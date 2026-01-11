Израелската армия обяви началото на нова серия от удари в Южен Ливан

Израелските военни започнаха нова вълна от удари срещу цели в Южен Ливан, съобщи пресслужбата на израелските отбранителни сили.
Според изявлението, ударите са насочени към военни инфраструктурни обекти на шиитската организация Хизбула. Според израелската страна това се прави „в отговор на продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Хизбула“.
Оценка 3 от 2 гласа.
1 си дзън
Коментиран от #2
16:27 11.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Спецназ
те са се преселили в Палестина- тогава е било царството на Хетите.
Там са започнали същите високомерия като
богоизбрани и незачитане на другите.
Хетите са ги хвърляли живи в пещ и са ги изгаряли.
Да не мислите, че Адолфович сам го е измислил- било е вековна традиция.
АБЕ, що никой не ги обича израелците, ВЕ?
Да не е у тех причината?
16:37 11.01.2026
4 Нова агресия, нови израелски
16:38 11.01.2026