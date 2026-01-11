Мадуро от килията: Справяме се добре. Ние сме борци!

Франс прес, цитирана от БНР, съобщи, че сваленият от власт президент на Венецуела Николас Мадуро е заявил, че се чувства добре в затвора в Съединените щати.

Това става ясно от видео със сина на бившия лидер Николас Мадуро Гера, което беше публикувано от управляващата във Венецуела Обединенина социалистическа партия.



"Справяме се добре. Ние сме борци", е казал Мадуро, цитиран от сина си Николас.



Мадуро и съпругата му очакват започването на съдебен процес срещу тях в Съединените щати, след като бяха изведени от Венецуела при американска военна операция преди седмица.