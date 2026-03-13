Великобритания подсилва ПВО на Бахрейн с изтребители "Тайфун"

Британски изтребители "Тайфун" са включени в бойни мисии над Бахрейн като част от подкрепата на Великобритания за арабските съюзници в региона, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Два от четирите изтребителя, разположени на база в Катар, са били пренасочени, за да съдействат на Бахрейн при неутрализиране на ирански безпилотни летателни апарати.

Властите в Бахрейн посочват, че от началото на конфликта техните системи за противовъздушна отбрана са свалили общо 190 дрона и 114 ракети, като по-голямата част са били унищожени с местни средства.

Въпреки това кралството изпитва остър недостиг на системи за близка противовъздушна отбрана, способни ефективно да се справят с безпилотни апарати. Напрежението се засили след като преди два дни ирански дрон нанесе сериозни щети на резервоари за гориво на летището в Бахрейн, поставяйки под въпрос сигурността на стратегическата инфраструктура на страната.