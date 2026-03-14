Петролът, санкциите и отношенията между Русия и Иран

14 Март, 2026 18:21 872 22

  • русия-
  • иран-
  • украйна-
  • санкции-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

В момента Москва е един от най-големите печеливши от кризата на петролния пазар

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ясно е, че облекчаването на петролните санкции е в полза на Путин, казва германският експерт Янис Клуге. Реакциите на Русия обаче разкриват много за отношенията между Москва и Техеран, казва той в интервю за АРД.

"В момента Русия е един от най-големите печеливши от кризата на петролния пазар", казва в интервю за германската обществена телевизия АРД заместник-ръководителят на изследователската група "Източна Европа и Евразия" към Германския институт за международни отношения и сигурност Янис Клуге.

Според него това е така не само заради повишилите се цени на петрола, но и заради облекчаването на санкциите. "В момента Русия получава над двойно повече приходи от петрола си, отколкото получаваше през януари и февруари", подчертава Клуге. Това означава, че Москва може да печели допълнително по няколкостотин милиона всеки един ден, в който кризата продължава. Затова и важният въпрос е колко дълго ще продължи тя, отбелязва експертът. Ако е само няколко седмици, това няма да е от особено голямо значение, но ако продължи например до края на годината, това може сериозно да подсили Русия.

Янис Клуге разяснява, че в момента става дума за китайските и индийските пазари. Те бяха засегнати от новите санкции, наложени от САЩ през есента. Заради тях Москва на практика не можеше да намери никакви купувачи за петрола си. Затова и много танкери с руски петрол оставаха в морето. Изглежда, че американците сага искат да използват този заклещен там петрол, за да облекчат проблемите на петролния пазар, смята Клуге.

За Русия е по-важна връзката с Тръмп, отколкото партньорството с Иран

За Русия войната в Иран е нож с две остриета, казва Клуге пред АРД. "От една страна така Москва получава допълнителни приходи от петрол - отслабването на санкциите е символичен успех. Дори само това е голям пробив за Путин. От друга страна Русия е в трудна ситуация, защото Иран в последните години беше важен съюзник на Кремъл и изпращаше оръжие за войната срещу Украйна", обяснява експертът. В момента Русия не може истински да подкрепи Иран. Путин е изключително резервиран в изказванията си и изобщо не е критикувал директно американските действия. "И сега изглежда така, сякаш Русия изоставя съюзниците си в истински важните за тях моменти", казва Клуге.

Според експерта отношенията между Русия и Иран са въпрос на удобство - това важи поне за Русия през последните години. Москва получаваше дронове от Техеран, получи и технологията, за да може сама да ги произвежда. През последната година това се превърна в един от най-големите проблеми за Украйна. Същевременно е очевидно, че за Путин е много по-важно да не опропасти отношенията си с Тръмп, смята Клуге. "Точно тук стават очевидни лимитите на неговата лоялност и партньорство. Защото в момента връзката с американците е много по-стойностна и важна за Русия."

Какво губи и какво печели Украйна

За Украйна обаче проблемът не се ограничава само до това, че Русия сега печели повече от петролния си бизнес. Киев има и друга голяма тревога и тя е свързана с оръжията и мунициите. Колкото повече американски военни системи се употребяват за войната в Иран, толкова по-малко ще могат да достигат до Украйна, отбелязва Янис Клуге пред АРД.

От друга страна през последната година Киев се отбранява на два фронта - както от активната война на своя територия, така и от непрестанните американски инициативи в преговорите за мир, които на практика принуждаваха Украйна да капитулира, казва експертът. В този смисъл в момента напрежението и натискът, който идваше от Вашингтон по тази линия, са отслабени. Войната в Иран в момента е по-важна за САЩ и това може да даде малко въздух на Киев на дипломатическия фронт.

Освен това сега Украйна може да демонстрира пред света опита си в противодействието на иранските дронове "Шахед". Киев разполага с технологията и експертите. И това вече доведе до партньорски отношения с арабските държави, които Иран атакува. Но негативният аспект за Украйна, разбира се, е по-силен. А именно, че Русия бива подсилвана на енергийните пазари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    САЩ махнаха санкциите срещу Русия а ние сме по католици от папата.

    Коментиран от #5

    18:22 14.03.2026

  • 2 Светът се събуди!

    9 5 Отговор
    В ютюб: @Rathbonee дискусия по темата къде е Сатаняху?

    18:25 14.03.2026

  • 3 Истината

    13 4 Отговор
    Зелето пак се замириса

    18:27 14.03.2026

  • 4 руската мечка

    5 11 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #11

    18:28 14.03.2026

  • 5 Разрешението

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    което е получила Русия е само за Индия, и само за 30 дни. Не касае други държави. Прочети има много информация.

    Коментиран от #12

    18:30 14.03.2026

  • 6 Стига евтина пропаганда

    8 4 Отговор
    Дойче веле - рупорът на лъжата.

    Коментиран от #20

    18:30 14.03.2026

  • 7 В Русия бият тревога, положението

    5 7 Отговор
    на икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    18:31 14.03.2026

  • 8 Курти

    6 6 Отговор
    Копеите вият като сирени в Техеран вече 5та година

    18:33 14.03.2026

  • 9 Русия и Иран

    5 7 Отговор
    Пустите русофили,
    станали чалмофили ….

    Коментиран от #13, #15

    18:35 14.03.2026

  • 10 ДОЙЧОВОТО ВКИСНАТО ЗЕЛЕ

    9 3 Отговор
    си изяде г... от яд и злоба. Безсилен плач.

    Коментиран от #19

    18:36 14.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И за Румъния.

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Разрешението":

    М. Атанасова така написа тук.

    Коментиран от #22

    18:37 14.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бум

    7 0 Отговор
    Иран обяви подготовка за удари по три пристанища в Обединените арабски емирства (ОАЕ) в отговор на нападението срещу остров Харг, който е под ирански контрол. Това беше съобщено на 14 март от информационната агенция Tasnim в нейния Telegram канал.

    „Спешно предупреждение за населението на ОАЕ. Жителите и тези, които се намират в посочените на картата райони в ОАЕ, се уведомяват незабавно да евакуират районите около пристанищата Фуджейра, Халифа и Джебел Али“, се казва в изявлението.

    Беше заявено, че тези пристанища са се превърнали в легитимни цели поради присъствието на американски войски, разположени сред цивилни обекти. Иран отбеляза, че удари по тези обекти са възможни в следващите часове.

    18:39 14.03.2026

  • 15 Пустите

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Русия и Иран":

    Русофоби станали Петроханци

    18:39 14.03.2026

  • 16 В Сирия първи сценарий игра за разпад ЕС

    4 2 Отговор
    Ми те Путин и Тръмп го проиграха сценария в първия мандат на Тръмп, само че тогава Путин бомбеше.
    Напълниха ли ЕС с мигранти.....
    Дигнаха ли цените на 150 долара...Помниим..

    18:40 14.03.2026

  • 17 ала бала

    1 5 Отговор
    голяма работа, че Русия щяла да спечели 5 копейки този месец, по цял ден това четем. едно и също.

    18:41 14.03.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор
    s takyw авер като РФ , не ти трябват враговев////аре на БРИКСа

    18:47 14.03.2026

  • 19 Нямат край

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "ДОЙЧОВОТО ВКИСНАТО ЗЕЛЕ":

    руското УНИЖЕНИЕ и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    18:48 14.03.2026

  • 20 Най-много лъжат

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Стига евтина пропаганда":

    държавните руски и севернокорейски канали. Те са част от министерствата на пропагандата и облъчват 24/7 крепостните роби с цел да ги държат в неведение и подчинение. 95% по руски и севернокорейски ТВ е чиста измислица. Затова нямат и интернет, за да не разбират истината и реалността.
    😉

    18:51 14.03.2026

  • 21 Еми…

    4 1 Отговор
    Тръмп сам се насади на тези пачи яйца, никой не му е виновен.
    Да кара все така, да побеждава всеки ден иранците.

    18:52 14.03.2026

  • 22 Това е го има

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "И за Румъния.":

    навсякъде и то още преди 3 дни се публикува изявлението на Тръмп за 30 дневното разрешение Русия да попълни недостига на Индия.

    18:52 14.03.2026

