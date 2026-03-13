Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания запазва строгите санкции срещу руския петрол

Великобритания запазва строгите санкции срещу руския петрол

13 Март, 2026 12:25 605 20

  • великобритания-
  • русия-
  • руски петрол-
  • петрол-
  • санкции

Лондон няма да отслаби ограниченията, въпреки че САЩ позволяват на други държави да купуват руски петрол по море

Великобритания запазва строгите санкции срещу руския петрол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания няма намерение да облекчава санкциите върху руския петрол, дори след решението на Съединените щати да разрешат на трети страни да купуват руски петрол и петролни продукти, транспортирани по море, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Първият заместник-министър на енергетиката на Великобритания Майкъл Шанкс подчерта, че Лондон ще продължи да прилага ограниченията върху руската енергийна индустрия, въведени след началото на войната в Украйна.

"Правителството на Великобритания при никакви обстоятелства няма да отслабва санкциите срещу Русия", заяви Шанкс в интервю за програмата Today на BBC Radio 4.

Вашингтон по-рано съобщи, че ще позволи на други държави да закупуват руски петрол и петролни продукти, превозвани по море, с цел смекчаване на икономическите последствия от растящото напрежение и конфликта с Иран.

Британският заместник-министър предупреди, че тази стъпка може да има сериозни последствия, тъй като предоставя на руския президент Владимир Путин възможност да насочи повече средства към продължаването на войната в Украйна.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нова инвестиция в Британия

    25 3 Отговор
    Путин със сигурност го мести,
    а масово британците инвестират в покупката на коне и каруци.

    Коментиран от #11

    12:27 13.03.2026

  • 2 Тия

    16 3 Отговор
    Рижавите с чалмите кой ги брой за живи

    Коментиран от #5

    12:29 13.03.2026

  • 3 Гост

    3 9 Отговор
    Те Великобритания си имат петрол Шел и разни други са техни какво се правят на луди.

    Коментиран от #16

    12:29 13.03.2026

  • 4 Голям

    5 17 Отговор
    Евала на Обединеното Кралство, ако всички бяха правили така до сега войната в Украйна да е свършила няколко птъти, а Путин да е увиснал някъде като прани гащи и да е забравен.

    12:31 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Файърфлай

    9 0 Отговор
    Великобритания да прави каквото си иска.А Италия отказва да плаща за т.нар."въглеродни квоти" .И говори се,че си намира начин да внася руски петрол.В задачата се пита какво й е обединеното на Европа и кой го бръсне за слива нейното "ръководство" в града Брюксел.

    12:34 13.03.2026

  • 8 дано..

    7 1 Отговор
    Този път бг-то да се възползва от евтиния масковски петрол..та нашио нефтохим е само на 500 км по море от борсата вновороссийске дето барело днес е 40$ барело,ама будала племето ще чека дъртио джендър урсуль да му го докара през босфоро на 150 $..

    12:34 13.03.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор
    Ще забраня да се издават входни визи на великобританците за в Русия !!! На света има само една една велика страна и това е Велика Русия, ПЯТЬ года пабеждаваща с кози, овце, магарета и ямурлуци в Украйна ☝️😁

    Коментиран от #13

    12:35 13.03.2026

  • 10 сащисан кравар

    6 2 Отговор
    От Наглоcaкcoния нищо, ама нищо не зависи!

    Коментиран от #12

    12:36 13.03.2026

  • 11 Голям

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нова инвестиция в Британия":

    Най-богатите отдавна си инвестират в развъждането на породисти коне... нищо ново.

    Коментиран от #14

    12:40 13.03.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "сащисан кравар":

    Е не така де....
    Преди Три Дня великобританците разбомбиха чудесно Брянск и ни оставиха без чипове ☝️
    Ама руснака може и без чип, дай му една лопатка и го пущи да ришка нещо в окопа 😄

    12:41 13.03.2026

  • 13 Брава дедо, шапка ти свалям

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Подкарал си го още от сутринта, а сега на обяд си праснал още 100г скоросмъртница.

    Коментиран от #15

    12:41 13.03.2026

  • 14 Бабата и тя ли инвестира

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Голям":

    с конете? Размера има значение. Евала пич.

    12:43 13.03.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Брава дедо, шапка ти свалям":

    Не е лесно да си президент на казаци, овчари и рунтави чалми ☝️

    Коментиран от #18

    12:44 13.03.2026

  • 16 Ахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Има ли си петрол Шел.. Верно?!

    12:48 13.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Да е, точно така е.. Глей го на кво прилича

    12:49 13.03.2026

  • 19 А БЕ ВЧЕРА САЩ СА

    2 1 Отговор
    ПОЗВОЛИЛИ НА РУСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТАНКЕРИ ДА ПРЕНАСЯТ РУСКИ НЕФТ ГАЗ И ПРОИЗВОДНИТЕ МУ. НИТО РЕД ЗА ТОВА НЕ СЪМ ПРОЧЕЛ ТУК И ВЪВ ДРУГИ САЙТЧЕТА. КРИЕТЕ НЕЩО ИЛИ АЗ СЪМ ИЗТЪРВАЛ НОВИНАТА. А ТИЯ ОТ ОБ КАРОЛСТВО СЕ ПРАВЯТ НА ГОЛЕМИ.

    12:49 13.03.2026

  • 20 Фройд

    5 1 Отговор
    Пакистанци в лондон !!!

    12:50 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания