Отговор
    ...не е по темата ,но големи търговски приятели бяхме с Кувейт и Иран много голям бизнес ...помня през 84-85 г ..отделно Сирия,Либия...виж Със Саудитска Арабия,Дубай,оман ...нямахме близки връзки ...

    19:58 14.03.2026

  • 8 Оня с коня

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "Това ъъъ":

    Така е,а Русия иска да ги открадне от САЩ.

    Коментиран от #11

    19:58 14.03.2026

  • 9 име

    16 10 Отговор
    От 1995г хитлеряху ги обвинява че правят ядрено оръжие и е ся, до няколко седмици или месеца ще е готов. На 50, на 60, на 70, на 80, на 90% бил обогатен, утре правят бомбата. И така вече 30г!

    19:58 14.03.2026

  • 10 Шопо

    11 13 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия

    Коментиран от #16, #30

    19:59 14.03.2026

  • 11 Здрасти конь

    19 7 Отговор

    До коментар #8 от "Оня с коня":

    Тези лоши руснаци, как искат да вземат на бай Дончо урана, а?

    20:00 14.03.2026

  • 12 Нищо ново

    11 13 Отговор
    Тръм вече го нарита и му каза - Русия не е никакъв фактор. Реално, това е самата истина.

    20:01 14.03.2026

  • 13 И Киев е Руски

    11 7 Отговор
    Перчема пак слага каруцата пред 🐴 ня

    20:01 14.03.2026

  • 14 Хм...

    10 9 Отговор
    тръмп е инфантилен идиот. До месец не спре ли с излагацията в персийския залив голямото г0BH0 ще се джасне в големия вентилатор в самите сащ. И тогава ще е късно за всичко, освен пълномащабна и непредизвикана гражданска война в пiHд0cTaH. Бездруго в повечето южни щати (пък и не само там) сепаратистите вече са на полусъединител.

    20:01 14.03.2026

  • 15 ЪХЪ

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Мани го Дончо.Евреите захапват ли те отърване няма.

    Коментиран от #26

    20:01 14.03.2026

  • 16 Вярвам ти,

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    вчера на пазара една бабка и тя продаваше уран.
    Евтино, за сиромаси.

    20:01 14.03.2026

  • 17 Многоходов Кремълски педофил с токчета -

    10 7 Отговор
    Аз избрах откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части.

    Коментиран от #19

    20:02 14.03.2026

  • 18 ЗабеляЗЪЛ

    8 7 Отговор
    От две години насам Путлер гледа като плъх у брашно.

    20:03 14.03.2026

  • 19 И Киев е Руски

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Многоходов Кремълски педофил с токчета -":

    Ще разбереш че грешиш.Като направиш сеФтето на 50 сет само чакай

    Коментиран от #29

    20:04 14.03.2026

  • 20 Ха Ха

    7 2 Отговор
    Прави ли ви впечатление че ораторската колонка на говорителя от Москва е значително по ниска!!!

    Коментиран от #24

    20:05 14.03.2026

  • 21 6135

    4 5 Отговор
    Хитри са руснаците!
    "Ма не бе гусин Тръмп, ние такова ще вземем 450-те килограма 60% уран и кат съ ръзминът нещата ний шъ им върним саму 50кг уран. Кво съ некви 50кг, едноту нищу. Ти немой ги гледа че са обогатени до 99.9%.

    20:05 14.03.2026

  • 22 комунис

    7 2 Отговор
    Навремето СССР ни взе така златото уж,да го пази,а Сталин взе от испанците златото уж да го пази...

    20:06 14.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гол Кремълски охлюв -Ботокс 1.50

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ха Ха":

    Аз съм доста висок

    20:08 14.03.2026

  • 25 Мишел

    8 3 Отговор
    Пу ткин стана за посмешище на цял свят.След позорното бягство от готвача и 13 годишният...3 дневен БЛИЦКРИГ,..всички се гаврят с бего

    20:08 14.03.2026

  • 26 Европеец

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "ЪХЪ":

    Прав си..... Но най смешното е, че лудото дончо стана пуделчето на евреите....

    20:08 14.03.2026

  • 27 Ко стаа бе руски боклуци?

    7 3 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа ?!

    20:09 14.03.2026

  • 28 Атина Палада

    1 7 Отговор
    Бла ,бла ,не вярвам ,че тази война е за урана и ЯО на Иран! Путин и Тръмп ни качват на черешата,ако изобщо такъв разговор е воден от тях.Защото може и "м.исирките" да си го съчиняват..Едва ли знаят какво точно са си говорили двамата президенти!

    Коментиран от #32

    20:09 14.03.2026

  • 29 Трай ма руска

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "И Киев е Руски":

    Урус пи йо.зстваряй чофффката да не отнесеш шнура.

    Коментиран от #38

    20:10 14.03.2026

  • 30 фактите

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Ти си човека.Добре,че имаме такъв силно информиран диванен тpoл ,че да ни поднася лесно информацията.

    20:10 14.03.2026

  • 31 БГ УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 0 Отговор
    СССР едно време с що уран се снабди от България, сигурно и този е български.
    А ние, глупаците - ВОДА ГАЗИМ, ЖАДНИ ХОДИМ.
    Поне да се бяхме заредили и ние с бомби из разни скрити ракетни бази из гори и планини!
    Та, поне да имаше смисъл от толкова жертви, които дадохме - хиляди измряха, докато бъде изваден този уран и от последващата радиация....
    Ама така е, като сме под робството на Ц и о н... Голи, боси, че даже и без гащи сме останали...

    Коментиран от #36

    20:12 14.03.2026

  • 32 Тц,тц,тц 😂😂😂

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Ти не знаеш ли🤔Руските ботове обикновено знаете всичко 😅😅😅

    Коментиран от #50

    20:13 14.03.2026

  • 33 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Оставете бай Дончо да се насочи та белким му уври главата,а не само да размахва тия Ирански ядрени бомби,които му изядоха главата.Мниго интереси и много играчи на терена

    20:13 14.03.2026

  • 34 Верно е..

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Светът се събуди!":

    Цел СВЕТ знае песента:
    Мутин. У.. ЙЛО ОО ...ЛАЛАЛА..ЛАЛА ЛАЛАА...М УТИН У...ЙЛООО....
    А ти?
    Ееееедехееее

    20:14 14.03.2026

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 6 Отговор
    БАЙ ДОНЬО, ГОСПОД ГО СПАСИ ОТ КУРШУМА,
    ЗА ДА ЗАТРИЕ САЩ :)

    Коментиран от #41

    20:15 14.03.2026

  • 36 мушмул

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "БГ УРАНОВИТЕ МИНИ":

    "СССР едно време с що уран се снабди от България" , уланова руда не уран, и що уран ти сложи в АЕЦ-а!

    Коментиран от #40

    20:17 14.03.2026

  • 37 Бикът от Шри Ланка

    3 1 Отговор
    НА ПУТИНАНУСА Е КАТО ВУЛКАН

    20:18 14.03.2026

  • 38 И Киев е Руски

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Трай ма руска":

    Готино ми говориш но с твоя шнур ще си Ум.еш детствен.Но банани има възползвай се

    20:20 14.03.2026

  • 39 Мордор NEWS:

    2 0 Отговор
    Да се готви Индонезия!
    Никой не може да избяга от Окото на Злото, аа ъ-ъ, имах предвид - от Окото на Белоглавия орел. Да, това имах предвид:

    20:20 14.03.2026

  • 40 Ей това да си копейка е Божие наказание

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "мушмул":

    Човекът ти казва колко народ си е отишъл от радиацията,той се хванал като слепец за тояга.

    20:21 14.03.2026

  • 41 Тее БА у Мало Умнико ))))

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    От 45г.. до сеги ,Тия с Петолъчки те, дека се цаливаа ,обарваа и мляскаха публичо с език, би обясняваха как СА Щ и Империализмо се разпадат а то зема та се гътна СССР,..СИВ,Варшавскио договор ..
    Ти дам сезал самоубиец?
    Хехехехехехе

    Коментиран от #49

    20:22 14.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Вижте!

    1 1 Отговор
    Благословиха знамето на Иран и го издигнаха в центъра на София!
    Похвала за иподякон Атанас Стефанов!
    Отчето не си поплюва, браво!

    Коментиран от #47

    20:26 14.03.2026

  • 44 Бг Копейка

    2 0 Отговор
    Първо сме за Путин, след това за Тръмп, след това за Аятоласите, после за Лукашенко,и за Ким Чен Ун,сега чакаме заповед от Кремъл,за кой да сме!

    20:26 14.03.2026

  • 45 .....

    1 0 Отговор
    Путин е безгласна буква, никой не го приема несериозно, подиграват се с него

    20:27 14.03.2026

  • 46 Силиций

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Това ъъъ":

    Чуждия петролен бостан дето им се ще на САЩ да оберат е на път да има пъдар с ядрена пушка- е как да го откраднат ? Трябва да попречат на пъдара на бостана да има ядрена пушка.

    20:29 14.03.2026

  • 47 Ненормалници

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Вижте!":

    и глупаци има, добре че са много малко 😂

    20:30 14.03.2026

  • 48 Силиций

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Плутоний....Плутон е планета.САЩ правят планети само в Холивуд.

    20:31 14.03.2026

  • 49 Много точно

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тее БА у Мало Умнико ))))":

    Цял живот ошашавените русофили чакат САЩ и Запада да фалират, а накрая Русия фалира 😂

    20:33 14.03.2026

  • 50 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Предвид някои вече факти ,които са станали такива в резултат от тази война,за себе си знам за какво е тази война..Да,не съм на 100% убедена ,но повече от 50% вярвам в тази ми убеденост ..

    20:33 14.03.2026