Израелската армия обяви началото на нова серия от удари в Южен Ливан

11 Януари, 2026 16:25 214 4

  • израел-
  • ливан-
  • атака

Ударите са насочени към военни инфраструктурни обекти на Хизбула

Израелската армия обяви началото на нова серия от удари в Южен Ливан - 1
Снмика: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските военни започнаха нова вълна от удари срещу цели в Южен Ливан, съобщи пресслужбата на израелските отбранителни сили.

Според изявлението, ударите са насочени към военни инфраструктурни обекти на шиитската организация Хизбула. Според израелската страна това се прави „в отговор на продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Хизбула“.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    1 2 Отговор
    Ще има заблудени ракети от Южен Ливан да падат в Иран, ама нейсе.

    Коментиран от #2

    16:27 11.01.2026

  • 3 Спецназ

    3 0 Отговор
    Преди 3 хиляди години египетския фараон ги е изгонил и

    те са се преселили в Палестина- тогава е било царството на Хетите.

    Там са започнали същите високомерия като
    богоизбрани и незачитане на другите.

    Хетите са ги хвърляли живи в пещ и са ги изгаряли.

    Да не мислите, че Адолфович сам го е измислил- било е вековна традиция.

    АБЕ, що никой не ги обича израелците, ВЕ?
    Да не е у тех причината?

    16:37 11.01.2026

  • 4 Нова агресия, нови израелски

    0 0 Отговор
    Престъпления срещу независим суверен Ливан. Ционистката нацистка сган е непоправима

    16:38 11.01.2026