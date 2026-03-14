Петролът, санкциите и отношенията между Русия и Иран

Ясно е, че облекчаването на петролните санкции е в полза на Путин, казва германският експерт Янис Клуге. Реакциите на Русия обаче разкриват много за отношенията между Москва и Техеран, казва той в интервю за АРД.
"В момента Русия е един от най-големите печеливши от кризата на петролния пазар", казва в интервю за германската обществена телевизия АРД заместник-ръководителят на изследователската група "Източна Европа и Евразия" към Германския институт за международни отношения и сигурност Янис Клуге.
Според него това е така не само заради повишилите се цени на петрола, но и заради облекчаването на санкциите. "В момента Русия получава над двойно повече приходи от петрола си, отколкото получаваше през януари и февруари", подчертава Клуге. Това означава, че Москва може да печели допълнително по няколкостотин милиона всеки един ден, в който кризата продължава. Затова и важният въпрос е колко дълго ще продължи тя, отбелязва експертът. Ако е само няколко седмици, това няма да е от особено голямо значение, но ако продължи например до края на годината, това може сериозно да подсили Русия.
Янис Клуге разяснява, че в момента става дума за китайските и индийските пазари. Те бяха засегнати от новите санкции, наложени от САЩ през есента. Заради тях Москва на практика не можеше да намери никакви купувачи за петрола си. Затова и много танкери с руски петрол оставаха в морето. Изглежда, че американците сага искат да използват този заклещен там петрол, за да облекчат проблемите на петролния пазар, смята Клуге.
За Русия е по-важна връзката с Тръмп, отколкото партньорството с Иран
За Русия войната в Иран е нож с две остриета, казва Клуге пред АРД. "От една страна така Москва получава допълнителни приходи от петрол - отслабването на санкциите е символичен успех. Дори само това е голям пробив за Путин. От друга страна Русия е в трудна ситуация, защото Иран в последните години беше важен съюзник на Кремъл и изпращаше оръжие за войната срещу Украйна", обяснява експертът. В момента Русия не може истински да подкрепи Иран. Путин е изключително резервиран в изказванията си и изобщо не е критикувал директно американските действия. "И сега изглежда така, сякаш Русия изоставя съюзниците си в истински важните за тях моменти", казва Клуге.
Според експерта отношенията между Русия и Иран са въпрос на удобство - това важи поне за Русия през последните години. Москва получаваше дронове от Техеран, получи и технологията, за да може сама да ги произвежда. През последната година това се превърна в един от най-големите проблеми за Украйна. Същевременно е очевидно, че за Путин е много по-важно да не опропасти отношенията си с Тръмп, смята Клуге. "Точно тук стават очевидни лимитите на неговата лоялност и партньорство. Защото в момента връзката с американците е много по-стойностна и важна за Русия."
Какво губи и какво печели Украйна
За Украйна обаче проблемът не се ограничава само до това, че Русия сега печели повече от петролния си бизнес. Киев има и друга голяма тревога и тя е свързана с оръжията и мунициите. Колкото повече американски военни системи се употребяват за войната в Иран, толкова по-малко ще могат да достигат до Украйна, отбелязва Янис Клуге пред АРД.
От друга страна през последната година Киев се отбранява на два фронта - както от активната война на своя територия, така и от непрестанните американски инициативи в преговорите за мир, които на практика принуждаваха Украйна да капитулира, казва експертът. В този смисъл в момента напрежението и натискът, който идваше от Вашингтон по тази линия, са отслабени. Войната в Иран в момента е по-важна за САЩ и това може да даде малко въздух на Киев на дипломатическия фронт.
Освен това сега Украйна може да демонстрира пред света опита си в противодействието на иранските дронове "Шахед". Киев разполага с технологията и експертите. И това вече доведе до партньорски отношения с арабските държави, които Иран атакува. Но негативният аспект за Украйна, разбира се, е по-силен. А именно, че Русия бива подсилвана на енергийните пазари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":което е получила Русия е само за Индия, и само за 30 дни. Не касае други държави. Прочети има много информация.
9 Русия и Иран
станали чалмофили ….
12 И за Румъния.
До коментар #5 от "Разрешението":М. Атанасова така написа тук.
„Спешно предупреждение за населението на ОАЕ. Жителите и тези, които се намират в посочените на картата райони в ОАЕ, се уведомяват незабавно да евакуират районите около пристанищата Фуджейра, Халифа и Джебел Али“, се казва в изявлението.
Беше заявено, че тези пристанища са се превърнали в легитимни цели поради присъствието на американски войски, разположени сред цивилни обекти. Иран отбеляза, че удари по тези обекти са възможни в следващите часове.
До коментар #9 от "Русия и Иран":Русофоби станали Петроханци
Напълниха ли ЕС с мигранти.....
Дигнаха ли цените на 150 долара...Помниим..
До коментар #10 от "ДОЙЧОВОТО ВКИСНАТО ЗЕЛЕ":руското УНИЖЕНИЕ и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
До коментар #6 от "Стига евтина пропаганда":държавните руски и севернокорейски канали. Те са част от министерствата на пропагандата и облъчват 24/7 крепостните роби с цел да ги държат в неведение и подчинение. 95% по руски и севернокорейски ТВ е чиста измислица. Затова нямат и интернет, за да не разбират истината и реалността.
Да кара все така, да побеждава всеки ден иранците.
До коментар #12 от "И за Румъния.":навсякъде и то още преди 3 дни се публикува изявлението на Тръмп за 30 дневното разрешение Русия да попълни недостига на Индия.
