Израелската армия обяви началото на нова серия от удари в Южен Ливан

Тагарев: Путин няма полезен ход в момента, защото ако спре войната, веднага ще бъде атакуван вътрешно и то сериозно

"Вече сме свидетели на категоричен обрат във войната. Оттук нататък Путин няма никакви полезни ходове". Това каза пред БНР бившият ...