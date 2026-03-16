Италия обяви, че няма да бъде сплашена след атаката с дрон срещу военна база в Кувейт

16 Март, 2026 15:02 691 15

Италия намалява броя на военнослужещите в базите си в региона, като същевременно продължава да изпълнява международните си ангажименти

Италия обяви, че няма да бъде сплашена след атаката с дрон срещу военна база в Кувейт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италия няма да се поддаде на сплашване след атаката с дрон в неделя срещу италианско-американската база в Кувейт, при която беше унищожен италиански безпилотен летателен апарат, заяви италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА, предаде БТА.

При нападението няма пострадали. Атаката беше извършена само няколко дни след друг инцидент, при който беше обстрелвана италианска база в Ербил, в Иракски Кюрдистан. И при този случай нямаше ранени.

"Няма да бъдем сплашени, италианските мисии продължават", заяви Таяни в интервю за телевизия "Медиасет".

Той допълни, че Италия намалява броя на военнослужещите в базите си в региона, като същевременно продължава да изпълнява международните си ангажименти. По думите му страната не е във война с никого и не смята, че италианците са конкретна цел на атаките.

Атака с дрон беше извършена вчера срещу намиращата се в Кувейт база "Али ас Салем", в която са разположени италиански и американски военни, съобщи италианската армия, уточнявайки, че няма ранени, предаде Франс прес.

При нападението е поразен хангарът, в който се е намирал безпилотен самолет на италианския спецотряд, като апаратът е унищожен, написа в "Екс" началникът на генералния щаб на италианската армия генерал Лучано Портолано. Военният състав е невредим, отбеляза той.

Италианската армия уточни, че броят на военните в базата през последните дни е намален заради развитието на ситуацията със сигурността в района. Оставащият в базата военен персонал отговаря за изпълнението на основните мисии, свързани с нашето присъствие. Унищоженият летателен апарат беше ключов елемент за оперативните дейности и беше останал в базата, за да осигури непрекъснатост на операциите, поясни тя.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тесла

    8 0 Отговор
    Мелони ще се усмихне и всичко ще е наред! Може и други хватки да приложи! Тя знае!

    15:05 16.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Няма ама бягат.Мелони си изтегли войските от Ирак.

    15:05 16.03.2026

  • 3 Хе хе...

    8 1 Отговор
    Ми тогава да пали корабите и да отива да помага на инфантилния идиот тръмп да отвори ормузкия проток.
    Жалки малки kyчkи...

    Коментиран от #8, #15

    15:05 16.03.2026

  • 4 По ирония на съдбата

    9 0 Отговор
    Миротвореца е най-големия войнолюбец

    15:06 16.03.2026

  • 5 Мъск

    9 0 Отговор
    Плъховете напускат кораба първи!

    15:07 16.03.2026

  • 6 Краснов

    0 4 Отговор
    Ще се оплаквам на моят приятел ботокса.

    15:08 16.03.2026

  • 7 Евродебил

    3 0 Отговор
    Ох,сетих се за жабарите в Абисиния,Северна Африка,Гърция,Албания, Сталинград и капитан Берторели от Ало-Ало....Найстина тия с перушината на главата нищо не ги плаши.Появи ли се враг зарязват позициите,оръжието и бягат....Да му мислят тези дето са им съюзници.

    15:10 16.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хе хе...":

    Италианският министър на отбраната призна че целият флот има само 63 ракети.Резил.

    15:10 16.03.2026

  • 9 Пич

    2 0 Отговор
    Тя италианската армия отдавна няма нищо общо с римската империя !!! Сега са едни джендъри с шарени гащи, които отдавна служат само за да им се оттепа някоя друга армия!!!

    15:12 16.03.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    Ами иранците да пуснат някжлко дрона в Рим.Тогава плиткоумниците може да се размислят

    15:13 16.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ке Кацов

    2 1 Отговор
    Да го дуxaт жабарите

    15:16 16.03.2026

  • 13 дончичо

    1 0 Отговор
    Кептън Берторелли,Добрютро!

    15:20 16.03.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    То и ТрЪмП не го е страх и премести самолетоносачите си "в други точки" където са по-необходими😉
    Това, че се отдалечиха на ХИЛЯДА МИЛИ от Иран е
    "ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ"😉

    15:23 16.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

