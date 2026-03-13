Великобритания запазва строгите санкции срещу руския петрол

Великобритания няма намерение да облекчава санкциите върху руския петрол, дори след решението на Съединените щати да разрешат на трети страни да купуват руски петрол и петролни продукти, транспортирани по море, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Първият заместник-министър на енергетиката на Великобритания Майкъл Шанкс подчерта, че Лондон ще продължи да прилага ограниченията върху руската енергийна индустрия, въведени след началото на войната в Украйна.

"Правителството на Великобритания при никакви обстоятелства няма да отслабва санкциите срещу Русия", заяви Шанкс в интервю за програмата Today на BBC Radio 4.

Вашингтон по-рано съобщи, че ще позволи на други държави да закупуват руски петрол и петролни продукти, превозвани по море, с цел смекчаване на икономическите последствия от растящото напрежение и конфликта с Иран.

Британският заместник-министър предупреди, че тази стъпка може да има сериозни последствия, тъй като предоставя на руския президент Владимир Путин възможност да насочи повече средства към продължаването на войната в Украйна.