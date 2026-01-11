Новини
Много българи напускат Великобритания

Много българи напускат Великобритания

11 Януари, 2026 09:35

Най-голямата група, напускаща Острова, са румънците

Много българи напускат Великобритания - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Все повече българи напускат Великобритания. Според данните сънародниците ни са третата най-голяма група европейски граждани, които си тръгват от Острова.

Статистиката, обхващаща периода до юни 2025, сочи, че около 11 000 български граждани са се завърнали в България, докато по-малко от 4000 са пристигнали във Великобритания. Такъв отрицателен миграционен баланс, не е наблюдаван в подобни мащаби от години.

Основните причини за тази тенденция са добре познати. На първо място са рязко нарасналите разходи за живот. Цените на наемите, храните и енергията на Острова продължават да растат, докато доходите на много мигранти остават без съществено увеличение. Към това се добавят сериозните проблеми в Националната здравна служба - дълги списъци на чакащи, недостиг на персонал и затруднен достъп до медицинска помощ.

Има и един неофициален фактор, който води до отлива на българи от страната - дискриминацията, както на работното място, така и при достъпа до социални услуги. Рязко зачестиха случаите, в които хора на социални помощи получават писма с искане да върнат вече получени средства.

Българите обаче не са единствените. Най-голямата група, напускаща Великобритания, са румънците - около 37 хиляди души за година. Причините са сходни, но има и още нещо, икономиката в Румъния бележи сериозен растеж - със значително по-високи заплати, ниска безработица и по-достъпни жилища.

След румънците, поляците и българите, сред напускащите са още италианци, испанци, португалци и французи. Тези данни ясно показват, че Великобритания постепенно губи привлекателността си като трудов и житейски център за много европейци.

Въпросът, който остава, е дали тази тенденция ще се задълбочи и как България ще успее да задържи завръщащите се у дома.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Правилно

    55 12 Отговор
    Очаква се "Посейдон"

    09:37 11.01.2026

  • 2 Мдаа

    70 6 Отговор
    Мизерията там е потресаваща! Хората бягат!

    09:39 11.01.2026

  • 3 хехе

    82 5 Отговор
    маАлата се задръсти от завърнали се "българи".

    09:39 11.01.2026

  • 4 си дзън

    80 7 Отговор
    Напускащите са роми на социал и студентски заеми.

    Коментиран от #5

    09:39 11.01.2026

  • 5 Механик

    49 8 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Тебе съм те признал! Неуморим си.
    Искаш да кажеш, че поляците, румънците, испанците и португалците и те са роми?????
    М?

    09:46 11.01.2026

  • 6 Леля Гошо

    52 3 Отговор
    Желаещи да ги заместят има много от Сомалия до Бангладеш

    09:46 11.01.2026

  • 7 Англия

    43 8 Отговор
    Трябва да спре социалните помощи за да се възстанови . Не е нормално ние работещите да издържаме някакви си тарикати ,които не работят а получават всичко на готово . Работещият плаща за лекарства ,за зъболечение ,наем , и всички сметки а тарикатите работят на черно и получават общинско жилище или му е платено такова безплатно зъболечение, безплатни лекарства и после се оплакват ,че били дискриминирани .Вън всеки паразит .

    Коментиран от #10

    09:46 11.01.2026

  • 8 запознат

    27 5 Отговор
    и все по малко ще ходят
    трябва виза за работа
    за сега в европа е по лесно за работа
    и хората се местят
    напълно нормално

    Коментиран от #18, #21

    09:47 11.01.2026

  • 10 Британия

    28 3 Отговор

    До коментар #7 от "Англия":

    It takes two to tango. За да работи на черно, значи някой го е наел да работи на черно за да мине тънко, нали така? А той тарикат ли е, или тарикати са само чужденците(

    09:53 11.01.2026

  • 11 Абе,

    37 9 Отговор
    важно е да дават на зеленият шмъркач милиарди...

    09:53 11.01.2026

  • 12 az СВО Победа 80

    35 7 Отговор
    Там да си стоят, нали уж беше "хубаво" в Англия! 🤣🤣🤣🤣🤣

    09:54 11.01.2026

  • 13 В крайна

    17 5 Отговор
    сметка, защо не се позовавате на официален източник на информацията. Некаква кифла Антония решила да се прави на знаеща и сътворила едно неделно л...

    09:56 11.01.2026

  • 14 Юру-у-у-ш

    28 0 Отговор
    Като се върнат,като ни тръгне икономиката,та не можем да я спрем.

    09:57 11.01.2026

  • 16 Пешо z

    27 6 Отговор
    Бягайте преди да е дошъл Орешника.Британия е обречена.

    09:58 11.01.2026

  • 17 Хм…

    8 0 Отговор
    А дано…

    10:01 11.01.2026

  • 18 Топч0

    23 5 Отговор

    До коментар #8 от "запознат":

    Да им работят пакитата и индийчетата. Още 2015 се прибрахме от този мрачен остров. 🥳

    Коментиран от #22

    10:01 11.01.2026

  • 19 Няма как

    27 3 Отговор
    2019 да вземаме 20 паунда на час и 2025 пак 20 паунда с утроени разходи. Всичко приключи там...

    10:01 11.01.2026

  • 20 пак тъпа пропаганда

    22 4 Отговор
    От Брекзит насам Обединеното Кралство право каквото може за да се оттърве от излишняци.
    Няма как да ги посочи поименно или по националности, затова влошава социалните параметри и увеличава изискванията.
    Тукасме седнали да ги оплакваме. АМи хората това искат - отрицателна имиграция. Постигат си го.
    А най-ударени са нискоразрендите професии там.
    Колкото до завърналите се 11к - добре дошли. И тук не е лено, нито, евтино. Съжаляваме.

    10:01 11.01.2026

  • 21 Ненчо

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "запознат":

    Неграмотен

    10:02 11.01.2026

  • 22 скоро

    10 13 Отговор

    До коментар #18 от "Топч0":

    ще бият шута на пакитата.
    Имат си стратегия хората за спасение на Острова.
    Лондон беше почти безвъзвратно загубен. Малко по малко си го връщат.

    10:03 11.01.2026

  • 23 разбор

    23 8 Отговор
    Англия е най-тъпото място което човек може да избере за живеене.Опростачен,неграмотен и тъп народ.

    10:05 11.01.2026

  • 24 софиянец

    19 4 Отговор
    А тук ги чакат цветя и рози.

    Коментиран от #27

    10:05 11.01.2026

  • 26 Хитреци

    7 6 Отговор
    Ние млади хора идваме да помогнем на България.Това чух по митингите.

    Коментиран от #31

    10:08 11.01.2026

  • 28 сирене

    7 3 Отговор
    сега ще почнат да дават акъл как да се правят нещата правилно и как не им зачитаме чувствата ..

    10:16 11.01.2026

  • 29 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    сега ще замирише на къри в България

    10:18 11.01.2026

  • 30 Казах

    8 12 Отговор
    Колко бягат в Рашка?

    Коментиран от #42

    10:21 11.01.2026

  • 32 Смърфиета

    7 1 Отговор
    Говорим за мургавите ни братя? Значи, расова дискриминация.

    10:30 11.01.2026

  • 33 Бжбж

    4 7 Отговор
    Поръчкова статия. Герберска.

    10:33 11.01.2026

  • 34 Но тогава

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "пак тъпа пропаганда":

    защо позволяват засилена имиграция от страни като Нигерия и Индия.
    Преди ковид, в града в който живея, нямаше африканци, а сега е пълно и те са с работни визи, тоест дошли са легално.

    10:35 11.01.2026

  • 35 ДА АМА ПИШЕТЕ ЧЕ ОТИВАТ В

    0 1 Отговор
    ХОЛАНДИЯ......ТАМ Е РАЯ.......

    10:44 11.01.2026

  • 36 Петър

    2 0 Отговор
    Не са успели да се реализират на острова,боя се че повечето са шарлатани.Хубаво че се връщат у дома,но да имаме едно наум.

    Коментиран от #38

    10:50 11.01.2026

  • 37 Ел Кондор паса

    3 0 Отговор
    За сметка на това, пристигат много "лекари, инженери и архитекти" от Азия и Африка, които са мюсюлмани и са предпочитани. Ако някой е посещавал Разединеното кралство преди 10 години и се е почувствал не е Европа, сега е поне 2-3 пъти по-осезаемо.

    10:50 11.01.2026

  • 38 Само така ще да е

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Петър":

    както казваш, ако не броим шумното дело за откраднатите милиони от юнивърсъл кредит извършено от “реализирали се” твои мургави събратя от махалата ви.

    10:56 11.01.2026

  • 39 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Само оттам ли ????

    11:06 11.01.2026

  • 40 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Следствие процесите на интеграция България става все по добро място за изкарване на пари и живот.за.това.се.връща.маса народ от европа и Англия .процеса.ще.продължи и допълнително ще.помогне на страната ни.

    11:08 11.01.2026

  • 41 АЙЙЙЙДЕЕЕЕЕ

    1 0 Отговор
    МАТОВИТЕ ПОЧНАХА ДА СЕ ПРИБИРАТ

    11:08 11.01.2026

  • 42 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Казах":

    В Рашка избягаха Крим, Луганск, Донецк и т.н., след референдум !! Не щат в богата и демократична Окрaйна !!

    11:15 11.01.2026