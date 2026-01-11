Новини
Мадуро от килията: Справяме се добре. Ние сме борци!

Мадуро от килията: Справяме се добре. Ние сме борци!

11 Януари, 2026 03:53, обновена 11 Януари, 2026 07:11

Синът на отвлечения в САЩ венецуелски лидер потвърди, че родителите му са добре

Мадуро от килията: Справяме се добре. Ние сме борци! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франс прес, цитирана от БНР, съобщи, че сваленият от власт президент на Венецуела Николас Мадуро е заявил, че се чувства добре в затвора в Съединените щати.

Това става ясно от видео със сина на бившия лидер Николас Мадуро Гера, което беше публикувано от управляващата във Венецуела Обединенина социалистическа партия.

"Справяме се добре. Ние сме борци", е казал Мадуро, цитиран от сина си Николас.

Мадуро и съпругата му очакват започването на съдебен процес срещу тях в Съединените щати, след като бяха изведени от Венецуела при американска военна операция преди седмица.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уса

    1 3 Отговор
    Сеньор Мадуро се справя много добре,дори е малко напълнял и започна да посещава фитнеса

    Коментиран от #2, #12

    04:31 11.01.2026

  • 2 Петър

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    ами шофьор на автобус какво да каже далеч е от Че Гевара латинос това е положението

    Коментиран от #3

    04:52 11.01.2026

  • 3 Петър

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Освен това е индианец На незнаещите има значение Фидел Кастро е чист испанец освен това благородник Че Гевара е също испанец има значение тези нюанси така че не коментирайте Латинска Америка без да днаете нюансите

    05:17 11.01.2026

  • 4 пламен

    2 7 Отговор
    Бил е предаден от руската и кубинската охрана

    05:34 11.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 10 Отговор
    Хoчу дополнить...
    140млн руснаци включая меня жадуват да се събудят в американски затвор, от да живеят в Pycский Мир.
    Мадуро, идвам 🎅

    Коментиран от #10

    06:05 11.01.2026

  • 6 Банско

    5 1 Отговор
    Хайде взимай и Баце и Шишо при теб

    06:36 11.01.2026

  • 7 истината крита от медиите

    3 1 Отговор
    Не е залавяне а отвличане на човек с имунитет.Тона е тероризъм.

    06:45 11.01.2026

  • 8 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Сергей-Мелик Багдасаров да не е роднина на Милко Багдасаров от Кърджаали?

    06:51 11.01.2026

  • 9 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    Опнаха лия

    06:54 11.01.2026

  • 10 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Допълни си, или ако е на път да свърши върви в кварталното денонощно сега, докато е спокойно навън. Тъкмо от студа ще ти се увеличи жаждата, освен това водката няма да има нужда да я слагаш във фризера. Съвет: не пий на голо, направи си сандвичи. Наздраве!

    06:56 11.01.2026

  • 11 Громико

    0 0 Отговор
    А женка му как се справя,мокри ли котиту?

    Коментиран от #14, #17

    06:56 11.01.2026

  • 12 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    А унгарският диктатор Шандуро кога? Той е от кардарашите. Те всичките са престъпници. Иначе те изритват от племето ако не си джебчийка.

    07:01 11.01.2026

  • 13 Един

    0 0 Отговор
    Борци, ама от ВИС или от СИК?

    Коментиран от #16

    07:07 11.01.2026

  • 15 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Нещо ме захапа филтъра.

    07:11 11.01.2026

  • 16 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    Борците са ВИС, СИК са каратистите, и някои други спортове, може би плувците.

    07:13 11.01.2026

  • 17 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Громико":

    Питай Сеньор Рустерфорд Ниньо Гереро Флорес. Той ще те научи.

    07:17 11.01.2026