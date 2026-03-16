Италия обяви, че няма да бъде сплашена след атаката с дрон срещу военна база в Кувейт

Италия няма да се поддаде на сплашване след атаката с дрон в неделя срещу италианско-американската база в Кувейт, при която беше унищожен италиански безпилотен летателен апарат, заяви италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА, предаде БТА.

При нападението няма пострадали. Атаката беше извършена само няколко дни след друг инцидент, при който беше обстрелвана италианска база в Ербил, в Иракски Кюрдистан. И при този случай нямаше ранени.

"Няма да бъдем сплашени, италианските мисии продължават", заяви Таяни в интервю за телевизия "Медиасет".

Той допълни, че Италия намалява броя на военнослужещите в базите си в региона, като същевременно продължава да изпълнява международните си ангажименти. По думите му страната не е във война с никого и не смята, че италианците са конкретна цел на атаките.

Атака с дрон беше извършена вчера срещу намиращата се в Кувейт база "Али ас Салем", в която са разположени италиански и американски военни, съобщи италианската армия, уточнявайки, че няма ранени, предаде Франс прес.

При нападението е поразен хангарът, в който се е намирал безпилотен самолет на италианския спецотряд, като апаратът е унищожен, написа в "Екс" началникът на генералния щаб на италианската армия генерал Лучано Портолано. Военният състав е невредим, отбеляза той.

Италианската армия уточни, че броят на военните в базата през последните дни е намален заради развитието на ситуацията със сигурността в района. Оставащият в базата военен персонал отговаря за изпълнението на основните мисии, свързани с нашето присъствие. Унищоженият летателен апарат беше ключов елемент за оперативните дейности и беше останал в базата, за да осигури непрекъснатост на операциите, поясни тя.