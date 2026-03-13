Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания подсилва ПВО на Бахрейн с изтребители "Тайфун"

Великобритания подсилва ПВО на Бахрейн с изтребители "Тайфун"

13 Март, 2026 11:54, обновена 13 Март, 2026 11:57 638 5

  • великобритания-
  • тайфун-
  • бахрейн-
  • изтребители-
  • подсилва-
  • пво

Две от британските бойни машини участват в операции за прехващане на ирански дронове в Персийския залив

Великобритания подсилва ПВО на Бахрейн с изтребители "Тайфун" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британски изтребители "Тайфун" са включени в бойни мисии над Бахрейн като част от подкрепата на Великобритания за арабските съюзници в региона, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Два от четирите изтребителя, разположени на база в Катар, са били пренасочени, за да съдействат на Бахрейн при неутрализиране на ирански безпилотни летателни апарати.

Властите в Бахрейн посочват, че от началото на конфликта техните системи за противовъздушна отбрана са свалили общо 190 дрона и 114 ракети, като по-голямата част са били унищожени с местни средства.

Въпреки това кралството изпитва остър недостиг на системи за близка противовъздушна отбрана, способни ефективно да се справят с безпилотни апарати. Напрежението се засили след като преди два дни ирански дрон нанесе сериозни щети на резервоари за гориво на летището в Бахрейн, поставяйки под въпрос сигурността на стратегическата инфраструктура на страната.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 0 Отговор
    Аз ако съм на тяхно място ще ги скрия под земята. Чалмите с тия дронове и ракети не се шегуват. Като се замисля, бих си стоял в Англето, на острова там.

    12:11 13.03.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    3 2 Отговор
    Евнухфайтера айде допотопни технологии нищо общо с невидимия ф-35

    12:11 13.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор
    Като президент на Русия xoчу спросить всички таварищи - а Русия с какво подкрепя стратегическия си партньор Иран, с г@вна на клечки ли ??? 😄

    12:12 13.03.2026

  • 4 Тръм написал днес

    3 6 Отговор
    Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес.„Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги убивам тях“, написа Тръмп. „Каква голяма чест е да го правя!“, завърши той.

    Коментиран от #5

    12:14 13.03.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тръм написал днес":

    Тръмп Шашавия Шотландски Боклук Токсичен и Заразен обвини Деда ми Байдън че е започнал войната в Иран не той а Дедо Байдън, по този ред на мисли Американците ще емигрират в Британия и ще си сменят пола в Женски после ще се стремят да се показват като готини Британки на публични места

    12:29 13.03.2026

