Много българи напускат Великобритания

Все повече българи напускат Великобритания. Според данните сънародниците ни са третата най-голяма група европейски граждани, които си тръгват от Острова.
Статистиката, обхващаща периода до юни 2025, сочи, че около 11 000 български граждани са се завърнали в България, докато по-малко от 4000 са пристигнали във Великобритания. Такъв отрицателен миграционен баланс, не е наблюдаван в подобни мащаби от години.
Основните причини за тази тенденция са добре познати. На първо място са рязко нарасналите разходи за живот. Цените на наемите, храните и енергията на Острова продължават да растат, докато доходите на много мигранти остават без съществено увеличение. Към това се добавят сериозните проблеми в Националната здравна служба - дълги списъци на чакащи, недостиг на персонал и затруднен достъп до медицинска помощ.
Има и един неофициален фактор, който води до отлива на българи от страната - дискриминацията, както на работното място, така и при достъпа до социални услуги. Рязко зачестиха случаите, в които хора на социални помощи получават писма с искане да върнат вече получени средства.
Българите обаче не са единствените. Най-голямата група, напускаща Великобритания, са румънците - около 37 хиляди души за година. Причините са сходни, но има и още нещо, икономиката в Румъния бележи сериозен растеж - със значително по-високи заплати, ниска безработица и по-достъпни жилища.
След румънците, поляците и българите, сред напускащите са още италианци, испанци, португалци и французи. Тези данни ясно показват, че Великобритания постепенно губи привлекателността си като трудов и житейски център за много европейци.
Въпросът, който остава, е дали тази тенденция ще се задълбочи и как България ще успее да задържи завръщащите се у дома.
09:37 11.01.2026
09:39 11.01.2026
09:39 11.01.2026
Механик
До коментар #4 от "си дзън":Тебе съм те признал! Неуморим си.
Искаш да кажеш, че поляците, румънците, испанците и португалците и те са роми?????
М?
09:46 11.01.2026
8 запознат
трябва виза за работа
за сега в европа е по лесно за работа
и хората се местят
напълно нормално
Коментиран от #18, #21
09:47 11.01.2026
Британия
До коментар #7 от "Англия":It takes two to tango. За да работи на черно, значи някой го е наел да работи на черно за да мине тънко, нали така? А той тарикат ли е, или тарикати са само чужденците(
09:53 11.01.2026
Топч0
До коментар #8 от "запознат":Да им работят пакитата и индийчетата. Още 2015 се прибрахме от този мрачен остров. 🥳
Коментиран от #22
10:01 11.01.2026
20 пак тъпа пропаганда
Няма как да ги посочи поименно или по националности, затова влошава социалните параметри и увеличава изискванията.
Тукасме седнали да ги оплакваме. АМи хората това искат - отрицателна имиграция. Постигат си го.
А най-ударени са нискоразрендите професии там.
Колкото до завърналите се 11к - добре дошли. И тук не е лено, нито, евтино. Съжаляваме.
Коментиран от #34
10:01 11.01.2026
22 скоро
До коментар #18 от "Топч0":ще бият шута на пакитата.
Имат си стратегия хората за спасение на Острова.
Лондон беше почти безвъзвратно загубен. Малко по малко си го връщат.
10:03 11.01.2026
34 Но тогава
До коментар #20 от "пак тъпа пропаганда":защо позволяват засилена имиграция от страни като Нигерия и Индия.
Преди ковид, в града в който живея, нямаше африканци, а сега е пълно и те са с работни визи, тоест дошли са легално.
10:35 11.01.2026
38 Само така ще да е
До коментар #36 от "Петър":както казваш, ако не броим шумното дело за откраднатите милиони от юнивърсъл кредит извършено от “реализирали се” твои мургави събратя от махалата ви.
10:56 11.01.2026
42 Хи хи
До коментар #30 от "Казах":В Рашка избягаха Крим, Луганск, Донецк и т.н., след референдум !! Не щат в богата и демократична Окрaйна !!
11:15 11.01.2026