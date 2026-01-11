Мадуро от килията: Справяме се добре. Ние сме борци!

Франс прес, цитирана от БНР, съобщи, че сваленият от власт президент на Венецуела Николас Мадуро е заявил, че се чувства добре в затвора в Съединените щати.
Това става ясно от видео със сина на бившия лидер Николас Мадуро Гера, което беше публикувано от управляващата във Венецуела Обединенина социалистическа партия.
"Справяме се добре. Ние сме борци", е казал Мадуро, цитиран от сина си Николас.
Мадуро и съпругата му очакват започването на съдебен процес срещу тях в Съединените щати, след като бяха изведени от Венецуела при американска военна операция преди седмица.
1 Уса
Коментиран от #2, #12
04:31 11.01.2026
2 Петър
До коментар #1 от "Уса":ами шофьор на автобус какво да каже далеч е от Че Гевара латинос това е положението
Коментиран от #3
04:52 11.01.2026
3 Петър
До коментар #2 от "Петър":Освен това е индианец На незнаещите има значение Фидел Кастро е чист испанец освен това благородник Че Гевара е също испанец има значение тези нюанси така че не коментирайте Латинска Америка без да днаете нюансите
05:17 11.01.2026
4 пламен
05:34 11.01.2026
5 Владимир Путин, президент
140млн руснаци включая меня жадуват да се събудят в американски затвор, от да живеят в Pycский Мир.
Мадуро, идвам 🎅
Коментиран от #10
06:05 11.01.2026
6 Банско
06:36 11.01.2026
7 истината крита от медиите
06:45 11.01.2026
8 Смърфиета
06:51 11.01.2026
9 КОЛЬО ПАРЪМА
06:54 11.01.2026
10 Смърфиета
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Допълни си, или ако е на път да свърши върви в кварталното денонощно сега, докато е спокойно навън. Тъкмо от студа ще ти се увеличи жаждата, освен това водката няма да има нужда да я слагаш във фризера. Съвет: не пий на голо, направи си сандвичи. Наздраве!
06:56 11.01.2026
11 Громико
Коментиран от #14, #17
06:56 11.01.2026
12 Смърфиета
До коментар #1 от "Уса":А унгарският диктатор Шандуро кога? Той е от кардарашите. Те всичките са престъпници. Иначе те изритват от племето ако не си джебчийка.
07:01 11.01.2026
13 Един
Коментиран от #16
07:07 11.01.2026
15 Смърфиета
07:11 11.01.2026
16 Смърфиета
До коментар #13 от "Един":Борците са ВИС, СИК са каратистите, и някои други спортове, може би плувците.
07:13 11.01.2026
17 Смърфиета
До коментар #11 от "Громико":Питай Сеньор Рустерфорд Ниньо Гереро Флорес. Той ще те научи.
07:17 11.01.2026