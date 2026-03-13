Великобритания запазва строгите санкции срещу руския петрол

Великобритания няма намерение да облекчава санкциите върху руския петрол, дори след решението на Съединените щати да разрешат на трети страни да купуват руски петрол и петролни продукти, транспортирани по море, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.
Първият заместник-министър на енергетиката на Великобритания Майкъл Шанкс подчерта, че Лондон ще продължи да прилага ограниченията върху руската енергийна индустрия, въведени след началото на войната в Украйна.
"Правителството на Великобритания при никакви обстоятелства няма да отслабва санкциите срещу Русия", заяви Шанкс в интервю за програмата Today на BBC Radio 4.
Вашингтон по-рано съобщи, че ще позволи на други държави да закупуват руски петрол и петролни продукти, превозвани по море, с цел смекчаване на икономическите последствия от растящото напрежение и конфликта с Иран.
Британският заместник-министър предупреди, че тази стъпка може да има сериозни последствия, тъй като предоставя на руския президент Владимир Путин възможност да насочи повече средства към продължаването на войната в Украйна.
1 Нова инвестиция в Британия
а масово британците инвестират в покупката на коне и каруци.
Коментиран от #11
12:27 13.03.2026
2 Тия
Коментиран от #5
12:29 13.03.2026
3 Гост
Коментиран от #16
12:29 13.03.2026
4 Голям
12:31 13.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Файърфлай
12:34 13.03.2026
8 дано..
12:34 13.03.2026
9 Владимир Путин, президент
Коментиран от #13
12:35 13.03.2026
10 сащисан кравар
Коментиран от #12
12:36 13.03.2026
11 Голям
До коментар #1 от "Нова инвестиция в Британия":Най-богатите отдавна си инвестират в развъждането на породисти коне... нищо ново.
Коментиран от #14
12:40 13.03.2026
12 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "сащисан кравар":Е не така де....
Преди Три Дня великобританците разбомбиха чудесно Брянск и ни оставиха без чипове ☝️
Ама руснака може и без чип, дай му една лопатка и го пущи да ришка нещо в окопа 😄
12:41 13.03.2026
13 Брава дедо, шапка ти свалям
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Подкарал си го още от сутринта, а сега на обяд си праснал още 100г скоросмъртница.
Коментиран от #15
12:41 13.03.2026
14 Бабата и тя ли инвестира
До коментар #11 от "Голям":с конете? Размера има значение. Евала пич.
12:43 13.03.2026
15 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "Брава дедо, шапка ти свалям":Не е лесно да си президент на казаци, овчари и рунтави чалми ☝️
Коментиран от #18
12:44 13.03.2026
16 Ахахаха
До коментар #3 от "Гост":Има ли си петрол Шел.. Верно?!
12:48 13.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ахаха
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Да е, точно така е.. Глей го на кво прилича
12:49 13.03.2026
19 А БЕ ВЧЕРА САЩ СА
12:49 13.03.2026
20 Фройд
12:50 13.03.2026