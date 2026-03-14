Петролът, санкциите и отношенията между Русия и Иран

Ясно е, че облекчаването на петролните санкции е в полза на Путин, казва германският експерт Янис Клуге. Реакциите на Русия обаче разкриват много за отношенията между Москва и Техеран, казва той в интервю за АРД.

"В момента Русия е един от най-големите печеливши от кризата на петролния пазар", казва в интервю за германската обществена телевизия АРД заместник-ръководителят на изследователската група "Източна Европа и Евразия" към Германския институт за международни отношения и сигурност Янис Клуге.

Според него това е така не само заради повишилите се цени на петрола, но и заради облекчаването на санкциите. "В момента Русия получава над двойно повече приходи от петрола си, отколкото получаваше през януари и февруари", подчертава Клуге. Това означава, че Москва може да печели допълнително по няколкостотин милиона всеки един ден, в който кризата продължава. Затова и важният въпрос е колко дълго ще продължи тя, отбелязва експертът. Ако е само няколко седмици, това няма да е от особено голямо значение, но ако продължи например до края на годината, това може сериозно да подсили Русия.

Янис Клуге разяснява, че в момента става дума за китайските и индийските пазари. Те бяха засегнати от новите санкции, наложени от САЩ през есента. Заради тях Москва на практика не можеше да намери никакви купувачи за петрола си. Затова и много танкери с руски петрол оставаха в морето. Изглежда, че американците сага искат да използват този заклещен там петрол, за да облекчат проблемите на петролния пазар, смята Клуге.

За Русия е по-важна връзката с Тръмп, отколкото партньорството с Иран

За Русия войната в Иран е нож с две остриета, казва Клуге пред АРД. "От една страна така Москва получава допълнителни приходи от петрол - отслабването на санкциите е символичен успех. Дори само това е голям пробив за Путин. От друга страна Русия е в трудна ситуация, защото Иран в последните години беше важен съюзник на Кремъл и изпращаше оръжие за войната срещу Украйна", обяснява експертът. В момента Русия не може истински да подкрепи Иран. Путин е изключително резервиран в изказванията си и изобщо не е критикувал директно американските действия. "И сега изглежда така, сякаш Русия изоставя съюзниците си в истински важните за тях моменти", казва Клуге.

Според експерта отношенията между Русия и Иран са въпрос на удобство - това важи поне за Русия през последните години. Москва получаваше дронове от Техеран, получи и технологията, за да може сама да ги произвежда. През последната година това се превърна в един от най-големите проблеми за Украйна. Същевременно е очевидно, че за Путин е много по-важно да не опропасти отношенията си с Тръмп, смята Клуге. "Точно тук стават очевидни лимитите на неговата лоялност и партньорство. Защото в момента връзката с американците е много по-стойностна и важна за Русия."

Какво губи и какво печели Украйна

За Украйна обаче проблемът не се ограничава само до това, че Русия сега печели повече от петролния си бизнес. Киев има и друга голяма тревога и тя е свързана с оръжията и мунициите. Колкото повече американски военни системи се употребяват за войната в Иран, толкова по-малко ще могат да достигат до Украйна, отбелязва Янис Клуге пред АРД.

От друга страна през последната година Киев се отбранява на два фронта - както от активната война на своя територия, така и от непрестанните американски инициативи в преговорите за мир, които на практика принуждаваха Украйна да капитулира, казва експертът. В този смисъл в момента напрежението и натискът, който идваше от Вашингтон по тази линия, са отслабени. Войната в Иран в момента е по-важна за САЩ и това може да даде малко въздух на Киев на дипломатическия фронт.

Освен това сега Украйна може да демонстрира пред света опита си в противодействието на иранските дронове "Шахед". Киев разполага с технологията и експертите. И това вече доведе до партньорски отношения с арабските държави, които Иран атакува. Но негативният аспект за Украйна, разбира се, е по-силен. А именно, че Русия бива подсилвана на енергийните пазари.